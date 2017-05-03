Россия вошла в тройку стран с крупнейшими военными расходами
По итогам 2016 года Россия на 5,9% увеличила свои расходы на военные нужды, доведя их до 69,2 миллиарда долларов. Это позволило стране войти в тройку мировых лидеров по объемам затрат на оборону, потеснив на четвертое место Саудовскую Аравию, расходы на военные нужды которой за прошедший год составили 63,7 миллиарда долларов. В то же время два первых места в этом рейтинге по-прежнему удерживают США с расходами на уровне 611 миллиардов долларов и Китай с расходами в 215 миллиардов долларов. Такие данные содержатся в очередном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
Речь идет о показателях в текущих долларах США: номинальные расходы в национальной валюте пересчитываются по среднегодовому рыночному курсу американской валюты. Как отмечают эксперты, совокупные военные расходы всех государств мира в 2016 году составили 1,69 триллиона долларов, что составляет 2,2% от мирового ВВП. Из них на Россию приходится только 4,1% против 36% у США и 13% у КНР. В номинальном выражении в местной валюте специалисты SIPRI оценили военные расходы России за 2016 год в сумму 4,64 триллиона рублей. Рост по сравнению с 2015 годом составил 14,8%.
Как менялись военные расходы стран в 2016 году
Рост военных расходов стран по итогам 2016 года составил 0,4% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. При этом США остаются государством с самыми высокими расходами на военные нужды в мире. В 2016 году расходы США на оборону выросли на 1,7%. Рост военных расходов штатов может означать конец тенденции сокращения расходов, который был вызван мировым экономическим кризисом и выводом американских войск из Ирака и Афганистана. При этом военные расходы США по итогам 2016 года все равно остаются на 20% ниже, чем на своем пике — в 2010 году. В будущем, с большой долей вероятности, они будут только расти. В частности, американский президент Дональд Трамп публично выступал за увеличение бюджетного финансирования Пентагона на 54 миллиарда долларов.
Эксперты SIPRI отмечают, что военные расходы стран Западной Европы растут уже второй год подряд, начиная с 2015 года. По итогам 2016 года они выросли на 2,6%. Специалисты института отмечают, что в 2016 году рост расходов на военные нужды был зафиксирован во всех странах Западной Европы, за исключением трех государств. Наиболее существенно выросли военные расходы Италии, которые по итогам прошлого года увеличились на 11%. Государства с наибольшим относительным ростом военных расходов в период с 2015 по 2016 год расположены в Центральной Европе. Совокупные расходы на оборону в этом регионе выросли на 2,4% по итогам прошлого года. По словам старшего сотрудника Программы вооружений и военных расходов SIPRI Симона Веземана, рост расходов во многих государствах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием ими России как страны, которая представляет для них возросшую угрозу. Даже не смотря на то, что все военные расходы России в 2016 году составляли лишь 27% от общего объема военных расходов европейских членов НАТО.
Доля военных расходов в ВВП по итогам 2016 года была самой высокой в странах Ближнего Востока, здесь средний показатель составляет 6,0% ВВП. Самые низкие средние показатели были зафиксированы в Северной и Южной Америке — примерно 1,3% от ВВП. В то же время специалисты отмечают снижение военных расходов в Африке, в 2016 году общие расходы на военные нужды сократились здесь на 1,3%. Военные расходы африканских стран падают второй год подряд после 11 лет непрерывного роста.
Также в пресс-релизе SIPRI отмечается, что наращивание Российской Федерацией военных расходов в 2016 году шло вразрез с общей тенденцией снижения подобных расходов в нефтедобывающих странах вслед за удешевлением стоимости нефти на мировом рынке. К примеру, Венесуэла сократила свои военные расходы сразу на 56%, Южный Судан — на 54%, Азербайджан — на 36%, Ирак — на 36%, Саудовская Аравия — на 30%. Помимо России из государств, для которых экспорт нефти имеет огромное экономическое значение, военные расходы увеличили лишь Иран и Норвегия, а Алжир и Кувейт смогли обеспечить свои расходы в рамках утвержденных ранее планов. При этом средняя цена нефти марки Brent в 2016 году упала на 16% по сравнению со средней ценой 2015 года, а российский сорт нефти Urals подешевел еще сильнее — на 18%.
