09:14 02 мая

В Казахстане открылось производство французских РЛС GM400

Как сообщает казахский новостной портал « Хабар 24 », в республике открылся завод по производству радиолокационной техники нового поколения.

Выпускаемая им продукция предназначена для нужд военного ведомства Казахстана. Одна из РЛС GM 400, которые предполагается производить на данном предприятии, уже стоит на боевом охранении столицы. В перспективе планируется создать благодаря им единое радиолокационное поле республики.

В Казахстане открылось производство французских РЛС GM400

РЛС "НУР" - «локализованный» вариант GM400 на шасси КАМАЗ



Технология по производству радиолокационных станций передана Францией. Казахстан стал девятой страной, получившей её. Аналогичные РЛС, предназначенные для разведки и контроля воздушного пространства уже стоят на вооружении Германии, Канады, Финляндии. Недавно НАТО закупило сразу 10 французских станций.

Первая и на текущий момент единственная РЛС данного типа выпущена в Казахстане в 2014 году.

Она постоянно, круглосуточно дежурит. Показала себя с положительной стороны. Почти половину центрального региона перекрывает [радиус действия составляет 500 км].

- пояснил старший инженер войск противовоздушной обороны Таир Рахимжанов.

С тех пор она проходила тестирование.

Опытный образец радиолокационной системы уже третий год находится в Астане. Эта станция в этом году направится в Караганду. Всего же на заводе будут выпускать четыре РЛС в год.

- сообщил корреспондент Динмухаммед Каликулов.

Следующие РЛС предполагается отправить на запад страны, где они будут осуществлять охрану прикаспийского региона, а также город Алматы.

В Казахстане планируют выйти с данными РЛС на мировой рынок.

Понять эту систему и сделать лучше. Это и есть выход на мировой рынок. Создание других локаторов – средней, малой дальности для пограничников даст нам перспективы в будущем.

- заявил заместитель генерального директора ТОО «Гранит-Талес Электроникс» Марат Аманжолов.

Рыночная цена РЛС GM 400 составляет примерно 22 млн. долл.

Со стороны ВО заметим, что в 2012 году было создано совместное предприятие Granit - Thales Electronics для сборки РЛС TRS GM400. 22 мая 2014 года на оборонной выставке KADEX-2014 в столице Казахстана Астане представители компании ThalesRaytheonSystems – совместного предприятия французской группы Thales и американской корпорации Raytheon – подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставку 20 наземных радиолокационных станций Ground Master 400 (GM400) для казахстанских Сил воздушной обороны. Сборкой РЛС, получившей обозначений «НУР», должно было заняться совместное предприятие Granit - Thales Electronics с участием Thales и ТОО СКТБ «Гранит».

СКТБ «Гранит» - бывшее Алма-Атинское производственно-техническое предприятие, входившее в состав концерна «Гранит» Министерства радиопромышленности СССР. В советский период оно занималось монтажом, настройкой, стыковкой, государственными испытаниями и техническим обслуживанием полигонных и опытных образцов радиоэлектронных комплексов противоракетной обороны и систем предупреждения ракетного нападения на полигоне Сары-Шаган.

Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/870041.html
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Комментарии 32

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  1. Uncle Lee Сегодня, 07:19
    Так вот почему они на латиницу переходят !
    Uncle Lee
    1. maxim947 Сегодня, 09:13
      Странно как то... Но если взять во внимание "возможное" получение РФ технологий, то вроде и нормально
      maxim947
  2. Jovanni Сегодня, 07:19
    Всё одно к одному. Латиница, локаторы французские... Что завтра?
    Jovanni
    1. avg-mgn Сегодня, 07:27
      А завтра будет череда внезапных и не прогнозируемых отказов РЛС, если не хуже - что то типа регистрации неких несуществующих опасных целей и прочей дряни. Не поверю, что партнер НАТО передавая тех-документацию, не позаботился о нейтрализации изделий в случае необходимости. Тем более, надо полагать, масса комплектующих не Казахского производства. Наш ВПК что то проморгал, не доработал - вот Вам и потеря рынка и партнера.
      avg-mgn
    2. Печенег Сегодня, 07:47
      А если предположить в обратном направлении, технологии НАТО попали в руки русских?
      Печенег
      1. Delink Сегодня, 08:11
        Вариант имеет место быть!
        Но я не думаю, что Хранцузы передали супер технологии, если только прошлый век.
        Delink
  3. Балу Сегодня, 07:20
    В Казахстане планируют выйти с данными РЛС на мировой рынок.

