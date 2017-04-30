21:35 30 апреля

Оружие будущего: Вертолет который дороже истребителя F-35

Морская пехота США — единственное формирование на планете, постоянно использующее серийные конвертопланы V-22 Osprey. Вслед за конвертопланами у КМП появилась еще одна игрушка — истребитель пятого поколения F-35B. И вот Корпусу морской пехоты США потребовался новый агрегат — тяжелый транспортный вертолет Sikorsky CH-53K.




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Комментарии 3

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  1. Speedwing Сегодня, 20:54
    Да вообще лааал laughing Некоторое время назад слышал, что в авиации КМП жалуются на старость техники и вопче. Если узнать за сколько им ридная американщина предлагает обновки - все встает на свои места wassat
    Speedwing
  2. Mystery12345 Сегодня, 20:54
    как приятно,когда враги-иди.оты...как легко и просто, взять и с высоты своего самомнения,взять и обо.ссать всё ими созданное,не прекращая этим пользоваться...вот честно...ненавижу американцев,но уважаю их предприимчивость,в разы превосходящую китайский "ксерокс"...в отличие от китая,америка берёт суть а не оболочку...и потому пока,впереди. и да...хватит "обсирать" футридцатьпять...пройдёт время,и поймём,что "дальнобой" и "пучешарость",не хуже,чем маневренность...вертеться среди ракет-класс,но более высокий класс-устранить издаля...и загодя,подобные упражнения. (мне противно это писать,но нас опять опережают,пока.) афар наш буксует...а "конверты"-летают... и неплохо. request
    Mystery12345
  3. erudit 017 Сегодня, 20:59
    потому что КМП сша, является является родом войск в составе ВМС США и в основном предназначен для экспедиционных операций и интервенции благодаря десантно-транспортным возможностям,так же у них имеется своя артиллерия, авиация и тяжелая бронетехника в структуре, это силы первого броска.У нас кстати эта функция возложена на ВДВ, поэтому исходя из задач приоритетный подход и вооружение!
    erudit 017
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