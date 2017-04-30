Сирийские ВВС накрыли замаскированный пункт связи террористов
Сирийская военная авиация проводит работу по уничтожению важнейших боевых объектов, военной техники и скоплений боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды на границе провинций Идлиб и Хама. Об этом со ссылкой на заявления официальных представителей военной организации Сирийской Арабской Республики и соответсвующие видеоматериалы сообщают местные журналисты.
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