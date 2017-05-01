12:01 01 мая

Морская пехота США получила первые пулеметы Browning М2А1

Как сообщает интернет-портал warspot.ru , на вооружение Корпуса морской пехоты США поступила первая партия крупнокалиберных пулемётов M2 Browning, прошедших модернизацию до версии М2А1.

Морская пехота США получила первые пулеметы Browning М2А1

На переднем плане – ХМ806, за ним – М2А1


Данное изделие состоит на вооружении американской армии с 1933 года. M2 Browning был разработан в 1932 году на базе Browning M1921 (который, в свою очередь, создан в 1921 году). M2 Browning калибра .50 BMG (12,7×99 мм NATO) имеет прицельную дальность 1830 м и предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники. За время его производства выпущено более 3 млн единиц.


Программа модернизации пулемётов M2 Browning была запущена в США в 2011 году. Основным отличием М2А1 от базовой модели являются быстросъёмный ствол, замена которого производится без дополнительных регулировок затвора, присутствие предохранителя, пламегасителя и планки Пикатинни, предназначенной для установки различных оптических и ночных прицелов.


Отличительная особенность пулемета М2А1 – ручка для быстрой замены ствола


Для морской пехоты был разработан отдельный вариант усовершенствования. В качестве его главной особенности выступает улучшенный пламегаситель, позволяющий на 95% уменьшить вспышку при выстреле. Предполагается поставить в данный род войск 3600 пулемётов Browning М2А1.


7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 43

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:40
    А у нас все по старому...!

    soldier Отобъемся!
    ОТДЕЛ
    1. сибиралт Сегодня, 10:58
      А как же быть американской "сухопутной" пехоте? belay
      сибиралт
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:17
        Цитата: сибиралт
        А как же быть американской "сухопутной" пехоте? belay

        Придется сдаваться , если к нам полезут.. hi Шутка!
        А вот это,т русские на долго запомнили ..Покрошил наших сотнями тысяч, когда шли в лобовую атаку.. soldier

        Хороший пулемет был все же..
        ОТДЕЛ
        1. кг пв Сегодня, 11:28
          Почему был? Он и сейчас вполне себе жив wink
          кг пв
        2. segamegament Сегодня, 11:41
          Миллиардами крошил, миллиардами...
          segamegament
  2. yuriy55 Сегодня, 10:45
    Отличительная особенность пулемета М2А1 – ручка для быстрой замены ствола


    Браво!!! fellow Нам за них порадоваться или как? На нашу территорию с ними они не пойдут, а если "ломанутся", то дайте ответ, плавится ли ствол и сам пулемёт в сотне метров от эпицентра взрыва ЯБ и как он выдерживает воздействие термобарических боеприпасов? belay
    yuriy55
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:09
      Юрий hi В статье ни слова о работе по снижению массы пулемёта . Что , так и остался этот "малыш" при своих 38 кг массы тела и 58 кг на станке ? request
      bouncyhunter
      1. ЮБОРГ Сегодня, 11:28
        Судя по фото, в весе он явно прибавил без станка.
        ЮБОРГ
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:32
          Честно говоря , мне тоже так показалось ... Видимо , в расчёт пулемёта включены негры-носильщики . Как в Абраше негр-заряжающий . wink
          bouncyhunter
  3. Басарев Сегодня, 10:45
    Как-то странно видеть в армии, где пятое поколение летает сотнями, пулемёт - реликт тридцатых.
    Басарев
  4. МПК105 Сегодня, 10:45
    Не устану повторять,и Вы меня не переубедите никогда,дядьки-лучший в мире пулемёт- Вот как хотите аргументируйте... laughing Гатлинг-ВЕЛИКИЙ мужик был.
    МПК105
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:49
      Не стоит путать пулеметы имеющие разное предназначение. У нас на б/вертолетах стоят не хуже. И не стоит судить о пулеметах по американским боевикам.
      rotmistr60
      1. sabakina Сегодня, 10:54
        Как то смотрел видео, там рассказывали о таком пулемете, и в частности, рассказали, как снимали фильм "Хищник", где фигурировал данное чудо. Так вот, даже при стрельбе холостыми, актера сзади удерживала целая конструкция.
        sabakina
        1. За Родину , мать вашу )) Сегодня, 10:59
          И приходилось к нему отдельно электропитание подключать , чтоб все вертелось.
          Ну не ручной этот шестиствольный агрегат , не ручной. Хотя конечно , мечта любой пехоты--- шквал огня и пуль)))).
          За Родину , мать вашу ))
          1. arane Сегодня, 11:06
            Цитата: За Родину , мать вашу ))
            И приходилось к нему отдельно электропитание подключать , чтоб все вертелось.
            Ну не ручной этот шестиствольный агрегат , не ручной. Хотя конечно , мечта любой пехоты--- шквал огня и пуль)))).

