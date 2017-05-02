11:54 02 мая

Первое российское противодроновое ружье "STUPOR"

Блог altyn73 разместил информацию о российском противодроновом ружье "STUPOR".

Переносной комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения (ПКП БПЛА) "STUPOR" ЛНПА.464214.001, являясь первым российским антидроном, серийно производится с 2016 года на московском предприятии ООО «Локационная мастерская».

Первое российское противодроновое ружье "STUPOR"



В его задачи входит подавление дистанционно управляемых летательных аппаратов, а также дронов, находящихся на земной и водной поверхности.

Как сообщается, транспортировка и применение осуществляются одним человеком, от которого не требуются специальные навыки и опыт. Дальность действия ружья ограничена видимостью оператора. Как указывается, она составляет 500 м.
Электромагнитное и оптико-электронное подавление дронов, исходящее от ружья, базируется на прерывании работы каналов управления, передачи данных и навигации. Кроме того комплекс оснащен лазерным излучателем видимого диапазона, который позволяет частично или полностью дезорганизовать процесс видеосъемки, ведущейся с дрона (при совпадении центральной области видеосъемки с направлением на оператора).



По итогам воздействия антидрона происходит срыв полетного задания, прекращение управления оператором, навигационное дезориентирование и срыв съемки. В зависимости от конкретного варианта БЛА прекращает движение по маршруту (теряет управление), возвращается к исходной точке маршрута или приземляется в безопасном режиме на месте воздействия (вариант поведения дрона зависит от модели, наличия полетного задания). Дрон восстанавливает свою работоспособность при прекращении подавления и (или) собственной перезагрузке. Материального ущерба владельцу дрона не наносится.

Со стороны ВО отметим, что, по всей видимости, выпуск рассмотренного противодронового ружья ведется исключительно для гражданских нужд. При этом, как указывается, МО РФ проводит испытания изделия на подведомственных полигонах.

Противодроновое оружие уже демонстрировали на Тайване ( см .), в Белоруссии ( см .) и в Сирии ( см .)


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 46

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Александр романов Сегодня, 09:22
    Дальность действия ружья ограничена видимостью оператора. Как указывается, она составляет 500 м.
    Оператор видит ,только на 500 метров? Я не понял,они набирают операторов из общества слепых?
    Александр романов
    1. Серый брат Сегодня, 09:27
      Цитата: Александр романов
      Я не понял,они набирают операторов из общества слепых?

      А вы какие очки носите?
      Cможете увидеть коптер размером с суповую тарелку, метров хотя бы с 300-т? lol
      Серый брат
      1. Александр романов Сегодня, 09:28
        Цитата: Серый брат
        Cможете увидеть коптер размером с суповую тарелку, метров хотя бы с 300-т?

        А если речь идет об этом, Вам какие очки дать,что бы его разглядеть?
        Александр романов
        1. Серый брат Сегодня, 09:30
          Цитата: Александр романов
          А если речь идет об этом?

          Его такой ерундой не свалишь, проще пристрелить - гуманные методы здесь не годятся.
          Серый брат
          1. Александр романов Сегодня, 09:41
            Цитата: Серый брат
            Его такой ерундой не свалишь,

            А если вам почитать статью
            По итогам воздействия антидрона происходит срыв полетного задания, прекращение управления оператором, навигационное дезориентирование и срыв съемки. В зависимости от конкретного варианта БЛА прекращает движение по маршруту (теряет управление), возвращается к исходной точке маршрута или приземляется в безопасном режиме на месте воздействия (вариант поведения дрона зависит от модели, наличия полетного задания
            Александр романов
            1. NIKNN Сегодня, 10:06
              Вы ДРОН и БПЛА не путайте...
              NIKNN
            2. alean245 Сегодня, 10:46
              А если вам почитать статью

              Вам бы тоже не помешало бы.
              Переносной комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения! (ПКП БПЛА) "STUPOR" ЛНПА.464214.001, являясь первым российским антидроном, серийно производится с 2016 года на московском предприятии ООО «Локационная мастерская».
              alean245
            3. Серый брат Сегодня, 11:07
              Цитата: Александр романов
              А если вам почитать статью

              В статье про инерциальные системы навигации ничего не сказано, да и не опустится такая лайба на 500м. - ей там делать нечего
              Серый брат
              1. Александр романов Сегодня, 11:09
                Цитата: Серый брат
                В статье про инерциальные системы навигации ничего не сказано, да и не опустится такая лайба на 500м. - ей там делать нечего

                Вот ,и зачем выкидывать деньги на подобные разработки? Или в статье много недосказанного?
                Александр романов
                1. Серый брат Сегодня, 11:34
                  Цитата: Александр романов
                  Вот ,и зачем выкидывать деньги на подобные разработки?

