Маккейн: удар по КНДР должен рассматриваться в последнюю очередь
Вариант применения силы в отношении Северной Кореи должен рассматриваться американской администрацией лишь в крайнем случае, так как он чреват ужасными последствиями, передает ТАСС заявление сенатора Джона Маккейна.
По его словам, «имеющиеся у КНДР обычные вооружения способны уничтожить миллионы человек» в соседней Корее.
Он призвал президента Трампа использовать «каждый имеющийся в наличии рычаг для оказания давления на Северную Корею». Одним из таких рычагов является Китай.
Я считаю, что такой вариант должен рассматриваться в качестве последней из имеющихся возможностей,сказал Маккейн, отвечая на вопрос ведущего CNN о вероятности решения Трампа применить военную силу в отношении КНДР.
По его словам, «имеющиеся у КНДР обычные вооружения способны уничтожить миллионы человек» в соседней Корее.
Кровопролитие будет ужасным, нам надо быть крайне осмотрительными,добавил сенатор.
Это очень серьезно. Это вам не карибский кризис, это тот самый случай, когда артиллерия находится на земле. Вот почему мы должны оказывать всевозможное давление на КНДР,отметил он.
Он призвал президента Трампа использовать «каждый имеющийся в наличии рычаг для оказания давления на Северную Корею». Одним из таких рычагов является Китай.
Китай имеет ключевое значение. Мы должны разъяснить ему, сколь много поставлено на карту,сказал Маккейн. По его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын может поддаться давлению, поскольку «не является совсем иррациональным».
Использованы фотографии: AP Photo / J. Scott Applewhite
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