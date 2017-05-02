Спуск на воду БДК "Петр Моргунов" перенесен на лето

Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что БДК "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ.

Головной корабль проекта 11711 "Иван Грен"

На БДК "Петр Моргунов" будет размещено современное крановое оборудование для погрузки техники на корабль. Помимо этого погрузка техники может производиться и самостоятельно, через аппарель. БДК "Петр Моргунов" сможет принять на борт более 10 танков, или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки батальона морской пехоты. На корабле существенно улучшены бытовые условия для размещения и проживания экипажа.