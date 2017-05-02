Террористы ведут пропагандистскую охоту на отдыхающих в Турции россиян

Мусульмане, желающие сбежать из России в Шам - появился новый рейс в курортный город Аланья (аэр. Газипаша). Поедете как туристы.

Посадку в аэропорту совершил вылетевший из Москвы чартерный рейс Boeing 737-800 авиакомпании «Royal Flight» со 189 российскими туристами на борту. Самолёт проехал через символическую водяную арку. Для российских туристов в аэропорту была организована торжественная встреча: им дарили цветы, а также раздавали ознакомительные брошюры.(...) Глава ассоциации (туроператора Аланьи Бурхан Сили) также приветствовал (...) российских туристов, прибывших чартерными рейсами.