                  Подавляющее большинство дронов такой системы не имеет.
                  Серый брат
        2. Айрателинсион Сегодня, 09:30
          А когда ЭТО стало гражданским БПЛА?
          Айрателинсион
          1. Александр романов Сегодня, 09:42
            Цитата: Айрателинсион
            А когда ЭТО стало гражданским БПЛА?

            Тут вообще идет речь о гражданских БПЛА?
            Александр романов
            1. Айрателинсион Сегодня, 09:53
              О, коменты превыше всего?
              "Первыйнах" раньше часто употребляли?
              Айрателинсион
              1. Александр романов Сегодня, 09:57
                Цитата: Айрателинсион
                "Первыйнах" раньше часто употребляли?

                Так идет или нет,я видел .что написано,но и видел о характеристиках.что написано. Дрон возвращающийся на базу-это недавно описывал профессор.И речь идет не о гражданских,совсем не о гражданских.
                Александр романов
                1. Айрателинсион Сегодня, 10:19
                  Простите. Я вам совершенно помочь не в силах. Каша в голове, отсылки в никуда и банальная неспособность прочесть статью от начала и до конца. Кажется, это не лечится.
                  Айрателинсион
                  1. Александр романов Сегодня, 11:09
                    Цитата: Айрателинсион
                    Кажется, это не лечится.

                    А вы перекреститесь
                    Александр романов
        3. JD1979 Сегодня, 09:41
          А если речь идет об этом, Вам какие очки дать,что бы его разглядеть

          С постели встали - мозги не включили. При чем тут тяжелый военный беспилоник рабочая высота полета которого составляет километры? Ружьё сдеалано длч гражданских и против таких же гражданских минидронов, которые летают низко. Вы, как говорил один опер, мягкое с теплым не путайте.
          JD1979
          1. Александр романов Сегодня, 09:45
            Цитата: JD1979
            Ружьё сдеалано длч гражданских

            Я прочитал,но читая задаюсь вопросом,а кому и нахрена это надо. Тем более.что на картинке присутствуют военные.
            Александр романов
            1. Хагалаз Сегодня, 10:32
              На картинке присутствует человек в полевой форме и пузо второго laughing , по крайней мере частично одетого в такую же одежду. Военные они или нет сделать вывод невозможно, мне во всяком случае, со смартфона.
              Хагалаз
        4. Santa Bear Сегодня, 09:41
          А такие летают на высоте несколько км. Их там не видно с земли даже человеку с отличным зрением. Да и из подобной пушки его не достанешь
          Santa Bear
    2. RASKAT Сегодня, 10:57
      Оператор видит ,только на 500 метров? Я не понял,они набирают операторов из общества слепых?

      Я вам больше скажу, особо мелкие разведывательные дроны уже за 100 метров невидно.
      Я бы в нагрузку к такому ружью, еще и РЛС добавил, а то как их обнаруживать то будут, отдельно смотрящего в даль назначать?
      RASKAT
    3. rpek32 Сегодня, 11:31
      комплекс электромагнитного и оптико-электронного подавления беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения


      Цитата: Александр романов

      А если речь идет об этом, Вам какие очки дать,что бы его разглядеть?


      о госпади, романов. это ружжо чтобы китайские джи фантомы сбивать fool

      при чем тут риперы/глобалхоуки вообще
      rpek32
  2. Серый брат Сегодня, 09:23
    Полляма рублей и оно ваше, только без прицела и лазера.
    Серый брат
    1. NIKNN Сегодня, 10:10
      Цитата: Серый брат
      Полляма рублей и оно ваше, только без прицела и лазера.

      Вот вопрос как? лицензию на него нужно?
      Я не шучу, только бум с лазерными указками по гражданским самолетам прошел....
      NIKNN
      1. Серый брат Сегодня, 10:52
        Цитата: NIKNN
        Вот вопрос как? лицензию на него нужно?

        Не нужно лицензию, глушилки запросто без лицензии продаются, а это глушилка и есть.
        Серый брат
  3. AID.S Сегодня, 09:24
    "Вот точно такие, только другие" и не желтого цвета, изготовлены раньше в Белоруссии и на Тайване. Интересно было бы сравнить характеристики.А так, -страшновато на вид.
    AID.S
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:29
      Цитата: AID.S
      Интересно было бы сравнить характеристики.А так, -страшновато на вид.

