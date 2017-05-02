06:10 02 мая

Новейшие УДК Австралии обездвижены

Как сообщает блог bmpd со ссылкой на австралийские СМИ , оба новейших и крупнейших боевых корабля военно-морских сил Австралии - универсальные десантные корабли (УДК) L 01 Adelaide и L 02 Canberra – не отходят от причалов с марта 2017 года из-за проблем с движителями-винторулевыми колонками (ВРК, "азиподы"). Данные изделия производства германского концерна Siemens показали свою невысокую надежность. Корабли отстаиваются в Сиднее, сроки решения возникшей проблемы неизвестны, возможно, что на это потребуется не менее 6 месяцев.

Новейшие УДК Австралии обездвижены


УДК типа Canberra оснащен двумя «азиподами» Siemens-Schottel SSP-10 мощностью по 11 МВт. Неполадки с ними были обнаружены в марте во время испытаний базирования вертолетной авиации на корабле Canberra у побережья штата Квинсленд. Местные СМИ утверждали, что в связи с этим Canberra выведен из эксплуатации и не выходит в море. Проведенное вслед за этим обследование выявило аналогичные проблемы на втором корабле Adelaide.


В возникшей проблеме промышленность и флот обвиняют друг друга. Указывалось на недостаточно квалифицированное обслуживание "азиподов" личным составом, к примеру, на использование флотом несоответствующих спецификациям масел. Заместитель командующего ВМС Австралии контр-адмирал Майкл Нунан в резкой форме опротестовал данные сообщения.

Два австралийских УДК строились по типу испанского корабля Juan Carlos I согласно контракта с испанским судостроительным объединением Navantia, заключенного в ноябре 2007 года. Navantia на своей верфи в Эль-Ферроле изготовила корпуса кораблей, которые после спуска были доставлены в Австралию, где достроены на предприятии BAE Systems Australia (бывшая Tenix) в Вильямстауне.

Головной УДК L 02 Canberra был введен в состав австралийского флота 28 ноября 2014 года,а второй корабль L 01 Adelaide был введен в строй 3 декабря 2015 года. При этом оба корабля до сих пор находились на этапе отработки организации службы и проведения различных испытаний, и достижение ими боеготовности ожидалось в 2018 году.

Использованы фотографии: http://adbr.com.au/lhds-remain-alongside-as-defence-investigates-propulsion-issues/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Olegovi4 Сегодня, 05:35
    Корпуса испанские, остальное австралийское, а "не надежными" оказались дойчи из Сименс. Логика супер.
    Olegovi4
    1. DimanC Сегодня, 05:50
      Ну, видимо, корпуса еще не прогнили, а движки уже отказали :-)
      DimanC
    2. сибиралт Сегодня, 05:56
      Американцы выдавливают Германию с рынка. Похоже, Меркель прописали выйти в тираж. laughing
      сибиралт
  2. Стройбат запаса Сегодня, 05:47
    Просто эти "азиподы" сделаны в Китае под маркой "Сименс" laughing
    Стройбат запаса
    1. МВГ Сегодня, 06:06
      Были б сделаны в Китае - работали бы....
      МВГ
  3. Butters Сегодня, 06:01
    Какого фига правительство тратит мои деньги на покупку этого металлолома? Лучше бы проблемами в экономике занялись.
    Butters
  4. МВГ Сегодня, 06:05
    А шо ви хотели, бизнессс рулит, итить....
    МВГ
  5. инженерный Сегодня, 06:08
    Не злорадствую, но их чужое горе (промахи) мне в радость, особенно то, что может обернуться против моей страны.
    инженерный
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