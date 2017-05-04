Боевая устойчивость обновлённого «Адмирала Кузнецова» на океанском ТВД. Все ли проблемы решит 3С14 УКСК? Часть 2

Вертикальные пусковые установки 4С95 КЗРК «Кинжал»

Автономный боевой модуль (АБМ) 9А331МК-1 зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2КМ» во время октябрьских испытаний на борту фрегата «Адмирал Григорович», в ходе которых были получены фундаментальные данные для дальнейшей интеграции на надводные корабли ВМФ России

Боевой модуль ЗРАК «Панцирь-М»

— «Панцирь-М» может с лёгкостью перехватить удаляющуюся крылатую или противорадиолокационную ракету, запущенную по дружественному НК корабельной/авианосной ударной группировки на дистанции до 7-10 км («Кинжал» может выполнить подобный перехват не более чем на 5 км; после выгорания топлива ЗУР 9М331 быстро потеряет скорость);



— тактический палубный истребитель F/A-18E/F способен легко «перекрутить» и «уйти» от зенитной ракеты 9М331 комплекса «Кинжал» на расстоянии 9 — 10 км от корабля (крайние рубежи радиуса действия), в то время как «встреча» с боевой ступенью 57Э6Е станет для «Супер Хорнета» последней даже на 16 — 18 км (почти вне зависимости от навыков пилота).

АК-630М-2 «Дуэт»

Источники информации:

https://www.gazeta.ru/army/2017/03/15/10577291.shtml

http://tass.ru/armiya-i-opk/4203521

http://militaryrussia.ru/blog/topic-677.html

http://militaryrussia.ru/blog/topic-16.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/kinzgal/kinzgal.shtml

http://www.nationaldefense.ru/includes/periodics/authors/2017/0216/224520680/detail.shtml

http://militaryrussia.ru/blog/topic-718.html

http://military.tomsk.ru/blog/topic-92.html

http://www.airwar.ru/weapon/kr/3m54.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/3m14e/3m14e.shtml

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/3m54e1/3m54e1.shtml