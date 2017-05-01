11:55 01 мая

Ситуация вокруг Дейр-эз-Зора предельно накаляется

Авторская программа известного военного журналиста Евгения Поддубного, сюжет которой посвящен войне в Сирии.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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