Почему важно не спешить с осмотром заклинившего оружия

Большинство владельцев оружия знают об опасности затяжного выстрела (hangfire), который может произойти из-за задержки воспламенения пороха (delayed ignition of the powder) или нарушения работы капсюля.Однако «знать» не всегда значит «применять знания» на практике.Вероятно, что солдаты на предложенном ниже видео тоже знали, что такое «затяжной выстрел». Однако они пренебрегли правилами техники безопасности и не выждали достаточное время перед осмотром заклинившего пулемета.Всё закончилось относительно благополучно, и солдат не получил серьезных травм. Благо, глаза стрелков были защищены очками.