16:49 30 апреля

Сирийская армия освободила 10 поселений в Хомсе, а формирования курдов успешно действуют в Табке

Правительственная армия Сирии выбила террористов группировки ИГ (запрещена в РФ) из 10-ти поселений на востоке провинции Хомс, передает РИА Новости сообщение агентства «САНА».



По словам источника издания, таких успехов сирийская армия добилась в ходе масштабной наступательной операции, которая началась одновременно на востоке провинции Хомс и в районе городка Саламия в провинции Хама.


Помимо населенных пунктов войскам удалось вернуть под свой контроль находящиеся в этих районах нефтяные и газовые хранилища.

Ранее, в пятницу, у террористов было отбито одно из крупнейших газовых месторождений в САР – Шаэр (провинция Хомс).

В свою очередь агентство Firat рассказало об успехах «Сил демократической Сирии» (СДС) в боях за город Табка, расположенный вблизи с Евфратской ГЭС. Установлен контроль над шестью кварталами города.

Отряды СДС отвоевали сегодня с утра у террористов кварталы Махаджем, Эль-Бусраба, Абу-Иш, Ашурия, Кассара и Эль-Масхар. Ранее были заняты два района Изаа и Эль-Ваххаб,
сказал агентству представитель СДС.

По мере продвижения ополченцев, большую часть которых составляют курды, растет сопротивление боевиков. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои в районе госпиталя «Аль-Ватани» на северо-западе Табки, где находится штаб ИГ. На подступах к госпиталю силам СДС удалось уничтожить мастерскую по минированию автомашин для смертников.

С воздуха курдам оказывает поддержку авиация западной коалиции во главе с США.

Город расположен в 40 км от Ракки, ранее объявленной террористами своей столицей в Сирии. До войны в Табке проживали 250 тыс. человек.

Использованы фотографии: almasdarnews.com
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. рич Сегодня, 16:46
    Еще бы в дополнение к этим успехам ввести запрет на выезд террористов с семьями, глядишь и побыстрее все б закончилось. А уж если никак нельзя бармалеям с семьями переезжать запретить, то предложить им на выбор только 2 варианта: Европа и США
    рич
  2. Deniska999 Сегодня, 16:47
    Может сумеют все-таки зачистить карман между Саламией и Шаэром.
    Deniska999
  3. Чёрный Сегодня, 16:48
    Цитата: рич
    предложить им на выбор только 2 варианта: Европа и сша С

    Эти их. любят только на расстоянии. smile
    Чёрный
Картина дня