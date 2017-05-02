Первое российское противодроновое ружье "STUPOR"
Блог altyn73 разместил информацию о российском противодроновом ружье "STUPOR".
Переносной комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения (ПКП БПЛА) "STUPOR" ЛНПА.464214.001, являясь первым российским антидроном, серийно производится с 2016 года на московском предприятии ООО «Локационная мастерская».
В его задачи входит подавление дистанционно управляемых летательных аппаратов, а также дронов, находящихся на земной и водной поверхности.
Как сообщается, транспортировка и применение осуществляются одним человеком, от которого не требуются специальные навыки и опыт. Дальность действия ружья ограничена видимостью оператора. Как указывается, она составляет 500 м.
Электромагнитное и оптико-электронное подавление дронов, исходящее от ружья, базируется на прерывании работы каналов управления, передачи данных и навигации. Кроме того комплекс оснащен лазерным излучателем видимого диапазона, который позволяет частично или полностью дезорганизовать процесс видеосъемки, ведущейся с дрона (при совпадении центральной области видеосъемки с направлением на оператора).
По итогам воздействия антидрона происходит срыв полетного задания, прекращение управления оператором, навигационное дезориентирование и срыв съемки. В зависимости от конкретного варианта БЛА прекращает движение по маршруту (теряет управление), возвращается к исходной точке маршрута или приземляется в безопасном режиме на месте воздействия (вариант поведения дрона зависит от модели, наличия полетного задания). Дрон восстанавливает свою работоспособность при прекращении подавления и (или) собственной перезагрузке. Материального ущерба владельцу дрона не наносится.
Со стороны ВО отметим, что, по всей видимости, выпуск рассмотренного противодронового ружья ведется исключительно для гражданских нужд. При этом, как указывается, МО РФ проводит испытания изделия на подведомственных полигонах.
Противодроновое оружие уже демонстрировали на Тайване ( см .), в Белоруссии ( см .) и в Сирии ( см .)
Переносной комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения (ПКП БПЛА) "STUPOR" ЛНПА.464214.001, являясь первым российским антидроном, серийно производится с 2016 года на московском предприятии ООО «Локационная мастерская».
В его задачи входит подавление дистанционно управляемых летательных аппаратов, а также дронов, находящихся на земной и водной поверхности.
Как сообщается, транспортировка и применение осуществляются одним человеком, от которого не требуются специальные навыки и опыт. Дальность действия ружья ограничена видимостью оператора. Как указывается, она составляет 500 м.
Электромагнитное и оптико-электронное подавление дронов, исходящее от ружья, базируется на прерывании работы каналов управления, передачи данных и навигации. Кроме того комплекс оснащен лазерным излучателем видимого диапазона, который позволяет частично или полностью дезорганизовать процесс видеосъемки, ведущейся с дрона (при совпадении центральной области видеосъемки с направлением на оператора).
По итогам воздействия антидрона происходит срыв полетного задания, прекращение управления оператором, навигационное дезориентирование и срыв съемки. В зависимости от конкретного варианта БЛА прекращает движение по маршруту (теряет управление), возвращается к исходной точке маршрута или приземляется в безопасном режиме на месте воздействия (вариант поведения дрона зависит от модели, наличия полетного задания). Дрон восстанавливает свою работоспособность при прекращении подавления и (или) собственной перезагрузке. Материального ущерба владельцу дрона не наносится.
Со стороны ВО отметим, что, по всей видимости, выпуск рассмотренного противодронового ружья ведется исключительно для гражданских нужд. При этом, как указывается, МО РФ проводит испытания изделия на подведомственных полигонах.
Противодроновое оружие уже демонстрировали на Тайване ( см .), в Белоруссии ( см .) и в Сирии ( см .)
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти