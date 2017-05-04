Боевая устойчивость обновлённого «Адмирала Кузнецова» на океанском ТВД. Все ли проблемы решит 3С14 УКСК? Часть 2
Вертикальные пусковые установки 4С95 КЗРК «Кинжал»
Из всего вышесказанного делаем неутешительный вывод: даже после переоборудования ударного комплекса ТАВКР «Адмирал Кузнецов» на новые модульные ПУ типа 3С14 УКСК надводная компонента нашей единственной АУГ не может считаться самодостаточным военно-морским звеном в построении дальних рубежей противокорабельной обороны до появления модификаций ПКР «Циркон» с дальностью более 900—1000 км. Временно компенсировать эту стратегическую прореху может лишь подводная компонента АУГ, представленная многоцелевыми атомными подводными лодками-носителями противокорабельных ракет «Оникс» и «Калибр». Единственным путём сохранения высокой боевой устойчивости авианосца «Адмирал Кузнецов» может считаться усовершенствование корабельных средств противовоздушной и противоракетной обороны, способных сдержать смертельно опасный натиск численно и технически превосходящей палубной авиации ВМС США с сотнями единиц высокоточного оружия. Именно в этом направлении сегодня и делаются значительные шаги.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОТИВОРАКЕТНЫХ СРЕДСТВ ТАВКР «АДМИРАЛ КУЗНЕЦОВ» И ТАРКР «АДМИРАЛ НАХИМОВ» ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ БОЕВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ НАШЕЙ АУГ ДО ПОЯВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОРАБЛЕЙ КЛАССОВ «ШТОРМ» И «ЛИДЕР»
В начале марта 2017-го года российский Интернет со ссылкой на ресурс dfnc.ru («Новый оборонный заказ») распространил новость об общих чертах модернизации противоракетных средств самообороны тяжёлого авианесущего ракетного крейсера пр. 1143.5 «Адмирал Кузнецов». В качестве основной меры названо переоборудование с устаревающих боевых модулей 3С87 зенитного ракетно-артиллерийского комплекса 3М87 «Кортик» на перспективные БМ ЗРАК «Панцирь-М». Также оговорена возможность второго этапа модернизации, на котором корабельные ЗРК малой дальности «Кинжал» будут заменены на передовые модульные «М-Тор» со значительно увеличенным боекомплектом и возможностью оснащения принципиально новой зенитной управляемой ракетой. Усиление противоракетного «зонтика» ТАВКР «Адмирал Кузнецов» будет производится на всё том же стапеле 35-го судоремонтного завода близ Мурманска одновременного с обновлением ударного вооружения, которое начнётся уже этим летом. Как можно сегодня охарактеризовать противовоздушные качества авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»?
Если его ударные способности на океанских театрах военных действий выглядят не очень впечатляюще, то сказать то же самое о ПВО здесь уж точно нельзя. Изначально этот грандиозный боевой корабль наделили сразу тремя видами пушечного, ракетно-пушечного и ракетного вооружения для отражения массированных ракетно-авиационных ударов со стороны палубной тактической авиации и ракетных ударов со стороны боевых кораблей и подлодок ВМС США, которые располагали ПКР «Гарпун», противорадиолокационными «HARM» и противокорабельными версиями «Томагавков» — BGM-109B/E. Дальний рубеж обороны представлен 4 зенитно-ракетными комплексами «Кинжал», которые обеспечивают всеракурсное прикрытие корабля начиная с расстояния 12 км и заканчивая сверхмалой мёртвой зоной в 1500 м.
