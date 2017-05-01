Принципиально новые командные пункты для РЭБ прошли госисытания

В настоящий момент командные пункты успешно прошли госиспытания, начало серийных поставок в войска ожидается в 2018 году.

Он обеспечивает управление всеми видами техники РЭБ, как серийной, так и перспективными образцами. При этом существенно увеличена скорость передачи информации, многие задачи решаются в автоматизированном режиме, без участия человека. Благодаря разработке прирост коэффициента использования боевых возможностей подразделений РЭБ составит 20-30%.

Аппаратура позволяет интегрировать в состав единой информационно-управляющей сети всю современную и перспективную технику РЭБ, включая новейший комплекс РЭБ "Палантин", серийные поставки которого начнутся в этом году.