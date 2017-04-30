13:59 30 апреля

Макмастер заверил Сеул, что Вашингтон оплатит размещение THAAD

Советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер провел телефонный разговор с корейским коллегой Ким Кван Чжином, в ходе которого заверил, что Соединенные Штаты возьмут на себя расходы по размещению в Южной Корее системы ПРО THAAD, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».



Напомним, в четверг Дональд Трамп заявил, что Сеул за размещение противоракетной системы должен Вашингтону $ 1 млрд. Южнокорейский МИД немедленно отреагировал на это высказывание, указав, что республика не получала официального требования «оплатить счет». Согласно договоренности, правительство РК предоставляет только площадки и инфраструктуру, а расходы на сами комплексы и их содержание несут США, добавили в ведомстве.


Макмастер пояснил, что «недавние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, обусловленном ожиданиями американского населения по вопросу о разделении с союзниками расходов на оборону».

35-минутный разговор состоялся в воскресенье по инициативе американской стороны.

Элементы системы THAAD уже начали поступать в Южную Корею. Ожидается, что полный монтаж системы будет завершен к концу текущего года.

Использованы фотографии: AP Photo / U.S. Force Korea
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Комментарии 30

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  1. vorobey Сегодня, 11:57
    Трамп не мужик... за безопасность должны платить те кому эта безопасность нужна.. его слова утрированно

    в очередной раз "мужик" сказал слово "мужик" взял слово обратно laughing
    vorobey
    1. Владимирец Сегодня, 11:59
      Цитата: vorobey
      за безопасность должны платить те кому эта безопасность нужна.. его слова утрированно

      Всё правильно, эта система нужна США против РФ и Китая, они и заплатили. what
      Владимирец
      1. cniza Сегодня, 12:05
        Ну не получилось получить денег , а попытка не пытка , он бизнесмен , но не Президент и его шараханье выйдет ему боком.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 12:08
          Привет , Витя ! hi А что же Трамп не обсердился и не забрал свои THAADы обратно в Матрасию ? Вот и доказательство того , кому они нужны в Корее ! yes
          bouncyhunter
          1. Чёрный Сегодня, 12:17
            Ага....они им потом ещё и пеню насчитают....в общем встряли хлопцы laughing
            Чёрный
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:19
              hi Попали как кур в ощип ... И поделом ! lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 12:22
                Их и до этого США стригли , а теперь за шкуру примутся. lol
                cniza
            2. Монос Сегодня, 12:22
              Штаты в своей внешней политике всё больше поздний Союз напоминают
              Монос
              1. cniza Сегодня, 12:28
                Цитата: Монос
                Штаты в своей внешней политике всё больше поздний Союз напоминают


                Причем в найхудший его период.
                cniza
          2. Монос Сегодня, 12:23
            Паша, привет hi А разве требовались доказательства? smile
            Монос
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:26
              Привет , Витя ! hi drinks
              Цитата: Монос
              А разве требовались доказательства?

              А как же ! А то матрасы заявят "фыфсёфрёте !" wassat
              bouncyhunter
    2. Pirogov Сегодня, 12:00
      Цитата: vorobey
      Трамп не мужик... за безопасность должны платить те кому эта безопасность нужна.. его слова утрированно

      в очередной раз "мужик" сказал слово "мужик" взял слово обратно

      Да он уже столько наговорил ,что словом больше меньше какая разница ,одним словом балаболка.
      Pirogov
    3. poquello Сегодня, 12:04
      Опыт в политике маловат, нельзя же так в лоб "бабладавай".
      poquello
    4. рич Сегодня, 12:11
      Классика -"утром деньги, вечером стулья" Не кинули бы только американцы в очередной раз наивных и доверчивых южнокорейцев
      рич
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 12:15
      Здесь скорее всего Китаю триллиона вложенных в бумажки казначейские США не видать..! Япония и так все спишет...России тоже в том числе ,но меньше..! Молодец Трамп, , оздоровить экономику США ,это стравить кредиторов с кем нибудь, лучше с Россией..Готовьтесь вассалы , США начинает долги собирать!
      ОТДЕЛ
    6. рич Сегодня, 12:19
      vorobey : Трамп не мужик... за безопасность должны платить те кому эта безопасность нужна.. его слова утрированно
      Супермен по трамповски
      -" У Вас есть страховка? Точно есть? Тогда я спешу к Вам на помощь!.....
      -Дяденька , а у меня нет. Помогите.
      - Извини мальчик, не до тебя. Работы много. Мир спасать надо"
      рич
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:06
    Соединенные Штаты возьмут на себя расходы

    Трампу необходимо перевести на английский и дать прочитать басню Крылова "Когда в товарищах согласья нет" (Лебедь, рак, да щука). Он сегодня говорит одно. его помощники завтра другое и что интересно это повторяется периодически. А правда наверное где-то между.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 12:10
      и что интересно это повторяется переодически

      И так периодически, сначала советники ему насоветуют, а потом так, красиво подставят...
      Masya Masya
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:13
        Это у них наверное называется "гибридная внешняя политика". Сейчас это слово стало модным на западе.
        rotmistr60
    2. poquello Сегодня, 12:12
      Цитата: rotmistr60
      правда наверное где-то между.

