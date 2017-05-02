09:16 02 мая

Представители Канады, Британии и Украины выполнят наблюдательный полет над Беларусью и РФ.

Со 2 по 6 мая военные специалисты из Канады, Великобритании и Украины в рамках договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией Беларуси и России, передает Интерфакс .

Представители Канады, Британии и Украины выполнят наблюдательный полет над Беларусью и РФ.


Миссия будет осуществляться на канадском самолете C-130J с аэродрома Кубинка.


В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские и белорусские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения,
рассказал начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, «самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия».

Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором,
добавил Рыжков.

Использованы фотографии: http://www.airwar.ru
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Комментарии 11

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  1. seregatara1969 Сегодня, 08:37
    не там , ох не в той стране врага ищут !
    seregatara1969
    1. dik-nsk Сегодня, 08:44
      военные специалисты из Канады, Великобритании и Украины
      а скакуны то каким боком затесались? кофе подносят или ботинки хозяевам чистят?
      dik-nsk
    2. Зяблицев Сегодня, 08:52
      Хохлов взяли портфели хозяйские носить...? laughing
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:57
        Привет , Женя ! hi drinks Нужна же Белым Господам обезьянка или шут , а то вдруг заскучают ... wink
        bouncyhunter
        1. Зяблицев Сегодня, 09:06
          Привет, Паш! hi

          Ага! Будут строить из себя экспердов, которые уже третий год сдерживают полчища "восточных" варваров, готовых захлестнуть Европу...Ренегаты конченные!
          Зяблицев
    3. maxim947 Сегодня, 08:56
      А свидомые чего там делают? Кстати там американцы что то возмущались по поводу нашей цифровой аппаратуры на аналогичных наших бортах. Видать заткнулись, раз к нам прилетели
      maxim947
  2. Spartanez300 Сегодня, 08:38
    Бессмысленная трата керосина .
    Spartanez300
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:55
      Но все же теплится надежда, что увидят что-то такое... Не зря Украину подключили.
      rotmistr60
  3. Orionvit Сегодня, 09:05
    Понятно, представители Канады и Британии, они по договору, но причём здесь украина?
    По его словам, «самолет наблюдения C-130J относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия».
    Ясно, что полетят без оружия, но всё таки.
    Orionvit
  4. Delink Сегодня, 09:08
    Прозрачность пора накрывать тентом. Пусть у себя летают.
    Delink
  5. Принц_Пенсии Сегодня, 09:09
    Какого ? Что эти фашисты тут забыли?
    Принц_Пенсии
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