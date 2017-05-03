12:26 03 мая

КНР и РФ: вероятность создания «альянса» против США

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Вашингтонские стратеги опасаются, что Москва и Пекин создадут «формализованный» альянс и могут пойти на вооружённый конфликт с США. Военный союз русских и китайцев выглядит достаточно сильным, чтобы его мощи хватило на «интенсивную и продолжительную войну» с заокеанской сверхдержавой. Впрочем, военный сценарий представляется экспертам маловероятным.



На эту тему рассуждает Лайл Голдстайн в журнале «The National Interest» . Автор материала — доцент Китайского института морских исследований в Военно-морском военном колледже США в Ньюпорте.


Сценарий, который касается американских специалистов по оборонному планированию, да и всех остальных специалистов тоже, — это «редко обсуждаемая возможность» того, что Китай и Россия могут «каким-то образом» участвовать в совместном вооружённом конфликте с Соединёнными Штатами, указывает аналитик.

Ни Москва, ни Пекин не являются достаточно сильными, чтобы пойти на противостояние с США, на «интенсивную многолетнюю войну». Однако «хорошо скоординированные усилия этого тандема» могут, без сомнения, обернуться «серьёзными проблемами для старой сверхдержавы».

Тем не менее, подобный сценарий считается крайне маловероятным — отчасти потому, что главным уроком холодной войны, по-видимому, было ошибочное представление о коммунистическом блоке как монолитной структуре. На самом деле «он был сильно раздроблен».

Сегодня уже не те времена. Сегодня на планете «новый мир». И в этом мире «очевидны доказательства» того, что Москва и Пекин сближаются. Некоторые из последних примеров их геостратегического объединения: большая китайская делегация на конференции по Арктике, прошедшей в Архангельске; всё более решительная поддержка Пекином вмешательства России в Сирию; наконец, дуэт России и Китая, выступающих вместе «категорически против развёртывания американской системы THAAD в Южной Корее».

Пекинские стратеги недаром обсуждают вероятность создания альянса между Китаем и Россией. В некоторых материалах даются «относительно объективные аргументы» в этом вопросе. Эти аргументы имеют большое значение «для будущего мировой политики», полагает автор.

В одной из свежих китайских статей под названием «Союз с Китаем? Национальные интересы России и вероятность создания китайско-российского альянса» высказывается мнение, что альянс между Китаем и Россией может быть заключён в рамках «преобразующей стратегии». Указывается, что известные эксперты в Пекине (например, Чжан Вэньму) такой подход одобряют. Упомянутый товарищ Чжан считает, что «сдерживание, проводимое США, предполагает ответ в виде китайско-российского контрсдерживания».

Автор китайской статьи приходит к выводу, что альянс РФ и КНР может быть «эффективным инструментом» для преодоления «американского давления».

Вопрос «огромной сырьевой базы» России тоже считается «вполне уместным» для будущего обсуждения в Пекине.

Большая же часть материала наполнена рассуждениями на тему того, в каких формах могут сближаться Россия и Китай и как к этому будут относиться другие политические игроки. К примеру, речь идёт о том, что альянс будут воспринимать не как детище «оборонительной реакции», а скорее как «оскорбительный» союз, как «агрессивный» шаг.

С одной стороны, китайский автор указывает на классический аргумент, отмечая, что Китай может оказаться втянутым в ненужные военные конфликты. С другой стороны, он пишет, что Россия вряд ли нуждается в помощи китайских вооружённых сил. Более того, в статье неоднократно подчёркивается, что превращение экономического влияния КНР в военное — «относительно медленный процесс», характеризующийся отставанием даже в те годы, когда экономический подъём страны наиболее очевиден. Несмотря на то, что это прямо не указано, автор, по-видимому, подразумевает, что сохраняющаяся военная слабость Китая является препятствием для союза между Китаем и Россией (то есть Китай не рассматривается в качестве достаточно способного партнёра).

Тем более удивительно заявление автора о том, что Китай будет в гипотетическом альянсе… «старшим партнёром». Это случится во многом благодаря его экономическому весу. И всё-таки Пекин «неизбежно потребует большей помощи со стороны Москвы в рамках этого альянса», учитывая очевидное стратегическое давление США на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правда, в этом случае альянс между Китаем и Россией создаст определённые противоречия в российской дипломатии, например, в отношениях Москвы с государствами Юго-Восточной Азии.

Кроме того, китайский стратег отмечает, что первым приоритетом России будет всё же оставаться улучшение экономики, а это, в свою очередь, будет зависеть от улучшения отношений с Европой и Соединёнными Штатами.