      скорее внутри, внутри кабинета, предположительно ему, раз уж победил, дали порулить при условии что штурманом будет не он
      poquello
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:16
        Вот только "штурманы" не понятно куда курс прокладывают? Пока дорога ведет на край бездны и желательно, чтобы туда первыми свалились эти "штурманы" со своим капитаном и экипажем в придачу.
        rotmistr60
        1. poquello Сегодня, 12:23
          Цитата: rotmistr60
          Вот только "штурманы" не понятно куда курс прокладывают?

          а там примерно как при редактировании по сети программы с трёх разных компьютеров, "колхоз Рассвет" кто раньше встал - того и тапки.
          poquello
          1. rotmistr60 Сегодня, 12:26
            кто раньше встал - того и тапки

            Остроумно. Наверное пока зять с дочкой спят другие стараются отсоветоваться или сделать заявление.
            rotmistr60
          2. Лелёк Сегодня, 13:17
            Цитата: poquello
            poquello


            Ну, да. Вот ляпнула Никки в ООН, а теперь её - к ногтю чтобы не чирикала по-трамповски:
            Лелёк
    3. Siegen Сегодня, 12:41
      "Когда в товарищах согласья нет" (Лебедь, рак, да щука).

      собрАлись: лебедь, рак и щука,
      втроём, в политику играть.
      Медведя русского забыли,
      на "огонёк" к себе позвать.

      точнее будет, не забыли,
      а не хотели приглашать.
      решили Мишке, втихомолку,
      большую кучу поднасрать.

      но как не пыхтели,
      не удалось её "создать".
      Мишаня всех их отловил
      и деловито стал еб... (сделал ЭТО с ними).

      мораль сей басни такова:
      Медведю гадить беспонтово!
      проверено - десятки раз,
      не начинайте это снова!

      Siegen
  3. Горный стрелок Сегодня, 12:47
    На языке 90-х "Развод лохов не проканал" wassat Теперь "правильные пацаны" будут отмазывать пахана, всем рассказывая, что он совсем не это имел в виду. Что это была шутка, а не "предъява".
    Можно констатировать, что банде полосатоухих гопников сильно не повезло с паханом. То ли нюхает чего, то ли просто клоун по жизни ...
    Горный стрелок
  4. Вальцманюга Сегодня, 12:47
    А вдруг примеру Сеула , последуют остальные жертвы матрасни платить замучаются , кстати если бандерва просечёт эту фишку , то этот THAAD завтра в Киеве появится и не только , чем больше THAADов тем выше тариф .
    Вальцманюга
  5. yuriy55 Сегодня, 12:56
    Элементы системы THAAD уже начали поступать в Южную Корею. Ожидается, что полный монтаж системы будет завершен к концу текущего года.

    Им не сказали, что дополнительный бонус, в случае заварухи, в первую очередь получат страны, давшие разрешение на размещение элементов ПРО? belay Прямо со стратегического бомбардировщика belay Прямо ракетами, против которых это ПРО - ни тпру, ни ну belay Прямо теми, скорость которых такова, что никто и вякнуть не успеет? belay
    А, как вы хотели? Ничего личного. Бизнес - есть бизнес... request
    yuriy55
  6. Лелёк Сегодня, 13:11
    (Макмастер пояснил, что «недавние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, обусловленном ожиданиями американского населения по вопросу о разделении с союзниками расходов на оборону».)

    В переводе с англо-американского - очередной "пук" мистера Трампа. Становится традицией, однако. bully
    Лелёк
  7. sabakina Сегодня, 13:11
    Напомним, в четверг Дональд Трамп заявил, что Сеул за размещение противоракетной системы должен Вашингтону $ 1 млрд.
    Советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер провел телефонный разговор с корейским коллегой Ким Кван Чжином, в ходе которого заверил, что Соединенные Штаты возьмут на себя расходы по размещению в Южной Корее системы ПРО THAAD

    Кому верить? Президенту или его советнику? what
    sabakina
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