13:52 30 апреля

Сирийские ВВС накрыли замаскированный пункт связи террористов

Сирийская военная авиация проводит работу по уничтожению важнейших боевых объектов, военной техники и скоплений боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды на границе провинций Идлиб и Хама. Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей военной организации Сирийской Арабской Республики и соответсвующие видеоматериалы сообщают местные журналисты.




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