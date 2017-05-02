Американские СМИ о проблемах, которые возникнут у Пентагона в случае войны с КНДР
Пентагону в случае военных действий против Пхеньяна придется столкнуться с рядом серьезных проблем, полагает обозреватель журнала Foreign Policy Томас Рикс.
«Возможность начала вооруженного конфликта с КНДР прорабатывалась американскими военными долгие годы, что вылилось в создание разного рода оперативных планов. Например, план под номером 5027 подразумевал развертывание на театре боевых действий сотен тысяч военнослужащих, около половины американского флота и более тысячи самолетов за 90 дней», – приводит статью РИА Новости .
Однако если эти планы начнут воплощаться в жизнь, Пентагону придется столкнуться с рядом серьезных трудностей.
Во-первых, «при нанесении превентивного удара невозможно гарантировать поражение ракет и боеголовок, укрытых в тоннелях в гористой местности», пишет автор. Вместе с тем авиаудары, радиоэлектронная борьба и прочие меры, вероятно, способны серьезно снизить возможности Пхеньяна запустить ракеты.
Во-вторых, не решен вопрос, «что делать с тысячами стволов северокорейской артиллерии, размещенной возле демилитаризованной зоны». Даже если обещанное Северной Кореей «море огня» продлится недолго, то перспектива для более чем двадцатимиллионного Сеула «все равно выглядит мрачной», отмечает Рикс.
«Затем, в случае продвижения на север, США столкнутся с необходимостью обеспечивать продовольствием население и поддерживать порядок в занятых ими районах. Даже если удастся убедить ООН ввести миротворческий контингент, организация операций по логистике в любом случае ляжет на плечи США – просто потому, что немногие страны способны сделать в этом отношении даже небольшую часть того, на что способен Вашингтон», – говорится в статье.
И, наконец, вполне возможно, что многие жители КНДР вовсе не будут обрадованы смещением их вождя Ким Чен Ына. «Если северо-восточная часть страны откажется от прекращения огня, то для окончания операции миротворческого контингента не хватит. А в США очень хорошо знают о том, чем грозит затяжная война в азиатском регионе», – заключает автор.
«Возможность начала вооруженного конфликта с КНДР прорабатывалась американскими военными долгие годы, что вылилось в создание разного рода оперативных планов. Например, план под номером 5027 подразумевал развертывание на театре боевых действий сотен тысяч военнослужащих, около половины американского флота и более тысячи самолетов за 90 дней», – приводит статью РИА Новости .
Однако если эти планы начнут воплощаться в жизнь, Пентагону придется столкнуться с рядом серьезных трудностей.
Во-первых, «при нанесении превентивного удара невозможно гарантировать поражение ракет и боеголовок, укрытых в тоннелях в гористой местности», пишет автор. Вместе с тем авиаудары, радиоэлектронная борьба и прочие меры, вероятно, способны серьезно снизить возможности Пхеньяна запустить ракеты.
Во-вторых, не решен вопрос, «что делать с тысячами стволов северокорейской артиллерии, размещенной возле демилитаризованной зоны». Даже если обещанное Северной Кореей «море огня» продлится недолго, то перспектива для более чем двадцатимиллионного Сеула «все равно выглядит мрачной», отмечает Рикс.
«Затем, в случае продвижения на север, США столкнутся с необходимостью обеспечивать продовольствием население и поддерживать порядок в занятых ими районах. Даже если удастся убедить ООН ввести миротворческий контингент, организация операций по логистике в любом случае ляжет на плечи США – просто потому, что немногие страны способны сделать в этом отношении даже небольшую часть того, на что способен Вашингтон», – говорится в статье.
И, наконец, вполне возможно, что многие жители КНДР вовсе не будут обрадованы смещением их вождя Ким Чен Ына. «Если северо-восточная часть страны откажется от прекращения огня, то для окончания операции миротворческого контингента не хватит. А в США очень хорошо знают о том, чем грозит затяжная война в азиатском регионе», – заключает автор.
Использованы фотографии: РИА Новости . Илья Питалев
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