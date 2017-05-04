10 лет Восстанию за право помнить

Скоро – 9 Мая. И во всех Республиках Советского Союза – разрушенного, но живущего во многих сердцах – люди понесут гвоздики, тюльпаны, розы... Понесут даже там, где власти и неонацисты будут препятствовать акциям памяти. Там, где уже бывали нападения на граждан - только лишь за то, что посмели возложить на гранит скромные букетики. Такими безобразными нападениями славятся, прежде всего, Республики Прибалтики и постмайданная Украина. Хотя, конечно, хочется надеяться, что и там все будет хорошо. Что мы не увидим ребенка, плачущего от того, что с него сорвали Георгиевскую ленточку...И множество цветов, как всегда, будет принесено на Военное кладбище на окраине Таллина, где теперь стоит монумент «Бронзовый солдат». Несмотря на пренебрежительное отношение эстонских властей к памяти погибших в Великой Отечественной войне, каждый год этот мемориал буквально утопает в цветах.А раньше Бронзовый солдат стоял не там. Стоял он в центре Таллина, на площади Тынисмяги. Стоял и долго мозолил глаза недобитым наследникам идей Гитлера. Там же была братская могила, где покоились 13 советских воинов, павших в ходе Таллинской операции в 1944 году.В советские годы у подножия мемориала горел Вечный огонь. Увы, он оказался не вечным… В 1994 году пламя погасло. Кроме того, власти убрали таблички с именами похороненных. Это было только первое звено в длинной цепи последовавших надругательств. Ибо те, кто желает лишить людей памяти о Великой эпохе, любят жаловаться, как мешают им «кладбища в центре столицы». Мешают наслаждаться никчемной жизнью, в которой нет места ни подвигу, ни памяти, ни уважению.Что только не делали эстонские неонацисты с Бронзовым солдатом! Обливали краской, называли «символом оккупации», приносили к ногам неподвижного воина венки из колючей проволоки, грозили взорвать… А двухметровый солдат стоял... Стоял строго и величественно, склонив голову в память о тех, кто погиб в битве с фашизмом… И каждый год 9 Мая и 22 июня к нему приходили люди и несли яркие гвоздики и нежные тюльпаны.Особо в деле глумления над памятником отличился нацист по имени Юри Бём, который неоднократно устраивал там шабаши, стоя с глумливыми плакатами. В 2006 году возникла реальная угроза, что памятник могут взорвать. На шею Солдату нацики накинули веревку, в очередной раз осквернили. Власти заявили, что полиция не будет охранять так называемый «символ оккупации».В ответ люди, которым память о Великой Отечественной войне была дорога, создали движение «Ночной дозор». В него входили и русские, и эстонцы. Молодые люди несли вахту у монумента, чтобы не дать фашиствующим типам безнаказанно осквернять Солдата и могилу павших. Несколько раз происходили стычки между защитниками и нациками. Особо крупная произошла 27 мая 2006 года. Власти на несколько месяцев запретили кому бы то ни было собираться на Тынисмяги.В январе 2007 года эстонский парламент принял закон под названием «О защите воинских захоронений». Но речь в нем шла далеко не о защите. А о том, что теперь можно перезахоронить останки военнослужащих, которые захоронены «в неположенных местах». А в феврале – депутаты объявили монумент на Тынисмяги «запрещенным строением». Законодательная база для ликвидации Бронзового солдата была подготовлена. А тут еще премьер-министром стал Андрус Ансип – один из тех, кто наиболее яростно выступал за снос неугодного памятника.25 апреля 2007 года Ансип заявил, что раскопки на Тынисмяги совсем скоро начнутся. Премьер принял это решение, несмотря на то, что городские власти Таллина выступали против сноса монумента, что оппозиционные политические деятели пытались решить проблему через суд. 26 апреля эстонский президент Тоомас Хендрик Ильвес приехал из Москвы, где принимал участие в похоронах Ельцина. Весьма символично, что после этого началась операция по раскопкам братской могилы.А началась она с того, что полиция арестовала троих участников «Ночного дозора». Среди них была женщина. Ей были нанесены травмы головы и руки. После этого монумент огородили. Тысячи людей начали стекаться к этой металлической полицейской ограде и класть цветы...