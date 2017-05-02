06:09 02 мая

Госдепартамент США предупредил американских граждан о возможных терактах в Европе

Главное внешнеполитическое ведомство США предупреждает американских граждан о высокой вероятности террористических актов в Европе. Госдепартамент отмечает, что располагает информацией о повышенной террористической угрозе в странах ЕС. По сообщениям государственного департамента Штатов, угроза будет сохраняться как минимум до начала осени.

Ведомство предупреждает американских граждан, которые собираются посетить Европу в летний период времени, о необходимости сохранять повышенную бдительность в туристических и общественных местах, включая вокзалы и аэропорты, парки, кафе, торговые центры. Отдельное предупреждение касается сооружений религиозного культа – храмов.

Госдепартамент США предупредил американских граждан о возможных терактах в Европе



Из заявления, которое приводит «Интерфакс» :
Эти объекты остаются приоритетными для возможных атак. Недавние широко известные инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании продемонстрировали, что "Исламское государство", "Аль-Каида" (* запрещены в России), и связанные с ними террористические группировки имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе.


Отмечается, что связанные с террористическими группировками экстремисты обычно совершают нападения «без предупреждения».

На этом фоне поступила новость о том, что сотрудница ФБР США Даниэла Грин, имевшая допуск к информации секретного характера, в 2014 году в Сирии вышла замуж за террориста ИГ (*). Грин являлась переводчицей в ФБР. Её суженым стал человек по имени Дэнис Кусперт, который в ИГ отвечал за съёмку пропагандистских роликов и за вербовку новых членов группировки через Интернет. CNN сообщает: женщина предупредила Кусперта о том, что ФБР ведёт в его отношении расследование, после чего вернулась в США. Американский суд приговорил её к 2-м годам заключения. В 2015 году американские СМИ опубликовали материал об уничтожении Кусперта в районе Ракки. Летом 2016-го Даниэла Грин вышла на свободу. По мнению CNN, «это был слишком мягкий приговор».

Использованы фотографии: Sveriges Radio
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Комментарии 1

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:06
    Тот же ЛЕХА smile предупреждает американских граждан о возможных терактах во ФРАНЦИИ...БЕЛЬГИИ...ГЕРМАНИИ...АНГЛИИ...НИДЕРЛАНД
    АХ...можно далеко не ходить но проанализировав все последние терракты указать примерные районы их повторения...вопрос только во времени их повторения.
    Тот же ЛЕХА
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