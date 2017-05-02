Террористы ведут пропагандистскую охоту на отдыхающих в Турции россиян
Пару недель назад в одном из террористических аккаунтов Твиттера, о котором речь шла в материале «А Эрдоган точно управится с С-400?» , была опубликована русскоязычная заметка. В заметке сообщалось, что открывается новый маршрут из России в Турцию, который могут использовать все те, кто не равнодушен так называемому «шаму». Заметка полуприглашение-полунаставление.
Из заметки:
Для начала стоит ещё раз уточнить, что такое этот самый «шам», о котором идёт речь в Твиттере. Под Шамом понимается территория, за которую ведёт террористическую войну так называемое «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Оно же «Исламское государство Ирака и Леванта» (ISIL, ИГИЛ*), оно же «Исламское государство Ирака и Шама» (ISIS*). Географически этот самый «Шам» - территории Ирака, Сирии, частично Турции, Израиля, Иордании, Ливана и нескольких других государств ближнего востока.
Здесь же стоит добавить, что к этому названию в последнее время стала тяготеть террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра (* запрещена в России), которая сменила вывеску на «Джабхат Фатх аш-Шам» (*), не сменив при этом своей террористической сущности.
Это же название активно эксплуатирует и небезызвестная «Ахрар аш-Шам» (* террористическая группировка, запрещённая в РФ).
Как видно, под видом туристов гражданам России в Турцию предлагают прибывать отнюдь не обычные владельцы отелей, ресторанов и кафе, а структуры, которые явно имеют причастность к финансированию всей той гнуси, упомянутой выше.
А это с того же аккаунта - фото подготовки боевиками операции против правительственных сил Сирии в провинции Хама (физиономия одного из террористов при публикации размыта самими боевиками):
Буквально через пару дней после публикации весьма своеобразного приглашения для россиян обратила на себя заметка турецкого информационного агентства Anadolu. На электронных страницах «Анадолу» было заявлено, что аэропорт «Газипаша» (примерно 140 км от Антальи) уже принял первый рейс из Российской Федерации. Рейсы в этот аэропорт чартерные.
Из материала турецкого информагентства :
Свои рейсы в аэропорт Газипаша запустил и лоукостер «Победа». Вот фото со встречающими турецкими чиновниками:
Турецкие встречающие чиновники и «устно», и в той самой брошюре, сообщают о том, насколько замечателен и безопасен отдых для российских граждан в Аланье.
Это всё понятно, здорово и замечательно. Туристические контакты развивают товарооборот, развивают культурное и общественное (гражданское) взаимодействие.
Но есть тут и острый подводный камень. Каменище! Учитывая публикацию в Твиттере, о которой речь шла в начале материала, российские граждане, прибывающие в Аланью, фактически сразу же попадают в поле зрения тех структур, которые на всех углах трубят о «целесообразности бегства мусульман из России». А некоторые, вполне возможно, попадают в поле зрения ещё на стадии приобретения билетов на рейс в аэропорт Газипаша.
Да, это заявление вполне могло бы выглядеть паранойей, если бы не целый ряд фактов, свидетельствующих о масштабной работе, которая ведётся «шамовскими» (террористическими) пропагандистами и вербовщиками в Интернете, включая гигантский сегмент социальных сетей. Один из таких фактов – многомесячная переписка вербовщика террористической организации с Варварой Карауловой, которая из московской студентки превратилась сначала в зомбированный продукт радикального псевдоислама, а затем решила бежать к своему «возлюбленному» именно через Турцию. Вовремя была перехвачена. От общения с террористом и после возвращения в Москву не отказалась. Теперь закономерный итог – суд, колония. Вот только насколько позитивно «мозги» девушки после отбывания срока выправятся на фоне уже проведённой серьёзнейшей обработки пропагандистом террористической ячейки – вопрос, на которой сейчас вряд ли можно дать однозначный ответ.
Структура, которая советует российским мусульманам «бежать в Шам», при этом объявила через те же социальные сети сбор средств. Заметку о сборе (а все данные о банковских картах сборщиков пожертвований на пропаганду терроризма есть на сайте «конторки») распространяют активно. Сайт в России заблокирован Роскомнадзором, но зато активно работает, к примеру, на Украине. И именно на Украине клич на сбор пожертвований в качестве поддержки террор-проекта находит «благодарных слушателей». Распространяет публикацию, к примеру, такая украинская структура как Camper (присутствует аккаунт в Твиттере). На твиттер-страничке традиционная для получающих денежку от иностранных «спонсоров» деза о «постоянно бомбящих сирийские школы и больницы самолётах ВКС РФ», о том, как «правильно бить коммуняк на 1 мая, чтобы не попасть в участок» и тому подобное...
Ту же дрянь репостят и конкретные украинские пользователи. Вот один из примеров распространителя – некая Ника Лобойко, которая помимо «шамовского» призыва о сборе средств с воодушевлением репостит сведения о подготовке Турцией к новым операциям на сирийской территории Сирии.
К чему это всё? А к тому, что пока один человек планирует загорать на турецких пляжах в формате «олл инклюзив», другой уже готов объяснить первому, чтобы в «Шаме» ещё больше удовольствий. 99%, конечно, пошлёт вербовщиков куда подальше. Но в любой статистике всегда найдётся 1%, на который и рассчитывают те, кто уже успел вовлечь в своих сеть далеко не 5 и не 10 граждан России.
Из заметки:
Мусульмане, желающие сбежать из России в Шам - появился новый рейс в курортный город Аланья (аэр. Газипаша). Поедете как туристы.
