Маккейн: удар по КНДР должен рассматриваться в последнюю очередь

Я считаю, что такой вариант должен рассматриваться в качестве последней из имеющихся возможностей,

Кровопролитие будет ужасным, нам надо быть крайне осмотрительными,

Это очень серьезно. Это вам не карибский кризис, это тот самый случай, когда артиллерия находится на земле. Вот почему мы должны оказывать всевозможное давление на КНДР,

Китай имеет ключевое значение. Мы должны разъяснить ему, сколь много поставлено на карту,