Примечательно в этом плане сокращение расходов на оборону Саудовской Аравии. Несмотря на постоянное участие государства в региональных войнах, в 2016 году военные расходы Саудовской Аравии сократились сразу на 30% — до 63,7 миллиарда долларов, переместив страну на 4-ю строчку рейтинга. Пятое место в мире по военным расходам занимает Индия, которая по итогам 2016 года нарастила их на 8,5%, доведя данный показатель до 55,9 миллиарда долларов.
Как считают военные расходы в SIPRI
Какого-то точного определения, которое раскрывало бы понятие «военные расходы», нет. Разнообразные источники могут включать или не включать в них различные категории. К примеру, SIPRI, старается включать в свою оценку «все расходы на действующие вооруженные силы и военную деятельность», в том числе расходы на военизированные структуры, к которым можно отнести Росгвардию и гражданский персонал оборонных ведомств. Также учитываются социальные пособия для военнослужащих и членов их семей, оборонные разработки и исследования, военную помощь другим государствам, военное строительство. В то же время в Стокгольмском институте исключены из рассмотрения траты на гражданскую оборону, которые находятся в ведении МЧС, и текущие расходы на прошлую военную деятельность (речь идет о пособиях ветеранам, ликвидацию оружия, конверсию военно-промышленных предприятий). Даже если последние расходы оплачиваются напрямую из бюджета Минобороны.
В своем официальном пресс-релизе SIPRI указывает, что институт отслеживает изменения в военных расходах во всем мире и ведет наиболее полную, последовательную и обширную базу данных о военных расходах стран. Специалисты института включают в военные расходы расходы правительства на текущие вооруженные силы и военную деятельность, в том числе зарплату и пособия, оперативные расходы, закупки вооружений и военной техники, военное строительство, исследования и разработки, а также командование и централизованное управление. Именно поэтому в SIPRI не рекомендуют использовать такие термины, как, например, «расходы на вооружения», когда идет разговор о военных расходах, так как расходы на вооружения и военную технику, как правило, составляют лишь меньшую часть от общего объема военных расходов государств.
Комментарии к опубликованному SIPRI рейтингу
В оценку российских военных расходов за 2016 год были включены расходы на сумму порядка 800 миллиардов рублей (11,8 миллиарда долларов), которые были предназначены для погашения части задолженности отечественных оборонных предприятий перед коммерческими банками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на старшего научного сотрудника SIPRI Симона Виземана. Данные ассигнования, которые неожиданно были выделены в конце 2016 года, правительство позиционировало как разовые. Речь идет о досрочном погашении кредитов ОПК, которые были взяты в прошлые годы под государственные гарантии для выполнения государственного оборонного заказа. «Если бы не данные разовые выплаты, военные расходы Российской Федерации снизились бы в 2016 году по сравнению с 2015 годом», — отметил Симон Виземан.
Так как большая часть всех оборонных расходов России проходит по секретным (закрытым) статьям бюджета, сколько именно российское правительство потратило на погашение кредитов ОПК, сказать нельзя. Андрей Макаров, глава бюджетного комитета Государственной Думы РФ, называл цифру 793 миллиарда рублей. При этом Счетная палата в оперативном отчете об исполнении бюджета в 2016 году сообщала о том, что в прошлом году были прекращены гарантии на 975 миллиардов рублей по кредитам предприятий ОПК для целей выполнения государственного оборонного заказа.
Таким образом, единовременные расходы на закрытие «кредитной схемы» российского ОПК привели к тому, что объем военных расходов страны в отношении к ВВП в 2016 году достиг рекордных 5,3% — это максимальный показатель в истории независимой России, отмечается в справке SIPRI. При этом в России оценивают свои расходы на оборону скромнее. Согласно текущим планам правительства, расходы на нужды вооруженных сил будут снижаться с 4,7% ВВП в 2016 году до 3% ВВП в 2018 году.
