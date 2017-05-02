В Казахстане открылось производство французских РЛС GM400
Как сообщает казахский новостной портал « Хабар 24 », в республике открылся завод по производству радиолокационной техники нового поколения.
Выпускаемая им продукция предназначена для нужд военного ведомства Казахстана. Одна из РЛС GM 400, которые предполагается производить на данном предприятии, уже стоит на боевом охранении столицы. В перспективе планируется создать благодаря им единое радиолокационное поле республики.
Технология по производству радиолокационных станций передана Францией. Казахстан стал девятой страной, получившей её. Аналогичные РЛС, предназначенные для разведки и контроля воздушного пространства уже стоят на вооружении Германии, Канады, Финляндии. Недавно НАТО закупило сразу 10 французских станций.
Первая и на текущий момент единственная РЛС данного типа выпущена в Казахстане в 2014 году.
- пояснил старший инженер войск противовоздушной обороны Таир Рахимжанов.
С тех пор она проходила тестирование.
- сообщил корреспондент Динмухаммед Каликулов.
Следующие РЛС предполагается отправить на запад страны, где они будут осуществлять охрану прикаспийского региона, а также город Алматы.
В Казахстане планируют выйти с данными РЛС на мировой рынок.
- заявил заместитель генерального директора ТОО «Гранит-Талес Электроникс» Марат Аманжолов.
Рыночная цена РЛС GM 400 составляет примерно 22 млн. долл.
Со стороны ВО заметим, что в 2012 году было создано совместное предприятие Granit - Thales Electronics для сборки РЛС TRS GM400. 22 мая 2014 года на оборонной выставке KADEX-2014 в столице Казахстана Астане представители компании ThalesRaytheonSystems – совместного предприятия французской группы Thales и американской корпорации Raytheon – подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставку 20 наземных радиолокационных станций Ground Master 400 (GM400) для казахстанских Сил воздушной обороны. Сборкой РЛС, получившей обозначений «НУР», должно было заняться совместное предприятие Granit - Thales Electronics с участием Thales и ТОО СКТБ «Гранит».
СКТБ «Гранит» - бывшее Алма-Атинское производственно-техническое предприятие, входившее в состав концерна «Гранит» Министерства радиопромышленности СССР. В советский период оно занималось монтажом, настройкой, стыковкой, государственными испытаниями и техническим обслуживанием полигонных и опытных образцов радиоэлектронных комплексов противоракетной обороны и систем предупреждения ракетного нападения на полигоне Сары-Шаган.
Выпускаемая им продукция предназначена для нужд военного ведомства Казахстана. Одна из РЛС GM 400, которые предполагается производить на данном предприятии, уже стоит на боевом охранении столицы. В перспективе планируется создать благодаря им единое радиолокационное поле республики.
РЛС "НУР" - «локализованный» вариант GM400 на шасси КАМАЗ
Технология по производству радиолокационных станций передана Францией. Казахстан стал девятой страной, получившей её. Аналогичные РЛС, предназначенные для разведки и контроля воздушного пространства уже стоят на вооружении Германии, Канады, Финляндии. Недавно НАТО закупило сразу 10 французских станций.
Первая и на текущий момент единственная РЛС данного типа выпущена в Казахстане в 2014 году.
Она постоянно, круглосуточно дежурит. Показала себя с положительной стороны. Почти половину центрального региона перекрывает [радиус действия составляет 500 км].
- пояснил старший инженер войск противовоздушной обороны Таир Рахимжанов.
С тех пор она проходила тестирование.
Опытный образец радиолокационной системы уже третий год находится в Астане. Эта станция в этом году направится в Караганду. Всего же на заводе будут выпускать четыре РЛС в год.
- сообщил корреспондент Динмухаммед Каликулов.
Следующие РЛС предполагается отправить на запад страны, где они будут осуществлять охрану прикаспийского региона, а также город Алматы.
В Казахстане планируют выйти с данными РЛС на мировой рынок.
Понять эту систему и сделать лучше. Это и есть выход на мировой рынок. Создание других локаторов – средней, малой дальности для пограничников даст нам перспективы в будущем.
- заявил заместитель генерального директора ТОО «Гранит-Талес Электроникс» Марат Аманжолов.
Рыночная цена РЛС GM 400 составляет примерно 22 млн. долл.
Со стороны ВО заметим, что в 2012 году было создано совместное предприятие Granit - Thales Electronics для сборки РЛС TRS GM400. 22 мая 2014 года на оборонной выставке KADEX-2014 в столице Казахстана Астане представители компании ThalesRaytheonSystems – совместного предприятия французской группы Thales и американской корпорации Raytheon – подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий поставку 20 наземных радиолокационных станций Ground Master 400 (GM400) для казахстанских Сил воздушной обороны. Сборкой РЛС, получившей обозначений «НУР», должно было заняться совместное предприятие Granit - Thales Electronics с участием Thales и ТОО СКТБ «Гранит».
СКТБ «Гранит» - бывшее Алма-Атинское производственно-техническое предприятие, входившее в состав концерна «Гранит» Министерства радиопромышленности СССР. В советский период оно занималось монтажом, настройкой, стыковкой, государственными испытаниями и техническим обслуживанием полигонных и опытных образцов радиоэлектронных комплексов противоракетной обороны и систем предупреждения ракетного нападения на полигоне Сары-Шаган.
Использованы фотографии: http://bmpd.livejournal.com/870041.html
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