      Внизу статьи ссылки , сравнивайте . hi
      bouncyhunter
    2. Хагалаз Сегодня, 10:53
      Да, точно такие, но другие, сказано здорово, согласен hi Но на вид в общем то и не страшное вроде. По крайней мере показывали экземляры с телевизионной антенной с прикладом. lol
      Хагалаз
  4. Басарев Сегодня, 09:25
    Что за мода пошла называть русское оружие латиницей?
    Басарев
    1. Михаил м Сегодня, 10:05
      Полностью поддерживаю. Кому на Западе надо что-то наше, пусть учатся читать наши буквы. А то даже в номерах наших автомобилей стесняемся свои буквы ставить. И технику свою почему-то обзываем по натовской классификации (точнее, рядом со своим частенько указываем их название). И вывески на улицах такие, что сразу и не поймёшь, что по русскому городу ходишь. А потом удивляемся-возмущаемся, что соседи на латиницу переходят. Пора снова объявлять войну низкопоклонству перед Западом.
      Михаил м
    2. kolyhalovs Сегодня, 11:19
      Я вообще не сразу понял, что называется оно - "ступор".
      kolyhalovs
  5. Delink Сегодня, 09:27
    Эх, дальность маловата всего 500 метров!
    Вот такой бы ручной, да на 20км!
    Delink
    1. ИмПерц Сегодня, 09:55
      Цитата: Delink
      Вот такой бы ручной, да на 20км!

      Ручной маловероятно, а вот такие уже есть)))
      ИмПерц
    2. Шукшин Сегодня, 09:59
      Это первая ласточка, скоро будет и такой.
      Шукшин
  6. Сержант71 Сегодня, 10:05
    Зачем эта неведомая фигня? Из стрелкового оружия сбить прощё и дешевле.
    Сержант71
    1. Хагалаз Сегодня, 11:02
      Ой ли? В грудную мишень из положения лежа попадать не сразу начинают. А вверх, по дрону, да с расстояния 50-100 метров? А выше?Неужели попадете? Из калаша то?
      Уж полно до Вас понаписали о гражданском применении. О каком стрелковом говорите?
      Хагалаз
      1. Сержант71 Сегодня, 11:18
        С 50-100 метров из калаша в него не попадёт только слепой и безрукий. А уж из дробовика только в путь. Причём это будет гарантированное повреждение, а не 50/50 из этой мандулы стоимостью в 20 калашей и наверняка, как и всякая электороника, подглючивающей.
        Сержант71
        1. Хагалаз Сегодня, 11:36
          В него это в кого? Глобал Хаук имеете ввиду? А в нашей армии много дробовиков встречали? А много дробовиков изготовлено добивающих до 500 метров?
          Но в чем то вы правы, умельцев хватает конечно. Недавно вот повторяли фильм Илизиум - схватил с земли попавшуюся железяку и сшиб дрона, Любой Том Круз так сможет. Даже если противник постреливает или мины кидает. wink
          Хагалаз
  7. Мур Сегодня, 10:14
    Цитата: Александр романов

    Я прочитал,но читая задаюсь вопросом,а кому и нахрена это надо. Тем более.что на картинке присутствуют военные.

    Если читали статью, то военный - потому что на полигоне МО всё происходит.
    Про "нахрена" - висящий над режимным объектом дрон каких-нибудь журналюг, над аэропортом дрон каких-либо придурков или над окопами в ДНР поделка свидомых волонтёров - это не цели для данного устройства?
    Мур
    1. Александр романов Сегодня, 10:18
      Цитата: Мур
      Про "нахрена" - висящий над режимным объектом дрон каких-нибудь журналюг, над аэропортом дрон каких-либо придурков или над окопами в ДНР поделка свидомых волонтёров - это не цели для данного устройства?

      Всякие квадрокоптеры сбивают и без подобного вооружения.
      Александр романов
      1. Хагалаз Сегодня, 11:41
        Чем например, над гражданским, тем не менее режимном обьектом? Мы же договорились, о гражданском в статье применении?
        Хагалаз
  8. Nikolaevich I Сегодня, 10:23
    Ружо "СТУПОР".....Да.хлопотно всё это ! Канительно! Наведи...включи...и жди:сработает-не сработает,когда сработает...а шо делать,коль не сработает ? Да возьмите лучше "старинный" ПЗРК "Колос" ! Манде.....мандернизируйте его и будет вам удачная охота ! Если микросхемы со сбитого дрона "толкнуть" на рынке,то к выходным будет "выпить и закусить" ! good
    Nikolaevich I
  9. Тургон Сегодня, 10:32
    Короче,отправляйте в Сирию на фронт, против израильских и американских БПЛА а там посмотрим чего они стоят.
    Тургон
  10. spirit Сегодня, 10:43

    Дима Одобряет)))сразу небось штук 20 закупит) а то иж разлетались холопы на дронах над дачками галерных рабочих laughing
    spirit
  11. синоби Сегодня, 10:59
    Гражданская модель,папараци и вуаеристов гонять.Военные обычно электронику канала приёма-передачи либо выжигают нах.. (переносные варианты),либо перехватывают управление (войсковые РЭБ)
    синоби
  12. sa-ag Сегодня, 11:38
    Это самые дешевые дроны гонять годится, сейчас например дроны DJI Phantom умеют летать по ими же построенной 3D-карте, а глушить с земли GSM сигнал весьма интересная забава:-) С башни наземному транспорту можно...
    sa-ag
Картина дня