Автономный боевой модуль (АБМ) 9А331МК-1 зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2КМ» во время октябрьских испытаний на борту фрегата «Адмирал Григорович», в ходе которых были получены фундаментальные данные для дальнейшей интеграции на надводные корабли ВМФ России
Аналогично радиолокаторам наведения самоходных ЗРК «Тор-М1/2», антенные посты К-12-1 с радарами 3Р95 комплекса «Кинжал» имеют большую воронку «мёртвой зоны» (в зоне 60°) в верхней полусфере из-за ограничений угломестного сектора обзора диапазоном 0—60 градусов. Это делает данный рубеж чрезвычайно уязвимым для средств воздушного нападения, пикирующих на корабль под большими углами, к примеру, британской ПРЛР ALARM. Каждая из 4-х РЛС наведения 3Р95 имеет 4 целевых канала для обстрела целей ракетами 9М330-2, а поэтому на практике достигается одновременный обстрел 16 воздушных целей, подлетающих с разных направлений, но с небольшим уточнением. Если ударный эшелон низковысотных противокорабельных ракет движется с одного направления, то экипаж «Адмирала Кузнецова» может задействовать для перехвата лишь 3 антенных поста К-12-1 со станциями 3Р95, развернув корабль 15—35-градусным углом к атакующим ракетам (один антенный пост «Кинжала» в любом случае будет перекрыт надстройкой). Следовательно, число одновременно перехватываемых «Кинжалами» ракет противника составит 12 ед. Наличие одних только зенитно-ракетных комплексоы «Кинжал» уже доводит оборонительный потенциал нашего авианосца от ударов с воздуха до уровня штатовского «Джеральда Форда», оснащённого 2 наклонным пусковыми установками Mk 49 Mod 3 зенитно-ракетного комплекса ASMD и 2 ПУ Mk 29 Mod 1 для зенитных управляемых ракет средней дальности RIM-7P и RIM-162 ESSM (не считая, конечно, большей дальности действия ракет RIM-162, а основываясь лишь на сравнении канальности антенных постов наведения К-12-1 и Mk 91 Mod3).
Средний рубеж ПРО перекрывается 8 зенитными ракетно-артиллерийскими боевыми модулями 3С87 комплексов «Кортик», собранными в 4 спарки, которые симметрично размещены на бортовых оружейных отсеках вместе с вертикальными пусковыми установками 4С95 для ракет 9М330-2/9М331 комплексов «Кинжал». Каждый БМ 3С87 имеет радиокомандную автоматическую систему наведения, которая управляет зенитной ракетой 9М311К и двумя 6-ствольными 30-мм пушками ГШ-6-30К, отталкиваясь от целеуказания радара наведения Ka-диапазона и оптико-электронного комплекса. Один комплекс может одновременно обстреливать 1 воздушную цель, что по расчётам КБ Приборостроения даёт возможность отражения удара сразу 3 или 4 поочерёдно запущенными дозвуковыми противокорабельными ракетами. Эффективная дальность действия артиллерийской части комплекса «Кортик» (2 спаренных 6x30-мм АП АО-18) достигает примерно 1,5-2 км, высота поражения цели — около 2,5-3 км при темпе стрельбы в 75 выстр./с.
«Мёртвая зона» пушечной части «Кортика» — около 400-500 метров. Ракетная часть представлена зенитной управляемой ракетой малой дальности 9М311, уничтожающей цели на дальностях до 8 км и высотах до 3,5 км. Луч радиокомандного управления ракетой формирует 700-метровый коридор расчётных манёвров при перехвате. «Мёртвая зона» ракетной части составляет 1500 м. При оценке совокупных противоракетных качеств «Кортиков» необходимо учитывать конструктивный фактор расположения боевых модулей 3С87. И здесь вырисовывается такая картина, что при приближении роя вражеских противокорабельных ракет с одного направления в отражении удара могут задействоваться лишь 4 боевых модуля «Кортик», остальные 4 будут полностью затенены возвышающейся полётной палубой авианесущего крейсера. В итоге, суммарная целевая канальность 4 «Кинжалов», 8 «Кортиков» и 6 зенитно-артиллерийских комплексов АК-630 (2 спарки установлены на вынесенных бортовых оружейных площадках и ещё 2 комплекса по углам кормы) составляет 30 одновременно перехватываемых воздушных целей в момент всеракурсного отражения ракетного удара и 18 целей — при отражении массированного удара ПКР с одного воздушного направления.
Подобными противовоздушными способностями сегодня не обладает ни один современный атомный авианосец западной разработки, включая действующие класса «Nimitz», французский R91 «Charles de Gaulle», а также перспективные американский CVN-78 USS «Gerald R. Ford» и британский R08 HMS «Queen Elizabeth».
Справедливости ради отметим, что к единственному достоинству авианосцев классов «Шарль де Голль» и «Королева Елизавета» в плане противоракетной обороны можно причислить лишь размещение вертикальных пусковых установок типа A43 «Sylver», которые предназначены для применения зенитных управляемых ракет-перехватчиков типа «Aster-15» в составе корабельного ЗРК PAAMS. Несмотря на то, что эти модификации «Астеров» предназначены лишь для обороны 30-километрового рубежа вокруг авианосцев, конструктивно они почти полностью идентичны с их дальнобойными версиями «Астер-30» (единственное отличие — меньшая разгонная ступень у «Астер-15»). «Пятнадцатые» также снабжены газодинамическими двигателями поперечного управления, позволяющими этим ракетам маневрировать с перегрузками 62 ед. Следовательно, у французского и британского авианосцев открывается возможность перехвата баллистических целей методом высокоточного кинетического уничтожения прямым попаданием «hit-to-kill».
