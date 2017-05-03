КНР и РФ: вероятность создания «альянса» против США
Вашингтонские стратеги опасаются, что Москва и Пекин создадут «формализованный» альянс и могут пойти на вооружённый конфликт с США. Военный союз русских и китайцев выглядит достаточно сильным, чтобы его мощи хватило на «интенсивную и продолжительную войну» с заокеанской сверхдержавой. Впрочем, военный сценарий представляется экспертам маловероятным.
На эту тему рассуждает Лайл Голдстайн в журнале «The National Interest» . Автор материала — доцент Китайского института морских исследований в Военно-морском военном колледже США в Ньюпорте.
Сценарий, который касается американских специалистов по оборонному планированию, да и всех остальных специалистов тоже, — это «редко обсуждаемая возможность» того, что Китай и Россия могут «каким-то образом» участвовать в совместном вооружённом конфликте с Соединёнными Штатами, указывает аналитик.
Ни Москва, ни Пекин не являются достаточно сильными, чтобы пойти на противостояние с США, на «интенсивную многолетнюю войну». Однако «хорошо скоординированные усилия этого тандема» могут, без сомнения, обернуться «серьёзными проблемами для старой сверхдержавы».
Тем не менее, подобный сценарий считается крайне маловероятным — отчасти потому, что главным уроком холодной войны, по-видимому, было ошибочное представление о коммунистическом блоке как монолитной структуре. На самом деле «он был сильно раздроблен».
Сегодня уже не те времена. Сегодня на планете «новый мир». И в этом мире «очевидны доказательства» того, что Москва и Пекин сближаются. Некоторые из последних примеров их геостратегического объединения: большая китайская делегация на конференции по Арктике, прошедшей в Архангельске; всё более решительная поддержка Пекином вмешательства России в Сирию; наконец, дуэт России и Китая, выступающих вместе «категорически против развёртывания американской системы THAAD в Южной Корее».
Пекинские стратеги недаром обсуждают вероятность создания альянса между Китаем и Россией. В некоторых материалах даются «относительно объективные аргументы» в этом вопросе. Эти аргументы имеют большое значение «для будущего мировой политики», полагает автор.
В одной из свежих китайских статей под названием «Союз с Китаем? Национальные интересы России и вероятность создания китайско-российского альянса» высказывается мнение, что альянс между Китаем и Россией может быть заключён в рамках «преобразующей стратегии». Указывается, что известные эксперты в Пекине (например, Чжан Вэньму) такой подход одобряют. Упомянутый товарищ Чжан считает, что «сдерживание, проводимое США, предполагает ответ в виде китайско-российского контрсдерживания».
Автор китайской статьи приходит к выводу, что альянс РФ и КНР может быть «эффективным инструментом» для преодоления «американского давления».
Вопрос «огромной сырьевой базы» России тоже считается «вполне уместным» для будущего обсуждения в Пекине.
Большая же часть материала наполнена рассуждениями на тему того, в каких формах могут сближаться Россия и Китай и как к этому будут относиться другие политические игроки. К примеру, речь идёт о том, что альянс будут воспринимать не как детище «оборонительной реакции», а скорее как «оскорбительный» союз, как «агрессивный» шаг.
С одной стороны, китайский автор указывает на классический аргумент, отмечая, что Китай может оказаться втянутым в ненужные военные конфликты. С другой стороны, он пишет, что Россия вряд ли нуждается в помощи китайских вооружённых сил. Более того, в статье неоднократно подчёркивается, что превращение экономического влияния КНР в военное — «относительно медленный процесс», характеризующийся отставанием даже в те годы, когда экономический подъём страны наиболее очевиден. Несмотря на то, что это прямо не указано, автор, по-видимому, подразумевает, что сохраняющаяся военная слабость Китая является препятствием для союза между Китаем и Россией (то есть Китай не рассматривается в качестве достаточно способного партнёра).
