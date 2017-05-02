09:07 02 мая

Американские СМИ о проблемах, которые возникнут у Пентагона в случае войны с КНДР

Пентагону в случае военных действий против Пхеньяна придется столкнуться с рядом серьезных проблем, полагает обозреватель журнала Foreign Policy Томас Рикс.

Американские СМИ о проблемах, которые возникнут у Пентагона в случае войны с КНДР


«Возможность начала вооруженного конфликта с КНДР прорабатывалась американскими военными долгие годы, что вылилось в создание разного рода оперативных планов. Например, план под номером 5027 подразумевал развертывание на театре боевых действий сотен тысяч военнослужащих, около половины американского флота и более тысячи самолетов за 90 дней», – приводит статью РИА Новости .


Однако если эти планы начнут воплощаться в жизнь, Пентагону придется столкнуться с рядом серьезных трудностей.

Во-первых, «при нанесении превентивного удара невозможно гарантировать поражение ракет и боеголовок, укрытых в тоннелях в гористой местности», пишет автор. Вместе с тем авиаудары, радиоэлектронная борьба и прочие меры, вероятно, способны серьезно снизить возможности Пхеньяна запустить ракеты.

Во-вторых, не решен вопрос, «что делать с тысячами стволов северокорейской артиллерии, размещенной возле демилитаризованной зоны». Даже если обещанное Северной Кореей «море огня» продлится недолго, то перспектива для более чем двадцатимиллионного Сеула «все равно выглядит мрачной», отмечает Рикс.

«Затем, в случае продвижения на север, США столкнутся с необходимостью обеспечивать продовольствием население и поддерживать порядок в занятых ими районах. Даже если удастся убедить ООН ввести миротворческий контингент, организация операций по логистике в любом случае ляжет на плечи США – просто потому, что немногие страны способны сделать в этом отношении даже небольшую часть того, на что способен Вашингтон», – говорится в статье.

И, наконец, вполне возможно, что многие жители КНДР вовсе не будут обрадованы смещением их вождя Ким Чен Ына. «Если северо-восточная часть страны откажется от прекращения огня, то для окончания операции миротворческого контингента не хватит. А в США очень хорошо знают о том, чем грозит затяжная война в азиатском регионе», – заключает автор.

Использованы фотографии: РИА Новости . Илья Питалев
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Комментарии 21

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  1. Marksman Сегодня, 08:21
    Никогда американцы не решаться на наземную операцию в Корее, не смотря на технологическую отсталость, это не Ирак или Ливия..., где им удалость вырастить тех, кто гарантированно ударит в спину (на заметку нам).

    Трамп зарабатывает политические очки на этой теме. Даже ракетный удар выглядит маловероятным.
    Тут бы ВВП вмешаться да разрулить проблему, хотя никто не оценит, думаю, Запад признает только свои успехи
    Marksman
    1. Михаил Крапивин Сегодня, 08:23
      Не был бы так уверен. А вдруг Иванка попросит?
      Михаил Крапивин
  2. bouncyhunter Сегодня, 08:23
    СМИ продолжают облизывать чупа-чупс под названием "Война США и КНДР" . Долгоиграющий леденец получился ... lol
    bouncyhunter
  3. Александр романов Сегодня, 08:23
    И, наконец, вполне возможно, что многие жители КНДР вовсе не будут обрадованы смещением их вождя Ким Чен Ына.
    Многие -это тысяч 500 севеорокореискои партиной верхушки и шестеркам,которые в случае поражения потеряют всё.Остальные поидут работать и получать достоиную зарплату
    Александр романов
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:38
      Остальные поидут работать и получать достоиную зарплату

      Судя по сменившимуся у вас флагу вам уже предложили работу с достойной зарплатой. Не устали еще решать за корейцев как им жить?
      rotmistr60
      1. Александр романов Сегодня, 08:40
        Цитата: rotmistr60
        Судя по сменившимуся у вас флагу вам уже предложили работу с достойной зарплатой.

        Вам лучше не судить вообще,постоянно в просак попадаете.
        Александр романов
        1. rotmistr60 Сегодня, 08:50
          Вы из него не вылазите, но зато обожаете вставить шпильку другим и выступить истинной в последней инстанции. Хотя наверное обидно, что уже нельзя использовать свое служебное положение против тех кто имеет другую точку зрения?
          rotmistr60
          1. Александр романов Сегодня, 08:53
            Цитата: rotmistr60
            и выступить истинной в последней инстанции.

            Никогда не претендовал на это,но отстаиваю свою точку зрения,так же ,как и вы.
            Цитата: rotmistr60
            Хотя наверное обидно, что уже нельзя использовать свое служебное положение против тех кто имеет другую точку зрения?