Зенитные управляемые ракеты 9М330 комплекса «Кинжал» и 9М331 комплекса «Кортик», к сожалению, такими возможностями не обладают. Тем не менее, учитывая, что у нашего ТАВКР «Адмирал Кузнецов» лишь в критическом случае может возникнуть необходимость борьбы с маневрирующими баллистическими ракетами противника, отсутствие таких способностей у ЗУР не является серьёзной прорехой, ведь основная задача (уничтожение десятков ПКР) выполняется на отлично. По какой же тогда причине принято решение об обновлении средств ПВО тяжёлого авианесущего ракетного крейсера «Адмирал Кузнецов»?
Уже в ближайшее десятилетие на вооружение палубной авиации и боевых кораблей ОВМС стран НАТО поступят перспективные сверхзвуковые противокорабельные ракеты, скорость которых превысит 2,5—3М, а, возможно, и ещё более высокоскоростные противокорабельные ракеты на базе ЗУР сверхбольшой дальности RIM-174ERAM, разработку которой ещё в феврале 2016-го анонсировал бывший министр обороны США Эштон Картер. Одним из подобных концептов может считаться вышеупомянутая франко-британская ПКР CVS401 «Perseus». Изделие оснащается сверхзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем, благодаря которому достигается скорость примерно в 3200 км/ч (на большой высоте), 2150 км/ч (в низковысотном режиме) и около 2500 км/ч (при пикировании). При этом, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Кортик» технически не имеют возможности эффективно перехватывать ракету «Персей», поскольку максимальная скорость поражаемой цели для них составляет всего 1,5М (1800 км/ч). Да и «Персей» относится к высокоманевренным ПКР, выполняющим интенсивные противозенитные манёвры: сбить её пушками ГШ-6-30К и ЗУР 9М311К было бы крайне проблематично, если бы даже её скорость вписывалась характеристики «Каштанов».
Корабельный ЗРК «Кинжал» также столкнётся с большими сложностями перехвата таких ракет, как «Персей». Несмотря на скорость поражаемой цели в 700 м/с, которая перекрывает скоростные диапазоны «Персея» на малых высотах, проблема может заключаться в недостаточных лётно-технических характеристиках ЗУР 9М330-2/331. Её располагаемые перегрузки доходят до 20-30 ед. в зависимости от скорости полёта; этого будет недостаточно для поражения CVS401, совершающей манёвры с перегрузками 20—25 ед. Ещё большие проблемы ожидают «Кинжал», если конечный участок полёта «Perseus» будет проходить в режиме 70-градусного пикирования. Как указывалось ранее, для перехвата цели, подходящей с такого ракурса, антенный пост К-12-1 технически не адаптирован (максимальный угол возвышения луча для 3Р95 составляет лишь 60 градусов).
Не секрет, что перспективное детище европейской корпорации MBDA будет оснащено активной радиолокационной ГСН на базе АФАР, что явно указывает на возможности CVS401 вести радиоэлектронное противодействия корабельным средствам ПВО противника во время их преодоления. Также «Perseus» имеет «умное» снаряжение, представленное двумя боевыми блоками индивидуального наведения. ББ, конструктивно схожие с активно-реактивными управляемыми снарядами M982 «Excalibur», имеют аэродинамические рули для коррекции полёта, а их ЭПР исчисляется сотыми долями квадратного метра. Их выход из контейнеров вооружения «Персея» на подлётном участке траектории не оставит «Кинжалам» и «Кортикам» ни единого шанса на успешное отражение удара.
Что касается ещё более высокоскоростных противокорабельных версий зенитной ракеты SM-6, находящихся в разработке, то их перехват не может быть выполнен даже с помощью КЗРК «Кинжал»: не позволят ограничения по скорости поражаемой цели в 2520 км/ч. Вывод: против перспективных средств воздушного нападения XXI века и существующих противорадиолокационных ракет и УАБ, атакующих с большими углами пикирования, система ПВО ТАВКР «Адмирал Кузнецов» имеет очень сомнительные способности, а поэтому её обновление более чем обосновано.
