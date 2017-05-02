09:14 02 мая

Спуск на воду БДК "Петр Моргунов" перенесен на лето

Согласно информации РИА Новости , представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало сообщил о том, что летом 2017 года предполагается спустить на воду большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" в целях проведения достроечных работ.

Большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" находится в постройке на стапелях предприятия "Янтарь". На нем сформирован корпус и производится погрузка бортовых систем и оборудования. Планируется, что БДК "Петр Моргунов" будет спущен на воду летом текущего года для последующих достроечных работ.



Головной корабль проекта 11711 "Иван Грен"



До этого заявления, как пояснял официальный представитель судостроительного завода "Янтарь" Сергей Михайлов, спуск на воду данного БДК ожидался весной.

На БДК "Петр Моргунов" будет размещено современное крановое оборудование для погрузки техники на корабль. Помимо этого погрузка техники может производиться и самостоятельно, через аппарель. БДК "Петр Моргунов" сможет принять на борт более 10 танков, или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки батальона морской пехоты. На корабле существенно улучшены бытовые условия для размещения и проживания экипажа.

— заявил начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников.

БДК проекта 11711 имеют водоизмещение 5 тыс. тонн, автономность плавания составляет до 30 суток. Они способны развивать скорость до 18 узлов. Длина корабля — 120 метра, ширина — 16,5 метра, численность экипажа — 100 чел. На вооружении состоят две шестиствольные 30-мм артиллерийские установки АК-630М, а также два транспортно-боевых вертолета Ка-29. Большой десантный корабль предназначен для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.


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Комментарии 6

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  1. МПК105 Сегодня, 08:29
    Опять "двадцать пять"...Да сколько можно-то уже народ злить новостями подобными...Потом...Когданить...Может быть...Вы там крепитесь-будет вам счастье...Может быть...Тьфу,блин...С утра настроение испортили властьпредержащие...
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 08:35
      Лёх , опять из тебя пессимизм фонтанирует . Ну не на год же срок переносят , а на пару месяцев . Да , неприятно . Но не смертельно . yes
      bouncyhunter
    2. Околоточный Сегодня, 08:43
      Алексей, праздники пока закончились, окстись. drinks
      Околоточный
      1. Алекс_1973 Сегодня, 09:04
        Околоточный Сегодня, 08:43 ↑ Новый
        Алексей, праздники пока закончились, окстись. drinks
        Это клинический случай, у человека все и всегда плохо. Не видел ни одного положительного комментария от данного типа. Так что тут только лоботомия, ну или девять грамм, по другому никак. request
        Алекс_1973
    3. ando_bor Сегодня, 09:03
      Цитата: МПК105
      С утра настроение испортили властьпредержащие...

      Думаю во всем народ виноват, - расслабился и с задачей не справился,
      напрягатся сильней нужно, - страна в кольце врагов, а он он в сети развлекается.
      ando_bor
    4. maxim947 Сегодня, 09:04
      БДК в принципе далеко не самый сложный корабль, вооружения и т.п.минимум, поэтому согласен, задержки не понятны. Но если даже Моргунова введут в строй с годовалой задержкой:
      - заложен 2015г. план ввода 2018г.
      то прогресс с Греном будет все равно огромный.:
      - заложен - 23.12.2004, спуск на воду - 18.05.2012, ввод в строй, план - 11.2017.
      maxim947
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