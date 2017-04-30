Оружие будущего: Вертолет который дороже истребителя F-35

Морская пехота США — единственное формирование на планете, постоянно использующее серийные конвертопланы V-22 Osprey. Вслед за конвертопланами у КМП появилась еще одна игрушка — истребитель пятого поколения F-35B. И вот Корпусу морской пехоты США потребовался новый агрегат — тяжелый транспортный вертолет Sikorsky CH-53K.