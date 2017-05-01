В КНДР заявили о готовности провести ядерное испытание
Согласно информации новостного агентства « Интерфакс », МИД КНДР заявил о готовности страны в любой момент осуществить ядерное испытание, которое может стать шестым по счету:
Гипотетический военный конфликт, по мнению Financial Times, приведет к поражению КНДР. Победе Северной Кореи помешает, по мнению издания, техника, сделанная ещё во времена холодной войны, и высокие цены на топливо.
Financial Times, ссылаясь на бывшего военного офицера США, указывает, что война обернется для страны стремительным истощением критически важных ресурсов.
— пояснил источник изданию.
Официальные власти сообщают, что на вооружении армии КНДР находятся 8,6 тыс. артиллерийских орудий, 5,5 тыс. систем залпового огня и 4,3 тыс. танков. Как полагает минобороны Южной Кореи, большая часть техники была изготовлена в СССР и Китае во времена холодной войны. В этой связи северокорейское руководство выбрало в отношениях с США стратегию сдерживания.
Напомним, что 25 апреля Северная Корея провела масштабные артиллерийские учения в районе города Вонсан, 29 апреля произвела очередной запуск баллистической ракеты в окрестностях Букчанга. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что не отговаривал лидера КНДР от проведения испытаний.
Меры, принимаемые КНДР для продолжения наращивания ядерной силы до максимума, будут реализовываться конструктивно и поступательно в тот момент и в таком месте, которые будут определены высшим руководством. Если бы у КНДР не было мощной ядерной силы, США без колебаний бы совершили бандитский акт агрессии в отношении Кореи, которые они предпринимали против других стран.
Гипотетический военный конфликт, по мнению Financial Times, приведет к поражению КНДР. Победе Северной Кореи помешает, по мнению издания, техника, сделанная ещё во времена холодной войны, и высокие цены на топливо.
Financial Times, ссылаясь на бывшего военного офицера США, указывает, что война обернется для страны стремительным истощением критически важных ресурсов.
После того как Корейская народная армия вступит в бой, у неё в течение 30 дней закончатся патроны или топливо. Учитывая то оборудование, что я видел, это может случиться даже через две недели.
— пояснил источник изданию.
Официальные власти сообщают, что на вооружении армии КНДР находятся 8,6 тыс. артиллерийских орудий, 5,5 тыс. систем залпового огня и 4,3 тыс. танков. Как полагает минобороны Южной Кореи, большая часть техники была изготовлена в СССР и Китае во времена холодной войны. В этой связи северокорейское руководство выбрало в отношениях с США стратегию сдерживания.
Напомним, что 25 апреля Северная Корея провела масштабные артиллерийские учения в районе города Вонсан, 29 апреля произвела очередной запуск баллистической ракеты в окрестностях Букчанга. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что не отговаривал лидера КНДР от проведения испытаний.
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