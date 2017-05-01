21:35 01 мая

Принципиально новые командные пункты для РЭБ прошли госисытания

Согласно информации ТАСС , в объединенном холдинге "Росэлектроника", входящем в состав Ростеха, заявили о завершении госиспытаний автоматизированных командных пунктов нового поколения, призванных увеличить боевые возможности подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 20-30%.

В настоящий момент командные пункты успешно прошли госиспытания, начало серийных поставок в войска ожидается в 2018 году.

- пояснили в холдинге.

Принципиально новые командные пункты для РЭБ прошли госисытания



Как указывается, данные командные пункты представляют собой принципиально новые изделия бригадного уровня, созданные с применением самых современных информационных и телекоммуникационных технологий.

Он обеспечивает управление всеми видами техники РЭБ, как серийной, так и перспективными образцами. При этом существенно увеличена скорость передачи информации, многие задачи решаются в автоматизированном режиме, без участия человека. Благодаря разработке прирост коэффициента использования боевых возможностей подразделений РЭБ составит 20-30%.

- отметили в "Росэлектронике".

Командный пункт обеспечивает взаимодействие с командными пунктами частей и подразделений, а также вышестоящими пунктами управления. Он оборудован максимальным набором средств связи, включая спутниковый сегмент и видеоконференцсвязь.

Аппаратура позволяет интегрировать в состав единой информационно-управляющей сети всю современную и перспективную технику РЭБ, включая новейший комплекс РЭБ "Палантин", серийные поставки которого начнутся в этом году.

Использованы фотографии: http://tass.ru/armiya-i-opk/4224305
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Комментарии 27

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  1. Мальчиш Кибальчиш Сегодня, 18:59
    Настоящие госиспытания они пройдут в Сирии или на Донбассе
    Мальчиш Кибальчиш
  2. трассер Сегодня, 19:03
    Вот это по настоящему круто. Автоматы с пистолетами и их удобство " до фонаря гвозди" в сравнении с важностью этого аппарата. ...
    трассер
  3. ALLxANDr Сегодня, 19:07
    Российские РЭБ уважаются, как технологии, в многих странах. Пусть так будет и впредь!
    ALLxANDr
  4. masiya Сегодня, 19:28
    Наконец то развертываются, значит больше отставать от "партнеров" не будем!!
    masiya
    1. НЕКСУС Сегодня, 19:40
      Цитата: masiya
      Наконец то развертываются, значит больше отставать от "партнеров" не будем!!

      А мы в этом вопросе и не отставали...
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:58
        Цитата: НЕКСУС
        А мы в этом вопросе и не отставали...

        Скорее это "партнёры" в роли догоняющего ...
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Сегодня, 20:01
          Цитата: bouncyhunter
          Скорее это "партнёры" в роли догоняющего ...

          Паша,а нам не надо оглядываться,а нужно бежать дальше ,наращивая преимущество.
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:04
            А я что - сказал что нам нужно тормозить пятками в ожидании догоняющих ? Ты мне такие "зрады" не приписывай - у меня все ходы записаны ! lol
            bouncyhunter
            1. НЕКСУС Сегодня, 20:06
              Цитата: bouncyhunter
              А я что - сказал что нам нужно тормозить пятками в ожидании догоняющих ? Ты мне такие "зрады" не приписывай - у меня все ходы записаны ! lol

              Кантора пишет... laughing Я тебе дам парабелум... wink
              НЕКСУС
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:15
                Цитата: НЕКСУС
                Я тебе дам парабелум

                Вот всё у меня есть , даже "панцеркнакке", а "парабеллума" - нет . Спасибо , мил-человек ! wink
                bouncyhunter
                1. НЕКСУС Сегодня, 20:19
                  Цитата: bouncyhunter
                  Вот всё у меня есть , даже "панцеркнакке", а "парабеллума" - нет . Спасибо , мил-человек !