Для начала стоит ещё раз уточнить, что такое этот самый «шам», о котором идёт речь в Твиттере. Под Шамом понимается территория, за которую ведёт террористическую войну так называемое «Исламское государство» (*запрещено в РФ). Оно же «Исламское государство Ирака и Леванта» (ISIL, ИГИЛ*), оно же «Исламское государство Ирака и Шама» (ISIS*). Географически этот самый «Шам» - территории Ирака, Сирии, частично Турции, Израиля, Иордании, Ливана и нескольких других государств ближнего востока.
Здесь же стоит добавить, что к этому названию в последнее время стала тяготеть террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра (* запрещена в России), которая сменила вывеску на «Джабхат Фатх аш-Шам» (*), не сменив при этом своей террористической сущности.
Это же название активно эксплуатирует и небезызвестная «Ахрар аш-Шам» (* террористическая группировка, запрещённая в РФ).
Как видно, под видом туристов гражданам России в Турцию предлагают прибывать отнюдь не обычные владельцы отелей, ресторанов и кафе, а структуры, которые явно имеют причастность к финансированию всей той гнуси, упомянутой выше.
А это с того же аккаунта - фото подготовки боевиками операции против правительственных сил Сирии в провинции Хама (физиономия одного из террористов при публикации размыта самими боевиками):
Буквально через пару дней после публикации весьма своеобразного приглашения для россиян обратила на себя заметка турецкого информационного агентства Anadolu. На электронных страницах «Анадолу» было заявлено, что аэропорт «Газипаша» (примерно 140 км от Антальи) уже принял первый рейс из Российской Федерации. Рейсы в этот аэропорт чартерные.
Из материала турецкого информагентства :
Посадку в аэропорту совершил вылетевший из Москвы чартерный рейс Boeing 737-800 авиакомпании «Royal Flight» со 189 российскими туристами на борту. Самолёт проехал через символическую водяную арку. Для российских туристов в аэропорту была организована торжественная встреча: им дарили цветы, а также раздавали ознакомительные брошюры.(...) Глава ассоциации (туроператора Аланьи Бурхан Сили) также приветствовал (...) российских туристов, прибывших чартерными рейсами.
Свои рейсы в аэропорт Газипаша запустил и лоукостер «Победа». Вот фото со встречающими турецкими чиновниками:
Турецкие встречающие чиновники и «устно», и в той самой брошюре, сообщают о том, насколько замечателен и безопасен отдых для российских граждан в Аланье.
Это всё понятно, здорово и замечательно. Туристические контакты развивают товарооборот, развивают культурное и общественное (гражданское) взаимодействие.
Но есть тут и острый подводный камень. Каменище! Учитывая публикацию в Твиттере, о которой речь шла в начале материала, российские граждане, прибывающие в Аланью, фактически сразу же попадают в поле зрения тех структур, которые на всех углах трубят о «целесообразности бегства мусульман из России». А некоторые, вполне возможно, попадают в поле зрения ещё на стадии приобретения билетов на рейс в аэропорт Газипаша.
Да, это заявление вполне могло бы выглядеть паранойей, если бы не целый ряд фактов, свидетельствующих о масштабной работе, которая ведётся «шамовскими» (террористическими) пропагандистами и вербовщиками в Интернете, включая гигантский сегмент социальных сетей. Один из таких фактов – многомесячная переписка вербовщика террористической организации с Варварой Карауловой, которая из московской студентки превратилась сначала в зомбированный продукт радикального псевдоислама, а затем решила бежать к своему «возлюбленному» именно через Турцию. Вовремя была перехвачена. От общения с террористом и после возвращения в Москву не отказалась. Теперь закономерный итог – суд, колония. Вот только насколько позитивно «мозги» девушки после отбывания срока выправятся на фоне уже проведённой серьёзнейшей обработки пропагандистом террористической ячейки – вопрос, на которой сейчас вряд ли можно дать однозначный ответ.
Структура, которая советует российским мусульманам «бежать в Шам», при этом объявила через те же социальные сети сбор средств. Заметку о сборе (а все данные о банковских картах сборщиков пожертвований на пропаганду терроризма есть на сайте «конторки») распространяют активно. Сайт в России заблокирован Роскомнадзором, но зато активно работает, к примеру, на Украине. И именно на Украине клич на сбор пожертвований в качестве поддержки террор-проекта находит «благодарных слушателей». Распространяет публикацию, к примеру, такая украинская структура как Camper (присутствует аккаунт в Твиттере). На твиттер-страничке традиционная для получающих денежку от иностранных «спонсоров» деза о «постоянно бомбящих сирийские школы и больницы самолётах ВКС РФ», о том, как «правильно бить коммуняк на 1 мая, чтобы не попасть в участок» и тому подобное...
Ту же дрянь репостят и конкретные украинские пользователи. Вот один из примеров распространителя – некая Ника Лобойко, которая помимо «шамовского» призыва о сборе средств с воодушевлением репостит сведения о подготовке Турцией к новым операциям на сирийской территории Сирии.
К чему это всё? А к тому, что пока один человек планирует загорать на турецких пляжах в формате «олл инклюзив», другой уже готов объяснить первому, чтобы в «Шаме» ещё больше удовольствий. 99%, конечно, пошлёт вербовщиков куда подальше. Но в любой статистике всегда найдётся 1%, на который и рассчитывают те, кто уже успел вовлечь в своих сеть далеко не 5 и не 10 граждан России.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://aa.com.tr
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