Макмастер заверил Сеул, что Вашингтон оплатит размещение THAAD
Советник американского президента по нацбезопасности Герберт Макмастер провел телефонный разговор с корейским коллегой Ким Кван Чжином, в ходе которого заверил, что Соединенные Штаты возьмут на себя расходы по размещению в Южной Корее системы ПРО THAAD, передает РИА Новости сообщение агентства «Рёнхап».
Напомним, в четверг Дональд Трамп заявил, что Сеул за размещение противоракетной системы должен Вашингтону $ 1 млрд. Южнокорейский МИД немедленно отреагировал на это высказывание, указав, что республика не получала официального требования «оплатить счет». Согласно договоренности, правительство РК предоставляет только площадки и инфраструктуру, а расходы на сами комплексы и их содержание несут США, добавили в ведомстве.
Макмастер пояснил, что «недавние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, обусловленном ожиданиями американского населения по вопросу о разделении с союзниками расходов на оборону».
35-минутный разговор состоялся в воскресенье по инициативе американской стороны.
Элементы системы THAAD уже начали поступать в Южную Корею. Ожидается, что полный монтаж системы будет завершен к концу текущего года.
Напомним, в четверг Дональд Трамп заявил, что Сеул за размещение противоракетной системы должен Вашингтону $ 1 млрд. Южнокорейский МИД немедленно отреагировал на это высказывание, указав, что республика не получала официального требования «оплатить счет». Согласно договоренности, правительство РК предоставляет только площадки и инфраструктуру, а расходы на сами комплексы и их содержание несут США, добавили в ведомстве.
Макмастер пояснил, что «недавние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, обусловленном ожиданиями американского населения по вопросу о разделении с союзниками расходов на оборону».
35-минутный разговор состоялся в воскресенье по инициативе американской стороны.
Элементы системы THAAD уже начали поступать в Южную Корею. Ожидается, что полный монтаж системы будет завершен к концу текущего года.
Использованы фотографии: AP Photo / U.S. Force Korea
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