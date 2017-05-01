11:57 01 мая

Подробности разработки боевого робота «Нерехта-2»

Согласно информации новостного портала « Интерфакс », заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов сообщил о том, что разрабатываемая роботизированная платформа "Нерехта-2" будет способна двигаться в условиях плохой видимости, оказывать помощь бойцам при ликвидации тяжелых целей и понимать речь.

"Нерехта-2" - это не законченное изделие, а платформа, на которой будут отрабатываться различные технологии, в частности, технического зрения и связанного с ним алгоритма распознавания препятствий и автоматического движения в условиях помех: дыма, дождя, снега, и многое другое.

- пояснил И. Денисов.

Подробности разработки боевого робота «Нерехта-2»


"Нерехта-2"


В числе других технологий на данной платформе отрабатываются новые системы энергообеспечения и электродвижения: перспективные системы гибридных приводов и новых аккумуляторов, новые типы электродвигателей с высокими удельными характеристиками. Размещению различного оборудования способствует модульный принцип построения платформы. При этом определяются единые стандарты по управлению, единые посадочные места.

"Нерехта-2", в отличие от предшественника, будет иметь в своем составе компонент, который позволит работать вместе с человеком. Это приборы и интерфейсы, вмонтированные в боевую экипировку, которые помогут эффективнее управлять роботом на поле боя, где пользоваться джойстиком и компьютером, как сегодня, невозможно. Это и речевое управление с использованием ларингофона - естественно, никто кричать команды на поле боя не будет, это и управление жестами.


(По всей видимости, под предшественником имелся ввиду комплекс «ДУМ» - дистанционно-управляемая машина. Масса около 1 т. Вооружен 7,62-мм пулемет ПКТ. Радиус управления до 1,5 км. Представлен публике в 2010 г. – ВО).


"ДУМ"


С его слов, перспективные системы прицеливания индивидуального стрелкового оружия дадут роботу возможность наблюдать за полем боя глазами оператора-человека.

И тогда он сможет выступать помощником человека при решении задач по поражению целей, которые солдат из своего личного оружия поразить не может или не успевает, а робот - сможет.


В состав роботизированного комплекса "Нерехта-2" предполагается включить легкие воздушные дроны вертикального взлета, что положительно скажется на повышении эффективности работы системы в целом.

При этом человек может пользоваться тяжелым вооружением платформы, наблюдать за обстановкой "глазами" беспилотников, тем самым существенно расширяя свои физические и боевые возможности.


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Комментарии 23

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  1. bouncyhunter Сегодня, 10:15
    Интересный , перспективный , а главное - полезный боевой робот эта "Нерехта-2" , ИМХО . Пророчества на тему "Терминатор : Восстание машин" будут ? wink
    bouncyhunter
    1. МПК105 Сегодня, 10:27
      Будут,не сумлевайся!!! hi С праздником,Паш!!! drinks drinks drinks А,ежели честно,-если совсем уж честным быть перед самим собой-страшно...Железяка если восстанет,пощады не жди-ибо металл бездушный...Человек хоть пожалеть может врага,а здесь-БЕЗ ВАРИАНТОВ... wink
      МПК105
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:33
        Взаимно , Лёха ! hi drinks
        Цитата: МПК105
        Железяка если восстанет,пощады не жди-ибо металл бездушный...Человек хоть пожалеть может врага,а здесь-БЕЗ ВАРИАНТОВ.

        Намёк понял - побежал пополнять боекомплект и запас продовольствия . wink
        bouncyhunter
        1. Shurik70 Сегодня, 10:47
          Цитата: МПК105
          Железяка если восстанет,пощады не жди-ибо металл бездушный...

          Охренеть!
          Не дистанционно управляемый, а полноценный робот, что самостоятельно целится и стреляет...
          Терминатора, блин, сделали...
          belay
          Shurik70
    2. новичок Сегодня, 10:28
      всё завасит от человека, точнее до какой степени мы готовы развить интелект железяки. хотя на сей день уже имеется самообучающийся интеллект для роботов. так что, может быть. Паша, здравствуй.
      новичок
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
        Привет , Гарик ! hi
        Цитата: новичок
        всё завасит от человека, точнее до какой степени мы готовы развить интелект железяки. хотя на сей день уже имеется самообучающийся интеллект для роботов.

