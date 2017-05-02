«Борьба с ведьмами» в европейской парламентской ассамблее достигла своей высшей точки

Накануне майских праздников снова перевозбудилась Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). На этот раз центром её гнева стал глава организации, испанец Педро Аграмунт. За месяц до описываемых событий Аграмунт вместе с делегацией российских депутатов посетил с визитом Сирию. Помимо россиян, которых возглавил лидер фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Владимир Васильев, в составе делегации были также депутаты ПАСЕ из Чехии, Бельгии, Сербии и Италии.После Дамаска, где Педро Аграмунт принял участие во встречах с президентом Сирии Башаром аль-Асадом и спикером Народного совета Сирии Хадией Аббас, глава ПАСЕ побывал в Москве. Здесь его принял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это была уже не первая встреча двух политиков. Педро Аграмунта избрали президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы в прошлом январе. Вступая в должность, Аграмунт порадовал депутатов привычной для этой организации антироссийской риторикой, но в то же время, осторожно высказался за диалог с Россией.Уже в октябре Педро Аграмунт вместе с представителями президентского совета европейской ассамблеи побывал в Москве. Эта поездка заложила основы для обстоятельного трёхдневного визита в Россию Аграмунта, случившегося в нынешнем году в середине января. Тогда, в ходе встречи с Вячеславом Володиным Педро Аграмунт высказал надежду, что возвращение России в ПАСЕ состоится «до окончания его работы на посту руководителя».По мнению Аграмунта, без участия России невозможно решить многие международные задачи. Глава ПАСЕ особо выделил среди них борьбу с терроризмом, торговлей людьми и последствиями международных конфликтов. Для этого надо, чтобы россияне вернулись в лоно парламентской ассамблеи.Как помним, три года назад по инициативе украинских депутатов российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса. Такой была реакция европейской ассамблеи на присоединение Крыма к России и помощь восставшему Донбассу. В ответ российские парламентарии покинули ПАСЕ. Контакты с ней оказались замороженными вплоть до осенней поездки в Москву делегации Аграмунта.Украинцы с вниманием и напряжением следили за инициативами нового президента ПАСЕ. После январского визита в Москву Педро Аграмунта лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил главу ПАСЕ в том, что он «делает все, чтобы отменить санкции против России». Ляшко назвал действия Аграмунта «умиротворением агрессора». Эти оценки одиозного украинского политика остались вне внимания европейских парламентариев. Их уже утомили демарши киевских коллег.Меж тем, украинцы дождались-таки своего ренессанса в ПАСЕ. Поводом стало высказывание спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что поездка Педро Аграмунта в Сирию была результатом российской инициативы. «Большая работа проделана, — отметил Володин в своём комментарии для СМИ поездки депутатов в Дамаск, — И то, что в составе делегации председатель ПАСЕ и руководители политических фракций ПАСЕ, — большая заслуга нашего Комитета по международным делам, председателя комитета Леонида Эдуардовича Слуцкого».Эту цитату вместе с фото, на котором рядом с Башаром Асадом позируют Леонид Слуцкий и Педро Аграмунт, украинцы распространили среди депутатов ПАСЕ. Почва для таких рассылок здесь благодатная. Дело в том, что вступая в 1996-м году в Совет Европы, Россия взяла на себя ряд обязательств. В частности, ратифицировать Европейские конвенции и протоколы к ним. В свою очередь ПАСЕ стала мониторить исполнение Россией обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы.Там было несколько полюбившихся европейским парламентариям тем. Главная в их числе — защита прав человека и основных его свобод. В Москву стали ездить депутации, сформированные, например, из представителей Прибалтики, обременённой проблемами неграждан и апатридов. Они учили Россию демократии и современным европейским ценностям. Заезжие парламентарии формировали официальную позицию ПАСЕ.Дошло до того, что список требований произвольно расширили. В него стали включать положения, не имеющие отношения к обязательствам, взятым Россией в 1996-м году. Например, в одном из докладов потребовали «в кратчайшие сроки вернуть всю собственность и имущество культурного назначения, оспариваемое другими государствами-членами Совета Европы». В другом, — пренебрегая внутренним законодательством России, осуждали лишение депутатского мандата справедливоросса Геннадия Гудкова, уличённого в совмещении парламентской и предпринимательской деятельности.