Остановимся на зенитном ракетно-артиллерийском комплексе «Панцирь-М1» («Палица»), который должен прийти на смену «Кортику». В изделии используются принципиально новая миллиметровая/сантиметровая РЛС наведения 1РС2-1 «Шлем» на базе ФАР, а также куда более совершенный оптико-электронный прицельный комплекс 10ЭС-1-Е на базе матриц высокого разрешения. Также боевому модулю придан радиолокационный обнаружитель с ФАР, обладающий дальностью обнаружения цели типа «ПКР «Гарпун» (ЭПР 0,1 м2) порядка 23-26 км, что в 2 раза больше, чем у последней модификации комплекса «Кортик-М» (11400 м). Более того, благодаря передовой вычислительной базе в 2 раза сократилось время реакции боевого модуля (с 8 до 4 секунд) на внезапно «вышедшие» из-за радиогоризонта малоразмерные цели. То есть, в момент начала обстрела «Кортиком-М» малозаметной ПКР типа AGM-158C LRASM (примем её ЭПР за 0,05 м2), она успеет сблизится с обороняемым кораблём на дальность 7 км, в случае же с «Панцирем-М» рубеж начала огневого воздействия зенитными ракетами 57Э6Е составит 11—12 км (принимая в расчёт баллистические ограничения ЗУР).
Говоря более простым языком, если «Кортику-М» на перехват останется около 28 секунд, то «Панцирю-М» — 45 секунд. За это время один модуль «Палицы» способен перехватить 7 целей типа LRASM (если исходить из производительности комплекса, оцениваемой разработчиком в 10 целей/мин, а также из целевой канальности в 4 одновременно перехватываемых объекта). Один боевой модуль «Кортика» за отведенные ему 25 с уничтожит не более 2-3 ракет LRASM. Как видим, по одной только огневой производительности «Палица» опережает «Каштан» примерно в 2,5 — 3 раза, а есть ещё и другие критерии.
Все мы хорошо осведомлены, что в ходе современной противокорабельной операции наш основной противник не поскупится введение в ударный противокорабельный эшелон LRASMов таких воздушных приманок/комплексов РЭБ, как ADM-160 «MALD-J». Следуя на той же скорости, что и противокорабельные AGM-158С (около 0,9М) они будут имитировать ЭПР первых с целью «загрузки» наших корабельных ЗРК ложными целевыми каналами, а также активно использовать встроенные комплексы радиоэлектронного противодействия. Легко понять, что в подобной помеховой обстановка стабильная работа радиолокационного канала станции наведения 1РС2-1Е «Шлем» почти исключена и, казалось бы, эффективность «Панциря-М» оказывается под большим знаком вопроса. Но и на этот вопрос у морского «Панциря» имеется более чем достойный ответ.
Как известно, боевой модуль комплекса оснащается вспомогательным оптико-электронным прицельным комплексом 10ЭС1-Е, работающим в телевизионно-оптическом и инфракрасном каналах визирования. Средневолновой инфракрасный пеленгатор работает в диапазоне от 3 до 5 мкм, и при нормальной метеорологической дальности видимости (МДВ) 10 км способен, совместно с ТВ-каналом, обнаруживать противорадиолокационные ракеты типа «HARM» на удалении 15 км, ПКР LRASM — 9-10 км и тактические истребители — до 30 км. В АОП интегрирован приёмник канала лазерного ответчика, который размещён в хвостовой части высокоскоростной зенитной ракеты 57Э6Е. Данный канал во время перехвата даёт возможность точно определять местоположение ЗУР без необходимости задействования РЛС наведения «Шлем». Управление зенитной ракетой радиокомандное (автоматического или ручного типа), что позволяет до минимума уменьшить вероятность промаха по средству воздушного нападения, использующему комплекс средств преодоления противоракетной обороны, в частности, инфракрасные ловушки.
