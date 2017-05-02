Самый-самый: Вертолет Ми-26 Сегодня, 08:30 Подробный рассказ о крупнейшем в мире серийно выпускаемым транспортным вертолете. 1 Вертолет Черемухина Легендарный вертолет Ми-8 отмечает 50-летний юбилей Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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