    Много желающих? Казахстан-паша не боится, что эта РЛС в час "Ч" Франция в соответствии с союзническими обязатульствами выключит со спутника РЛС? crying
    Балу
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:25
      Казахстан-паша не боится, что эта РЛС в час "Ч" Франция в соответствии с союзническими обязательствами выключит со спутника РЛС?


      Не боится...он к этому времени гос.язык КАЗАХСТАНА на латынь переведет.
      Тот же ЛЕХА
      1. Балу Сегодня, 07:31
        он к этому времени гос.язык КАЗАХСТАНА на латынь переведет.
        А вслед за этим колониальная администрация как в бандерии
        Балу
    2. Смог Сегодня, 08:21
      Цитата: Балу
      Казахстан-паша не боится, что эта РЛС в час "Ч" Франция в соответствии с союзническими обязатульствами выключит со спутника РЛС?

      Кажись Каддафи на эти грабли в свое время наступил?
      Смог
  4. Толстоевский Сегодня, 07:29
    а в самый неподходящий момент, как уже бывало в Ираке, вся техника неожиданно ослепнет и даже дирижабль "Цеппелин" не разглядит (по воле наших западных партнёров)
    Толстоевский
  5. Butters Сегодня, 07:35
    В Казахстане открылось производство французских РЛС GM400 ... для нужд военного ведомства Казахстана

    Российская власть никого не может удержать под своим крылом. И Казахстан все дальше и дальше уходит, вместе с южными областями Сибири, которые, как и Крым, были подарены им Советским Союзом
    Butters
    1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 07:47
      Цитата: Butters
      В Казахстане открылось производство французских РЛС GM400 ... для нужд военного ведомства Казахстана

      Российская власть никого не может удержать под своим крылом. И Казахстан все дальше и дальше уходит, вместе с южными областями Сибири, которые, как и Крым, были подарены им Советским Союзом


      Я как Сибиряк хочу спросить вас, о чём вы тут бредите Господин ?
      вы в курсе, что Бред пишете и не нужно доказывать мне не понятно с каких уголков планеты, Что я тут на данной территории ни в чем не разбираюсь.
      Wild_Grey_Wolf
      1. Butters Сегодня, 08:00
        О, сибиряк с большой буквы. Я понимаю, что доказывать вам ничего не нужно, вы, как и многие другие на этом форуме, живете в альтернативной реальности. Но, я вижу, что на этом форуме есть и думающие люди. Поэтому следующая ссылка не для вас, а для них: "Крым и Северный Казахстан – уместны ли аналогии?" (http://www.golos-ameriki.ru/a/kazakhstan-crimea/
        1867501.html)

        Да до 1936 года Казахстан еще считался автономной республикой в РСФСР, потом возвели его в союзную. А составлен-то он – из южной Сибири, южного Приуралья, да пустынных центральных просторов, с тех пор преображенных и восстроенных – русскими, зэками да ссыльными народами. И сегодня во всем раздутом Казахстане казахов – заметно меньше половины. Их сплотка, их устойчивая отечественная часть – это большая южная дуга областей, охватывающая с крайнего востока на запад почти до Каспия, действительно населенная преимущественно казахами.


        p.s.
        Цитата: Wild_Grey_Wolf
        о чём вы тут бредите

        Вы меня своим хамством удивить хотите? Старайтесь лучше, пока плохо получается.
        Butters
        1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:13
          что Вы хотите статейкой мне показать и доказать ? То что я выхожу каждый день на улицу и не то ВИЖУ и СЛЫШУ. Вы в своём уме, я же Вас не учу как жить на Вашей территории.
          И в Каком месте я хамил ? вообще то я сказал Факт. Привет из Альтернативной реальности, Очень интересно когда умники доказывают тебе, что ты не то видишь и не там живешь ) ) )
          Wild_Grey_Wolf
          1. Смог Сегодня, 08:29
            Цитата: Wild_Grey_Wolf
            Очень интересно когда умники доказывают тебе, что ты не то видишь и не там живешь ) ) )

            Все очень просто. Индивид действует по принципу- Жираф большой -ему видней.
            Вот только лень гуглить- живут жирафы в австралии или нет, не знаю.
            Но если не живут, то значит большому австралийскому кенгуре " видней" что в Сибири творится.. Лучше бы он коалу гладил.
            И вообще, а не пора ли РФ озаботиться судьбой австралийских бушменов???????
            Смог
          2. Butters Сегодня, 08:31
            То есть вы отрицаете, что Казахская Автономная Социалистическая Советская Республика была автономной республикой в РСФСР? И что Советский Союз, послужил причиной появления этого государства на карте планеты?
            Цитата: Wild_Grey_Wolf
            Очень интересно когда умники доказывают тебе, что ты не то видишь и не там живешь