Кульминация наступила вечером того же дня. Толпа попыталась прорвать цепь полицейских. Против протестующих были применены дубинки и слезоточивый газ. Толпу разогнали, но это было лишь начало.Тут-то и вспыхнуло народное восстание. Это было Восстание не за какие-то материальные блага, не за повышение зарплат, а именно –Напуганные протестами, власти отыгрались на памятнике. Стена, которую в течение десятилетий охранял Бронзовый солдат, была разрушена. А сам памятник демонтирован и увезен.В ночь на 27 апреля многие демонстранты были ранены, другие - арестованы. Молодой гражданин России Дмитрий Ганин, избитый полицией и получивший ножевое ранение, умер (по некоторым данным, мучители приковали его к столбу). Истекая кровью, Дмитрий слишком долго ждал медпомощи, и в результате врачи не смогли его спасти.27 апреля протесты продолжились. Люди шли и шли, несмотря на жесткие методы, которыми действовали власти. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Демонстрации вспыхнули и в других городах. Там тоже против протестующих была применена сила. Число задержанных множилось и множилось.28 апреля эстонские власти арестовали лидеров «Ночного дозора» - Дмитрия Линтера, Максима Реву, а также гражданина России Марка Сирыка. К концу дня более тысячи человек были схвачены полицией.Их содержали в ужасных условиях. Камер не хватало. Людей свозили в грузовые терминалы, держали на холодном бетонном полу, жестоко избивали. Среди них были даже случайные прохожие.Несмотря на массовые избиения и пытки, «демократическая» Европа посылала эстонским властям телеграммы поддержки. А позже Ансип получил из Канады орден за снос Бронзового солдата.Спустя несколько месяцев, правда, на Западе прозвучали робкие голоса о том, что обращение с задержанными было бесчеловечным. Комитет ООН против пыток потом «выразил озабоченность». Но в целом можно сказать одно:Особо старался выразить свою признательность печально знаменитый русофоб - польский президент Лех Качиньский.Действия Эстонии вызвали совершенно однозначную реакцию в России. МИД РФ резко осудил и снос памятника, и насилие по отношению к демонстрантам. Молодежь несколько дней протестовала у эстонского посольства. Там были все вместе: и «нашисты», и коммунисты. И это правильно. Потому что- и коммунистов, и единороссов, и монархистов, и даже – здоровую часть либералов, если таковая существует. Была даже инициатива – переименовать улицу Таллинскую в Москве в улицу Дмитрия Ганина. К сожалению, она так и заглохла.Власти Эстонии установили памятник на Военном кладбище, куда были перезахоронены останки павших солдат. Ансип 8 мая того же года лицемерно пришел туда с цветочками – в то самое время, когда защитники мемориала в большинстве своем еще томились в застенках.А 9 Мая, когда и положено праздновать День Победы, к Бронзовому солдату пришло множество народу. В отличие от Ансипа, эти люди пришли искренне, с чистой душой.Прошло десятилетие с тех дней, когда Таллин встал против неонацистов. Нельзя сказать, что восстание устроили русские, как это пытались представить эстонские власти. Это было видно хотя бы по числу эстонцев среди задержанных - не менее трети.Сейчас у власти в Эстонии другие лица, но суть этого режима остается той же –Кто-то скажет: ну, что здесь такого? Памятник же, дескать, просто перенесли в другое место. Но вот что характерно: Бронзовый солдат тот же, а стена за его спиной – уже другая. Новодел... Хотя ее и пытались сделать похожей на ту, что была там, на площади Тынисмяги. Но «забыли» главную деталь. На той стене был выгравирован Орден Великой Отечественной войны. Теперь его нет...За эти десять лет на просторах разрушенного СССР исчезло много памятников Великой Отечественной. Чего стоит хотя бы взорванный грузинскими властями мемориал в Кутаиси! А потом по этим же стопам пошла Украина – и там ненависть дошла до той крайней степени, где начинается безумие.Но можно убить лишь памятники. Нельзя убить тех, кому они поставлены, потому что эти люди – давно в Бессмертии. Только вот после Восстания в Таллине, кажется, глаза у всех бронзовых, гранитных, чугунных солдат, уцелевших среди смут, стали чуть радостнее… Потому что нашлось, кому постоять за их поруганное дело.