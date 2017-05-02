09:13 02 мая

США планируют новый запуск МБР Minuteman III

Согласно информации РИА Новости , Fox News сообщил о планах ВВС США осуществить 3 мая новый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III .

США планируют новый запуск МБР Minuteman III


Ранее запуск указанной МБР состоялся 26 апреля с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Боевая часть ракеты достигла полигона на атолле Кваджалейн (Маршалловы острова). Новое испытание предполагается провести на этих же площадках.


Ракета «Минитмен-3» была принята на вооружение в семидесятых годах прошлого века, что делает ее ровесницей советских/российских УР-100Н УТТХ и Р-36М. В то же время, за прошедшие десятилетия американские специалисты неоднократно модернизировали существующее оружие, повышая его характеристики. По мнению экспертов, постоянное обновление ракеты позволяет рассматривать в качестве конкурентов для нее даже самые новые российские «Тополь-М» и «Ярс».




Использованы фотографии: https://topwar.ru/109233-topol-m-i-minuteman-iii-k-davnemu-sporu-o-raketah.html
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Комментарии 9

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  1. Jovanni Сегодня, 07:43
    США планируют новый запуск МБР Minuteman III

    У-у-у... А товарищу Ыну, значит нельзя? Наезжать на него сразу...
    Jovanni
    1. bouncyhunter Сегодня, 07:54
      Цитата: Jovanni
      А товарищу Ыну, значит нельзя?

      КНДР не входит в "ядрёный кружок" , поэтому - НИЗЗЯ !
      bouncyhunter
      1. НЕКСУС Сегодня, 08:40
        Цитата: bouncyhunter
        КНДР не входит в "ядрёный кружок" , поэтому - НИЗЗЯ !

        Паша,привет! hi
        У меня возникает устойчивое ощущение,что матрассы собрались на корейцах испытать доктрину молниеносного обезоруживающего удара. Северная Корея для таких экспериментов как нельзя лучше подходит. И если все пройдет успешно,то очередь из стран,которых нужно сровнять с землей сильно увеличится.
        НЕКСУС
        1. bouncyhunter Сегодня, 08:50
          Доброе утро , Андрей ! hi
          Цитата: НЕКСУС
          У меня возникает устойчивое ощущение,что матрассы собрались на корейцах испытать доктрину молниеносного обезоруживающего удара.

          Не тебя одного такая мысль посетила .
          Цитата: НЕКСУС
          Северная Корея для таких экспериментов как нельзя лучше подходит.

          Во всяком случае - матрасы точно так думают .
          Цитата: НЕКСУС
          И если все пройдет успешно,то очередь из стран,которых нужно сровнять с землей сильно увеличится.

          Всё может обернуться с точностью до наоборот . Это может заставить многих отбросить на время политические амбиции и объединиться против "борьбы за дерьмократию" . Главное - успеть , пока поодиночке не передавили как клопов . Поэтому надо было это делать ещё вчера .
          bouncyhunter
          1. НЕКСУС Сегодня, 08:58
            Цитата: bouncyhunter
            Всё может обернуться с точностью до наоборот . Это может заставить многих отбросить на время политические амбиции и объединиться против "борьбы за дерьмократию" .

            Либо запугать настолько,что те,что хоть как-то трепыхался против доминирования США,после такой демонстрации,придут на поклон к Белому дому.
            Думаю и главный кореец это понимает. И тут два варианта-либо пойти на попятную,либо запросить помощи у РФ в экстренной переброске комплексов ПРО корейцам.
            НЕКСУС
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:10
              Варианты развития событий во многом будут зависеть от действий главных игроков и заинтересованных сторон . Не стоит упускать из вида , что это противостояние может сильно повлиять на расстановку сил и общую ситуацию в АТР . Что может стать крайне выгодным сам понимаешь кому .
              bouncyhunter
        2. silberwolf88 Сегодня, 08:51
          По ходу так оно и есть ... сейчас США оценивают возможный прилёт подарка от Ына по Японии на Окинаву ... сколько может солдат уйти в небытие ... и допустимо ли такое для "величайшего" из народов ... на всех остальных им глубоко наплевать ... только свои потери от своих возможных косяков ...
          silberwolf88
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:58
      Jovanni
      У-у-у... А товарищу Ыну, значит нельзя?
      Конечно нельзя.У американцев это Minuteman "ополченец"!!! Само название говорит о чисто бело-пушистых помыслах.А у Ына что? Вон два мультика по 30 секунд даже злобные северяне сняли про то, как Белый дом укокошат.А ютуб, это документ ! Мощнейшее и неопровержимое доказательство! laughing
      Наблюдатель2014
  2. профессор Сегодня, 09:09
    Впечатлили ТТХ приведенные в таблице. good 1970-й. Снимаю шляпу. hi
    профессор
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