Также отмечается, что американо-китайское сотрудничество по многим вопросам может «не сохраниться» в том случае, если Пекин предпримет шаги по активному сближению с Россией. Делается отсылка и к разнице в восприятии культур: опросы показывают, что, если китайцы настроены благосклонно к России, то русские не отвечают Китаю взаимностью.

Вместе с тем альянс всё равно возможен, особенно ввиду «давления со стороны Соединённых Штатов и их союзников». Китай «нуждается в стране, с которой он может тесно сотрудничать, и это станет стратегическим тылом, на который можно будет рассчитывать, и эта страна — Россия».

Что до энергетической составляющей такого альянса, то прямо утверждается, что увеличение поставок нефти и газа из России повысит энергетическую безопасность Китая.

В геополитике автор предлагает координацию между Китаем и Россией по сложным дипломатическим вопросам (вопросы Ирана и Северной Кореи).

Однако в заключение аналитик признаёт, что два партнёра уже сейчас «вполне удовлетворены неуклонно улучшающимся климатом сотрудничества» и не видят больших преимуществ «в формализации партнёрства», по крайней мере, в ближайшем будущем. Столь туманные заявления, вероятно, означают, что предполагается длительный, постепенный процесс, и Пекин мудро избегает любых стремительных шагов. Также указывается, что стратегическое сдерживание США пока «не достигло уровня, при котором обеим странам необходимо реагировать путём создания альянса».

Последнее, добавим, звучит как ясное, недвусмысленное предупреждение американцам: ежели Вашингтон действительно попытается провести «перебалансировку» сил в регионе, то одним из возможных ответов Пекина будет открытое стремление к формализованному военному партнёрству с Москвой.

Для Москвы, в свою очередь, это означало бы окончательный поворот на Восток. Мир снова поделился бы на два геополитических «полюса».

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 12
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  1. inkass_98 Сегодня, 06:41 Новый
    Мир и так поделился на два полюса, пусть не равноценных, но все же.
    Согласен, что Россия сейчас все усилия направляет на выправление дел в экономике, пусть и с неоднозначными результатами. Но вот что зацепило, так это уверенность в том, что Россия и Китай не смогут вытянуть "интенсивную многолетнюю войну" с США. Если мне склероз не изменяет, то как раз СССР и Китай "тянули" такие войны, причем на своей территории. При этом их экономики так же были слабее экономик противника, но сильнее было желание победить.
    У меня как раз сомнения в другом: США экономически может потянуть войну с противником уровня России и Китая, но готово ли их население да и армия к таким условиям войны? Корея и Вьетнам показали, что нет. Сейчас обстановка в американском обществе гораздо более напряженная, в разных ветвях власти также имеются достаточно противоречивые тенденции, союзнички по НАТО и прочим организациям также еще те помощники будут. Так что, боюсь, но именно Америка будет проигравшей стороной в глобальной войне. Хотя и победителей в ней млжет не быть.
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    inkass_98
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:49 Новый
      Так что, боюсь, но именно Америка будет проигравшей стороной в глобальной войне.


      belay Вообще то радоваться надо этому.
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      Тот же ЛЕХА
      1. inkass_98 Сегодня, 07:09 Новый
        Это был некий полемический прием, использовавшийся в дискуссии с виртуальным оппонентом. В данном случае - с автором статьи в «The National Interest», уповавшим на преимущества США.
        Не стоит все воспринимать буквально, тем более, что по тексту комментария моя позиция была отражена явно не как проамериканская.
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        inkass_98
      2. To be or not to be Сегодня, 11:19 Новый
        Кстати .о девочках!
        "Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, товарооборот России с Китаем в 2015 г. составил 68 065,15 млн. долл. (-28,6%), в т.ч. экспорт России в КНР – 33 263,76 млн. долл. (-20,0%), импорт из КНР – 34 801,39 млн. долл. (-35,2 %).

        Отрицательное сальдо торгового баланса за указанный период уменьшилось на 87,3% до 1537,63 млн. долл. (2,26% от совокупного товарооборота) против 12 070,83 млн. долл. в январе-декабре 2014 г.

        Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 16-ю позицию. По данному показателю ее опередили: США (558,38 млрд. долл., +0,6%), Гонконг (344,33 млрд. долл., -8,3%), Япония (278,68 млрд. долл., -10,8%), Р. Корея (275,90 млрд. долл., -5,0%), Тайвань (188,56 млрд. долл., -4,9%), Германия (156,80 млрд. долл., -11,8%), Австралия (113,98 млрд. долл., -16,7%), Малайзия (97,36 млрд. долл., -4,6%), Вьетнам (95,82 млрд. долл., +14,6%), Сингапур (79,67 млрд. долл.,
        -0,1%), Англия (78,54 млрд. долл., -2,9%), Таиланд (75,48 млрд. долл., +3,9), Индия (71,64 млрд. долл., +1,5%), Бразилия (71,60 млрд. долл., -17,3) и Голландия (68,27 млрд. долл., -8,1%).

