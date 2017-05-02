Представители Канады, Британии и Украины выполнят наблюдательный полет над Беларусью и РФ.
Со 2 по 6 мая военные специалисты из Канады, Великобритании и Украины в рамках договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией Беларуси и России, передает Интерфакс .
Миссия будет осуществляться на канадском самолете C-130J с аэродрома Кубинка.
По его словам, «самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия».
Миссия будет осуществляться на канадском самолете C-130J с аэродрома Кубинка.
В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения,рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
По его словам, «самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия».
Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором,добавил Рыжков.
Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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