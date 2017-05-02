09:09 02 мая

В КНДР замечена морская платформа для испытания баллистических ракет

Средства космической разведки зафиксировали в КНДР начало эксплуатации полупогружаемой платформы для проведения испытаний баллистических ракет подводных лодок. Платформа замечена на военной верфи северокорейского порта Нампхо (запад КНДР). Спутниковые снимки с платформой для ракетных испытаний демонстрирует портал портал 38 North , занимающийся мониторингом ситуации на Корейском полуострове. Этот же портал и раздул шумиху вокруг того, что на 15 апреля Пхеньян якобы наметил ядерные испытания. Как известно, никаких ядерных испытаний в КНДР 15 апреля проведено не было.

В КНДР замечена морская платформа для испытания баллистических ракет


Портал публикует сведения о том, что снимок из космоса сделан 19 апреля. На нём изображена баржа-платформа, именуемая по натовской классификации KN-11. Аналогичная платформа была продемонстрирована северокорейским военным ведомством на недавно прошедшем в Пхеньяне масштабном военном параде.


На портале заявлено, что в КНДР постройка полупогружаемых испытательных платформ «может вестись по старому советскому проекту».



Напомним, что сегодня Дональд Трамп заявил о том, что отказывает от эксплуатации в отношении КНДР понятия "красная черта", и добавил, что готов к личной встрече с Ким Чен Ыном.

Использованы фотографии: http://38north.org
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Комментарии 7

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  1. Jovanni Сегодня, 07:10
    Этот же портал и раздул шумиху вокруг того, что на 15 апреля Пхеньян якобы наметил ядерные испытания. Как известно, никаких ядерных испытаний в КНДР 15 апреля проведено не было.
    Да может это платформа чисто краба половить. На одном рисе не очень...
    Jovanni
    1. Alex_Rarog Сегодня, 07:39
      ну или рыбу поглушить)
      Alex_Rarog
      1. bouncyhunter Сегодня, 07:50
        портал 38 North

        Опять этот портал занимается излюбленным делом - надуванием мух до размеров слоника ...
        bouncyhunter
  2. сибиралт Сегодня, 07:13
    Не та ли эта баржа, на которой унесло Зиганшина с друзьями в 1960-м? laughing
    сибиралт
  3. Farid05 Сегодня, 08:13
    МикроСССР.
    Farid05
  4. НЕКСУС Сегодня, 08:47
    Мне думается,что матрассы задались целью действительно поупрожняться на корейцах в проверки концепции молниеносного обезоруживающего удара...Ядерная программа Северной Кореи развивается очень быстро и матрассы понимают,что очень скоро,эта страна станет полноправным членом ядерного клуба,у которой будут МБР способные долететь до США. А посему, этот обезоруживающий удар должен быть нанесен в ближайшее время...
    НЕКСУС
  5. Старый26 Сегодня, 08:53
    Редакторы! АУ?
    Ребята. Но вы хотя бы изредка редактируйте результаты машинного перевода. А то ведь бред получается

    Портал публикует сведения о том, что снимок из космоса сделан 19 апреля. На нём изображена баржа-платформа, именуемая по натовской классификации KN-11. Аналогичная платформа была продемонстрирована северокорейским военным ведомством на недавно прошедшем в Пхеньяне масштабном военном параде.

    Баржа-платформа? И аналогичная была показана на параде в Пхеньяне? Может еще скажите по времени, когда там эту баржу-платформу на параде волокли?
    Обозначение KN дается то ли американцами, то ли НАТОвцами (скорее всего американцами) северокорейским ракетам (без разницы баллистические это ракеты, крылатые, противокорабельные или зенитные). Вот обозначение KN-11 дано северокорейской баллистической ракете, предназначенной для вооружения подводных лодок. Но никак не барже-платформе. И да, на параде они действительно показали свои БРПЛ "Пуккуксонг-1" ("Полярная звезда-1")

    На фотографии с ресурса 38 North изображен полупогружаемый (а скорее погружаемый) стенд, с которого северокорейцы проводили и проводят пуски своих БРПЛ...
    Старый26
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