Основатель интернет-портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с журналистами Russia Today предположил, что в SIPRI могли также учесть расходы, которые были размазаны по другим статьям российского бюджета. Эксперт отметил, что в бюджете России, помимо статьи «Национальная оборона» (условно именно она и считается военным бюджетом), существует еще статья расходов под названием «Национальная безопасность». Это затраты государства на МВД, спецслужбы и иные силовые ведомства. «Аналитики, к примеру, могли учесть затраты на сформированную в 2016 году Росгвардию. Новая российская силовая структура тоже отвечает за безопасность страны, а точных данных о ее финансировании у нас нет. Стокгольмский институт мог примерно прикинуть, сколько средств ушло на Росгвардию, а также попутные расходы на оборону. Все это не значит, что институт допустил где-то серьезную ошибку», — отметил Дмитрий Корнев.
Вадим Козюлин, профессор Академии военных наук, в свою очередь, считает, что впечатляющие данные SIPRI о росте военных расходов в России не должны превратиться в повод для обвинения нашей страны в милитаризации. «На фоне сложившейся в мире обстановки в целом, а также ситуации вокруг Российской Федерации в частности на нас хотят навесить множество ярлыков. Я бы не стал безоговорочно доверять статистике SIPRI. Нередко цифры могут сильно расходиться с реальностью. Наша страна сокращает расходы на военный сектор. Это продиктовано экономическими причинами и ощущается всеми», — заявил Вадим Козюлин в интервью RT.
Оценки военных расходов России другими специалистами
Стоит отметить, что оценка военных расходов государств не ограничивается подсчетами Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Большое количество не менее авторитетных центров оперирует другими статистическими данными. К примеру, известный военно-аналитический журнал Jane's Defence Weekly ранее опубликовал исследование, в котором отмечается, что в 2016 года Россия потратила на нужды армии 48,5 миллиарда долларов. В результате Москва выбыла из пятерки ведущих стран мира по расходам на оборону, с пятого места по информации Jane's Defence, Россию потеснила Индия, военные расходы которой достигли 50,7 миллиарда долларов. Согласно прогнозам данного издания, по итогам 2018 года Российская Федерация опустится на 7-ю строчку в данном рейтинге. При этом Индия напротив поднимется еще выше — на третью строчку (56,5 миллиардов долларов), Великобритания на четвертую — 55,4 миллиарда долларов, а замкнет пятерку Саудовская Аравия. На шестом месте разместится Франция — 45,5 миллиарда долларов.
Схожие оценки привела и британская консалтинговая фирма IHS Markit. Согласно ее данным, в 2016 году российские расходы на оборону снизились на 7% — до 48,4 миллиарда долларов. Еще через два года российский военный бюджет ужмется еще на 7,3 миллиарда долларов — до 41,4 миллиарда. В спину Российской Федерации по объему военных расходов будут дышать Япония (41 миллиард долларов) и Германия (37,9 миллиарда долларов).
По подсчетам специалистов Global Firepower, в 2016 году Россия потратила на оборону 46,6 миллиарда долларов, опередив Японию (40,3 миллиарда) и Индию (40 миллиардов). При этом выше России расположились Великобритания (55 миллиардов), Саудовская Аравия (56,725 миллиарда), Китай (155 миллиардов) и США (581 миллиард). Стоит отметить, что все три представленных статистических доклада объединяет то, что они оценивают военный бюджет России в сумму, не превышающую 50 миллиардов долларов, и прогнозируют его дальнейшее уменьшение. Не исключено, что за основу для своих расчетов данные аналитические зарубежные центры брали статистку российского правительства. Так в 2016 году на нужды национальной обороны Российской Федерации было направлено 3,1 триллиона рублей (сумма была скорректирована в пользу уменьшения — до 2,886 триллиона рублей). Данная цифра по средневзвешенному курсу рубля к доллару на протяжении двух последних лет как раз составляет порядка 50 миллиардов долларов.
