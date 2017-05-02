11:58 02 мая

В армии США зарегистрировано рекордное количество правонарушений сексуального характера

В прошлом году в американской армии было зарегистрировано рекордное число сообщений о посягательствах сексуального характера со стороны военнослужащих, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».

В армии США зарегистрировано рекордное количество правонарушений сексуального характера


По словам исполняющей обязанности помощника министра обороны по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл, в прошлом году зафиксировано 6172 сообщения о подобного рода посягательствах. В 2015 году в адрес командования поступило 6082 таких сообщения.


«Для сравнения, в 2012 году были зафиксированы всего 3604 сообщения о сексуальных посягательствах», – добавила она.

Мы считаем, что увеличение показателей отчетности – это индикатор постоянно растущего доверия к нашей системе поддержки,
сказала агентству Ван Уинкл.

Использованы фотографии: http://www.slavicsac.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 62

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. новичок Сегодня, 09:37
    озабоченные, какие то...
    новичок
    1. AID.S Сегодня, 09:41
      Цитата: новичок
      озабоченные, какие то...

      Значит слишком много свободного времени...
      AID.S
      1. Чёрный Сегодня, 09:48
        Потерял бдительность - отдался товарищу... wassat
        Цитата: AID.S
        Значит слишком много свободного времени...

        В армии всё должно быть однообразно, все подстрижено, покрашено и посеяно песком. laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 09:52
          Говорят они злобные , поэтому нам надо бояться армии США . laughing
          cniza
          1. НЕКСУС Сегодня, 10:24
            Цитата: cniza
            Говорят они злобные , поэтому нам надо бояться армии США . laughing

            Не понимаю вашего юморного настроения,господа славяне. Сами подумайте,что будет с миром,если какому-нибудь матрассовскому генералу,стринги "заднюю парадную" натрут в течении дня или маникюр ляжет не так как надо...это же весь мир в труху. Спасибо скажите,что у фиолетовых войск нет ежемесячных ПМС.
            НЕКСУС
        2. Смог Сегодня, 10:05
          Цитата: Чёрный
          В армии всё должно быть однообразно, все подстрижено

          Можно еще траншеи рыть. Вот отсюда и до отбоя..... laughing После ударного рытья ни на кого не потянет. Только на койку. good
          Смог
      2. новичок Сегодня, 09:52
        нет уж, гранд мерси, они и так по всему шарику “счастье“ несут. пусть лучше друг друга “скучают“.
        новичок
    2. Чёрный Сегодня, 09:44
      Голубые сперва тихой сапой добились права служить в армии США, теперь начали качать свои права.... smile ....
      Чёрный
      1. NIKNN Сегодня, 09:49
        В прошлом году в американской армии было зарегистрировано рекордное число сообщений о посягательствах сексуального характера со стороны военнослужащих,

        Да ну...., а чего не на военнослужащих... wink
        NIKNN
    3. Александр романов Сегодня, 09:48
      А теперь переходим к новостям из барделя laughing
      Александр романов
      1. Смог Сегодня, 10:06
        Цитата: Александр романов
        А теперь переходим к новостям из барделя

        Че? Ына уже победили?????
        Смог
        1. Александр романов Сегодня, 10:14
          Цитата: Смог
          Че? Ына уже победили????

          Да клал я на Ына и на Трампа ложил.
          Александр романов
          1. yuriy55 Сегодня, 10:36
            Цитата: Александр романов
            Да клал я на Ына и на Трампа ложил.

            Смотри-ка, какой "покладистый"... laughing Комар тоже как-то на слоне сидел и хвалился. пока не подавился... lol
            yuriy55
            1. Александр романов Сегодня, 10:38
              Цитата: yuriy55
              Комар тоже как-то на слоне сидел и хвалился. пока не подавился...

              У комара мозгов нет -это первое. И второе,бросаите кушать грибы и тогда комары ,не станут с вами разговаривать и делиться своими секретами.
              Александр романов
              1. yuriy55 Сегодня, 10:43
                Зеркало перед собой ставьте и рассказывайте ему про грибы и комаров. При попытке положить что-то на Трампа, вас просто бы пристрелили, как ...не буду говорить кого. А в случае с Чен Ыном, бросили бы на корм собакам, которые отгрызли бы то, что вы задумали положить... bully
                yuriy55
                1. Александр романов Сегодня, 11:14
                  Цитата: yuriy55
                  При попытке положить что-то на Трампа, вас просто бы пристрелили, как .

