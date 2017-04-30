Сирийская армия освободила 10 поселений в Хомсе, а формирования курдов успешно действуют в Табке

Отряды СДС отвоевали сегодня с утра у террористов кварталы Махаджем, Эль-Бусраба, Абу-Иш, Ашурия, Кассара и Эль-Масхар. Ранее были заняты два района Изаа и Эль-Ваххаб,

Правительственная армия Сирии выбила террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) из 10-ти поселений на востоке провинции Хомс, передает РИА Новости сообщение агентства «САНА».По словам источника издания, таких успехов сирийская армия добилась в ходе масштабной наступательной операции, которая началась одновременно на востоке провинции Хомс и в районе городка Саламия в провинции Хама.Помимо населенных пунктов войскам удалось вернуть под свой контроль находящиеся в этих районах нефтяные и газовые хранилища.Ранее, в пятницу, у террористов было отбито одно из крупнейших газовых месторождений в САР – Шаэр (провинция Хомс).В свою очередь агентство Firat рассказало об успехах «Сил демократической Сирии» (СДС) в боях за город Табка, расположенный вблизи с Евфратской ГЭС. Установлен контроль над шестью кварталами города.сказал агентству представитель СДС.По мере продвижения ополченцев, большую часть которых составляют курды, растет сопротивление боевиков. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои в районе госпиталя «Аль-Ватани» на северо-западе Табки, где находится штаб ИГ. На подступах к госпиталю силам СДС удалось уничтожить мастерскую по минированию автомашин для смертников.С воздуха курдам оказывает поддержку авиация западной коалиции во главе с США.Город расположен в 40 км от Ракки, ранее объявленной террористами своей столицей в Сирии. До войны в Табке проживали 250 тыс. человек.