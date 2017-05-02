В Казахстане открылось производство французских РЛС GM400

РЛС "НУР" - «локализованный» вариант GM400 на шасси КАМАЗ

Она постоянно, круглосуточно дежурит. Показала себя с положительной стороны. Почти половину центрального региона перекрывает [радиус действия составляет 500 км].

Опытный образец радиолокационной системы уже третий год находится в Астане. Эта станция в этом году направится в Караганду. Всего же на заводе будут выпускать четыре РЛС в год.

Понять эту систему и сделать лучше. Это и есть выход на мировой рынок. Создание других локаторов – средней, малой дальности для пограничников даст нам перспективы в будущем.