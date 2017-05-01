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Опытовое судно "Селигер", располагающее возможностями работы на глубине, вошло в район гибели "Лимана"

Опытовое судно проекта 11982 "Селигер" Черноморского флота (ЧФ), располагающее возможностями для глубоководных исследований, вышло в район гибели среднего разведывательного корабля (СРК) "Лиман" ЧФ, который затонул 27 апреля недалеко от входа в пролив Босфор. Это следует из данных международной автоматической идентификационной системы AIS, передает "Интерфакс-АВН" . Ранее сообщалось, что к месту гибели "Лимана" был отправлен спасательный буксир СБ-739 ЧФ.

Концентрация этих судов в месте гибели "Лимана" может свидетельствовать о том, что рассматриваются варианты, связанные с исследованием возможности подъема СРК, или части его специальной аппаратуры,
- заявил "Интерфаксу-АВН" эксперт в области ВМФ.

Опытовое судно проекта 11982 "Селигер", построенное на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ России, было включено в состав Черноморского флота России 25 декабря 2012г.


Опытовое судно "Селигер", располагающее возможностями работы на глубине, вошло в район гибели "Лимана"


На ЧФ это единственное судно с динамическим позиционированием. Оно предназначено для проведения различных научно-исследовательских работ в интересах тех или иных направлений боевой подготовки ВМФ, в частности глубоководных исследований.

Проект разработан в ЦМКБ "Алмаз". Длина судна составляет 59,7 м, ширина - 10,8 м, водоизмещение - около 1117 т. Скорость судна - 13 узлов, дальность плавания - 1000 миль, экипаж - 16 человек.

СРК ЧФ "Лиман" затонул 27 апреля в Черном море после столкновения с иностранным судном. Столкновение произошло в 11:53 в 40 км к западу от пролива Босфор. По официальным данным Минобороны РФ, российский военный корабль затонул, получив пробоину правого борта ниже ватерлинии. Как ранее сообщалось, все спецоборудование с затонувшего судна, было эвакуировано. Материал "ВО" можно прочитать тут
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Комментарии 38
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  1. Zibelew
    Zibelew     Сегодня, 19:25
    Поднимать Лиман скорее всего не будут.
    1. рич
      рич     Сегодня, 19:40
      Совсем не обязательно. Его и взорвать можно
      1. cniza
        cniza     Сегодня, 19:43
        Взорвать могут не разрешить , даже из вредности , а вот подъём вполне вероятен , тем более погода будет благоприятной.
        1. bouncyhunter
          bouncyhunter     Сегодня, 19:46
          Не спорьте , мужики . Возможны оба варианта . Подождём со скоропостижными выводами .
          1. Zibelew
            Zibelew     Сегодня, 19:51
            Так как корабль не шел ко дну камнем, то экипаж и капитан покидая корабль обязан выполнить несложный алгоритм действий, в результате которых ущерб от потери секретов будет минимален. Не сомневаюсь, что так и сделали.
            Кстати говоря судно проекта 11982 "Селигер" предназначено для проведения испытаний специальных технических средств, участия в поисково-спасательных работах, проведения научно-исследовательских и океанографических работ. Длина судна составляет 63,8 м, ширина — 10,8 м, максимальная осадка — 3,8 м, скорость — 12 узлов, дальность плавания — 1 тыс. миль, автономность — 20 суток, экипаж — 16 человек, состав экспедиции — 20 человек. В данный момент строятся опытовые суда «Ладога» и «Ильмень».
            1. bouncyhunter
              bouncyhunter     Сегодня, 19:53
              Тагирьян , а если эта процедура обратима ? Зачем оставлять на дне или взрывать ценный корабль ?
              1. Zibelew
                Zibelew     Сегодня, 20:00
                Цитата: bouncyhunter
                Зачем оставлять на дне или взрывать ценный корабль ?

                На всякий случай лучше подорвать для необратимости процедуры. Когда утонул БПК "Отважный" с затонувшего корабля демонтировали ценное оборудование, а его корпус был подорван на грунте.
              2. midivan
                midivan     Сегодня, 20:44
                Цитата: bouncyhunter
                Зачем оставлять на дне или взрывать ценный корабль ?

                Приветствую Паша! Так он вроде же старый как конь Буденного С.М. чего позориться пусть покоится с миром, отслужил свое.
                1. bouncyhunter
                  bouncyhunter     Сегодня, 20:50
                  С праздником , Ваня ! hi drinks
                  Цитата: midivan
                  Так он вроде же старый как конь Буденного С.М. чего позориться пусть покоится с миром, отслужил свое.

