Конфуз в польском МИД

Я не изображала Дональда Туска как члена СС. Я против использования таких слов, как "фашизм", в современном политическом дискурсе. Я против сравнения наших политиков с Гитлером,

МИД Польши отстранил от работы своего консула в США Марию Шонерт-Биненду после того, как на ее странице в «Фейсбуке» появился фотоколлаж – глава Европейского совета Дональд Туск в эсэсовской форме, передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».Мария Шонерт-Биненда является почетным консулом Польши в штате Огайо (США).По словам самой Шонерт, она не размещала эту картинку на своей странице. Видимо, аккаунт был взломан, так как у нее сейчас нет к нему доступа.заявила консул, отвечая на запрос агентства.Ранее глава Минобороны Польши Антони Мацеревич выразил надежду, что Туску все же «будут предъявлены обвинения в связи с авиакатастрофой под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский», напоминает агентство.По мнению Мацеревича, именно Туск, занимавший в то время кресло премьер-министра Польши, лишил республику возможности выяснить подлинную причину катастрофы.Окончательно вопрос о снятии Шонерт с должности будет решен главой МИД Витольдом Ващиковским после завершения его визита в Австралию.