Помимо более высокой помехозащищённости, применение в ЗРАК «Панцирь-М» оптико-электронного визира АОП даёт и другое важное преимущество в сравнении с установленными на «Адмирале Кузнецове» «Кортиками» и «Кинжалами». Одним из них является значительное расширение зоны обстрела комплекса: 10ЭС1-Е обеспечивает вертикальный сектор огневого воздействия от -5 до +82, позволяя поражать сложный цели, приближающиеся под углом 75-80 градусов. Таким образом, воронка «мёртвой зоны» в верхней полусфере ПВО «Адмирала Кузнецова» уменьшится с 60 до 16º! Это значительно скажется на оборонительных возможностях ТАВКР. Максимальная скорость поражаемой цели у «Палицы» ровно в 2 раза превосходит показатели нынешнего ЗРАК «Кортик» (3600 против 1800 км/ч соответственно). Это позволит обновлённому «Адмиралу Кузнецову» противостоять почти любым существующим и даже перспективным воздушным угрозам начала третьего десятилетия XXI века. В их список попадают все типы противорадиолокационных и противокорабельных ракет, включая AGM-88E AARGM, CVS401 «Perseus» и противокорабельные варианты RIM-174 ERAM.
Отдельное внимание стоит уделить зенитной ракете-перехватчику 57Э6Е. Двухступенчатая ракета имеет бикалиберную конструкцию с диаметром 1-й разгонной ступени 90 мм, диаметром ступени-перехватчика 76 мм и общей длиной корпуса 3,2 м. Первое, что обращает на себя внимание, — достаточно большая масса стержневой осколочной боевой части (20 кг) в сравнении с общим весом ракеты без транспортно-пускового контейнера (71 кг). Подобная боевая часть устанавливается на управляемой ракете воздушного боя средней дальности Р-77 (РВВ-АЕ), вес которой почти в 2,5 раза больше, чем у 57Э6Е. Это сделано для достижения максимального поражающего эффекта при перехвате высокоскоростных маневрирующих элементов высокоточного оружия, а также тяжёлых военно-транспортных самолётов и хорошо защищённых штурмовиков и ударных вертолётов противника. Отличительной чертой этой ЗУР является высокая конструктивная прочность маршевой ступени-перехватчика, позволяющая маневрировать с перегрузками от 35 до 45 ед. на большей части траектории полёта (вплоть до 10—12 км). Из этого выводится следующее достоинство: высокие ЛТХ, характерные лишь для ракет, обладающих высокой скоростью полёта. 57Э6Е обладает таковой почти на всей протяжённости полёта благодаря низкой скорости баллистического замедления (40 м/с на 1000 м пути). Получается, что на удалении 15 км от БМ «Панцирь-М» зенитная ракета имеет скорость 2520 км/ч.
Боевой модуль ЗРАК «Панцирь-М»
Это является огромным плюсом в уничтожении высокоскоростных целей вдогон (в заднюю полусферу), а также в борьбе с тактической авиацией на дальних участках радиуса действия. Простейшие примеры:
— «Панцирь-М» может с лёгкостью перехватить удаляющуюся крылатую или противорадиолокационную ракету, запущенную по дружественному НК корабельной/авианосной ударной группировки на дистанции до 7-10 км («Кинжал» может выполнить подобный перехват не более чем на 5 км; после выгорания топлива ЗУР 9М331 быстро потеряет скорость);
— тактический палубный истребитель F/A-18E/F способен легко «перекрутить» и «уйти» от зенитной ракеты 9М331 комплекса «Кинжал» на расстоянии 9 — 10 км от корабля (крайние рубежи радиуса действия), в то время как «встреча» с боевой ступенью 57Э6Е станет для «Супер Хорнета» последней даже на 16 — 18 км (почти вне зависимости от навыков пилота).
В заключительной части нашей работы рассмотрим перспективу возможного переоборудования ТАВКР «Адмирал Кузнецов» более современными «М-Тор». Окончательного решения по замене семейства «Кинжалов» на «М-Торы» на сегодняшний день ещё не выработано. С чем связана такая неопределённость, в текущий момент сказать сложно, но очевидно, что корень вопроса находится в оценке критерия «стоимость-эффективность». «Оморяченный» «Тор-М2КМ» представляет собой своеобразный конструктивно разрозненный комплект привычной нам наземной версии «Тор-М2». В корабельном исполнении он представлен: необитаемой башней — антенным постом 9А331МК-1 («урезанная» башня «Тора» с РЛС наведения и программно-аппаратной шиной связи с корабельной БИУС «Сигма»), а также двумя или более счетверёнными зенитно-ракетными модулями 9М334, в которых находится по 4 транспортно пусковых контейнера для ракет 9М331Д и более ранней модификации типа 9М330-2. Эти модули могут устанавливаться в любом подготовленном участке конструкции надводного корабля.