                  Может и так . А всё равно - жаль боевую единицу ... crying
                  1. midivan
                    midivan     Сегодня, 21:00
                    Цитата: bouncyhunter
                    Может и так . А всё равно - жаль боевую единицу ...

                    Знаешь Паша мне ни капельки, вот сижу новости смотрю, Донбасс поселок Спартак показывают и там всего 70 человек живет и 2 Два Паша! ребенка всего, девочка показывает как она быстро прячется в подвале! Да я их маму и..л и наших тоже руководство! Твари не могут вывезти, нЕкуда наверное паскуды самим места мало! А ребенку психику на всю оставшуюся жизнь искалечит такая жизнь, а девочка мать будущая если выживет конечно, вот где жалко Паша.А эта лоханка да и хрен с ней!
                    1. bouncyhunter
                      bouncyhunter     Сегодня, 21:13
                      Вань , давай не будем о Донбассе - больная тема . А то могу на мат сорваться - в баню отправят . А я только по пятницам в баню привык ходить .
                      1. midivan
                        midivan     Сегодня, 21:17
                        Цитата: bouncyhunter
                        Вань , давай не будем о Донбассе - больная тема .

                        Согласен Паша, тяжко без мата в это время recourse
                2. мордвин 3
                  мордвин 3     Сегодня, 20:51
                  Цитата: midivan
                  Так он вроде же старый как конь Буденного С.М.

                  Такой, да?
                  1. midivan
                    midivan     Сегодня, 21:19
                    Цитата: мордвин 3
                    Такой, да?

                    Думаю этот еще побегает, зубы в порядке полном.На Мустанга Донского похож, хотя может и ошибаюсь.
                    1. мордвин 3
                      мордвин 3     Сегодня, 21:26
                      Цитата: midivan
                      Думаю этот еще побегает,

                      Конечно побегает, гляди, веселый какой. drinks wink
          2. cniza
            cniza     Сегодня, 19:52
            Мы пытаемся умничать , лежа на диванах , без нас сопливых разберутся.
          3. ДЯДЯСТАС
            ДЯДЯСТАС     Сегодня, 20:31
            Цитата: bouncyhunter
            Не спорьте , мужики . Возможны оба варианта . Подождём со скоропостижными выводами .

            Возможно то возможно се, лижбы не перепутали, ото поднимут и потом взорвут. Ну а если серьезно то почему только сейчас направили спецсудно к месту крушения.,
      2. Radomir
        Radomir     Сегодня, 19:46
        Я тоже так считаю, я вообще представлял себе что на кораблях такого класса есть процедура подготовки к подрыву при нештатных ситуациях. Что то типа " только корабль скрылся под волнами как капитан нажал кнопку и все, не нужно волноваться что чужие водолазы что-то найдут или снимут.
        1. Mystery12345
          Mystery12345     Сегодня, 20:00
          Опытовое судно "Селигер", располагающее возможностями работы на глубине, вошло в район гибели "Лимана"
          стало быть,забыл таки,старпом,заначку в каюте....
        2. midivan
          midivan     Сегодня, 20:38
          Цитата: Radomir
          Я тоже так считаю, я вообще представлял себе что на кораблях такого класса есть процедура подготовки к подрыву при нештатных ситуациях.

          Истинно по нашенски!, если бить так бить, а мне непонятно зачем подрывы нужны? Если даже аппаратура занимает 1\3 корабля (не представляю что там и как выглядит) то наверняка секретное занимает от общего объема железа ну пусть 10 процентов, а в этом объеме, секретов 10 процентов что действительно имеет ценность, так зачем большие бабахи и муть наводить ни к чему, как полагаю девайсы которые представляют какую то ценность это платы и микросхемы (ну не релейная же там начинка) посему достаточно еще при сборке этих блоков под платы устанавливать панели которые сожгут до тла эту начинку, ну утрированно вспоминая детство- это магний, марганец смешанный с любым веществом например который не допустит взрыва и обеспечит высокую температуру, а управление этой штукой чека и красная кнопка, нажал внутри прошипело корпус есть а ценности уже не представляет what Не не катит, надо чтобы бахнуло?
    2. Банный
      Банный     Сегодня, 21:09
      На любой Селигер есть свой Ашот)))
  2. RASKAT
    RASKAT     Сегодня, 19:26
    А на какой глубине затонул наш корабль? Видать реально что то достать?
    1. рич
      рич     Сегодня, 19:30
      Всегда что-то достать реально. было бы желание
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    2. Мальчиш Кибальчиш
      Мальчиш Кибальчиш     Сегодня, 19:58
      Ровно сто метров
  3. Bronevick
    Bronevick     Сегодня, 19:31
    Там уже явно западные партнёры полазили и что-нибудь вытащили.
    1. Anton Serov
      Anton Serov     Сегодня, 19:53
      явность то откуда вытекает? Из кофейной гущи в чашке соседа по столу ?
      1. donavi49
        donavi49     Сегодня, 20:22
        Ну турки в первый же день без АИСа пропихнули туда из средиземки свой спасатель подводных лодок.