                  А я взял и положил и на Кима тоже.
                  Цитата: yuriy55
                  А в случае с Чен Ыном, бросили бы на корм собакам,

                  Толстозадый Ким ,сейчас бункер себе усиленно строит.Удачи тебе Юра и чаще смотрись в зеркало
                  Александр романов
    4. Зяблицев Сегодня, 10:15
      Армия, в которой четверть женщин, а еще четверть пид...голубых, четверть сочувствующих и тем и тем...- так это их основной вид деятельности - трахнуть однополчанина! laughing

      И четверть тех, кто реально выгребает говно в боевой обстановке - но их там и за людей не считают!
      Зяблицев
      1. Александр романов Сегодня, 10:25
        Цитата: Зяблицев
        Армия, в которой четверть женщин, а еще четверть пид...голубых, четверть сочувствующих и тем и тем...- так это их основной вид деятельности - трахнуть однополчанина!

        Всё это хорошо,вернее не хорошо,а понятно.Но вот тут есть другая статья,с другими цифрами
        Ежегодно десятки тысяч солдат и офицеров становятся жертвами сексуального насилия со стороны сослуживцев. Очевидно, что молодых американских геев на воинскую службу гонит лишь одна мысль - задняя. В 2016 году геи изнасиловали 26 000 солдат и офицеров армии США. Почти в 60 процентах случаев речь идет о принуждении мужчин к сексу с мужчинами..

        Источник: http://fishki.net/anti/2160203-gei-v-armii-ssha-v
        -plen-luchshe-ne-popadaty-srazhajtesy-do-konca.ht
        ml © Fishki.net

        И так ,каким цифрам будем верить? Может всё таки 26 тысяч порванных задниц, или речь в статье на ВО ,о 6 тысячах не получивших ожидаемого удовльствия laughing
        Александр романов
        1. Зяблицев Сегодня, 10:38
          Армия, даже в самой демократичной стране мира, организация крайне закрытая - поэтому скорее всего 6 тысяч, это то, на что пошли скрепя зубами официально сообщить американские хенералы, а вот 26 тысяч к правде ближе! Впрочем, именно понимание, что сегодняшняя американская армия, благодаря своей контрактной системе, в основном состоит из всякого приезжего сброда и ярковыраженных пида...извращенцев, что крайне не благотворно сказывается на ее боеготовности, и останавливает Высшие политическое руководство США развязывать серьезные военные конфликты с массовым применением войск! Остается только надувание щек и периодическое избиение папуасов с карамультуками - поэтому и с КНДР, где без наземной операции не обойтись, связываться ссут!
          Зяблицев
        2. sabakina Сегодня, 10:41
          Будем считать, что 6 тысяч это с нормальной ориентацией. Итого всего 32 тысячи.
          sabakina
    5. moskowit Сегодня, 10:30
      Брому им бляха-муха в ихнюю жратву, да побольше! laughing laughing tongue
      moskowit
    6. сибиралт Сегодня, 11:04
      Может в заднеприводных солдатах недостаток, или бабы в погонах сплошь лесбиянки? winked
      сибиралт
  2. МПК105 Сегодня, 09:42
    Вот потому "баба на Корабле-к несчастью"...И чему теперь удивляются... request laughing laughing laughing
    МПК105
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:43
      Мы считаем, что увеличение показателей отчетности – это индикатор постоянно растущего доверия к нашей системе поддержки

      Офигительный вывод ! fool Показатели выросли оттого , что стали больше "стучать" ? А может просто "озабоченных маньяков" стало больше и это закономерное следствие вашей политики толерастии ? fool
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 09:55
        Привет Паша , нормальной дорогой идет армия США , там видимо с двух сторон , больше жалоб и больше злобных голубых. lol
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:57
          Доброго дня , Витя ! hi Сами развели в армии дровосятину - пусть сами теперь по-ихнему и кукарекают . laughing
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:04
            Там похоже полный "Садом и Гамора" , значит накроет их огонь праведный.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 10:11
              Не будем уточнять в какой ипостаси этот "огонь праведный" предстанет . wink
              bouncyhunter
    2. Александр романов Сегодня, 09:49
      Цитата: МПК105
      Вот потому "баба на Корабле-к несчастью".

