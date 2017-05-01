Принципиально новые командные пункты для РЭБ прошли госисытания
Согласно информации ТАСС , в объединенном холдинге "Росэлектроника", входящем в состав Ростеха, заявили о завершении госиспытаний автоматизированных командных пунктов нового поколения, призванных увеличить боевые возможности подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 20-30%.
- пояснили в холдинге.
Как указывается, данные командные пункты представляют собой принципиально новые изделия бригадного уровня, созданные с применением самых современных информационных и телекоммуникационных технологий.
- отметили в "Росэлектронике".
Командный пункт обеспечивает взаимодействие с командными пунктами частей и подразделений, а также вышестоящими пунктами управления. Он оборудован максимальным набором средств связи, включая спутниковый сегмент и видеоконференцсвязь.
В настоящий момент командные пункты успешно прошли госиспытания, начало серийных поставок в войска ожидается в 2018 году.
- пояснили в холдинге.
Как указывается, данные командные пункты представляют собой принципиально новые изделия бригадного уровня, созданные с применением самых современных информационных и телекоммуникационных технологий.
Он обеспечивает управление всеми видами техники РЭБ, как серийной, так и перспективными образцами. При этом существенно увеличена скорость передачи информации, многие задачи решаются в автоматизированном режиме, без участия человека. Благодаря разработке прирост коэффициента использования боевых возможностей подразделений РЭБ составит 20-30%.
- отметили в "Росэлектронике".
Командный пункт обеспечивает взаимодействие с командными пунктами частей и подразделений, а также вышестоящими пунктами управления. Он оборудован максимальным набором средств связи, включая спутниковый сегмент и видеоконференцсвязь.
Аппаратура позволяет интегрировать в состав единой информационно-управляющей сети всю современную и перспективную технику РЭБ, включая новейший комплекс РЭБ "Палантин", серийные поставки которого начнутся в этом году.
Использованы фотографии: http://tass.ru/armiya-i-opk/4224305
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