            Зачем ему электпопитание подтягивать? Скажете тоже!
            Это же ТЕРМИНАТОР! У него своя бвтарейка! lol
            arane
        2. bouncyhunter Сегодня, 11:04
          Привет , Слава ! hi Так там питание для вращения блока стволов подводилось через электрический кабель , спрятанный в штанине актера, а самому актеру пришлось надеть маску и бронежилет , чтобы не быть изуродованным вылетающими на большой скорости стрелянными гильзами . lol Если интересно - вот ссылка про многостволы и оружие : http://modernfirearms.net/machine/jap/minigun-and
          -other-r.html
          bouncyhunter
          1. sabakina Сегодня, 11:10
            Привет Паш! Но сам фильм до сих пор люблю, как и вообще фантастику. С Первомаем!
            sabakina
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:16
              Взаимно ! drinks Я и сам - фантик . У меня в коллекции все фильмы серии "Хищник" , как и многие другие . А именно сам "Хищник" мне друган привёз лицензионный с тремя звуковыми дорожками - многоголосный дубляж , оригинал и (внимание !) параллельный-гнусавый перевод Гаврилова ! good
              bouncyhunter
              1. tforik Сегодня, 11:35
                А меня прикалывают такая старая озвучка начала 90х)))
                Арни - красавец! Отлично роль сыграл!
                tforik
              2. Комментарий был удален.
          2. 01-02-2000 Сегодня, 11:31
            на "вулканах" воздушного базирования мощность электропривода до 30 кВт, вроде...
            01-02-2000
      2. МПК105 Сегодня, 10:55
        Это я для образности,чтоб понятнее всем было,что это такое... hi А на службе государевой у меня был такой вот пулемёт в наличии,окромя пушки 76- ...Как-то так... feel
        МПК105
        1. arane Сегодня, 11:09
          Цитата: МПК105
          Это я для образности,чтоб понятнее всем было,что это такое... hi А на службе государевой у меня был такой вот пулемёт в наличии,окромя пушки 76- ...Как-то так... feel

          Ак630
          Ну, это все же не пулемет....
          И калибр поболее, и снарядиками стреляет, и скорострельность побольше будет
          Страшная штука.
          arane
      3. сибиралт Сегодня, 11:05
        А чем хуже наши "старинные" ДШК или "Утесы"?
        сибиралт
        1. мордвин 3 Сегодня, 11:12
          Цитата: сибиралт
          А чем хуже наши ДШК или "Утесы"?

          Вам это Карбайн -Кочегар разжует. А то, что Браунинг у Дегтярева консультировылся, он не в курсах. sad
          мордвин 3
      4. АВП 518 Сегодня, 11:55
        Цитата: rotmistr60
        У нас на б/вертолетах стоят не хуже. И не стоит судить о пулеметах по американским боевикам.

