06:06 02 мая

Американская ПРО завершила развертывание в Южной Корее

Согласно информации РИА Новости , представитель военного контингента США в Южной Корее Роб Мэннинг сообщил о том, что переброшенная в Южную Корею система противоракетной обороны США THAAD приведена в состояние готовности к выполнению боевых задач:

Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею.


Американская ПРО завершила развертывание в Южной Корее



Согласно неофициальной информации, дислоцированную в Южной Корее батарею THAAD предполагалось оснастить 4 – 9 подвижными гусеничными установками, на вооружении каждой из которых состоит 8 ракет перехватчиков.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense —«Противоракетный подвижный комплекс наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности») предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Противоракета комплекса THAAD (с радиусом действия до 200 км) оснащена неохлаждаемой ИК ГСН и инерционно-радиокомандной системой управления. Так же как и для ERINT, принята концепция уничтожения цели прямым кинетическим ударом. Противоракета THAAD при длине 6,17 м - весит 900 кг. Одноступенчатый двигатель разгоняет противоракету до скорости 2,8 км /с. Запуск осуществляется отделяемым стартовым ускорителем.


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Комментарии 10

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  1. капрал Сегодня, 05:19
    с радиусом действия до 200 км

    Ха, народ, а чё мы тут копья ломали и икру метали? Я даже призывал к ликвидации этого хомяка.
    Хотя what сегодня 200 - завтра 2000, Не, Кима надо убирать, он играет не в нашу пользу.
    капрал
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:40
      Не, Кима надо убирать, он играет не в нашу пользу.


      С какой стати...наооборот КИМ делает ситуацию прогнозируемой со стороны США...ведь не КИМ же гонит авианосцы к границам чужих стран ...США же грозится нанести нападающий удар ядерными ракетами...заметьте КИМ все время говорит об ответном(защитном) ударе а американцы все время о нападающем ударе.
      Тот же ЛЕХА
    2. сибиралт Сегодня, 05:51
      Ну, разместили. А стоило ли для этого поднимать визг на всю планету, коль Южная Корея давно под оккупацией? belay
      сибиралт
    3. Ольгович Сегодня, 05:56
      Цитата: капрал
      , Не, Кима надо убирать, он играет не в нашу пользу.

      В Польше и Румынии ПРО-тоже из-за Кима? А Про в Ю корее могут сбивать и ракеты России и Китая.
      Ольгович
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:22
    Силы США в Корее подтверждают, что система THAAD развернута и способна перехватывать ракеты Северной Кореи и защищать Южную Корею.


    А за одно и наши и китайские ракеты...

    ради этого и затевалась вся эта возня с СОЛНЦЕЛИКИМ КИМОМ.
    потихоньку американцы опоясывают своим ПРО нашу страну со всех сторон.
    Система ПРО США будет непрерывно совершенствоваться...главная задача сбить как можно больше наших ракет ответного удара.
    Думаю к годам 2030-2040 они кое чего и достигнут...естественно при условии что РОССИЯ и КИТАЙ ничего в ответ не будут предпринимать.
    На этом фоне солнцеликий КИМ на втором плане находится.
    Тот же ЛЕХА
  3. Vita VKO Сегодня, 05:26
    Интересно как THAAD будет работать в условиях помех? Если эта система аналогична той, что была на "Дональде Куке", то нужно срочно делится с С.Кореей технологиями РЭБ.
    Vita VKO
    1. Юджин-Евгений Сегодня, 05:34
      Чтобы они их американцам передали?
      Юджин-Евгений
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:37
        Чтобы они их американцам передали?


        Скорее ИРАНУ smile .
        Тот же ЛЕХА
  4. Olegovi4 Сегодня, 05:41
    На западе уже обложили нас. Теперь вот с востока приперли. Осталось поставить в Норвегии и залезть в Казахстан. А к тому времени уже и сух.войска в должном количестве соберутся у границы. Вот тогда и начнётся очередной раунд "кто-кого". Хочется верить, что будет как всегда. В том смысле, что рядовой пехоты Ваня водрузид флаг на очередной рейхстаг. Только опять начнём в человеколюбие " играть" с нечеловеками, теми кто с оружием снова придёт крушить наши дома и убивать наших детей.
    Olegovi4
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 05:50
      Только опять начнём в человеколюбие " играть" с нечеловеками, теми кто с оружием снова придёт крушить наши дома и убивать наших детей.


      Яркий пример судьба ЮГОСЛАВИИ и СИРИИ...
      Появились сообщения разведки что западная коалиция во главе с США готовятся оккупировать юг СИРИИ...война в самом разгаре.
      Тот же ЛЕХА
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