Если рассматривать ТАВКР «Адмирал Кузнецов», то здесь существует две модели переоборудования на «М-Тор». Первая — наименее затратная. Она заключается в демонтаже четырёх старых антенных модулей «Кинжала» К-12-1 и установке на их место новых автономных боевых модулей (АБМ) 9А331МК-1. При этом сохраняются прежние револьверные вертикальные пусковые установки 4С95, которые могут быть унифицированы со всеми версиями 9М330, включая 9М331Д. Этот способ выглядит наименее затратным и наиболее эффективным, поскольку придётся лишь видоизменить механизм поворота антенных постов 9А331МК-1, размещённых на надстройке «Адмирала Кузнецова». В то же время, не потребуется «перепиливать» конструкцию демонтированных оружейных отсеков ПУ 4С95 под новые квадратные 9М334. В конце останется лишь заменить радиоэлектронную аппаратуру интерфейсов связи АБМ «М-Тор» со старыми добрыми барабанами 4С95. Но есть здесь и своя загвоздка. Модернизированные по двигательной части зенитные управляемые ракеты 9М331Д хоть и обладают увеличенной до 15 км дальностью действия, а также увеличенной до 10 км высотой перехвата, всё равно конструктивно соответствуют ранним версиям ракет 9М330, а значит имеют аналогичные лимиты по перегрузке и высокую скорость баллистического замедления.
Между тем «на горизонте» появились наиболее перспективные зенитные управляемые ракеты для боекомплекта всех версий комплекса, начиная с «Тор-М2Э», с индексом 9М338 (или Р3В-МД). Эти противоракеты более компактны, что позволяет увеличить прежний боекомплект зенитно-ракетных модулей 9М334 ровно в 2 раза за счёт демонтажа крупногабаритных 1x4 пусковых секций 9Я281 (ширина пусковой ячейки квадратного сечения 539 мм) и размещения компактных ТПК 9М338К (имеют круглое сечение с внешним диаметром 240 мм). Максимальная скорость полёта новых ЗУР составляет 1000 м/с, что на 20% быстрей ракет семейства 9М330, высота достигает 10 км, а дальность 16 км. ЗУР 9М338 сохранила прежнее радиокомандное управление, но значительно улучшились маневренные качества и точность наведения. Так, согласно заявлению гендиректора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по научно-техническому сотрудничеству Сергея Друзина, во время учебных перехватов 5 мишеней 9Ф841 «Саман» (ЭПР около 0,4 м2) было достигнуто 3 кинетических поражения (по сути «hit-to-kill»). В то же время, не указывалось, совершали ли мишени-«болванки» 9М33М2 комплекса «Оса» противозенитные манёвры.
Конечно, с большим трудом верится в прямое попадание в цель при радиокомандном управлении, но зная, что оснащённые фазированной антенной решёткой станции наведения даже первых версий «Тор» и «Тор-М1» имеют разрешение в 1 м, и такое вполне возможно. Тем не менее, данные зенитные ракеты адаптировали лишь под зенитно-ракетные модули 9М334 наземных «Торов», в то время как технического задания по доработке револьверных 4С95 под геометрию нового изделия Р3В-МД так и нее было разработано. Стоит отметить, что небольшие размеры нового цилиндрического транспортно-пускового контейнера 9М338К полностью соответсвуют размерам ячеек 4С95, благодаря чему процесс их интеграции обладает умеренными трудоёмкостью и затратой средств. Непосредственно у кромки пускового отверстия (в верхней части ТПК 9М338К) можно заметить разъём для синхронизации с интерфейсом СУО комплексов семейства «Тор-М2», по которому производится предстартовая подготовка ракеты, тестирование на работоспособность её БРЭО (машинок управления аэродинамическими рулями, взрывателя, радиостанции для получения команд управления и т.д.), а поэтому её внедрение в классические револьверные ПУ 4С95 — вопрос небольшого времени. Но пока достоверно неизвестно, изъявили ли желание представители флота, разработчики «М-Тор» и специалисты филиала «35 СРЗ» АО «ЦС» Звездочка» проводить подобного рода модернизационный эксперимент, да и прописан ли он 40-миллиардном бюджете контракта, также остаётся только гадать.
