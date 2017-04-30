19:23 30 апреля

Маккейн: удар по КНДР должен рассматриваться в последнюю очередь

Вариант применения силы в отношении Северной Кореи должен рассматриваться американской администрацией лишь в крайнем случае, так как он чреват ужасными последствиями, передает ТАСС заявление сенатора Джона Маккейна.



Я считаю, что такой вариант должен рассматриваться в качестве последней из имеющихся возможностей,
сказал Маккейн, отвечая на вопрос ведущего CNN о вероятности решения Трампа применить военную силу в отношении КНДР.


По его словам, «имеющиеся у КНДР обычные вооружения способны уничтожить миллионы человек» в соседней Корее.

Кровопролитие будет ужасным, нам надо быть крайне осмотрительными,
добавил сенатор.

Это очень серьезно. Это вам не карибский кризис, это тот самый случай, когда артиллерия находится на земле. Вот почему мы должны оказывать всевозможное давление на КНДР,
отметил он.

Он призвал президента Трампа использовать «каждый имеющийся в наличии рычаг для оказания давления на Северную Корею». Одним из таких рычагов является Китай.

Китай имеет ключевое значение. Мы должны разъяснить ему, сколь много поставлено на карту,
сказал Маккейн. По его мнению, лидер КНДР Ким Чен Ын может поддаться давлению, поскольку «не является совсем иррациональным».

Использованы фотографии: AP Photo / J. Scott Applewhite
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Комментарии 32

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  1. Pirogov Сегодня, 17:23
    Когда уже мы выпьем за ,,,упокой,,, в аду этой сволочи маккейна.? До ста лет собрался воздух портить подлец.....
    Pirogov
    1. bouncyhunter Сегодня, 17:26
      Цитата: Pirogov
      Когда уже мы выпьем за ,,,упокой,,, в аду этой сволочи маккейна.? До ста лет собрался воздух портить подлец.....

      Без толку - он и из Преисподней будет плеваться ядом .
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 17:29
        Цитата: bouncyhunter
        Без толку - он и из Преисподней будет плеваться ядом .

        Ну это не кому не известно ! Или вы что то знаете ?)))
        Pirogov
        1. Тралл Сегодня, 17:49
          Стареет вьетнамский узник smile
          Тралл
          1. vovanpain Сегодня, 18:08
            Цитата: Тралл
            Стареет вьетнамский узник smile

            Но память то жива! wink Поздравим и мы сегодня вьетнамцев. drinks good love
            vovanpain
            1. рич Сегодня, 18:15
              Поздравляем мужественный вьетнамский народ С днем победы над американскими захватчиками! drinks Ну и Маккейна с этим праздником за компанию
              рич
              1. Чёрный Сегодня, 18:27
                А всё же не зря Маккейна башкой об пальму в плену били. Помнит. laughing ...С тех пор к людям монголоидной расы у него страх wassat
                Чёрный
                1. krot Сегодня, 18:52
                  Сцут, когда знают, что погут отхватить люлей)))
                  krot
          2. Ныробский Сегодня, 18:15
            Цитата: Тралл
            Стареет вьетнамский узник smile

            Ага....... Но земляная яма, в которой он сидел 5 лет, ему является во снах всё чаще...
            Ныробский
    2. svp67 Сегодня, 17:27
      Цитата: Pirogov
      Когда уже мы выпьем за ,,,упокой,,, в аду этой сволочи маккейна.? До ста лет собрался воздух портить подлец.....

      Ну уйдет ЭТОТ, думаете что то измениться? На его место уже готово десяток, если не сотня "ястребов"
      svp67
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:30
        Цитата: svp67
        На его место уже готово десяток, если не сотня "ястребов"

        hi Русофобия и всемирная гегемония США - это тренд , благодаря которому очень многие надеются добраться до вершин политического и финансового Олимпа .
        bouncyhunter
      2. Pirogov Сегодня, 17:32
        Цитата: svp67
        Ну уйдет ЭТОТ, думаете что то измениться? На его место уже готово десяток, если не сотня "ястребов"

        Эта сволочь старой закваски ещё с холодной войны ,а новые ястребки может будут не такими принципиальными ,хотя конечно вряд ли!
        Pirogov
        1. svp67 Сегодня, 17:59
          Цитата: Pirogov
          новые ястребки может будут не такими принципиальными ,хотя конечно вряд ли!
          Новые чувствуют себя наследниками Победы в холодной войне, они еще более наглые и беспринципные. Вспомните высказывания Представителя США в ООН Саманты Пауэр нашему представителю, что вы не можете так говорить, так как вы ПРОИГРАВШИЕ.
          А она ио 1970 года рождения, по нынешним меркам еще вполне себе перспективный политик
          svp67
    3. сибиралт Сегодня, 18:03
      В Американском Сенате (100 чел.) большинство сидят лет по сорок.
      сибиралт
    4. iliitchitch Сегодня, 18:21
      Цитата: Pirogov
      До ста лет собрался воздух портить подлец.....


