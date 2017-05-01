15:33 01 мая

В Латвии приступили к постройке автономного городка сил НАТО

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC News, в Латвию переброшены около 50 военнослужащих инженерного подразделения Канады, в задачи которых входит строительство базы НАТО.

Согласно сведениям телеканала, указанная база будет представлять собой "маленький город на 500 солдат". Как поясняет командир группы канадских инженеров подполковник Криса Коттон, развертываемая база будет оснащена всем оборудованием, необходимым для её автономного функционирования. Кухни, системы электро- и водоснабжения, интернет, спортзалы, " позволят людям существовать в течение долгого срока нахождения в Латвии".




Создание городка осуществляется в рамках усиления восточного фланга альянса, решение о котором было принято на последнем саммите НАТО в Варшаве. В рамках данного мероприятия проводится постепенное размещение в Латвии, Литве, Эстонии и Польше 4 многонациональных батальонов на основе ротации.

По всей видимости, база НАТО будет развернута на базе автономного полевого лагеря . В России закупки АПЛ начались с марта 2011 года, когда Минобороны РФ приобрело у немецкой компании Karcher Futuretech GmbH мобильные полевые лагеря на 500 человек. В 2013 году военным ведомством было принято решение иностранное оборудование больше не закупать и организовать работы по производству и выпуску данной продукции в Российской Федерации из отечественных материалов, добиваясь максимальной локализации.


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Комментарии 27

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  1. Pirogov Сегодня, 13:35
    Новости с прибалтики не отличаются оригинальностью ,зачем напоминать о больных людях.?
    Pirogov
    1. рич Сегодня, 13:39
      база будет представлять собой "маленький город на 500 солдат". развертываемая база будет оснащена всем оборудованием, необходимым для её автономного функционирования. Кухни, системы электро- и водоснабжения, интернет, спортзалы, " позволят людям существовать в течение долгого срока нахождения в Латвии".

      А со временем туда и столицу независимой Латвии перенесут hi
      рич
      1. рич Сегодня, 13:43
        Все повторяется. Раньше там меченосцы свои укрепленные замки строили, теперь новые "меченосцы" на этой же самой земле свои "замки" строят. История видимо ничему не учит.
        Упаси Бог, чтобы Россия второй раз эти земли покупала
        рич
        1. Pirogov Сегодня, 14:19
          Цитата: рич
          Упаси Бог, чтобы Россия второй раз эти земли покупала

          Пусть они для начала заплаченное вернут ,меня удивляет ,а почему Кремль не подаст в суд на крепостных прибалтийских холопов?
          Pirogov
          1. vovanpain Сегодня, 14:28
            Цитата: Pirogov
            Пусть они для начала заплаченное вернут ,меня удивляет ,а почему Кремль не подаст в суд на крепостных прибалтийских холопов?

            Вот Андрей,где бы этот обьективный суд найти. what
            Да тут как то не ловко получилось. laughing
            vovanpain
      2. Pirogov Сегодня, 13:56
        Цитата: рич
        А со временем туда и столицу независимой Латвии перенесут

        Зачем им столица ,если руководители все за океаном ?
        Pirogov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:42
      Были тевтонцами и остались..! Урок нам хороший русским...Ну если что, мочить можно (без зазрения совести) И танками давить на прорыв на помощь к Калининграду... soldier
      ОТДЕЛ
      1. Siegen Сегодня, 14:00
        Ну если что, мочить можно

        Мочить легче компактную цель. А то ищи-свищи их по всей стране.
        Как тараканы везде расплодились...
        Siegen
        1. Верба Сегодня, 14:07
          Цитата: Siegen
          Мочить легче компактную цель. А то ищи-свищи их по всей стране.
          Как тараканы везде расплодились..

