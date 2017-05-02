В армии США зарегистрировано рекордное количество правонарушений сексуального характера
В прошлом году в американской армии было зарегистрировано рекордное число сообщений о посягательствах сексуального характера со стороны военнослужащих, передает РИА Новости сообщение агентства «Рейтер».
По словам исполняющей обязанности помощника министра обороны по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл, в прошлом году зафиксировано 6172 сообщения о подобного рода посягательствах. В 2015 году в адрес командования поступило 6082 таких сообщения.
«Для сравнения, в 2012 году были зафиксированы всего 3604 сообщения о сексуальных посягательствах», – добавила она.
По словам исполняющей обязанности помощника министра обороны по боевой готовности Элизабет Ван Уинкл, в прошлом году зафиксировано 6172 сообщения о подобного рода посягательствах. В 2015 году в адрес командования поступило 6082 таких сообщения.
«Для сравнения, в 2012 году были зафиксированы всего 3604 сообщения о сексуальных посягательствах», – добавила она.
Мы считаем, что увеличение показателей отчетности – это индикатор постоянно растущего доверия к нашей системе поддержки,сказала агентству Ван Уинкл.
Использованы фотографии: http://www.slavicsac.com
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