        И второе, на той глубине могут работать водолазы, без дополнительных ухищрений.
  4. Stas157
    Stas157     Сегодня, 19:51
    . Как ранее сообщалось, все спецоборудование с затонувшего судна, было эвакуировано.
    Видимо не все, раз такие серьёзные движения происходят. А поднимать корабль, который не имеет ровно никакой ценности, смысла нет. Если только снять(срезать) секретное оборудование, а при невозможности взорвать.
  5. siemens7774
    siemens7774     Сегодня, 19:57
    Ну харе тупить.Уже сказали что всю хитрую спецаппаратуру заранее сняли,до затопления,и вывезли на базу.
    1. Mystery12345
      Mystery12345     Сегодня, 20:03
      Цитата: siemens7774
      Ну харе тупить

      действительно... там еле задницы спасли...когда нахрен снимать чего то...
      1. Простой
        Простой     Сегодня, 20:46
        Могло быть и хуже.

  6. san4es
    san4es     Сегодня, 20:02
    Предполагаемое место столкновения. Глубина 85-95 метров
  7. Вадим237
    Вадим237     Сегодня, 20:02
    Исследование затонувшего металлолома - эпопея.
  8. iliitchitch
    iliitchitch     Сегодня, 20:25
    Опытовое судно , да -а . Насчёт судна согласен , а насчёт прилагательного ... Пишите по-русски , чурки . И даже если это традиция - в чём , блин , смысл ? Чего не опытное-то судно-то? Вот так мы , татары , и борюцца за чистоту рюсского языка . "Лиман" затонул , ага . Вы чего там , без локатора шарахались в тумане ??? Ууу , чего-то не всё хорошо в королевстве . Есть над чем кумпол почесать .
    1. osoboye_mneniye
      osoboye_mneniye     Сегодня, 21:30
      Вы себя глупо ведёте. Чего проще спросить яндекс, прежде чем возмущаться?
      http://dic.academic.ru/dic.nsf/sea/13692/%D0%9E%D
      0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
      Понимаете, есть такая вещь, как терминология. Исходя из общеупотребимых выражений, она может звучать неправильно. Но это не значит, что она действительно не верна.
      Неужели вы думаете, что на сайте гвардейцы кардинала работают, а вас, дартаньяна, спросить забыли вот?
      Для вашего же блага.
  9. masiya
    masiya     Сегодня, 20:51
    Поднимать или не поднимать , это не вопрос... главное секретное оборудование, как его достать или уничтожить , вот это интересно...,
  10. siemens7774
    siemens7774     Сегодня, 20:55
    Цитата: Mystery12345
    Цитата: siemens7774
    Ну харе тупить

    действительно... там еле задницы спасли...когда нахрен снимать чего то...

    Вся проблема в том,что корабль держался на плаву достаточное время что бы вынести аппаратуру и документацию на шлюпки и переправить на подошедшее судно.Народ тамошний не ждал получиться спасти корабль или нет.Подстраховались заранее.Главное уничтожить стойки из под аппаратуры,по которым можно вычислить что стояло.
  11. APASUS
    APASUS     Сегодня, 21:26
    Что то не совсем понятно с этим столкновением изначально.
    Куда подевалась система AIS? Система основана на УКВ радиоприеме, передает и принимает динамическую и статическую информацию - данные о скорости судна, его позиции, международный идентификационный номер MMSI, название судна. В настоящее время система является обязательной для судов свыше 300 тонн .
    А без нее застраховать судно невозможно.
    Куда смотрела команда все 3 часа которое судно было на плаву после столкновения Кто боролся за живучесть ?