        В начале 1980-х гг. в ВВ были сформированы штатные подразделения специального назначения, в программах боевой подготовки которых планировалось обучение личного состава совместным с вертолетами действиям по поиску и обезвреживанию вооруженных преступных групп. Однако использование транспортных вертолетов без боевой подвески давало подразделениям спецназа преимущество только в маневре силами. При этом машины с десантом подвергались опасности поражения огнем с земли. Организованные преступные группировки имели такое же автоматическое оружие, как и спецназ ВВ. Требовалось обеспечить огневое превосходство над ними. Это можно было сделать путем использования на вертолетах самого мощного из всех систем отечественного стрелкового оружия - 14,5-мм крупнокалиберного пулемета Владимирова танкового (КПВТ), способного с большой точностью уничтожать малоразмерные цели на значительном расстоянии. Однако размещение в грузовой кабине транспортного вертолета Ми-8 двухметрового тела КПВТ массой 52,2 кг и энергией отдачи при стрельбе в 156 кГм работы привело бы к разрушению узлов его крепления и повреждению стен самой грузовой кабины.
        Требуемое решение было найдено группой рационализаторов из отдельной мотострелковой дивизии ВВ им. Дзержинского во главе с Евгением Мальцевым, Николаем Хорунжим и Владимиром Селихановичем, которые своими силами разработали и изготовили в 1984 г. съемную подфюзеляжную телескопическую огневую установку кругового обстрела "Беркут". Первый образец был поднят в воздух в апреле 1985 г. А 27 ноября 1985 г. авиационным специалистам силовых структур был представлен для осмотра вертолет с огневой установкой "Беркут", оснащенной двумя штатными съемными гондолами, каждая с одним 12,7-мм пулеметом ЯкБ, использующим двухпульные патроны, и двумя 7,62-мм пулеметами ГШГ, способными из своих шести 4-ствольных скорострельных пулеметов выпускать до 32 тыс. пуль в минуту (до 533 пуль в одну секунду). Они могут поражать ракеты ПЗРК, подлетающие к вертолету - носителю "Беркута" с любой стороны его нижней полусферы.
        В начале 1989 г. "Беркут" прошел полномасштабные летные огневые испытания в 344-м Центре боевого применения армейской авиации. Они показали, что всего за три часа установка может быть смонтирована на любом транспортном вертолете типа Ми-8 без изменения его конструкции. В результате вертолет превращается в летающую огневую точку, способную активно противодействовать зенитному стрелковому огню противника и атаковать сверхмалые воздушные, наземные и надводные цели во всей нижней полусфере независимо от положения борта в полете, чего не может сделать ни один из образцов отечественных и зарубежных вертолетов без изменения курса, высоты, углов пикирования и кабрирования.
        Примененный в "Беркуте" пулемет КПВТ с дневным 12-кратным прицелом способен поражать цели на дистанциях до 4 км, в том числе вертикально вниз без образования рикошетов пуль, что исключает случайное поражение посторонних лиц, находящихся даже вблизи обстреливаемых позиций. В ходе испытаний было подтверждено, что установка не влияет на пилотажные качества вертолета, поэтому дополнительной летной подготовки экипажам не требуется. Безотказность работы "Беркута" в полете достигается за счет применения на ней штатных узлов и механизмов, серийно выпускаемых промышленностью для бронетанковой техники. Надежность работы обеспечивается предельной жесткостью ее стальной конструкции и простотой эксплуатации. В полете есть возможность заменить основной пулемет на запасной.
        По результатам испытаний тогдашний генеральный конструктор "ОКБ имени Миля" Марат Тищенко предлагал Главному штабу ВВС изготовить в течение четырех лет более мощный пушечный вариант установки. Однако это предложение не получило дальнейшего развития. В 1990 году военный советник по внутрен­ним войскам представительства МВД СССР в Афганистане полковник Н.И. Хорунжий провел уникальный экспери­мент с наземным вариантом «Беркута». Огнем двух пулеметных ГУВов с четырехствольными пулеметами, смонтиро­ванными на башне танка, были сбиты в воздухе две зенитные ракеты, выпу­щенные из английского трофейного ПЗРК «Блоупайп»
        АВП 518
    2. мордвин 3 Сегодня, 10:52
      Цитата: МПК105
      Вот как хотите аргументируйте.

      Вот им всем по мусалам. Типа так. am
      мордвин 3
  5. sabakina Сегодня, 10:46
    Данное изделие состоит на вооружении американской армии с 1933 года. M2 Browning был разработан в 1932 году на базе Browning M1921 (который, в свою очередь, создан в 1921 году).

    У них что, с конструкторами стрелковки напряженка?
    sabakina
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:00
      Так лучшие 19 и 20 века умерли, а продолжатели не конструкторы, а бизнесмены. Поэтому и на вооружение армии в замен "Кольта" 11.43 была принята "Берета", а не американский аналог, да и с пулеметами после смерти Браунинга напряженка. А о М-16 и ее аналогов даже говорить не хочется.
      rotmistr60
      1. voyaka uh Сегодня, 11:21
        Он называется не Кольт 11.43, а Кольт 0.5. Американцы - в дюймах.
        voyaka uh
        1. Никкола Мак Сегодня, 11:42
          Он называется не Кольт 11.43, а Кольт 0.5.

