Подробности разработки боевого робота «Нерехта-2»
Согласно информации новостного портала « Интерфакс », заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов сообщил о том, что разрабатываемая роботизированная платформа "Нерехта-2" будет способна двигаться в условиях плохой видимости, оказывать помощь бойцам при ликвидации тяжелых целей и понимать речь.
- пояснил И. Денисов.
В числе других технологий на данной платформе отрабатываются новые системы энергообеспечения и электродвижения: перспективные системы гибридных приводов и новых аккумуляторов, новые типы электродвигателей с высокими удельными характеристиками. Размещению различного оборудования способствует модульный принцип построения платформы. При этом определяются единые стандарты по управлению, единые посадочные места.
(По всей видимости, под предшественником имелся ввиду комплекс «ДУМ» - дистанционно-управляемая машина. Масса около 1 т. Вооружен 7,62-мм пулемет ПКТ. Радиус управления до 1,5 км. Представлен публике в 2010 г. – ВО).
С его слов, перспективные системы прицеливания индивидуального стрелкового оружия дадут роботу возможность наблюдать за полем боя глазами оператора-человека.
В состав роботизированного комплекса "Нерехта-2" предполагается включить легкие воздушные дроны вертикального взлета, что положительно скажется на повышении эффективности работы системы в целом.
"Нерехта-2" - это не законченное изделие, а платформа, на которой будут отрабатываться различные технологии, в частности, технического зрения и связанного с ним алгоритма распознавания препятствий и автоматического движения в условиях помех: дыма, дождя, снега, и многое другое.
- пояснил И. Денисов.
"Нерехта-2"
В числе других технологий на данной платформе отрабатываются новые системы энергообеспечения и электродвижения: перспективные системы гибридных приводов и новых аккумуляторов, новые типы электродвигателей с высокими удельными характеристиками. Размещению различного оборудования способствует модульный принцип построения платформы. При этом определяются единые стандарты по управлению, единые посадочные места.
"Нерехта-2", в отличие от предшественника, будет иметь в своем составе компонент, который позволит работать вместе с человеком. Это приборы и интерфейсы, вмонтированные в боевую экипировку, которые помогут эффективнее управлять роботом на поле боя, где пользоваться джойстиком и компьютером, как сегодня, невозможно. Это и речевое управление с использованием ларингофона - естественно, никто кричать команды на поле боя не будет, это и управление жестами.
(По всей видимости, под предшественником имелся ввиду комплекс «ДУМ» - дистанционно-управляемая машина. Масса около 1 т. Вооружен 7,62-мм пулемет ПКТ. Радиус управления до 1,5 км. Представлен публике в 2010 г. – ВО).
"ДУМ"
С его слов, перспективные системы прицеливания индивидуального стрелкового оружия дадут роботу возможность наблюдать за полем боя глазами оператора-человека.
И тогда он сможет выступать помощником человека при решении задач по поражению целей, которые солдат из своего личного оружия поразить не может или не успевает, а робот - сможет.
В состав роботизированного комплекса "Нерехта-2" предполагается включить легкие воздушные дроны вертикального взлета, что положительно скажется на повышении эффективности работы системы в целом.
При этом человек может пользоваться тяжелым вооружением платформы, наблюдать за обстановкой "глазами" беспилотников, тем самым существенно расширяя свои физические и боевые возможности.
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