            1.У меня стало гораздо меньше врагов тут.
            2. Покажите,где ,когда и кому я не за хрен собачий поставил пред?
            Александр романов
    2. Баракуда Сегодня, 08:42
      Остальные поидут работать и получать достоиную зарплату

      Работать пойдут, этого у корейцев не отнять, но куда ? И кто же им будет платить Достойную зарплату ,и за какой труд , деньги где взять request
      Нормальная зарплата появиться только после "ломки" всей экономики и строя, а это десятилетие.
      Баракуда
      1. Александр романов Сегодня, 08:44
        Цитата: Баракуда
        Работать пойдут, этого у корейцев не отнять, но куда ?

        Инвесторы с Южной Кореи валом попрут на новый рынок,работы будет море.
        Цитата: Баракуда
        И кто же им будет платить Достойную зарплату ,и за какой труд , деньги где взять

        Есть такая экономически успешная страна Южная Корея.
        Александр романов
        1. Баракуда Сегодня, 08:51
          Ну так для этого воссоединение необходимо. И вбухать милиарды. Или если останется отдельной страной, рынок я думаю Китайцы быстрее захватят. recourse
          Баракуда
          1. Александр романов Сегодня, 08:55
            Цитата: Баракуда
            Ну так для этого воссоединение необходимо. И вбухать милиарды.

            Одной проблемои на земле станет меньше. Кореицы это один народ разделенный политиками.
            Цитата: Баракуда
            рынок я думаю Китайцы быстрее захватят.

            Китаи одевает весь мир,хотя теперь у него есть конкуренты.Купил кросы адидас в фирменном магазине. Сделаны во Вьетнаме laughing Сам удивился
            Александр романов
    3. Lexa-149 Сегодня, 08:59
      Куда они пойдут работать в разрушенной войной стране?Кто им будет платить ту самую "достоиную зарплату"? Много таких счастливцев в разрушенных Ливии,Ираке,Сирии?
      Lexa-149
  4. elai Сегодня, 08:24
    Они вообще в последнее время воют удаленно либо чужими руками.
    elai
    1. Доктор Бармалей Сегодня, 08:45
      Они вообще в последнее время воют удаленно


      Вы хотели написать "воюют", но "воют удаленно" - тоже правильно.
      Доктор Бармалей
  5. Злой 55 Сегодня, 08:24
    Дональд Безумный расшевелил Матра..сию, даже у американских СМИ проснулись разум и способность делать логические выводы..
    Злой 55
  6. Jovanni Сегодня, 08:26
    «Затем, в случае продвижения на север, США столкнутся с необходимостью обеспечивать продовольствием население

    Вот уж это мало волнует американцев...
    Jovanni
  7. rotmistr60 Сегодня, 08:36
    придется столкнуться с рядом серьезных проблем

    Только возможное наличие серьезных проблем в т.ч. связанных с потерями может на время придержать резвых ковбоев. Но на время разработки очередного плана.
    rotmistr60
  8. brr1 Сегодня, 08:42
    Цитата: Jovanni
    «Затем, в случае продвижения на север, США столкнутся с необходимостью обеспечивать продовольствием население

    Вот уж это мало волнует американцев...

    Эту почетную обязанность они навяжут китайцам и россиянам.
    brr1
    1. Delink Сегодня, 09:03
      У американцев лучше всего получается разные проблемы с больной на здоровую голову перекладывать. Этого у них не отнять!
      Главное создать проблему, а решать пусть другие решают, главное втянуть и не важно кого и против кого.
      Delink
  9. pafegosoff Сегодня, 08:57
    Иракский генералитет продался моментом.
    А 1941 год?
    И уж сравнивать Германию (Европу) тех времён с США (весь мир, включая российское руководство и олигархат) - пустое. Захотят,- снесут и пушки, и личный состав армии КНДР - вопрос в подготовке и в финансировании. Европа, Япония, Южная Корея, австралийцы и канадцы, индусы и прочие окажут помощь США по первому требованию. Китай будет как всегда, - молчать или ворчать, но пальцем не шевельнёт, чтобы помочь союзнику. Россия будет согласовывать все действия с США.
    Так что, Штаты скорее всего опять припугнут через демонстрацию сил и возможностей - Китай, чтобы послушнее был. Да и реформа ФРС в связи с переходом на электронную валюту должна пройти без громкого возражения богатеньких буратин: Японии, Китая, Кореи, ЕС ( пусть почувствуют "уверенность в завтрашнем дне".
    pafegosoff
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