        За Россией следуют: Канада (55,69 млрд. долл., +0,9%), Индонезия (54,24 млрд. долл., -14,6%), Франция (51,42 млрд. долл., -7,8%) и Италия (44,69 млрд. долл., -7,0%)."
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        To be or not to be
    2. сибиралт Сегодня, 08:40 Новый
      А кому выгоден этот альянс? Если Китаю, то пусть за него и платит, что, по вероятности сводится к нулю. А пока кругляк идет в Китай, то по всей с ним границе будут лесные пожары.
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      сибиралт
  2. Астарт Сегодня, 07:06 Новый
    По факту такой альянс уже формируется по многим направлениям. Это и совместные учения: морские, сухопутные, ПВО и обмен военных данных и координация действий на международной арене. Афганистан, Сирия, Ю.Китайское море и.т.д Все это подразумевает постоянные структуры выработки общих решений и обмена данных, А как и когда этот альянс будет оформлен юридически это десятый вопрос. (да и вообще надо ли это делать?)
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    Астарт
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:15 Новый
    Американские аналитики правильно чешут репу и побаиваются создания военного союза Москва-Пекин. Другое дело, как сложится ситуация во многом зависит от действий Сша, которые "прилагают усилия" подталкивая наши страны на более тесное сближение.
    Ни Москва, ни Пекин не являются достаточно сильными, чтобы пойти на противостояние с США

    Здесь можно согласиться только с тем, что ни Москва, ни Пекин не собираются первыми воевать с американцами, но ответку могут дать достойную. Что пока Сша и удерживает.
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    rotmistr60
  4. vladimirvn Сегодня, 08:14 Новый
    Китайцы торгаши. Они быстрее снюхаются с матрасами, чем с нами, если будет альтернатива.
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    vladimirvn
  5. Monster_Fat Сегодня, 09:08 Новый
    "Вероятность"? При Путине она равна "нулю". Китай исторически не признает "партнерских" отношений, Китай признает только свое главенство и свой приритет в любых "союзах" и "прочих объединениях по интересам". Путин не пойдет в подчиненное отношение к Китаю, не такой он человек, следовательно, стоит забыть о "союзе" с Китаем. Однако Путин выгоден Китаю, так как там понимают то, что не будет Путина и Россия "ляжет" под США и ЕС, что Китаю категорически не выгодно.
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    Monster_Fat
  6. нахтигалзиф Сегодня, 09:45 Новый
    Чо за бред про многолетнюю войну? Выдержит-невыдержит. Пиу-пиу и через час "метро 2033".
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    нахтигалзиф
  7. iouris Сегодня, 10:42 Новый
    Вероятность есть объективная мера возможности событию произойти (или, наоборот, не произойти) в данной серии опытов. Классический пример: опыт с бросанием монеты. Относительное число исходов, благоприятствующих интересующему нас событию есть вероятность. Вероятность измеряется числом от 0 до 1. Так вот. Опыты, производимые в последние 10000 лет показывают, что статистическая вероятность альянса с Китаем равна нулю. Следовательно, обсуждать нечего.
    Без производства испытаний задача о вероятности встречи блондинки с динозавром имеет решение - вероятность 0,5 ("встречу или не встречу").
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    iouris
  8. kunstkammer Сегодня, 12:22 Новый
    Честно говоря... такие « прогнозы» военного альянса несколько надоели. Этакие прожекты не соответствуют современной политики ни России ни Китая.
    А что же в реальности?
    А реально то, что нынешняя экономика России после возможного не ядерного масштабного нападения НАТО продержится максимум несколько недель и исход войны будет закономерен. Это бесспорно. И при таком раскладе только немедленная поставка продукции из Китая может спасти положение.
    Современный «ленд-лиз» - вот что уже сейчас надо обговаривать с Китаем.
    Китай взаимно заинтересован в такой линии снабжения при нападении уже на него.
    Такой договор никого не «настораживает» и является чисто экономическим.
    Однако и потенциальный агрессор будет учитывать многократно увеличивающиеся возможности обеих стран.
    Это действительно выгодно и России и Китаю.
    Мы ведь не собираемся сами воевать за Китай или получить в помощь миллионную армию китайцев?
    Так что пора прекратить прожектёрство и переходить к реальности.
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    kunstkammer
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