          Сто % ,долго собирать не придётся.
          Верба
  2. bouncyhunter Сегодня, 13:36
    Главное что в составе этого АПЛ нужники есть , а то бравые вояки НАТО откажутся защищать Прибалтику без тёплого сортира . laughing
    bouncyhunter
    1. Svarog51 Сегодня, 13:56
      И шоб за периметр охраняемого объекта нос не смЕли высунуть. angry
      Svarog51
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:59
        Цитата: Svarog51
        И шоб за периметр охраняемого объекта нос не смЕли высунуть. angry

        Так это что - концлагерь ? belay
        bouncyhunter
        1. Svarog51 Сегодня, 14:10
          Для них - да! Вон и вышки охраны стоят. Жаль, патрулей с собаками не видно. wink
          Svarog51
    2. МПК105 Сегодня, 13:59
      good Здесь-в точку.Увидят Морпехов наших,- ,так срочно нужники понадобятся,желательно тёплые,ибо к комфорту привыкшие... laughing laughing laughing
      МПК105
  3. рич Сегодня, 13:36
    Что натовцы решили не связываться с дырявой латвийской канализацией, а построить свою автономную? Действительно мудрое решение hi
    рич
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:01
      Цитата: рич
      Что натовцы решили не связываться с дырявой латвийской канализацией, а построить свою автономную? Действительно мудрое решение hi

      Мудрое было бы если бы они туды вообще не входили..Ведь в первую очередь этих лохов начнем мочить и уже города "спасать не будем" Наших десантников будем беречь! помним мы вашу "благодарность" ...И со всеми остальными то же самое будет..Мало вас мочили ,кому не лень..А мы вам государство дали ...
      и теперь Заберем! Не оправдали вы надежды , увы...
      ОТДЕЛ
      1. рич Сегодня, 14:08
        Штафбат то тут причем? Объясни, Виталий
        рич
  4. Вадим Голубков Сегодня, 13:56
    Таки это оккупация или не...?
    Вадим Голубков
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:58
      Цитата: Вадим Голубков
      Таки это оккупация или не...?

      С юридической точки зрения - нет , Латвия член НАТО .
      bouncyhunter
    2. рич Сегодня, 14:01
      А это наглядный пример для нас. Что ожидает Россию если мы не прекратим "ползучую китайскую интеграцию" на Дальнем Востоке. Боженька так нас как бы предостерегает
      рич
  5. RealTor Сегодня, 14:02
    Проститутошную местными наполнят или своих привезут?
    RealTor
  6. кедр Сегодня, 14:05
    "В Латвии приступили к постройке автономного городка сил НАТО"
    "По всей видимости, база НАТО будет развернута на базе автономного полевого лагеря."

    Читаем НАТО, в уме держим США...
    кедр
  7. мичман Сегодня, 14:29
    На аэродроме Салдус (Латвия) дислоцировались штурмовики и вертолеты армейская авиации, экипажи которых мне было поручено готовить для выполнения спец заданий. Летали за 60 км на полигон в Литву, где и выполняли задания. Теперь, как я понял, в этом городке стоят войска НАТО. Что меченый и Алкаш, приятно отдать те земли, которые наши отцы очищали от фашистов? А мы отстраивали и благоустраивали. Вам еще русский народ скажет свое слово. Честь имею.
    мичман
  8. pafegosoff Сегодня, 14:46
    Вечно зависимые "свободные" и "незаыисимые" демократические "демократические" странки, вся мечта которых: нырнуть под крыло богатенькому хозяйчику и прислуживать ему... И Литва туда же. Правда, они с полякакми - католики..
    pafegosoff
  9. Сергей-8848 Сегодня, 15:05
    Рабам положено работать,так должен выглядеть заголовок этой новости.
    Сергей-8848
  10. Вадим Голубков Сегодня, 15:07
    Цитата: ОТДЕЛ
    Цитата: рич
    Что натовцы решили не связываться с дырявой латвийской канализацией, а построить свою автономную? Действительно мудрое решение hi

    Мудрое было бы если бы они туды вообще не входили..Ведь в первую очередь этих лохов начнем мочить и уже города "спасать не будем" Наших десантников будем беречь! помним мы вашу "благодарность" ...И со всеми остальными то же самое будет..Мало вас мочили ,кому не лень..А мы вам государство дали ...
    и теперь Заберем! Не оправдали вы надежды , увы...


    Вы видео не то дали, мой дедушка рассказывал про штрафников, они первые мы вторые... было и плохое...Ещё Деда рассказывал про селёдку, я рассказ написал на сайте известном...Селёдка оружие...когда летом 42 позиционные бои...пить не чего и есть нечего...немцы 300-500 метров, немцы сбрасывали с самолётов бочки селёдки на наши позиции..Дед мне рассказывал...Я и другие мужики понимали, что нельзя......некоторые срывались, их мало было и ели селёдку и ещё больше хотели пить...потом мучались, некотрые даже стреляли в себя.
    Вадим Голубков
  11. Злой 55 Сегодня, 15:16
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