        Я считаю что если не ограничить возможность самообучения , то искусственный интеллект вполне сможет выстроить логическую цепочку "человек - враг машины" . Следующие действия очевидны .
        bouncyhunter
        1. новичок Сегодня, 10:42
          совершенно верно. кстати, с Первомаем тебя, Паш! совсем заработался, календарь не соблюдаю, ё моё.
          новичок
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
            И тебя , Гарик ! drinks
            Цитата: новичок
            совсем заработался, календарь не соблюдаю, ё моё.

            Ты там давай без фанатизма ! А то "веник" сгорит к чертям собачьим - тут уж переустановкой "виндовоза" не отделаешься ! wink
            bouncyhunter
            1. новичок Сегодня, 10:53
              пожалуй, воспользуюсь твоим советом, после обеда шабаш, к чёрту работу, надо пойти расслабиться.
              новичок
    3. Nikolaevich I Сегодня, 10:31
      Цитата: bouncyhunter
      Интересный , перспективный...

      А мультик о "Скорпионе" был интереснее ! recourse
      Nikolaevich I
    4. ЮБОРГ Сегодня, 11:38
      Он конечно будет полезен, но судя по всему пака идёт пилёж денег. О этой машине говорят уже добрых пять лет, а мы видим одни и те же обводы и одни и те же обещания и сказки о том что там будет.
      ЮБОРГ
    5. сибиралт Сегодня, 11:45
      Отличная штука для разгона несанкционированных демонстраций!
      сибиралт
  2. МПК105 Сегодня, 10:16
    good Блин,21 век,однако!!!!!Скоро железяки будут бодаться друг с другом,а не люди кишки выпускать противнику...
    МПК105
    1. мордвин 3 Сегодня, 10:25
      Цитата: МПК105
      Скоро железяки будут бодаться друг с другом,а не люди кишки выпускать противнику...

      А, разве плохо?
      мордвин 3
      1. МПК105 Сегодня, 10:40
        Да тут как посмотреть,Володь,как посмотреть... wink Двоякое у меня впечатление от всего вот этого... laughing На меня похож в молодости Арни,пока я ещё скоблённый был,как все...
        МПК105
        1. мордвин 3 Сегодня, 10:47
          Цитата: МПК105
          На меня похож в молодости Арни

          О как! Ну всё, я молчу.. wassat Я хоть тоже в качалку ходил, но до "мистера Вселенной" не добрался. crying laughing
          мордвин 3
  3. AID.S Сегодня, 10:17
    понимать речь.

    Это типа фразы "Гитлер капут"? А команды матом?
    AID.S
    1. Nikolaevich I Сегодня, 10:29
      Цитата: AID.S
      А команды матом?

      Да плиз ! За ваши деньги- любой каприз...но дороже ! Платить будете "налом" или наоборот ?
      Nikolaevich I
      1. AID.S Сегодня, 10:52
        Цитата: Nikolaevich I
        За ваши деньги- любой каприз...

        Ну это на экспорт, а для себя-то должно быть в стандартной комплектации (или там из стандартной комплектации мехвод? laughing )
        AID.S
        1. Nikolaevich I Сегодня, 11:36
          Цитата: AID.S
          для себя-то должно быть в стандартной комплектации (или там из стандартной комплектации мехвод? )

          Ну...не знаю... request Разве может быть для "могучего и разнообразного" русского языка "стандартная" комплектация ? what Особливо,когда гады-бармалеи издевательски голые задницы показывают ! angry
          Nikolaevich I
  4. Svetoch Сегодня, 10:27
    Я думаю если мы не убьём сами себя то на поле боя во всех средах будут воевать беспилотники.Всё более высокая сложность техники требует грамотных специалистов. ИХ обучение становится всё дороже и дольше. И при необходимости специалиста со склада не достанешь. soldier
    Svetoch
  5. Berkut24 Сегодня, 11:14
    Есть одна беда у этого аппарата. Не устойчивый - если где перевернется, то назад самостоятельно не встанет. Так и достанется противнику в качестве трофея с полным боекомплектом.
    Berkut24
    1. сибиралт Сегодня, 11:54
      Может и достанется. Да только, кто противник - то? Все эти дроны не более чем игрушки для распила бюджета, да на предмет удивить руководство. В крайнем случае, ими могут заниматься частники на свои же бабки.
      сибиралт
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