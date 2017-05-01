15:38 01 мая

ВМС Японии впервые приступили к выполнению зарубежной миссии

Как сообщает РИА Новости , перед морскими силами самообороны Японии впервые поставлена задача по охране американских кораблей. Приказ об этом отдал министр обороны Японии Томоми Инада в соответствие с запросом США.

Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо" в течение нескольких дней будет выполнять миссию по защите американских кораблей-заправщиков в Тихом океане от полуострова Босо в районе японской префектуры Тиба до акватории острова Сикоку на юго-востоке страны. Заправщики снабжают топливом находящиеся в районе Корейского полуострова эсминцы, оснащенные боевой информационно-управляющей системой "Иджис" (Aegis).

ВМС Японии впервые приступили к выполнению зарубежной миссии



1 мая "Идзумо" вышел из порта в Йокосука, отправившись в трехмесячное плавание с заходом на Филиппины. Выполнение задачи по охране военных кораблей союзника стало возможным после принятия пакета законов об обеспечении безопасности. Данные изменения вступили в силу в 2016 году, существенно расширив возможности использования сил самообороны Японии за пределами страны или в интересах третьих стран.

Вертолетоносец "Идзумо" водоизмещением 19,5 тысяч тонн был спущен на воду в 2015 году. Его строительство заняло три года и потребовало 130 млрд. иен (около 1,1 млрд. долл.). Длина палубы составляет 248 метров, ширина – 38 метров. На его борту могут находиться 14 вертолетов. Наряду со вторым представителем своего типа он является наиболее новым и крупным военным кораблем японского флота после Второй мировой войны.


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Комментарии 28

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  1. Pirogov Сегодня, 13:57
    Плохой знак ,так дж.опы и распоясаться могут.
    Pirogov
    1. МПК105 Сегодня, 14:03
      Согласен...А воевать на Море умеют...Одна Цусима чего стоит...
      МПК105
      1. Pirogov Сегодня, 14:12
        Цитата: МПК105
        Согласен...А воевать на Море умеют...Одна Цусима чего стоит..

        Да воевать я думаю они не скоро рискнут ,но наглости и уверенности у них добавится.
        Pirogov
        1. Shurik70 Сегодня, 14:28
          Цитата: МПК105
          Согласен...А воевать на Море умеют...Одна Цусима чего стоит...

          Когда это Цусима была.
          Японцы нынче не те. Нынче в ситуации, когда японец начала 20-ого века себе харакири бы сделал, нынешний потащит обидчика в суд.
          Зря они отказываются от концепции "Японии не нужна война". Зря.
          Клепали бы своё аниме с мангой, штамповали тойоты и требовали с России острова. И все были бы довольны.
          Неужто не понимают, что у КНДР есть ядерное оружие. И КНДР сидит тихо в своих границах, не нужен ей никто, пока её не провоцируешь.
          Shurik70
      2. Teberii Сегодня, 14:41
        Руки чешутся по самые уши,надо желание одбить и поскорее.
        Teberii
    2. bouncyhunter Сегодня, 14:04
      По-моему , от японской "Армии самообороны" только название и напоминает о самообороне . Спасибо матрасам ! am
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 14:10
        Цитата: bouncyhunter
        По-моему , от японской "Армии самообороны" только название и напоминает о самообороне . Спасибо матрасам !

        Не согласен с Вами ,они последнее время серьёзно укрепились и если мне не изменяет память доктрину поменяли . Так ,что уважения они заслуживают.
        Pirogov
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:30
          Вы неверно меня поняли . Я имел ввиду - какая же это самооборона при армии в четверть миллиона человек , 1000 с лишним танках и весьма боеспособном флоте ?
          bouncyhunter
          1. Yeraz Сегодня, 15:16
            Цитата: bouncyhunter
            Я имел ввиду - какая же это самооборона при армии в четверть миллиона человек , 1000 с лишним танках и весьма боеспособном флоте ?

            А какими силами должны обороняться страна с населением свыше с 140 млн и в первой 5 крупнейших экономик мира,которая расположена на острове и морской компонент играет самую главную роль в жизни всего гос-ва?
            И по другую сторону 1.5млрд дракон.
            Yeraz
            1. bouncyhunter Сегодня, 15:22
              Пусть обороняются какими-угодно силами , хоть всё население под ружьё - это их дело . Просто от названия "Армия самообороны" веет лицемерием (это самое мягкое слово из приходящих на ум) . Справедливости ради замечу , что японцы не одиноки в таком именовании своих ВС .
              bouncyhunter
            2. мордвин 3 Сегодня, 15:25
              Цитата: Yeraz
              И по другую сторону 1.5млрд дракон.

              Ни фига Вы завернули. Т.е. японины мамы сидят и думают, как бы на них китаезы не напали?
              мордвин 3
          2. Pirogov Сегодня, 15:38
            Цитата: bouncyhunter
            Вы неверно меня поняли . Я имел ввиду - какая же это самооборона при армии в четверть миллиона человек , 1000 с лишним танках и весьма боеспособном флоте ?

