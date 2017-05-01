18:50 01 мая

В КНДР заявили о готовности провести ядерное испытание

Согласно информации новостного агентства « Интерфакс », МИД КНДР заявил о готовности страны в любой момент осуществить ядерное испытание, которое может стать шестым по счету:

Меры, принимаемые КНДР для продолжения наращивания ядерной силы до максимума, будут реализовываться конструктивно и поступательно в тот момент и в таком месте, которые будут определены высшим руководством. Если бы у КНДР не было мощной ядерной силы, США без колебаний бы совершили бандитский акт агрессии в отношении Кореи, которые они предпринимали против других стран.


Гипотетический военный конфликт, по мнению Financial Times, приведет к поражению КНДР. Победе Северной Кореи помешает, по мнению издания, техника, сделанная ещё во времена холодной войны, и высокие цены на топливо.
Financial Times, ссылаясь на бывшего военного офицера США, указывает, что война обернется для страны стремительным истощением критически важных ресурсов.


После того как Корейская народная армия вступит в бой, у неё в течение 30 дней закончатся патроны или топливо. Учитывая то оборудование, что я видел, это может случиться даже через две недели.

— пояснил источник изданию.

Официальные власти сообщают, что на вооружении армии КНДР находятся 8,6 тыс. артиллерийских орудий, 5,5 тыс. систем залпового огня и 4,3 тыс. танков. Как полагает минобороны Южной Кореи, большая часть техники была изготовлена в СССР и Китае во времена холодной войны. В этой связи северокорейское руководство выбрало в отношениях с США стратегию сдерживания.

Напомним, что 25 апреля Северная Корея провела масштабные артиллерийские учения в районе города Вонсан, 29 апреля произвела очередной запуск баллистической ракеты в окрестностях Букчанга. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что не отговаривал лидера КНДР от проведения испытаний.

В КНДР заявили о готовности провести ядерное испытание


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Комментарии 35

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  1. Zibelew Сегодня, 18:01
    Ын хочет сохранить дедушкино наследство. Он же сказал янкесам и Южной Корее, что для отказа от ядерной программы им надо исключить совместные учения по захвату Северной Кореи. Но они его не слушают.
    Zibelew
    1. cniza Сегодня, 18:04
      Цитата: Zibelew
      Ын хочет сохранить дедушкино наследство.


      Ын похоже хочет пройти по лезвию ножа , но не многим это удавалось.
      cniza
    2. Комментарий был удален.
    3. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:08
      Истерия Ыну на руку..Истерия угрозы от Амеров сплачивает нацию вокруг вождя Великого народа КНДР
      Мальчиш Кибальчиш
    4. NIKNN Сегодня, 18:21
      При этом президент США Дональд Трамп заявил, что не отговаривал лидера КНДР от проведения испытаний.

      А это уже даже не смешно...., а кто грозил войной??? request
      NIKNN
  2. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:01
    КНДР главный троль СШа!..Вот кто не боиться реально янков)))
    Мальчиш Кибальчиш
  3. cniza Сегодня, 18:01
    У кого крепче нервы окажутся? , кто первым рванет , мне кажется США не пойдут на прямую , асделают как обычно - сначала провокация , а потом начнут войну.
    cniza
    1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:04
      Да ладно..Америка не воюет с теми странами которые реально могут накастылять штатам
      Мальчиш Кибальчиш
      1. cniza Сегодня, 18:12
        Вся беда в том , что они потеряли берега и мироощущение.
        cniza
    2. bouncyhunter Сегодня, 18:06
      Этот затянувшийся взаимный троллинг между Трампом и Ыном всё больше напоминает театральную постановку . Оба актёра знают финал и играют свои роли .
      bouncyhunter
      1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:10
        И заметьте..Они нужны друг другу
        Мальчиш Кибальчиш
      2. cniza Сегодня, 18:12
        Паша , я бы согласился с тобой , но Трамп и "свобода" Пентагона , которую он им дал , меняет все карты , вспомни все войны которые начинала Америка , как под копирку.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:15
          Не думаю что Трамп решится "кинуть" Ына . Он прекрасно осознаёт последствия , а они будут очень нехорошими даже при самом благоприятном раскладе .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:22
            Надежда на Китай и на Россию , нам это война ни к чему.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:26
              Цитата: cniza
              Надежда на Китай и на Россию

              Причём - единым фронтом с чётко выраженной позицией .
              Цитата: cniza
              нам это война ни к чему.

              Она никому не нужна , поскольку все осознают её последствия . Но не у всех хватает смелости признаться в этом , некоторые предпочитают бравировать с обделанными штанами . Ты понял , о ком я . wink
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:31
                Угу , но они будут стараться сделать чужими руками , вон Японии разрешили опять побряцать оружием.
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:38
                  Так в этом вся суть Матрасии - загребать жар чужими руками . Вот только в случае войны лужа их уже не спасёт ...
                  bouncyhunter
            2. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:27
              России наоборот война между штатами и КНДР..ой как на руку..Только это из области-помечтать
              Мальчиш Кибальчиш
          2. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:22
            Вся Северная Корея в бункерах и подземных многокилометровых тунэлях..плюс огромное войско камикадз...Мне нравиться что хоть кто то спокойно может послать амеров по Русски..на три буквы...
            Мальчиш Кибальчиш
      3. МПК105 Сегодня, 18:15
        Цитата: bouncyhunter
        Этот затянувшийся взаимный троллинг между Трампом и Ыном всё больше напоминает театральную постановку . Оба актёра знают финал и играют свои роли .