Речь идет о показателях в текущих долларах США: номинальные расходы в национальной валюте пересчитываются по среднегодовому рыночному курсу американской валюты. Как отмечают эксперты, совокупные военные расходы всех государств мира в 2016 году составили 1,69 триллиона долларов, что составляет 2,2% от мирового ВВП. Из них на Россию приходится только 4,1% против 36% у США и 13% у КНР. В номинальном выражении в местной валюте специалисты SIPRI оценили военные расходы России за 2016 год в сумму 4,64 триллиона рублей. Рост по сравнению с 2015 годом составил 14,8%.
Как менялись военные расходы стран в 2016 году
Рост военных расходов стран по итогам 2016 года составил 0,4% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. При этом США остаются государством с самыми высокими расходами на военные нужды в мире. В 2016 году расходы США на оборону выросли на 1,7%. Рост военных расходов штатов может означать конец тенденции сокращения расходов, который был вызван мировым экономическим кризисом и выводом американских войск из Ирака и Афганистана. При этом военные расходы США по итогам 2016 года все равно остаются на 20% ниже, чем на своем пике — в 2010 году. В будущем, с большой долей вероятности, они будут только расти. В частности, американский президент Дональд Трамп публично выступал за увеличение бюджетного финансирования Пентагона на 54 миллиарда долларов.
Тренировка экипажей армейской авиации и ВКС в Кубинке, фото: mil.ru (Минобороны РФ)
Эксперты SIPRI отмечают, что военные расходы стран Западной Европы растут уже второй год подряд, начиная с 2015 года. По итогам 2016 года они выросли на 2,6%. Специалисты института отмечают, что в 2016 году рост расходов на военные нужды был зафиксирован во всех странах Западной Европы, за исключением трех государств. Наиболее существенно выросли военные расходы Италии, которые по итогам прошлого года увеличились на 11%. Государства с наибольшим относительным ростом военных расходов в период с 2015 по 2016 год расположены в Центральной Европе. Совокупные расходы на оборону в этом регионе выросли на 2,4% по итогам прошлого года. По словам старшего сотрудника Программы вооружений и военных расходов SIPRI Симона Веземана, рост расходов во многих государствах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием ими России как страны, которая представляет для них возросшую угрозу. Даже не смотря на то, что все военные расходы России в 2016 году составляли лишь 27% от общего объема военных расходов европейских членов НАТО.
Доля военных расходов в ВВП по итогам 2016 года была самой высокой в странах Ближнего Востока, здесь средний показатель составляет 6,0% ВВП. Самые низкие средние показатели были зафиксированы в Северной и Южной Америке — примерно 1,3% от ВВП. В то же время специалисты отмечают снижение военных расходов в Африке, в 2016 году общие расходы на военные нужды сократились здесь на 1,3%. Военные расходы африканских стран падают второй год подряд после 11 лет непрерывного роста.
Также в пресс-релизе SIPRI отмечается, что наращивание Российской Федерацией военных расходов в 2016 году шло вразрез с общей тенденцией снижения подобных расходов в нефтедобывающих странах вслед за удешевлением стоимости нефти на мировом рынке. К примеру, Венесуэла сократила свои военные расходы сразу на 56%, Южный Судан — на 54%, Азербайджан — на 36%, Ирак — на 36%, Саудовская Аравия — на 30%. Помимо России из государств, для которых экспорт нефти имеет огромное экономическое значение, военные расходы увеличили лишь Иран и Норвегия, а Алжир и Кувейт смогли обеспечить свои расходы в рамках утвержденных ранее планов. При этом средняя цена нефти марки Brent в 2016 году упала на 16% по сравнению со средней ценой 2015 года, а российский сорт нефти Urals подешевел еще сильнее — на 18%.
Учения на Южном Урале (полигон Чебаркуль), фото: mil.ru (Минобороны РФ)
Примечательно в этом плане сокращение расходов на оборону Саудовской Аравии. Несмотря на постоянное участие государства в региональных войнах, в 2016 году военные расходы Саудовской Аравии сократились сразу на 30% — до 63,7 миллиарда долларов, переместив страну на 4-ю строчку рейтинга. Пятое место в мире по военным расходам занимает Индия, которая по итогам 2016 года нарастила их на 8,5%, доведя данный показатель до 55,9 миллиарда долларов.
