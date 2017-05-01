КНДР пригрозила превратить субмарину США в «духа морского»

Она не сможет и подняться на поверхность, как встретит жалкий конец, превратившись лишь в духа морского.

Согласно информации РИА Новости , северокорейский интернет-портал "Ури минчжоккири" ("Соотечественники нашей нации") сообщил о том, что атомную субмарину ВМС США «Мичиган», вошедшую в порт Пусан, ожидает "жалкий конец" в случае провокационных действий со стороны Вашингтона.Как отмечается в сообщении, КНДР в случае военной угрозы привлечет оборонительные силы ядерного сдерживания, по результатам применения которых атомные авианосцы, подводные лодки и другая техника неприятеля "разлетятся на кусочки расплавленного металла".Автор материала указывает, что заявления Белого дома о готовности к любым мерам в отношении страны показывают приближении США к реализации стратегического сценария, подразумевающего начало реальных военных действий.«Мичиган» относится к серии атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа «Огайо» , которые были введены в строй с 1981 по 1997 годы. Всего было построено 18 субмарин. В настоящее время являются единственным типом стратегических ракетоносцев в составе американского флота. По проекту каждая из этих лодок несет на борту по 24 межконтинентальных трехступенчатых твердотопливных баллистических ракеты «Трайдент», оснащенных разделяющимися головными частями с индивидуальным наведением.