            Я уже представляю как вы ходите по улице и повторяете как мантру: "Такого не было", "Такого не было". Ведь я же здесь живу, ведь я же знаю.
            Butters
            1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:40
              Цитата: Butters
              То есть вы отрицаете, что Казахская Автономная Социалистическая Советская Республика была автономной республикой в РСФСР? И что Советский Союз, послужил причиной появления этого государства на карте планеты?
              Цитата: Wild_Grey_Wolf
              Очень интересно когда умники доказывают тебе, что ты не то видишь и не там живешь

              Я уже представляю как вы ходите по улице и повторяете как мантру: "Такого не было", "Такого не было". Ведь я же здесь живу, ведь я же знаю.



              А причем тут Всё это и Автономия, какое это отношение имеет к реалиям сегодняшнего дня ? Не знаю как на Вашей территории и кто строил Зеки или Воры Вам видней, но мои предки сами приехали из Украины в Царское время земли осваивать которые раздавали и с дальнего Востока, Вы просто ХАМЛО Наглец и плохо образованное существо. Не учите меня ЖИТЬ на МОЕЙ ЗЕМЛЕ. Учитесь жить на Своей земле. У нас тут если и есть проблему то они не отличаются от ваших ни чем. Обычные житейские.
              Wild_Grey_Wolf
              1. Butters Сегодня, 08:51
                Цитата: Wild_Grey_Wolf
                Вы просто ХАМЛО Наглец и плохо образованное существо.

                Не проецируйте на меня свои проблемы.
                Цитата: Wild_Grey_Wolf
                Не учите меня ЖИТЬ на МОЕЙ ЗЕМЛЕ
                Уже который раз за сегодня меня обвиняют в том, что я учу жить других. Можете мне привести цитату, хоть одну, где я учу кого-либо как ему жить?
                Butters
                1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:53
                  Цитата: Butters
                  Цитата: Wild_Grey_Wolf
                  Вы просто ХАМЛО Наглец и плохо образованное существо.

                  Не проецируйте на меня свои проблемы.
                  Цитата: Wild_Grey_Wolf
                  Не учите меня ЖИТЬ на МОЕЙ ЗЕМЛЕ
                  Уже который раз за сегодня меня обвиняют в том, что я учу жить других. Можете мне привести цитату, хоть одну, где я учу кого-либо как ему жить?


                  Да без проблем

                  Цитата: Butters
                  Я уже представляю как вы ходите по улице и повторяете как мантру: "Такого не было", "Такого не было". Ведь я же здесь живу, ведь я же знаю.


                  Цитата: Butters
                  О, сибиряк с большой буквы. Я понимаю, что доказывать вам ничего не нужно, вы, как и многие другие на этом форуме, живете в альтернативной реальности.

                  И я ничего никому не проецирую, сказал Как есть и по Факту.
                  Wild_Grey_Wolf
        2. Delink Сегодня, 08:14
          Нашли чему верить "Голосу Америки". Они вам еще и не такое напишут!
          Delink
          1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:21
            самое смешное, что мне паренёк пытается сказать я живущий на земле о которой он тут умничает, Я ничего не знаю, а он живущий не понятно где все знает, потому что ему одна Бабка сказала и я Хамлю ему. А он такой чистый благородный. Утверждая, что я дышу Альтернативным воздухом и не так смотрю и не так дышу, мне нужно читать чтоб знать как Хлеб купить на своей земле. Это просто уже Сверх Наглости.
            Wild_Grey_Wolf
            1. Delink Сегодня, 08:31
              А зачем на троллей обращать внимание!
              Он бывший русский, сбежавший от такой жизни в России и слабый на русский дух, который еще помнит случайно язык, но уже сломанный западом, пытается нас учить как нужно правильно жить всего лишь. Ему не с кем поговорить, там ведь все сидят дома или в пабах. Возможно он сейчас из паба пишет.
              Delink
            2. Butters Сегодня, 08:33
              Да, я повторюсь, вы об этом вопросе ничего не знаете.
              С принятием 5 декабря 1936 года новой Конституции СССР статус Казахской АССР был повышен до союзной республики, соответственно она была выведена из состава РСФСР.
              Butters
              1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:43
                Цитата: Butters
                Да, я повторюсь, вы об этом вопросе ничего не знаете.
                С принятием 5 декабря 1936 года новой Конституции СССР статус Казахской АССР был повышен до союзной республики, соответственно она была выведена из состава РСФСР.