Как считают военные расходы в SIPRI
Какого-то точного определения, которое раскрывало бы понятие «военные расходы», нет. Разнообразные источники могут включать или не включать в них различные категории. К примеру, SIPRI, старается включать в свою оценку «все расходы на действующие вооруженные силы и военную деятельность», в том числе расходы на военизированные структуры, к которым можно отнести Росгвардию и гражданский персонал оборонных ведомств. Также учитываются социальные пособия для военнослужащих и членов их семей, оборонные разработки и исследования, военную помощь другим государствам, военное строительство. В то же время в Стокгольмском институте исключены из рассмотрения траты на гражданскую оборону, которые находятся в ведении МЧС, и текущие расходы на прошлую военную деятельность (речь идет о пособиях ветеранам, ликвидацию оружия, конверсию военно-промышленных предприятий). Даже если последние расходы оплачиваются напрямую из бюджета Минобороны.
В своем официальном пресс-релизе SIPRI указывает, что институт отслеживает изменения в военных расходах во всем мире и ведет наиболее полную, последовательную и обширную базу данных о военных расходах стран. Специалисты института включают в военные расходы расходы правительства на текущие вооруженные силы и военную деятельность, в том числе зарплату и пособия, оперативные расходы, закупки вооружений и военной техники, военное строительство, исследования и разработки, а также командование и централизованное управление. Именно поэтому в SIPRI не рекомендуют использовать такие термины, как, например, «расходы на вооружения», когда идет разговор о военных расходах, так как расходы на вооружения и военную технику, как правило, составляют лишь меньшую часть от общего объема военных расходов государств.
Полевые занятия с разведподразделениями мотострелкового соединения Южного военного округа (полигон Кадамовский, Ростовская область), фото: mil.ru (Минобороны РФ)
Комментарии к опубликованному SIPRI рейтингу
В оценку российских военных расходов за 2016 год были включены расходы на сумму порядка 800 миллиардов рублей (11,8 миллиарда долларов), которые были предназначены для погашения части задолженности отечественных оборонных предприятий перед коммерческими банками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на старшего научного сотрудника SIPRI Симона Виземана. Данные ассигнования, которые неожиданно были выделены в конце 2016 года, правительство позиционировало как разовые. Речь идет о досрочном погашении кредитов ОПК, которые были взяты в прошлые годы под государственные гарантии для выполнения государственного оборонного заказа. «Если бы не данные разовые выплаты, военные расходы Российской Федерации снизились бы в 2016 году по сравнению с 2015 годом», — отметил Симон Виземан.
Так как большая часть всех оборонных расходов России проходит по секретным (закрытым) статьям бюджета, сколько именно российское правительство потратило на погашение кредитов ОПК, сказать нельзя. Андрей Макаров, глава бюджетного комитета Государственной Думы РФ, называл цифру 793 миллиарда рублей. При этом Счетная палата в оперативном отчете об исполнении бюджета в 2016 году сообщала о том, что в прошлом году были прекращены гарантии на 975 миллиардов рублей по кредитам предприятий ОПК для целей выполнения государственного оборонного заказа.
Таким образом, единовременные расходы на закрытие «кредитной схемы» российского ОПК привели к тому, что объем военных расходов страны в отношении к ВВП в 2016 году достиг рекордных 5,3% — это максимальный показатель в истории независимой России, отмечается в справке SIPRI. При этом в России оценивают свои расходы на оборону скромнее. Согласно текущим планам правительства, расходы на нужды вооруженных сил будут снижаться с 4,7% ВВП в 2016 году до 3% ВВП в 2018 году.
