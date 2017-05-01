Боевики засняли, как сирийский Су-22 ушёл от ракеты ПЗРК

Недавно на Youtube появилось видео, на котором Су-22 САР во время выполнения боевой задачи попал под огонь ПЗРК. Сказать, что это за зенитно-ракетный комплекс, конечно, нельзя, однако заметно, что «Монтажник» не стал применять тепловые ловушки. Видимо, в отличие от владения различными ПТРК, зенитному огню боевиков обучали в меньшей степени. Ракета, запущенная «вдогон», не смогла поразить самолёт, который резким разворотом сумел уклониться от атаки.