                Это вообще к чему ДИСКУС ? ? ? ? ? что этим хотите сказать ? ? ? ? ? какие проблемы.

                Т.Е. я не знаю ничего о том где живу, а Вы знаете. Вы Адекватный ?
                Wild_Grey_Wolf
                1. Butters Сегодня, 08:53
                  Цитата: Wild_Grey_Wolf
                  Вы Адекватный ?

                  Пока да.
                  Цитата: Wild_Grey_Wolf
                  что этим хотите сказать

                  Тоже самое, что я и говорил раньше: Казахстан - это бывшая часть России, которая все больше от нее отделяется.
                  Butters
                  1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 09:00
                    Ну и говорите дальше сколько угодно, это Ваше личное мнение и к Истории никакого отношения не имеет и об отдалении тоже. Я тут спросил у Алибека и Даулета, Вы что отдаляться собираетесь? Они спросили почему ты так решил, Я говорю тут один Все знающий человек говорит и сказал что если Голос Америки это говорит, то нам придётся отдаляться, это же ГОЛОС АМЕРИКИ.

                    Странный Вы Человек. Привет Вам из Северного Казахстана и Сибири. А то мы тут Живем и не знаем, что у нас оказывается проблемы и нам ССОРИТЬСЯ нужно и Грызться
                    Wild_Grey_Wolf
              2. Смог Сегодня, 08:46
                И что это доказывает? Не могли бы Вы более ,так сказать, подробно и аргументированно пояснить нам, убогим недоумкам, как это связано с южными областями Сибири , производством французских РЛС и уходом Крыма от кого и к кому?
                По Крыму вообще интересно. Вы живете в перпендикулярной реальности или изобрели машину времени и переместились в 2013 год? Наверное я Вам тоже хамлю любезный (с)?
                Смог
          2. Butters Сегодня, 08:38
            Цитата: Delink
            Нашли чему верить "Голосу Америки". Они вам еще и не такое напишут!

            Конечно, голос Америки, только и будет твердить, что Казахстан был частью России. Викикпедия, вам, наверное, тоже не подойдет (https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахская_Автономн
            ая_Социалистическая_Советская_Республика)? А что вы принимаете, пропаганду с зомбоящика?
            Butters
            1. Wild_Grey_Wolf Сегодня, 08:45
              Цитата: Butters
              Цитата: Delink
              Нашли чему верить "Голосу Америки". Они вам еще и не такое напишут!

              Конечно, голос Америки, только и будет твердить, что Казахстан был частью России. Викикпедия, вам, наверное, тоже не подойдет (https://ru.wikipedia.org/wiki/Казахская_Автономн
              ая_Социалистическая_Советская_Республика)? А что вы принимаете, пропаганду с зомбоящика?


              Какие проблемы то, что доказываете ? Кто у кого, что отобрать то пытается. Живут люди на своей земле ничего не делят, дела давно минувших дней уже перетёрли.

              В чем зомбоящик то. Еще раз повторяю Вы мне доказываете и учите меня как жить на моей земле. Мне не нужен Ящик и Статейки второсортные. Я каждый день вижу и знаю материал.
              Wild_Grey_Wolf
  6. Мар.Тира Сегодня, 07:35
    От кого они собрались отгородиться в Караганде?От Омской области что-ли?Я помню советские времена,весь Северный Казахстан работал на оборону СССР.Не думал,что Казахстан начнёт что-то делать против нас?Ведь уже было соглашение о создании единой с Россией системы ПВО.Почему у нас то не покупают?Или это для проверки эффективности зарубежных аналогов?Так я с трудом в это верю.Или деньги девать не куда,или они эффективней наших.Хотя как говорится :-Свято место пусто не бывает?Россия отказалась,французы подсуетились использовать оборудование,и мощности ещё Советских заводов?
    Мар.Тира
  7. svp67 Сегодня, 07:44
    СКТБ «Гранит» - бывшее Алма-Атинское производственно-техническое предприятие, входившее в состав концерна «Гранит» Министерства радиопромышленности СССР. В советский период оно занималось монтажом, настройкой, стыковкой, государственными испытаниями и техническим обслуживанием полигонных и опытных образцов радиоэлектронных комплексов противоракетной обороны и систем предупреждения ракетного нападения на полигоне Сары-Шаган.
    Интересно из старых кадров там много осталось?
    svp67
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