      Кто сказал,что речь идет о бабах?
      Александр романов
  3. kepmor Сегодня, 09:45
    Неужели в мире нет других новостей?
    Модераторы,ау-ау!... зачем тянуть на форум "грязные штатовские кальсоны"...кто кого и сколько имеет в их армии...прям спид-инфо какое-то... тьфу! мерзость....
    kepmor
    1. Александр романов Сегодня, 09:51
      Цитата: kepmor
      Неужели в мире нет других новостей?

      6 000 изнасилованных солдат Вермахта ,пардон армии США ,для вас пустяки?
      Тут целую дивизию трахнули во все щели,а вы .......
      Какои вы бесчувственный laughing
      Александр романов
    2. НасРать Сегодня, 10:35
      Цитата: kepmor
      Неужели в мире нет других новостей?
      Модераторы,ау-ау!... зачем тянуть на форум "грязные штатовские кальсоны"...кто кого и сколько имеет в их армии...прям спид-инфо какое-то... тьфу! мерзость....


      соглашусь с Вами! желтой прессой потянуло!
      НасРать
  4. Olegater Сегодня, 09:54
    Если честно то уважаемые форумчане меня тревожит - не полезут ли эти "озабоченные" на территорию России. И еще всплеск таких обращений стоило ожидать понабрали ... пойми кого то ли мужиков в роли баб то ли баб в роли мужиков.
    Olegater
  5. 3vs Сегодня, 09:56
    Набрали бабёнок в строевые части, так что они хотят!?
    Да гомосеков всяких берут...
    Всё закономерно.
    3vs
    1. Александр романов Сегодня, 09:59
      Цитата: 3vs
      Да гомосеков всяких берут...

      Гомосеки баб не ****.Тут идет речь о спасении задницы рядового Раина wassat
      Александр романов
      1. 3vs Сегодня, 10:13
        А где Вы видели по тексту, что дело касается только баб?! lol
        "В прошлом году в американской армии было зарегистрировано рекордное число сообщений о посягательствах сексуального характера со стороны военнослужащих"
        3vs
  6. Мур Сегодня, 09:57
    Мы считаем, что увеличение показателей отчетности – это индикатор постоянно растущего доверия к нашей системе поддержки

    Ну, их военные прокуроры (или кто там этим бардаком занимается), как и у нас, тоже вкусно жрать хотят.
    У них - акцент на домогательства, у нас - на неуставняки, желательно против срочников и желательно со стороны начальников, чтобы припаять 286-ю.
    А источник у всех один - вольные или невольные осведомители.
    Мур
  7. Александр 3 Сегодня, 10:04
    Интересно, а субординацию соблюдают-сержант трахает рядового,капрал сержанта а генерал всех кого захочет . Если соблюдают, ну тогда им хорошо никто в обиде не остаётся.
    Александр 3
  8. Masya Masya Сегодня, 10:07
    Попоите их бромчиком, а то кидаются на все, что шевелится...
    Masya Masya
    1. bouncyhunter Сегодня, 10:13
      Привет , Мариша ! hi love
      Цитата: Masya Masya
      Попоите их бромчиком, а то кидаются на все, что шевелится...

      Так ведь весна - щепка на щепку лезет , как и все нормальные существа . Что уж о жЫвотных говорить ... wassat
      bouncyhunter
      1. Masya Masya Сегодня, 10:26
        Приветик! love
        Вот и я говорю...

        wink
        Masya Masya
      2. Смог Сегодня, 10:32
        Цитата: bouncyhunter
        Что уж о жЫвотных говорить ...

        Только наблюдать.....
        Смог
        1. Александр романов Сегодня, 10:34
          Цитата: Смог
          Только наблюдать.....

          На видео ,два счастливых боевых педераста.Элита армии США lol
          Александр романов
        2. bouncyhunter Сегодня, 10:36
          Как говорил усатый дядька в каске , который постоянно застукивал Ивана Дулина с Михалычем : "Дровосеки , тьфу !" . lol
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 10:43
            Хотелось блевануть , выключил.
            cniza
    2. Смог Сегодня, 10:14
      Цитата: Masya Masya
      кидаются на все, что шевелится...

