«Открытая Россия»: осторожно, двери закрываются

На днях Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу ряда иностранных организаций, самой известной из которых стало движение «Открытая Россия».В частности, созданная несколько лет назад экс-олигархом Михаилом Ходорковским общественная организация, по мнению правоохранительного ведомства, работала над проектом по «дискредитации результатов проходящих в стране выборов и признания их итогов нелегитимными». Кроме того, по словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, работа НКО была «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации», что угрожает «основам конституционного строя и безопасности страны».Впрочем, в самой «Открытой России» с мнением прокуроров не согласились, заявив, что организация является российской, а не иностранной, а значит, как отметил Михаил Ходорковский, «нежелательной быть признана никак не может». Возможно, господин Ходорковский не лукавит, и структура, где он до недавнего времени занимал пост председателя, действительно является «незарегистрированным общественным движением, функционирующим согласно законодательству». Однако про частную компанию Otkrytaya Rossia из того же списка, учрежденную зарегистрированным в Нью-Джерси Институтом современной России (также фигурирующим в документе Генпрокуратуры) Павла Ходорковского и действующую с ноября 2015 года в Великобритании, подобного сказать нельзя.Стоит добавить, что за последние несколько дней «Открытая Россия» стала одним из главных ньюсмейкеров отечественного медиапространства. Причина проста – 29 апреля движение планирует провести в ряде крупных российских городов акцию «Надоел», на которую, по задумке организаторов, граждане понесут письма с просьбой к президенту России Владимиру Путину не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих в следующем году выборах главы государства. Не трудно догадаться, что в связи с этим публикация Генпрокуратурой списка нежелательных НКО стала для некоторых представителей протестного движения России своего рода косточкой, которую необходимо обсосать в преддверии мероприятия. Дескать, «режим» давит в зародыше любое проявление инакомыслия и преследует несогласных. Сюда же следует отнести жалобы лидеров «Открытой России» касательно невозможности согласования с властями Москвы места проведения демонстрации. Дело в том, что ранее движение заявило о намерении провести мероприятие по маршруту Славянская площадь – Старая площадь — улица Ильинка, но руководство города, разрешив шествие, изменило его маршрут со Славянской площади на проспект академика Сахарова. В столичной мэрии такое решение объяснили транспортной загруженностью на этом участке и неудобствами для жителей города, однако организаторы от предложенного маршрута отказались и объявили, что акция в любом случае состоится.О чем это говорит? В первую очередь о том, что те, кто, по их собственным словам, борется за свободную Россию западного образца, абсолютно не способны вести какой-либо диалог с противоположенной стороной. О какой демократии может идти речь, если власти согласовали оппозиционное шествие и попросили лишь заменить одно место в центре города на другое, объяснив это заботой о жителях столицы, а поборники так называемых европейских ценностей попросту наплевали на своего оппонента? Возможно ли представить себе нечто подобное в странах-«иконах» демократии? Надо полагать, что недавний разгон несанкционированного митинга школьников во Франции при помощи водометов и слезоточивого газа дает вполне внятный ответ на этот вопрос.И все же, как это ни прискорбно, главная цель организаторов –столкновение лбами своих сторонников и представителей органов правопорядка. Такой подход поможет создать резонанс в обществе накануне президентских выборов и подарит кровавую картинку, которая будет моментально растиражирована ведущими мировыми СМИ. Тот факт, что за рубежом, особенно на Западе, протестные выступления российской оппозиции будут освещаться широко, сомнений нет. Как нет сомнений и в том, что главных бенефициаров предстоящего шествия ни на Славянской площади, ни на проспекте Сахарова мы не увидим.