Сирийские ВВС накрыли замаскированный пункт связи террористов

Сирийская военная авиация проводит работу по уничтожению важнейших боевых объектов, военной техники и скоплений боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды на границе провинций Идлиб и Хама. Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей военной организации Сирийской Арабской Республики и соответсвующие видеоматериалы сообщают местные журналисты.