        good И я,и я того же мнения!!!
        МПК105
  4. Wiskar Сегодня, 18:10
    Ядерное испытание -это прежде всего плевок в лицо России и Китаю,которые хоть как-то сдерживать пытаются ситуацию.
    У Ким Чен Ына крыша совсем потекла уже.
    В войне КНДР не сможет победить, а последние страны,которые готовы ещё подавать руку помощи в решении конфликта(Китай и Россия) - КНДР отталкивает.
    Wiskar
    1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:14
      Не согласен..Россия и Китай только делают вид что им не нравиться телодвижения северокорецев.На самом деле им нужна страна способная безнаказанно опускать марально янков ниже плинтуса
      Мальчиш Кибальчиш
      1. Wiskar Сегодня, 18:23
        Цитата: Мальчиш Кибальчиш
        .Россия и Китай только делают вид что им не нравиться телодвижения северокорецев.На самом деле им нужна страна способная безнаказанно опускать марально янков ниже плинтуса


        То есть относительно недавние санкции (приняты в прошлом году,а Россия их ввела в конце прошлого года) , что ввели Китай и Россия проголосовав за них в СБ ООН вместе с США -это фикция и на самом деле они их не вводили?
        Wiskar
        1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:35
          Вводили.Это политика.Россия не может открыто потдерживать тоталитарный режим Ына..но...Враг моего врага- друг и союзник...Северная Коррея в случае конфликта с штатами зделает им второй вьетнам и опустит и рейтинг..Победоносной войны как привыкли янки не будет..Будет бойня..Так что Северная Коррея нам нужна как главный троль американцев
          Мальчиш Кибальчиш
    2. IS-80_RVGK2 Сегодня, 18:46
      Цитата: Wiskar
      У Ким Чен Ына крыша совсем потекла уже.

      У вас свои то мысли есть? Надоело уже это транслирование затасканых методичек госдепа.
      Цитата: Wiskar
      В войне КНДР не сможет победить

      Вы думаете Ким этого не понимает?
      Цитата: Wiskar
      а последние страны,которые готовы ещё подавать руку помощи в решении конфликта(Китай и Россия) - КНДР отталкивает.

      Каким образом?
      IS-80_RVGK2
  5. Брови Брежнева Сегодня, 18:22
    Непробиваемые smile
    Брови Брежнева
  6. APASUS Сегодня, 18:24
    Проблема не в том какой армией обладает страна ,а какие ресурсы она может высвободить в случае военных действий.С Корея сильно задевает китайцев своей ядерной программой ,но оскорбить еще раз китайское руководство американцам вряд ли придется.Учитывая возможность вписывания туда еще и России ,проблем у самих американцев может быть очень много в этом регионе.
    APASUS
    1. ватник Сегодня, 18:29
      Ын молодец "отбрыкивается" как может в довольно таки тяжёлых условиях и практически в одиночку надо бы нам его поддержать.
      Опасные игры США
      ватник
  7. капрал Сегодня, 18:28
    Какая отвратительная толстая морда.
    Почему наши его не грохнут? Эта твapь играет на руку америкосам с ихней ПРО в Ю.К.
    капрал
  8. Masya Masya Сегодня, 18:33
    Загнали себя в тупик, что Трампу, что Ыну отступать не куда... свои не поймут...
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 18:41
      Цитата: Masya Masya
      Загнали себя в тупик, что Трампу, что Ыну отступать не куда... свои не поймут...


      Будут совместно искать выход. laughing
      cniza
      1. Masya Masya Сегодня, 18:47
        Будут совместно искать выход. laughing

        Да уж, они такими темпами такой выход найдут, что ни кому не понравится...
        Masya Masya
    2. мордвин 3 Сегодня, 18:42
      Цитата: Masya Masya
      Трампу,

      Трампу есть куда отступать. Пока седьмой флот с коррупцией разбирается, а шестой - берега Белоруссии ищет, Трамп на четвертый флот сядет, и в Антрактиду рванет. laughing
      мордвин 3
    3. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:43
      Мне нравиться как Ынцы обещают превратить амерскую подводную лодку в морского духа...Оно конечно клаунада..но..Бравада Трампа только повышает боеспособность северокоррейской армии
      Мальчиш Кибальчиш
    4. Комментарий был удален.
  9. фа2998 Сегодня, 18:46
    Цитата: Wiskar
    Ядерное испытание

    Ядерное устройство и ядерное оружие-вещи совсем разные.Бюджет разведывательных служб США-астрономический-может они уже прознали,что "ядерная программа КНДР"- только фейк.Их "бомбы" можно только закопать в виде фугаса,на своей территории.Но в открытую не обсуждают опасаясь форсирование работ в КНДР,либо корейцы могут сделать "грязную бомбу"-начинить обычную БЧ радиоактивными материалами.Дело может быть именно так. hi
    фа2998
  10. iliitchitch Сегодня, 18:49
    hi А чего про "церемонию прощания" не пишем ? Спасибо за "мозги из телевизора" , засуньте себе их взад , обойдёмси нибудь-как . Он вполне себе вменяем , карфаген на разрушение сподобит , пора карфагену тому утилизироваться американгскому , неизбежно это .
    И если кто-то подумал про кирдык , так ошибочна мысль та . Ий-ехха , по неваде покатаемся на самокатах . Но они ж исключительные .
    Подумал Штирлиц и плюнул в печку , доедая картошечку .
    iliitchitch
  11. Ilja2016 Сегодня, 18:49
    С американцами надо разговаривать только с позиции силы
    Ilja2016
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