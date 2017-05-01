Морская пехота США получила первые пулеметы Browning М2А1
Как сообщает интернет-портал warspot.ru , на вооружение Корпуса морской пехоты США поступила первая партия крупнокалиберных пулемётов M2 Browning, прошедших модернизацию до версии М2А1.
Данное изделие состоит на вооружении американской армии с 1933 года. M2 Browning был разработан в 1932 году на базе Browning M1921 (который, в свою очередь, создан в 1921 году). M2 Browning калибра .50 BMG (12,7×99 мм NATO) имеет прицельную дальность 1830 м и предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники. За время его производства выпущено более 3 млн единиц.
Программа модернизации пулемётов M2 Browning была запущена в США в 2011 году. Основным отличием М2А1 от базовой модели являются быстросъёмный ствол, замена которого производится без дополнительных регулировок затвора, присутствие предохранителя, пламегасителя и планки Пикатинни, предназначенной для установки различных оптических и ночных прицелов.
Для морской пехоты был разработан отдельный вариант усовершенствования. В качестве его главной особенности выступает улучшенный пламегаситель, позволяющий на 95% уменьшить вспышку при выстреле. Предполагается поставить в данный род войск 3600 пулемётов Browning М2А1.
На переднем плане – ХМ806, за ним – М2А1
Данное изделие состоит на вооружении американской армии с 1933 года. M2 Browning был разработан в 1932 году на базе Browning M1921 (который, в свою очередь, создан в 1921 году). M2 Browning калибра .50 BMG (12,7×99 мм NATO) имеет прицельную дальность 1830 м и предназначен для поражения живой силы и легкобронированной техники. За время его производства выпущено более 3 млн единиц.
Программа модернизации пулемётов M2 Browning была запущена в США в 2011 году. Основным отличием М2А1 от базовой модели являются быстросъёмный ствол, замена которого производится без дополнительных регулировок затвора, присутствие предохранителя, пламегасителя и планки Пикатинни, предназначенной для установки различных оптических и ночных прицелов.
Отличительная особенность пулемета М2А1 – ручка для быстрой замены ствола
Для морской пехоты был разработан отдельный вариант усовершенствования. В качестве его главной особенности выступает улучшенный пламегаситель, позволяющий на 95% уменьшить вспышку при выстреле. Предполагается поставить в данный род войск 3600 пулемётов Browning М2А1.
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