19:18 30 апреля

Конфуз в польском МИД

МИД Польши отстранил от работы своего консула в США Марию Шонерт-Биненду после того, как на ее странице в «Фейсбуке» появился фотоколлаж – глава Европейского совета Дональд Туск в эсэсовской форме, передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».

Конфуз в польском МИД


Мария Шонерт-Биненда является почетным консулом Польши в штате Огайо (США).


По словам самой Шонерт, она не размещала эту картинку на своей странице. Видимо, аккаунт был взломан, так как у нее сейчас нет к нему доступа.

Я не изображала Дональда Туска как члена СС. Я против использования таких слов, как "фашизм", в современном политическом дискурсе. Я против сравнения наших политиков с Гитлером,
заявила консул, отвечая на запрос агентства.



Ранее глава Минобороны Польши Антони Мацеревич выразил надежду, что Туску все же «будут предъявлены обвинения в связи с авиакатастрофой под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский», напоминает агентство.

По мнению Мацеревича, именно Туск, занимавший в то время кресло премьер-министра Польши, лишил республику возможности выяснить подлинную причину катастрофы.

Окончательно вопрос о снятии Шонерт с должности будет решен главой МИД Витольдом Ващиковским после завершения его визита в Австралию.

Использованы фотографии: DoRzeczy / Twitter
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Комментарии 23

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  1. ВадимЛ Сегодня, 18:21
    И конечно, тут на арене появляются "Русские хакеры". Куда уж без них.
    ВадимЛ
    1. Zibelew Сегодня, 18:24
      По-пьяни наверное опубликовала. Зато вот у нас у начальников почтовых отделений на уровне субъектов форма как в СС.
      Zibelew
      1. Тралл Сегодня, 18:33
        Ломаем страницу Туска и размещаем там фото Путина, ломаем страницу Трампа и размещаем там фото Путина(которое у нас в буфера обмена), ломаем страницу Порошенко и...
        Тралл
        1. Монос Сегодня, 18:49
          А это точно фотоколлаж? Может это всё-таки его дедушка?
          Монос
      2. svp67 Сегодня, 18:50
        Цитата: Zibelew
        Зато вот у нас у начальников почтовых отделений на уровне субъектов форма как в СС.

        Вот, что значить фотошоп, видимо и тут "русские хакеры" так как цвет формы "Почты России" иного цвета, как говориться, почувствуйте разницу
        svp67
        1. Zibelew Сегодня, 19:04
          добрый день Сергей hi Это точно не фотошоп. Проверте любой сайт УФПС субъекта федерации.
          Директор УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России"

          http://info.tatcenter.ru/whoiswho/26/1420/
          Zibelew
          1. svp67 Сегодня, 19:06
            Цитата: Zibelew
            Директор УФПС "Татарстан почтасы" - филиал ФГУП "Почта России"

            Вот истинный цвет формы

            На Вашем "игра света". Тут лучше видно
            svp67
            1. Zibelew Сегодня, 19:14
              Это тоже игра света? Но она точно не голубого цвета.

              http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/
              23598-darya-tsilina-pochta-v-khakasii-dobavlyaet-
              ee-zhitelyam-novogodnego-nastroeniya
              Zibelew
          2. Zibelew Сегодня, 19:09
            А печать у спецсвязи посмотрите.
            Zibelew
  2. vovanpain Сегодня, 18:22
    По словам самой Шонерт, она не размещала эту картинку на свое странице. Видимо, аккаунт был взломан, так как у нее сейчас нет к нему доступа.

    Ну естественно это была команда хакеров из России во главе с Путиным. fellow
    vovanpain
    1. Svarog51 Сегодня, 19:10
      Владимир, hi Отвечу словами Мюллера:"-У меня никогда не было на него никаких сигналов." recourse2 серия фильма. drinks
      Svarog51
  3. Чёрный Сегодня, 18:23
    Ну а шо польскому Мид не понравилось? Ааааа видать погоны бригаденфюрера надо было нартсовать laughing...и железного креста нет laughing
    Чёрный
    1. Владимирец Сегодня, 18:26
      Цитата: Чёрный
      погоны бригаденфюрера надо было нартсовать

      Ну да, оберштурмфюрер как то несолидно.
      Владимирец
      1. Kubik Сегодня, 18:38
        на уровне оберста такие персонажи, примерно laughing
        Kubik
      2. mikh-korsakov Сегодня, 18:59
        Правильно, если Туск тогда был премьер-министром - его звание рейхсфюрер, так что двойная обида, и наград маловато и в звании понизили, а так-то бы было ничего..
        mikh-korsakov
        1. erudit 017 Сегодня, 19:15
          а что для уровня генерал-губернаторства нормальное звание wink
          erudit 017
  4. erudit 017 Сегодня, 18:24
    сейчас вЕЛИКАЯ пОЛЬША (которая от моря до моря) оживится,туск агент Москвы !
    erudit 017
  5. ВадимЖивов Сегодня, 18:26
    Не удивлюсь если 90% комментариев будут связаны с Русскими хакерами hi
    ВадимЖивов
    1. Лелёк Сегодня, 19:01
      Цитата: ВадимЖивов
      Не удивлюсь если 90% комментариев будут связаны с Русскими хакерами


      Привет.
      Некогда Уини Чёрчилль сказал:"Правда настолько драгоценна, что её должны охранять батальоны лжи". Умный был вражина. yes
      Лелёк
  6. behemot Сегодня, 18:37
    истинная причина катастрофы - это лично Путин сидел в кабине пилотов и загнал самолет в землю?
    behemot
    1. Лелёк Сегодня, 19:17
      истинная причина катастрофы

      Почитаешь польские статьи и посты и понимаешь, что в жизни этой страны никаких других событий не было и не предвидится. Жизнь каждого новорождённого пшека начинается с "оверкиля" пана Качиньского.
      Лелёк
  7. Kubik Сегодня, 18:40
    да еще тотенкопфа, мертвой головы пост. Показательно, они же надозом и порядком занимались.
    Kubik
  8. Горный стрелок Сегодня, 19:06
    Поляки - "гиены" Европы - сказал Черчиль. Никто не помнит, как поляки провоцировали немцев, перекрывая Данцингский коридор. Они рассчитывали, что за них будут воевать с немцами французы и англичане. Наивные. Они и сейчас на это рассчитывают, задирая Россию изо всех сил, и готовясь к разделу Украины. Они уже и не слишком это скрывают.
    Горный стрелок
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