                  Знаешь,Паша,была бы моя воля,подарил бы тебя на 9-ое Винтовку Сумрак,а не эту пукалку... laughing
                  НЕКСУС
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:47
                    Цитата: НЕКСУС
                    была бы моя воля,подарил бы тебя на 9-ое Винтовку Сумрак,а не эту пукалку.

                    Я в тебе и не сомневался , братка ! drinks drinks drinks
                    bouncyhunter
            2. рич Сегодня, 20:37
              bouncyhunter: А я что - сказал...? Ты мне такие "зрады" не приписывай - у меня все ходы записаны !
              Не только ты один, Паша, свои ходы записываешь hi
              рич
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:48
                Цитата: рич
                Не только ты один, Паша, свои ходы записываешь

                Упс ... За мной наблюдают из засады ...
                bouncyhunter
              2. рич Сегодня, 20:49
                bouncyhunter: Вот всё у меня есть , даже "панцеркнакке",

                А вот это лучше
                рич
                1. bouncyhunter Сегодня, 21:10
                  Не , Дим , это не мой формат - я не кавказец . Мне вот такое ближе :
                  bouncyhunter
                  1. мордвин 3 Сегодня, 21:13
                    Цитата: bouncyhunter
                    не мой формат - я не кавказец

                    Так тама кинжал ККВ, если не ошибаюсь. recourse
                    мордвин 3
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:16
                      Цитата: мордвин 3
                      Так тама кинжал ККВ, если не ошибаюсь.

                      Даже если и он - я не Кубанский казак . Мне чужого не надо .
                      bouncyhunter
                      1. мордвин 3 Сегодня, 21:20
                        Цитата: bouncyhunter
                        Даже если и он - я не Кубанский казак . Мне чужого не надо

                        А кинжал ТКВ точно такой же был, между прочим. Чтой то я разболтался сегодня. laughing
                        мордвин 3
                  2. рич Сегодня, 21:19
                    красиво смотрятся, но на мой вкус лучше вишни после революции ножей в России не было. У моего знакомого охотника вишня дедом с войны была привезена. В руку берешь, как там и была. А сталь какая. Жаль фотографии нет
                    рич
                    1. bouncyhunter Сегодня, 21:22
                      Дим , если ты про НР-43 , то я его знаю .
                      bouncyhunter
                    2. мордвин 3 Сегодня, 21:23
                      Цитата: рич
                      лучше вишни после революции ножей в России не было.

                      А как насчёт сучка? Недавно слепил, очень удобный.
                      мордвин 3
      2. masiya Сегодня, 20:53
        Отлично , ни кто в этом и не сомневался... УВАЖАЕМЫЙ!!!( Андрей)
        masiya
      3. masiya Сегодня, 21:00
        Андрей ! ;У нас все время с РЭБ проблемы были, так что все непонятно...
        masiya
        1. НЕКСУС Сегодня, 21:07
          Цитата: masiya
          Андрей ! ;У нас все время с РЭБ проблемы были, так что все непонятно...

          У нас в 90-е не только с РЭБ проблемы были...там и с головами,и с политической ориентацией и с армией ...вообщем от туда все. Ну а сейчас,вроде как взялись,и дай Бог теперь все будет хорошо. Хотя,если честно,четвертый день никак остыть не могу от новости о Ельцин-центре...у нас страна загадочная,причем на всю голову. Иной раз думаю,а может с нашей загадочностью уже чего-то поставили на вооружение,о чем знает только верхушка,а мы не сном и не духом. Сидим,спорим,обсуждаем с умным видом.
          Так,мысли вслух...извините...
          НЕКСУС
  5. avg-mgn Сегодня, 19:45
    Улучшение организации связи и управления подразделений РЭБ на уровне бригады и выше - это очень хорошо. Когда же наконец подтянем низовые сети? Там хоть и далеко не "каменный век", но "железный" - это уж точно.
    avg-mgn
  6. yuriy55 Сегодня, 19:59
    Если говорить по чести, меня больше интересуют результаты практического применения. Время подходящее и мест для "пробы" достаточно...
    Когда будут реальные результаты, буду радоваться втройне...
    yuriy55
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