      И на то что шевелиться не хочет, тоже кидаются laughing !
      Смог
  9. Gipfel Сегодня, 10:13
    Все счастливы и все любят там друг друга без перерыва...Вот армия то - что не день все удовольство!
    Gipfel
  10. санчо Сегодня, 10:23
    давайте пожелаем им затрахать друг друга!!!
    санчо
  11. Тургон Сегодня, 10:23
    В Соединенных Государствах Америки популярность контрактной службы резко падает из-за участия ВС в долгосрочных военных конфликтах и применения при стрельбах радиоактивных снарядов влияющих на здоровье. Это все подорвало доверие к армии в СГА и они вынужденны набирать в армию нелегалов из Латинской Америки и афро-американцев с криминальным прошлым вот и результат. Кстати у нас такое уже было во время афганской войны призывали молодежь из колоний для несовершеннолетних после чего в позднее советское время резко выросла криминальная обстановка в армии.
    Тургон
    1. 3vs Сегодня, 10:32
      У нас в гостях Натолий Вассерман?! bully
      Только из его уст слышу про "Соединенные Государства Америки "
      3vs
      1. Тургон Сегодня, 10:34
        Конкретно что не нравится уважаемый если правописание не знаете,то этот вариант СГА допустим в написании если вопросов больше нет то считаю ваш комент хамством
        Тургон
        1. Александр романов Сегодня, 10:36
          Цитата: Тургон
          если вопросов больше нет то считаю ваш комент хамством

          А теперь перчаткой ему по лицу , и вызываите его на дуэль.
          100 рублеи,что маиор победит
          Александр романов
          1. Тургон Сегодня, 10:40
            ты маршал что ли, Александр романов
            Тургон
            1. Александр романов Сегодня, 11:11
              Цитата: Тургон
              ты маршал что ли, Александр романов

              Матрос .
              Ну че ,перчатка брошена,деньги на кон поставлены,пиво есть.Жду
              Александр романов
          2. 3vs Сегодня, 10:58
            Во-во! laughing
            Приятно, что есть понимающие люди...

            Сегодня, правда, день не для веселий, Одесса ни куда не делась...

            Админы, грохните эту ветку, дабы не разводить как говорится...
            3vs
        2. 3vs Сегодня, 10:42
          Вопросов-то много, когда уйдут Чубайс, Мутко, к примеру...
          Шутка, видимо, не удалась... what
          3vs
    2. faterdom Сегодня, 10:32
      В это время у нас действовала всеобщая воинская обязанность, и призывали вех тех, кого положено призывать. Никаких специальных колонистов для Афганистана никто не призывал. Последствия - любая война смещает планку в среднем в сторону увеличения числа преступлений и психических срывов, не говоря уж об увеличении темпов роста алкоголизма и наркомании.
      А вот определенная криминализация армии была допущена при Хрущеве - когда с некоторыми статьями по малолетке стали призывать на срочку. Одновременно с массовым сокращением офицерского состава, в большинстве своем тогда -фронтовиков, в армию были привнесены криминальные "понятия", позже названные "махровой дедовщиной", хотя в некоторых частях было допущено формирование чистой воды ОПГ по всем квалифицирующим признакам.
      faterdom
  12. Zubr Сегодня, 10:24
    Мда, разложение на лицо... smile Интересно, сексуальные домогательства какого характера, гомики или гетеро ? smile Или данные засекречены ? Если засекречены, меня терзают смутные сомнения... lol
    Zubr
  13. sabakina Сегодня, 10:37
    Мы считаем, что увеличение показателей отчетности – это индикатор постоянно растущего доверия к нашей системе поддержки, сказала агентству Ван Уинкл.

    Кто нибудь понял, что он сказал?
    sabakina
    1. cniza Сегодня, 10:44
      Стали приходить на "исповедь" , а раньше стеснялись. lol
      cniza
    2. Александр романов Сегодня, 10:46
      Цитата: sabakina
      Кто нибудь понял, что он сказал?

      Он считает,что изнасилования в армии США-это замечательно.
      Александр романов
    3. Azim77 Сегодня, 11:26
      Он сказал, что поддерживают увеличение показателей. Служба в армии США - теперь еще и романтическое приключение.
      Azim77
Картина дня