В КНДР заявили о готовности провести ядерное испытание

Меры, принимаемые КНДР для продолжения наращивания ядерной силы до максимума, будут реализовываться конструктивно и поступательно в тот момент и в таком месте, которые будут определены высшим руководством. Если бы у КНДР не было мощной ядерной силы, США без колебаний бы совершили бандитский акт агрессии в отношении Кореи, которые они предпринимали против других стран.

После того как Корейская народная армия вступит в бой, у неё в течение 30 дней закончатся патроны или топливо. Учитывая то оборудование, что я видел, это может случиться даже через две недели.