            Согласен ,прошу простить ,за не внимательность ,жена готовит ,а я с двухлетней дочкой пытаюсь и её отвлечь ,а сам на ВО зашёл ,вот и не понял сразу смысл вашего комментария.
            Pirogov
      2. рич Сегодня, 14:13
        перед морскими силами самообороны Японии поставлена задача по охране американских кораблей

        лишняя охрана никогда не помешает. Тем более если оплачивается из чужого кармана. Хотя и тут есть подозрительные вопросы. Кому непосредственно подчиняется эта охрана?
        рич
    3. сибиралт Сегодня, 15:02
      130 лярдов японских рублей для охраны бензовозов хозяина? belay
      сибиралт
  2. Верба Сегодня, 14:03
    Защита американских кораблей японией ,оригинально звучит.
    Верба
    1. Владимир 38 Сегодня, 14:09
      Самое время вспомнить Хиросиму и Нагасаки
      Владимир 38
      1. Верба Сегодня, 14:16
        Цитата: Владимир 38
        Самое время вспомнить Хиросиму и Нагасаки

        Да память короткая штука ,а если учесть ,что большинство японцев ,думают ,что их СССР бомбил ,то приходится только удивляться, силе зомбирования.
        Верба
    2. рич Сегодня, 14:18
      Главное юридически грамотно оформлено. Мы не ВМФ Японии - мы ЧОП. Занимаемся исключительно охранной деятельностью. А это законом не запрещается
      рич
  3. Злой 55 Сегодня, 14:04
    Насколько знаю, некий "Идзумо"участвовал в Цусимской битве..как бы этот "внучок" не оказался последним в "семейке" или "первым" при первой ядерной плавке Пхеньяна..
    Злой 55
    1. Наган Сегодня, 15:29
      Хоть он и числится эсминцем, но "Зеро" взлетали в свое время с куда меньших легких авианосцев, да и ударные авианосцы того, Императорского флота, были примерно в этих размерах.
      А что до Пхеньяна, то мальчик-толстячок совершенно зря полез играть в игры взрослых дядек. Ох, доиграется, правда при этом Южная Корея тоже под раздачу попадет не по детски.
      Наган
  4. RealTor Сегодня, 14:05
    Окна Овертона. Начало.
    RealTor
  5. котэ119 Сегодня, 14:12
    корабль красавец, япы достойный противник, Цусима урок,кто не понял тот не далёк.
    котэ119
  6. DOCTOR ZLO Сегодня, 14:16
    На его борту могут находиться 14 вертолетов.

    Скорее всего задача Вертолетоносца ПЛО своими вертолетами....против многочисленных ПЛ и СМПЛ КНА....
    DOCTOR ZLO
  7. mag nit Сегодня, 14:34
    Шестёркам дали задание охранять корабли убийц японского народа.
    mag nit
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:15
    Соколы Микадо снова становятся "на крыло"? wassat Реинкарнация "великой Японии"? Плохо кончится. Китай может вспомнить обиды ( а ведь именно он понёс САМЫЕ большие потери во время ВМВ, только кто об этом вспоминает wassat ). И если Китай начнёт разбираться с Японией, то ведь РАЗБЕРЁТСЯ. А Матрасия стыдливо в сторонке постоит. Ну не будет же она рисковать своей сытой жизнью ради ... японцев.
    Горный стрелок
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:35
      Цитата: Горный стрелок
      Соколы Микадо снова становятся "на крыло"? wassat Реинкарнация "великой Японии"? Плохо кончится. Китай может вспомнить обиды ( а ведь именно он понёс САМЫЕ большие потери во время ВМВ, только кто об этом вспоминает wassat ). И если Китай начнёт разбираться с Японией, то ведь РАЗБЕРЁТСЯ. А Матрасия стыдливо в сторонке постоит. Ну не будет же она рисковать своей сытой жизнью ради ... японцев.

      Все проще, КНР или США, в определенный момент своего развития уничтожат Японию руками КНДР, думаю в регионе особо ни кто плакать не будет, о появлении множества мелких аттолов на месте Японии, там к ней у всех свои счета есть...
      DOCTOR ZLO
  9. ventel Сегодня, 15:16
    В принципе я думаю что идет давление на КИТАЙ в вопросе С.КОРЕИ. Если посмотреть историю войны на Тихом океане Япония проиграла войну после потери Филипин и Окинавы так как комуникацыи были перерезаны. Тоже самое может произойти и с КИТАЕМ если он попытаеца оказать военную помощь КНДР.Я уже писал что КИТАЙ и РОССИЯ будут расхлёбывать эту кашу с С.КОРЕЕЙ. С политической точки зрения у США есть поле для маневра а у Пекина и Москвы увы кроме как давить на Пхеньян вариантов нет.
    ventel
  10. Чарик Сегодня, 15:37
    а что у него в арсенале имеется?
    Чарик
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