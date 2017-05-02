США планируют новый запуск МБР Minuteman III
Согласно информации РИА Новости , Fox News сообщил о планах ВВС США осуществить 3 мая новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III .
Ранее запуск указанной МБР состоялся 26 апреля с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Боевая часть ракеты достигла полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова). Новое испытание предполагается провести на этих же площадках.
Ракета «Минитмен-3» была принята на вооружение в семидесятых годах прошлого века, что делает ее ровесницей советских/российских УР-100Н УТТХ и Р-36М. В то же время, за прошедшие десятилетия американские специалисты неоднократно модернизировали существующее оружие, повышая его характеристики. По мнению экспертов, постоянное обновление ракеты позволяет рассматривать в качестве конкурентов для нее даже самые новые российские «Тополь-М» и «Ярс».
Ранее запуск указанной МБР состоялся 26 апреля с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Боевая часть ракеты достигла полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова). Новое испытание предполагается провести на этих же площадках.
Ракета «Минитмен-3» была принята на вооружение в семидесятых годах прошлого века, что делает ее ровесницей советских/российских УР-100Н УТТХ и Р-36М. В то же время, за прошедшие десятилетия американские специалисты неоднократно модернизировали существующее оружие, повышая его характеристики. По мнению экспертов, постоянное обновление ракеты позволяет рассматривать в качестве конкурентов для нее даже самые новые российские «Тополь-М» и «Ярс».
Использованы фотографии: https://topwar.ru/109233-topol-m-i-minuteman-iii-k-davnemu-sporu-o-raketah.html
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