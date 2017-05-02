09:14 02 мая

Самый-самый: Вертолет Ми-26

Подробный рассказ о крупнейшем в мире серийно выпускаемым транспортным вертолете.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Вас Влад Сегодня, 09:10
    Посмотрел с удовольствием!Уникальная, не заменимая ещё на многие годы машина!
    Вас Влад
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