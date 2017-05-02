Американская ПРО завершила развертывание в Южной Корее
Согласно информации РИА Новости , представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг сообщил о том, что переброшенная в Южную Корею система противоракетной обороны США THAAD приведена в состояние готовности к выполнению боевых задач:
Согласно неофициальной информации, дислоцированную в Южной Корее батарею THAAD предполагалось оснастить 4 – 9 подвижными гусеничными установками, на вооружении каждой из которых состоит 8 ракет перехватчиков.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense —«Противоракетный подвижный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности») предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Противоракета комплекса THAAD (с радиусом действия до 200 км) оснащена неохлаждаемой ИК ГСН и инерционно-радиокомандной системой управления. Так же как и для ERINT, принята концепция уничтожения цели прямым кинетическим ударом. Противоракета THAAD при длине 6,17 м - весит 900 кг. Одноступенчатый двигатель разгоняет противоракету до скорости 2,8 км /с. Запуск осуществляется отделяемым стартовым ускорителем.
Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею.
Согласно неофициальной информации, дислоцированную в Южной Корее батарею THAAD предполагалось оснастить 4 – 9 подвижными гусеничными установками, на вооружении каждой из которых состоит 8 ракет перехватчиков.
THAAD (Terminal High Altitude Area Defense —«Противоракетный подвижный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности») предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Противоракета комплекса THAAD (с радиусом действия до 200 км) оснащена неохлаждаемой ИК ГСН и инерционно-радиокомандной системой управления. Так же как и для ERINT, принята концепция уничтожения цели прямым кинетическим ударом. Противоракета THAAD при длине 6,17 м - весит 900 кг. Одноступенчатый двигатель разгоняет противоракету до скорости 2,8 км /с. Запуск осуществляется отделяемым стартовым ускорителем.
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