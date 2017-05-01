07:52 01 мая

КНДР пригрозила превратить субмарину США в «духа морского»

Согласно информации РИА Новости , северокорейский интернет-портал "Ури минчжоккири" ("Соотечественники нашей нации") сообщил о том, что атомную субмарину ВМС США «Мичиган», вошедшую в порт Пусан, ожидает "жалкий конец" в случае провокационных действий со стороны Вашингтона.

Она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского.


КНДР пригрозила превратить субмарину США в «духа морского»



Как отмечается в сообщении, КНДР в случае военной угрозы привлечет оборонительные силы ядерного сдерживания, по результатам применения которых атомные авианосцы, подводные лодки и другая техника неприятеля "разлетятся на кусочки расплавленного металла".

Автор материала указывает, что заявления Белого дома о готовности к любым мерам в отношении страны показывают приближении США к реализации стратегического сценария, подразумевающего начало реальных военных действий.

«Мичиган» относится к серии атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Огайо» , которые были введены в строй с 1981 по 1997 годы. Всего было построено 18 субмарин. В настоящее время являются единственным типом стратегических ракетоносцев в составе американского флота. По проекту каждая из этих лодок несет на борту по 24 межконтинентальных трехступенчатых твердотопливных баллистических ракеты «Трайдент», оснащенных разделяющимися головными частями с индивидуальным наведением.


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Комментарии 11

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  1. oleg-gr Сегодня, 07:04
    "жалкий конец" ожидает всех врагов КНДР и учения "чучхе". Так завещал "Великий вождь, товарищ Ким Ир Сен". Так всегда гласят официальные СМИ КНДР. Ничего нового уже на протяжении многих десятков лет.
    oleg-gr
    1. МПК105 Сегодня, 07:09
      Да...Ничего не меняется в мире этом... hi
      МПК105
    2. svp67 Сегодня, 07:10
      Цитата: oleg-gr
      "жалкий конец" ожидает всех врагов КНДР и учения "чучхе".

      С чем категорически не согласны жители РК и сторонники учения "чучхесон"
      И к слову информация про эту атомарину не полная. Она уже не ПЛАРБ, а как несколько её "систершипов" переоборудована в ПЛАРК, то есть носитель крылатых ракет "Томагавк" и сейчас на её борту может находится до 154 таких ракет.
      svp67
      1. filatik Сегодня, 07:39
        Из которых все же долетит от силы 50
        filatik
        1. svp67 Сегодня, 07:45
          Цитата: filatik
          Из которых все же долетит от силы 50

          что бы испепелить очень много людей достаточно и одного "топора" со "спецБЧ". Да и разговоры про 50 долетевших это разговор, не подкрепленный доказательствами возможностей сделать это войсками КНДР
          svp67
    3. Fei_Wong Сегодня, 07:43
      Вы не шарите. Ким Чен Ын СЧАСТЛИВ, что наконец-то КНДР таки дождалась реальной угрозы войны. Это тот самый звёздный час, к которому готовили страну с её жителями на протяжении этих самых многих десятков лет. Сейчас КНДР сплотилась как никогда - ибо лророчество "чучхе" и слова Ким Ир Сена сбываются. Наконец-то. Бедные северные корейцы уже устали ждать, влача довольно жалкое существование, но... теперь они снова уверились со всей силой своей азиатской души, что не зря.
      США реально умоются кровью, если Трамп не даст задний ход. Весь народ КНДР уже находится в предвкушении своей "Великой Отечественной". А уж Вьетнам ранее наглядно доказал, что одного лишь подавляющего технического и материального превосходства вовсе недостаточно, если имеешь дело с высокомотивированным противником. Даже не так. Народом.
      Fei_Wong
      1. МПК105 Сегодня, 07:51
        good Да вот только американцы сами-то не полезут на берег Корейский...Южан пошлют...Контингент ООНовский,в конце-то концов,привезут и выгрузят под дула пушек Ыновских,обученных и мотивированных...Но не сами...Сами будут с бортов кораблей своих в бинокли наблюдать внимательно-а чё там за каша кровавая заварилась,да ставки принимать друг у друга на одну из сторон... wink
        МПК105
  2. uporov65 Сегодня, 07:19
    Они и так "ДУХИ"! А какие, всё зависит только от рода войск.
    uporov65
  3. Комментарий был удален.
  4. ВадимЖивов Сегодня, 07:24
    Эта клоунада походу не закончится никогда. А рыжий теперь никак не найдет как заднюю включить bully
    ВадимЖивов
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:31
    Как бы не ругали некоторые на этом сайте КНДР и ее руководителя, но обстановку систематически нагнетают Сша. Причем в последний месяц слишком старательно. Кому понравится когда у твоей двери американский авианосец с сопровождением и АПЛ с "Томагавками" на борту. Это уже поняли РК и Япония, которые просят Сша воздержаться от нанесения удара, т.к. пострадают в первую очередь. Да и Китаю с Россией не очень комфортно. Но Сша сами себе на уме.
    rotmistr60
  6. sub307 Сегодня, 07:40
    ПЛ "Мичиган" воружена 154-мя ракетами "Томагавк"...22 шахты под них переоборудованы...в остальных "Трайденты" штатные. Что-то подсказывает, что если США реально решат нанести удар по КНДР, то в "духов" превратиться как раз большая часть населения КНДР, а "чучхе" возможно выжевет в своём "чучхеевском" бункере.
    sub307
  7. san4es Сегодня, 07:50
    hi Всех с Праздником 1 Мая! drinks

    фото: "Пентагон на даче"
    san4es
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