Госдепартамент США предупредил американских граждан о возможных терактах в Европе

Эти объекты остаются приоритетными для возможных атак. Недавние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании продемонстрировали, что "Исламское государство", "Аль-Каида" (* запрещены в России), и связанные с ними террористические группировки имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе.

Главное внешнеполитическое ведомство США предупреждает американских граждан о высокой вероятности террористических актов в Европе. Госдепартамент отмечает, что располагает информацией о повышенной террористической угрозе в странах ЕС. По сообщениям государственного департамента Штатов, угроза будет сохраняться как минимум до начала осени.Ведомство предупреждает американских граждан, которые собираются посетить Европу в летний период времени, о необходимости сохранять повышенную бдительность в туристических и общественных местах, включая вокзалы и аэропорты, парки, кафе, торговые центры. Отдельное предупреждение касается сооружений религиозного культа – храмов.Из заявления, которое приводит «Интерфакс» Отмечается, что связанные с террористическими группировками экстремисты обычно совершают нападения «без предупреждения».На этом фоне поступила новость о том, что сотрудница ФБР США Даниэла Грин, имевшая допуск к информации секретного характера, в 2014 году в Сирии вышла замуж за террориста ИГ (*). Грин являлась переводчицей в ФБР. Её суженым стал человек по имени Дэнис Кусперт, который в ИГ отвечал за съёмку пропагандистских роликов и за вербовку новых членов группировки через Интернет. CNN сообщает: женщина предупредила Кусперта о том, что ФБР ведёт в его отношении расследование, после чего вернулась в США. Американский суд приговорил её к 2-м годам заключения. В 2015 году американские СМИ опубликовали материал об уничтожении Кусперта в районе Ракки. Летом 2016-го Даниэла Грин вышла на свободу. По мнению CNN, «это был слишком мягкий приговор».