Отличительной чертой европейских депутаций было игнорирование ими реальных фактов. Так случилось при оценке событий в Южной Осетии и на Украине. В одном случае, несмотря на объявленную тбилисскими властями войну и очевидные этнические чистки, составители докладов настаивали на территориальной целостности Грузии. В другом — проигнорировали явный государственный переворот.Любимое занятие депутатов ПАСЕ — троллить Россию — дало первую трещину в 2012 году. К осени того года вызрел очередной обзорный доклад по мониторингу обязательств Российской Федерации перед Советом Европы. Докладчики швейцарец Андреас Гросс и румын Георги Фрунда озаботились дискриминацией в России секс-меньшинств, «непропорциональным» наказанием участниц скандальной группы «Pussy Riot», преследованием правозащитников, применением силы по отношению к мирным демонстрантам и прочими «грехами», изложенными в 80-страничном тексте.Рекомендация докладчиков — продолжить в России мониторинг ПАС Е — нашла поддержку у руководителей ассамблеи. Узнав об этом, тогдашний спикер Госдумы Сергей Нарышкин отказался от поездки в Страсбург и своего выступления на пленарной сессии ПАСЕ. Нарышкин заявил журналистам, что собирался говорить о «крупных проблемах в развитии парламентаризма в Европе». Однако понял, что его стратегические предложения вряд ли «будут услышаны со стороны ряда руководителей Парламентской ассамблеи и ряда руководителей русофобских делегаций».Было это пять лет назад. Из Москвы в Страсбург пришёл прямой и понятный сигнал о том, что Россия впредь не позволит говорить с собой менторским тоном. В Парламентской ассамблее это дошло не всем. Рецидив случился совсем скоро — во время украинских событий. Он стал причиной разрыва рабочих контактов и замораживания отношений российских депутатов с ПАСЕ.Время показало: европейские и мировые проблемы без России не решить. Новый руководитель ПАСЕ это понял и восстановил диалог с российскими коллегами. Надо признать, у Педро Аграмунта было немного союзников. Зато зацикленных на русофобии противников хватало. Главные среди них, конечно, украинцы, для которых все проблемы мира и Европы сошлись в одной точке — в Москве.Правда, силёнок у посланцев Киева оказалось маловато. На первых порах их возмущение политикой президента ПАСЕ не дало никакого результата. Месяц мозолили глаза депутатам ассамблеи совместные фото Слуцкого, Асада и Аграмунта. Только к концу апреля, когда взрослые западные лидеры вернулись к мему «Асад должен уйти!», делу, что называется, дали ход.Педро Аграмунт это понял. На открытии весенней сессии ассамблеи он признал, что его поездка в Сирию была ошибкой и принёс свои извинения. Однако было уже поздно. Спешно собранное бюро ПАСЕ выразило Педро Аграмунту недоверие. Бюро запретило президенту Парламентской ассамблеи «осуществлять визиты, делать заявления и проводить другую активность от имени ПАСЕ», а на сайте организации появилось указание на вакантность должности президента.Решение бюро привело украинских депутатов в неописуемый восторг. Они даже размечтались, что до выборов нового президента полномочия руководителя ассамблеи возложат теперь на представителя украинской делегации — вице-президента ПАСЕ Георгия Логвинского, пусть и с пометкой «и.о.».На этом пути есть небольшое препятствие. Член постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Леонид Емец на своей странице в Facebook отметил, что регламент ассамблеи не предусматривает импичмента президента. Выход только один — добровольная отставка. Педро Аграмунт заявления о сложении полномочий не писал. Больше того, он проигнорировал заседание бюро ПАСЕ. Так что налицо явная юридическая коллизия.Выход из неё Емец предлагает простой — постфактум изменить регламент ПАСЕ. С парламентской демократией этот шаг имеет мало общего. Однако в Европе есть не только демократические традиции, но и практика борьбы с неугодными политиками и общественными деятелями, в разное время получившая названия «охоты на ведьм», «запретов на профессии» и прочих бюрократических изысков, укладывающихся в кондовую формулу — цель оправдывает средства.Как сложится на этот раз, до конца не ясно. Иные горячие головы призывают ПАСЕ принудить Педро Аграмунта написать заявление об отставке, и разом решить все возникшие проблемы. Только при этом останется одна главная проблема — Парламентская ассамблея Совета Европы зайдёт на свой очередной круг русофобии. Не все поняли, что мир от этого только проигрывает…