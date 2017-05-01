В Латвии приступили к постройке автономного городка сил НАТО
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBC News, в Латвию переброшены около 50 военнослужащих инженерного подразделения Канады, в задачи которых входит строительство базы НАТО.
Согласно сведениям телеканала, указанная база будет представлять собой "маленький город на 500 солдат". Как поясняет командир группы канадских инженеров подполковник Криса Коттон, развертываемая база будет оснащена всем оборудованием, необходимым для её автономного функционирования. Кухни, системы электро- и водоснабжения, интернет, спортзалы, " позволят людям существовать в течение долгого срока нахождения в Латвии".
Создание городка осуществляется в рамках усиления восточного фланга альянса, решение о котором было принято на последнем саммите НАТО в Варшаве. В рамках данного мероприятия проводится постепенное размещение в Латвии, Литве, Эстонии и Польше 4 многонациональных батальонов на основе ротации.
По всей видимости, база НАТО будет развернута на базе автономного полевого лагеря . В России закупки АПЛ начались с марта 2011 года, когда Минобороны РФ приобрело у немецкой компании Karcher Futuretech GmbH мобильные полевые лагеря на 500 человек. В 2013 году военным ведомством было принято решение иностранное оборудование больше не закупать и организовать работы по производству и выпуску данной продукции в Российской Федерации из отечественных материалов, добиваясь максимальной локализации.
Согласно сведениям телеканала, указанная база будет представлять собой "маленький город на 500 солдат". Как поясняет командир группы канадских инженеров подполковник Криса Коттон, развертываемая база будет оснащена всем оборудованием, необходимым для её автономного функционирования. Кухни, системы электро- и водоснабжения, интернет, спортзалы, " позволят людям существовать в течение долгого срока нахождения в Латвии".
Создание городка осуществляется в рамках усиления восточного фланга альянса, решение о котором было принято на последнем саммите НАТО в Варшаве. В рамках данного мероприятия проводится постепенное размещение в Латвии, Литве, Эстонии и Польше 4 многонациональных батальонов на основе ротации.
По всей видимости, база НАТО будет развернута на базе автономного полевого лагеря . В России закупки АПЛ начались с марта 2011 года, когда Минобороны РФ приобрело у немецкой компании Karcher Futuretech GmbH мобильные полевые лагеря на 500 человек. В 2013 году военным ведомством было принято решение иностранное оборудование больше не закупать и организовать работы по производству и выпуску данной продукции в Российской Федерации из отечественных материалов, добиваясь максимальной локализации.
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