      Службу иногда и вполноги нести надобно . Отловили его наши первыми , когда сбили организм . Эх , крестьяне вьетнамские не успели . С тяпками . Уж они-то не услышали бы про предков адмиралов-генералов , на удобрение нахрен пустили бы . маккейн , какой маккейн , где маккейн ? Хотя ... Этот жупел полезен пока , уровень западного кретинизма показывает .
      iliitchitch
  2. NIKNN Сегодня, 17:26
    Помнит тот регион. :)))))
    А по России прямо сей час готов нанести....некрасивый человек...
    NIKNN
  3. МПК105 Сегодня, 17:26
    Блин,да иди уже на печь,с Бзежинским вместе ложитесь,где тепло и уютно,и мемуары пишите на пару...Достали...Вас Харон ждёт,не дождётся уже,пожалейте дядьку,мужики... laughing
    МПК105
    1. Владимирец Сегодня, 17:34
      Цитата: МПК105
      Вас Харон ждёт,не дождётся уже,пожалейте дядьку,мужики

      Ногами сучит, дно скоро у лодки протрёт. yes
      Владимирец
      1. рич Сегодня, 17:52
        Это чем же его в плену вьетнамцы пытали, аскорбинками что-ли? Раз до таких лет дожил
        рич
    2. iliitchitch Сегодня, 18:24
      Цитата: МПК105
      Вас Харон ждёт,не дождётся уже,пожалейте дядьку,мужики...


      Тов.Харон терпелив чрезмерно , и самоходный паром его нетороплив . К сожалению , в данном случае .
      iliitchitch
  4. erudit 017 Сегодня, 17:36
    Ну вот СБИТЫЙ опять зашевелился, наверное не навоевался херой!
    erudit 017
  5. Сергей-8848 Сегодня, 17:38
    Вполне себе типичный крендель из когорты малообразованных, но с высочайшим апломбом политиков. Совершенно зря наши СМИ, да и мы сами создали ему имидж влиятельного и серьёзного человека. Не стоит он того. В сенате заморской страны ещё куча народу, и многие ещё смешнее.
    Сергей-8848
  6. dojjdik Сегодня, 17:43
    это вам не по Сирии пулять топорами-Ким утопит ваши гавайи и бровью не поведет; ну а мы очередной протест в оон и вызов израильского посла а воз и ныне там
    dojjdik
  7. Atlant-1164 Сегодня, 17:48
    гляди.. охолонуться успел Маккейн. с чего бы это??
    Atlant-1164
    1. san4es Сегодня, 18:57
      Цитата: Atlant-1164
      гляди.. охолонуться успел Маккейн. с чего бы это??

      ...да потому-что: ФУФЛЫЖНИК и ПОНТОРЕЗ , и для Макейна...
      san4es
    2. Paranoid50 Сегодня, 19:08
      Цитата: Atlant-1164
      охолонуться успел Маккейн.

      И рассуждает в этот раз вполне здраво. Хотя,всё в цвет. У него с тем регионом свои воспоминания связаны... yes Вот и вещает,что-то вроде : "Может,ну его нафиг?"
      Paranoid50
  8. Ирек Сегодня, 17:51
    Связываться себе дороже. .. Ф
    Ирек
  9. Гость171-Oпять Сегодня, 18:05
    Ну чё,ну знает,старый пень,набросились прям.
    Гость171-Oпять
  10. Горный стрелок Сегодня, 18:05
    Разум проснулся у старого? Это же просто когнитивный диссонанс! Не бомбить КНДР? А что с ней делать? Давить на неё санкциями? Так уже нечем больше давить, ввели что только можно. А Китай. А что Китай? Он что, зря столько лет "боевого дракончика" выращивал? С ядерными технологиями и ракетами потихоньку помогал. Наивные эти матрасники. Это Восток.
    Но то, что 20 миллионов жителей Сеула и пригородов после удара "Томагавками" могут оказаться ПОД ОГНЁМ - это он правильно говорит.
    Горный стрелок
  11. iliitchitch Сегодня, 18:06
    Ой , голубь мира прилетел , крыса летающая . Грубо и зримо : чё , ссышь ? Метку чёрную получив . Эт тебе не папуасов бомбить безнаказанно . С анфан терриблем шутки плохи . Он просто посмел сказать то , что другие про вонючую америгу думают . Уважуха iliitchitchно от меня человеку . Подлежал демократизации , а тут вдруг у самих попка задымилась . laughing Спросите - а нам какой профит ? Да просто Лавров теперь на переговоры с ломом ходить будет , а не с гвоздодёром , вот и всё . Мелочь , а приятно . Когда-нибудь и собачку рексатиллерсона выгуливать начнём , зря , что ли , хакеры трудилися ? wassat
    iliitchitch
  12. behemot Сегодня, 18:40
    а что это герой засцал то? Воинственный такой был, а теперь - удар в последнюю очередь?
    behemot
  13. yuriy55 Сегодня, 19:20
    Чувствуется старые воспоминания заставили сделать полезные для организма выводы. Даже такой "лихой вояка" при$$ал...
    Ну, что вам сказать, господа? Вы всё ещё считаете Чен Ына безумцем и надеетесь, что ваши оскорбления в его адрес зачтутся вам внеочередными званиями? Вашего имени, в отличии от корейского лидера, даже в истории болезни не останется...
    КНДР, я с вами...
    yuriy55
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