          Это что-то новое в дюймовой системе измерения - калибр "Кольта" .45 ACP (11.43 мм.)
          А вот калибр M2 как раз .50 (12,7 мм) - полдюйма.
          Никкола Мак
          1. bouncyhunter Сегодня, 11:46
            Цитата: Никкола Мак
            Это что-то новое в дюймовой системе измерения

            Опередили , коллега ! hi
            bouncyhunter
  6. tsvetkov1274 Сегодня, 10:47
    у нас Корд есть-отдыхайте...
    tsvetkov1274
  7. Горный стрелок Сегодня, 10:55
    Наш "Корд" круче. И в общем, никто из экспертов с этим не спорит...
    У матрасников вообще с конструкторами в крупных калибрах напряжёнка была. Наверное, и осталась. Браунинг был, конечно, гениальный дядька, но все же...
    Гатлинга, тоже гениальное изобретение, но наши с вращающимися стволами - не хуже амеровских.
    Горный стрелок
    1. Berkut24 Сегодня, 11:09
      Согласен, как говорится - почувствуйте разницу...
      Berkut24
      1. bouncyhunter Сегодня, 11:26
        Цитата: Berkut24
        Согласен, как говорится - почувствуйте разницу...

        hi Для сравнения : 6П50 "Корд" на легком станке 6Т19 (на фото) - масса 32,5 кг . Browning M2HB - 38 кг тело пулемета , 58 кг на пехотном станке М3 .
        bouncyhunter
  8. RUS96 Сегодня, 11:00
    Цитата: ОТДЕЛ
    А у нас все по старому...!

    Я 8 лет сам куркачи делал soldier
    RUS96
  9. tchoni Сегодня, 11:03
    американцы хорошо понимают, что стоит качать, а что и так пойдет.
    tchoni
  10. PValery53 Сегодня, 11:08
    Пусть не запугивают нас своим пулемётиком. У нас свой - не хуже, а даже лучше.
    PValery53
  11. erudit 017 Сегодня, 11:13
    кстати многие хорошие пулеметы из первой половины 20 века, M2 Browning,немецкий MG 3 (по сути бывший MG 42) ,наш ДШК и до сих пор служат!
    erudit 017
  12. kolkulon Сегодня, 11:17
    Пламегаситель конечно это что-то.У нас на Дягтереве изящнее был в ВО.
    kolkulon
  13. voyaka uh Сегодня, 11:29
    Мне довелось из Кольт 0.5 пострелять. С турели и с треножника. У него есть режим одиночными.
    Очень удобно делать пристрелку. Пули с трассерами. Даже на километр видно, куда попадаешь.
    Не, знаю, зачем ему быстро-съемный ствол: стреляют обычно короткими очередями - не веером, как из MAG, а по целям. Ствол не перегревается.
    А вот оптический широкоугольный прицел нужен. Пули сохраняют баллистику аж до 1.5 км, а глаз так далеко уже ни черта не видит.
    Пулемет очень надежный. Но невероятно тяжелый. Несут разобранным на три части.
    voyaka uh
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:35
      Цитата: voyaka uh
      Пулемет очень надежный. Но невероятно тяжелый. Несут разобранным на три части.

      Ну вам в Израиле там далеко таскать его не нужно...)))) Все на виду... wassat
      ОТДЕЛ
    2. Dart2027 Сегодня, 11:50
      Цитата: voyaka uh
      стреляют обычно короткими очередями - не веером, как из MAG, а по целям

      Возможно в США другая тактика.
      Dart2027
  14. mr.redpartizan Сегодня, 11:56
    Наш "Корд" намного легче и точнее за счет неподвижного ствола. Американцы со своим М2 застряли в 30-х, хотя и у нас со стрелковкой не все гладко, что видно на примере затянувшегося на 30 лет конкурса на новый автомат.
    mr.redpartizan
Картина дня