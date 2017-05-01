Ситуация вокруг Дейр-эз-Зора предельно накаляется Сегодня, 10:12 Авторская программа известного военного журналиста Евгения Поддубного, сюжет которой посвящен войне в Сирии. 1 Алеппо освобожден. Репортаж Евгения Поддубного Боевики наступают на Алеппо. Эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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