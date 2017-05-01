Опытовое судно "Селигер", располагающее возможностями работы на глубине, вошло в район гибели "Лимана"

Концентрация этих судов в месте гибели "Лимана" может свидетельствовать о том, что рассматриваются варианты, связанные с исследованием возможности подъема СРК, или части его специальной аппаратуры,

Опытовое судно проекта 11982 "Селигер" Черноморского флота (ЧФ), располагающее возможностями для глубоководных исследований, вышло в район гибели среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" ЧФ, который затонул 27 апреля недалеко от входа в пролив Босфор. Это следует из данных международной автоматической идентификационной системы AIS, передает "Интерфакс-АВН" . Ранее сообщалось, что к месту гибели "Лимана" был отправлен спасательный буксир СБ-739 ЧФ.- заявил "Интерфаксу-АВН" эксперт в области ВМФ.Опытовое судно проекта 11982 "Селигер", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ России, было включено в состав Черноморского флота России 25 декабря 2012г.На ЧФ это единственное судно с динамическим позиционированием. Оно предназначено для проведения различных научно-исследовательских работ в интересах тех или иных направлений боевой подготовки ВМФ, в частности глубоководных исследований.Проект разработан в ЦМКБ "Алмаз". Длина судна составляет 59,7 м, ширина - 10,8 м, водоизмещение - около 1117 т. Скорость судна - 13 узлов, дальность плавания - 1000 миль, экипаж - 16 человек.СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 11:53 в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. Как ранее сообщалось, все спецоборудование с затонувшего судна, было эвакуировано. Материал "ВО" можно прочитать тут