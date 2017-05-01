ВМС Японии впервые приступили к выполнению зарубежной миссии
Как сообщает РИА Новости , перед морскими силами самообороны Японии впервые поставлена задача по охране американских кораблей. Приказ об этом отдал министр обороны Японии Томоми Инада в соответствие с запросом США.
Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо" в течение нескольких дней будет выполнять миссию по защите американских кораблей-заправщиков в Тихом океане от полуострова Босо в районе японской префектуры Тиба до акватории острова Сикоку на юго-востоке страны. Заправщики снабжают топливом находящиеся в районе Корейского полуострова эсминцы, оснащенные боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis).
1 мая "Идзумо" вышел из порта в Йокосука, отправившись в трехмесячное плавание с заходом на Филиппины. Выполнение задачи по охране военных кораблей союзника стало возможным после принятия пакета законов об обеспечении безопасности. Данные изменения вступили в силу в 2016 году, существенно расширив возможности использования сил самообороны Японии за пределами страны или в интересах третьих стран.
Вертолетоносец "Идзумо" водоизмещением 19,5 тысяч тонн был спущен на воду в 2015 году. Его строительство заняло три года и потребовало 130 млрд. иен (около 1,1 млрд. долл.). Длина палубы составляет 248 метров, ширина – 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов. Наряду со вторым представителем своего типа он является наиболее новым и крупным военным кораблем японского флота после Второй мировой войны.
Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо" в течение нескольких дней будет выполнять миссию по защите американских кораблей-заправщиков в Тихом океане от полуострова Босо в районе японской префектуры Тиба до акватории острова Сикоку на юго-востоке страны. Заправщики снабжают топливом находящиеся в районе Корейского полуострова эсминцы, оснащенные боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis).
1 мая "Идзумо" вышел из порта в Йокосука, отправившись в трехмесячное плавание с заходом на Филиппины. Выполнение задачи по охране военных кораблей союзника стало возможным после принятия пакета законов об обеспечении безопасности. Данные изменения вступили в силу в 2016 году, существенно расширив возможности использования сил самообороны Японии за пределами страны или в интересах третьих стран.
Вертолетоносец "Идзумо" водоизмещением 19,5 тысяч тонн был спущен на воду в 2015 году. Его строительство заняло три года и потребовало 130 млрд. иен (около 1,1 млрд. долл.). Длина палубы составляет 248 метров, ширина – 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов. Наряду со вторым представителем своего типа он является наиболее новым и крупным военным кораблем японского флота после Второй мировой войны.
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