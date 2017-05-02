В КНДР замечена морская платформа для испытания баллистических ракет
Средства космической разведки зафиксировали в КНДР начало эксплуатации полупогружаемой платформы для проведения испытаний баллистических ракет подводных лодок. Платформа замечена на военной верфи северокорейского порта Нампхо (запад КНДР). Спутниковые снимки с платформой для ракетных испытаний демонстрирует портал портал 38 North , занимающийся мониторингом ситуации на Корейском полуострове. Этот же портал и раздул шумиху вокруг того, что на 15 апреля Пхеньян якобы наметил ядерные испытания. Как известно, никаких ядерных испытаний в КНДР 15 апреля проведено не было.
Портал публикует сведения о том, что снимок из космоса сделан 19 апреля. На нём изображена баржа-платформа, именуемая по натовской классификации KN-11. Аналогичная платформа была продемонстрирована северокорейским военным ведомством на недавно прошедшем в Пхеньяне масштабном военном параде.
На портале заявлено, что в КНДР постройка полупогружаемых испытательных платформ «может вестись по старому советскому проекту».
Напомним, что сегодня Дональд Трамп заявил о том, что отказывает от эксплуатации в отношении КНДР понятия "красная черта", и добавил, что готов к личной встрече с Ким Чен Ыном.
Портал публикует сведения о том, что снимок из космоса сделан 19 апреля. На нём изображена баржа-платформа, именуемая по натовской классификации KN-11. Аналогичная платформа была продемонстрирована северокорейским военным ведомством на недавно прошедшем в Пхеньяне масштабном военном параде.
На портале заявлено, что в КНДР постройка полупогружаемых испытательных платформ «может вестись по старому советскому проекту».
Напомним, что сегодня Дональд Трамп заявил о том, что отказывает от эксплуатации в отношении КНДР понятия "красная черта", и добавил, что готов к личной встрече с Ким Чен Ыном.
Использованы фотографии: http://38north.org
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