Напоследок можно упомянуть о 6 зенитно-артиллерийских модулях АК-630, представленных скорострельными шестиствольными 30-мм автоматами АО-18. Их эффективность в борьбе с современными маневрирующими средствами высокоточного оружия оставляет желать лучшего по большей части из-за средней скорострельности всего в 75 выстр./с. По неманеврирующей цели такого показателя было бы более чем достаточно. Для «добивания» же современных СВН, упущенных «Панцирями-М1» или «М-Торами», целесообразней будет переоборудовать ТАВКР «Адмирал Кузнецов» 6 новыми спаренными установками типа АК-630М-2 «Дуэт». Скорострельность одной такой установки с 2 АП ГШ-6-30К может достигать 150 — 165 выстр./с, в том числе по сверхмалоразмерным целям с эффективной поверхностью рассеяния 0,01 м2. При управлении РЛС наведения типа МР-123 «Багира» может обеспечиваться более-менее эффективная дальность ведения огня по низковысотным воздушным целям порядка 2,5—3 км. Технически «Дуэт» способен атаковать цели, атакующие корабль под углом 90º, что почти на 100% решает вышеописанную проблему с воронкой «мёртвой зоны».
АК-630М-2 «Дуэт»
Мы смогли чётко выяснить, что до принятия на вооружение боевых кораблей Военно-морского флота России гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» в дальнобойной модификации, а также до радикального расширения функциональности тяжёлых палубных истребителей Су-33М (подсистема СВП-24-33 «Гефест» к таковой абсолютно не относится) индивидуальные противокорабельные возможности КУГ и АУГ во главе с «Адмиралом Кузнецовым» останутся на посредственном уровне в сравнении с АУГ ВМС США при проведении операций в океанской зоне. Тем не менее, данная ситуация не говорит о том, что ТАВКР «Адмирал Кузнецов» и его сопровождение не будут способны постоять за себя в момент массированных ударов палубной авиации и «Томагавков» противника в открытом океане. Для этого наш авианесущий крейсер, а также сопровождающий его ТАРК/рейдер пр. 1144.2М «Адмирал Нахимов» будут почти в прямом смысле слова до зубов вооружены новейшими средствами противоракетной обороны. Для первого в 1,45 раза увеличится предельная скорость поражаемых целей (с 700 до 1000 м/с) и возрастёт канальность за счёт переоснащения перспективными ЗРАК «Панцирь-М», последний получит ещё более продвинутый корабельный ЗРК большой дальности «Полимент-Редут» и сможет сформировать территориальный «противоракетный зонтик» с радиусом 40 — 60 км и высотой — до 35 — 40 км с помощью дальнобойных ЗУР 48Н6ДМ и 9М96Д. Задачи же ПВО против стандартных аэродинамических целей будут выполнятся на дистанции до 250 км.
Главной задачей единственной российской авианосной ударной группировки СФ в составе ТАВКР «Адмирал Кузнецов», ТАРК «Адмирал Нахимов» и кораблей поддержки станет сохранение боевой устойчивости в условиях многократного численного перевеса ВМС США (чего поможет добиться вышеописанная модернизация средств ПВО), а также способность массированной работы по наземным стратегическим объектам стран НАТО ракетами «Калибрами» с индексом 3М14Т. Противокорабельная же поддержка будет оказываться в сотни раз более скрытными многоцелевыми атомными подлодками классов «Антей», «Щука-Б» и «Ясень», способными подходить к противнику тем же самым вооружением в разы ближе, чем надводная компонента.
Подобная тактика действий на океанском ТВД будет характерна для нашей АУГ вплоть до середины или конца третьего десятилетия XXI века. Лишь тогда флот должен пополниться хотя бы одним ТАВКР пр. 23000Э «Шторм» с полноценно функционирующим авиакрылом из 75—80 палубных ударных истребителей переходного и 5-го поколений, а также перспективных самолётов ДРЛО… До этих событий ещё весьма далеко, но лишь они способны кардинально изменить наше шаткое положение во всё более вероятных морских баталиях с основным заокеанским противником.
Источники информации:
https://www.gazeta.ru/army/2017/03/15/10577291.shtml
http://tass.ru/armiya-i-opk/4203521
http://militaryrussia.ru/blog/topic-677.html
http://militaryrussia.ru/blog/topic-16.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/kinzgal/kinzgal.shtml
http://www.nationaldefense.ru/includes/periodics/authors/2017/0216/224520680/detail.shtml
http://militaryrussia.ru/blog/topic-718.html
http://military.tomsk.ru/blog/topic-92.html
http://www.airwar.ru/weapon/kr/3m54.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/3m14e/3m14e.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/3m54e1/3m54e1.shtml
Автор: Евгений Даманцев
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