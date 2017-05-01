11:56 01 мая

Боевики засняли, как сирийский Су-22 ушёл от ракеты ПЗРК

Недавно на Youtube появилось видео, на котором Су-22 САР во время выполнения боевой задачи попал под огонь ПЗРК. Сказать, что это за зенитно-ракетный комплекс, конечно, нельзя, однако заметно, что «Монтажник» не стал применять тепловые ловушки. Видимо, в отличие от владения различными ПТРК, зенитному огню боевиков обучали в меньшей степени. Ракета, запущенная «вдогон», не смогла поразить самолёт, который резким разворотом сумел уклониться от атаки.




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Комментарии 8

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  1. svp67 Сегодня, 09:54
    Летчик КРАСАВА, сирийский Чкалов!!!!!! Молодец!
    svp67
  2. Брови Брежнева Сегодня, 10:04
    Кричат как потерпевшие smile
    Брови Брежнева
    1. svp67 Сегодня, 11:00
      Цитата: Брови Брежнева
      Кричат как потерпевшие

      А они таковыми и являются. Сейчас же на истраченную ракету придется скидываться, в цель то не попали... tongue
      svp67
    2. Azim77 Сегодня, 11:54
      Все с ног на голову. Настоящие мусульмане не произносят, не кричат "Господь велик" (пер. с арабского) налево и направо. Так восхваляют всевышнего в молитве, негромко, чаще про себя. Никак не тогда, когда убивают или стреляют, тем более режут головы. Это вообще явная провокация, подобно провокациям с переодеванием в форму противника. Явно видно, что во многих видео идут звуковые вставки, чтобы как можно больше вызвать неприязнь к мусульманам. Так и хочется звук убавить. Это как кричать "слава КПСС" или "Мир, Дружба, Май" при расстреле или повешении преступников. Кто в здравом уме, специально так порочил бы себя перед всем миром?
      Azim77
  3. SashOK Сегодня, 10:32
    Первый коммент просто призван сорвать бурные аплодисменты.
    Лишь бы что написать, а главное успеть первым пораньше.
    SashOK
    1. Смог Сегодня, 10:54
      Цитата: SashOK
      Первый коммент просто призван сорвать бурные аплодисменты.
      Лишь бы что написать, а главное успеть первым пораньше.

      А Ваш коммент о чем? Сожалеете, что не Вы?
      Смог
    2. svp67 Сегодня, 11:02
      Цитата: SashOK
      Первый коммент просто призван сорвать бурные аплодисменты.
      Лишь бы что написать, а главное успеть первым пораньше.

      А Вам то что мешало его написать? Я за этим не гонюсь, я свои чувства высказал, как похоже и Вы.
      Летчик то действительно молодец. Используя только возможности самолета и свое мастерство, даже без тепловых ловушек, а вывернулся и ушел, так мало того еще и задачу выполнил.
      svp67
  4. gridasov Сегодня, 11:28
    Новые типы авиационных турбин и в первую очередь для боевых самолетов позволят на порядки увеличить ускорение и маневренность и на годы опередить технологии которые позволят различным ракетам летать с подобными скоростями как у самолета.
    gridasov
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