Тактическое учение подразделений СОБРа, ОМОНа и вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области, фото: Владимир Николайчук, rosgvard.ru
Основатель интернет-портала Military Russia Дмитрий Корнев в беседе с журналистами Russia Today предположил, что в SIPRI могли также учесть расходы, которые были размазаны по другим статьям российского бюджета. Эксперт отметил, что в бюджете России, помимо статьи «Национальная оборона» (условно именно она и считается военным бюджетом), существует еще статья расходов под названием «Национальная безопасность». Это затраты государства на МВД, спецслужбы и иные силовые ведомства. «Аналитики, к примеру, могли учесть затраты на сформированную в 2016 году Росгвардию. Новая российская силовая структура тоже отвечает за безопасность страны, а точных данных о ее финансировании у нас нет. Стокгольмский институт мог примерно прикинуть, сколько средств ушло на Росгвардию, а также попутные расходы на оборону. Все это не значит, что институт допустил где-то серьезную ошибку», — отметил Дмитрий Корнев.
Вадим Козюлин, профессор Академии военных наук, в свою очередь, считает, что впечатляющие данные SIPRI о росте военных расходов в России не должны превратиться в повод для обвинения нашей страны в милитаризации. «На фоне сложившейся в мире обстановки в целом, а также ситуации вокруг Российской Федерации в частности на нас хотят навесить множество ярлыков. Я бы не стал безоговорочно доверять статистике SIPRI. Нередко цифры могут сильно расходиться с реальностью. Наша страна сокращает расходы на военный сектор. Это продиктовано экономическими причинами и ощущается всеми», — заявил Вадим Козюлин в интервью RT.
Оценки военных расходов России другими специалистами
Стоит отметить, что оценка военных расходов государств не ограничивается подсчетами Стокгольмского международного института исследования проблем мира. Большое количество не менее авторитетных центров оперирует другими статистическими данными. К примеру, известный военно-аналитический журнал Jane's Defence Weekly ранее опубликовал исследование, в котором отмечается, что в 2016 года Россия потратила на нужды армии 48,5 миллиарда долларов. В результате Москва выбыла из пятерки ведущих стран мира по расходам на оборону, с пятого места по информации Jane's Defence, Россию потеснила Индия, военные расходы которой достигли 50,7 миллиарда долларов. Согласно прогнозам данного издания, по итогам 2018 года Российская Федерация опустится на 7-ю строчку в данном рейтинге. При этом Индия напротив поднимется еще выше — на третью строчку (56,5 миллиардов долларов), Великобритания на четвертую — 55,4 миллиарда долларов, а замкнет пятерку Саудовская Аравия. На шестом месте разместится Франция — 45,5 миллиарда долларов.
Первое учение ВДВ России с массовым применением новейших боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ, фото: mil.ru (Минобороны РФ)
Схожие оценки привела и британская консалтинговая фирма IHS Markit. Согласно ее данным, в 2016 году российские расходы на оборону снизились на 7% — до 48,4 миллиарда долларов. Еще через два года российский военный бюджет ужмется еще на 7,3 миллиарда долларов — до 41,4 миллиарда. В спину Российской Федерации по объему военных расходов будут дышать Япония (41 миллиард долларов) и Германия (37,9 миллиарда долларов).
По подсчетам специалистов Global Firepower, в 2016 году Россия потратила на оборону 46,6 миллиарда долларов, опередив Японию (40,3 миллиарда) и Индию (40 миллиардов). При этом выше России расположились Великобритания (55 миллиардов), Саудовская Аравия (56,725 миллиарда), Китай (155 миллиардов) и США (581 миллиард). Стоит отметить, что все три представленных статистических доклада объединяет то, что они оценивают военный бюджет России в сумму, не превышающую 50 миллиардов долларов, и прогнозируют его дальнейшее уменьшение. Не исключено, что за основу для своих расчетов данные аналитические зарубежные центры брали статистку российского правительства. Так в 2016 году на нужды национальной обороны Российской Федерации было направлено 3,1 триллиона рублей (сумма была скорректирована в пользу уменьшения — до 2,886 триллиона рублей). Данная цифра по средневзвешенному курсу рубля к доллару на протяжении двух последних лет как раз составляет порядка 50 миллиардов долларов.
Автор: Юферев Сергей
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