Тем более удивительно заявление автора о том, что Китай будет в гипотетическом альянсе… «старшим партнёром». Это случится во многом благодаря его экономическому весу. И всё-таки Пекин «неизбежно потребует большей помощи со стороны Москвы в рамках этого альянса», учитывая очевидное стратегическое давление США на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правда, в этом случае альянс между Китаем и Россией создаст определённые противоречия в российской дипломатии, например, в отношениях Москвы с государствами Юго-Восточной Азии.
Кроме того, китайский стратег отмечает, что первым приоритетом России будет всё же оставаться улучшение экономики, а это, в свою очередь, будет зависеть от улучшения отношений с Европой и Соединёнными Штатами.
Также отмечается, что американо-китайское сотрудничество по многим вопросам может «не сохраниться» в том случае, если Пекин предпримет шаги по активному сближению с Россией. Делается отсылка и к разнице в восприятии культур: опросы показывают, что, если китайцы настроены благосклонно к России, то русские не отвечают Китаю взаимностью.
Вместе с тем альянс всё равно возможен, особенно ввиду «давления со стороны Соединённых Штатов и их союзников». Китай «нуждается в стране, с которой он может тесно сотрудничать, и это станет стратегическим тылом, на который можно будет рассчитывать, и эта страна — Россия».
Что до энергетической составляющей такого альянса, то прямо утверждается, что увеличение поставок нефти и газа из России повысит энергетическую безопасность Китая.
В геополитике автор предлагает координацию между Китаем и Россией по сложным дипломатическим вопросам (вопросы Ирана и Северной Кореи).
Однако в заключение аналитик признаёт, что два партнёра уже сейчас «вполне удовлетворены неуклонно улучшающимся климатом сотрудничества» и не видят больших преимуществ «в формализации партнёрства», по крайней мере, в ближайшем будущем. Столь туманные заявления, вероятно, означают, что предполагается длительный, постепенный процесс, и Пекин мудро избегает любых стремительных шагов. Также указывается, что стратегическое сдерживание США пока «не достигло уровня, при котором обеим странам необходимо реагировать путём создания альянса».
Последнее, добавим, звучит как ясное, недвусмысленное предупреждение американцам: ежели Вашингтон действительно попытается провести «перебалансировку» сил в регионе, то одним из возможных ответов Пекина будет открытое стремление к формализованному военному партнёрству с Москвой.
Для Москвы, в свою очередь, это означало бы окончательный поворот на Восток. Мир снова поделился бы на два геополитических «полюса».
На эту тему рассуждает Лайл Голдстайн в журнале «The National Interest» . Автор материала — доцент Китайского института морских исследований в Военно-морском военном колледже США в Ньюпорте.
Сценарий, который касается американских специалистов по оборонному планированию, да и всех остальных специалистов тоже, — это «редко обсуждаемая возможность» того, что Китай и Россия могут «каким-то образом» участвовать в совместном вооружённом конфликте с Соединёнными Штатами, указывает аналитик.
Ни Москва, ни Пекин не являются достаточно сильными, чтобы пойти на противостояние с США, на «интенсивную многолетнюю войну». Однако «хорошо скоординированные усилия этого тандема» могут, без сомнения, обернуться «серьёзными проблемами для старой сверхдержавы».
Тем не менее, подобный сценарий считается крайне маловероятным — отчасти потому, что главным уроком холодной войны, по-видимому, было ошибочное представление о коммунистическом блоке как монолитной структуре. На самом деле «он был сильно раздроблен».
Сегодня уже не те времена. Сегодня на планете «новый мир». И в этом мире «очевидны доказательства» того, что Москва и Пекин сближаются. Некоторые из последних примеров их геостратегического объединения: большая китайская делегация на конференции по Арктике, прошедшей в Архангельске; всё более решительная поддержка Пекином вмешательства России в Сирию; наконец, дуэт России и Китая, выступающих вместе «категорически против развёртывания американской системы THAAD в Южной Корее».
Пекинские стратеги недаром обсуждают вероятность создания альянса между Китаем и Россией. В некоторых материалах даются «относительно объективные аргументы» в этом вопросе. Эти аргументы имеют большое значение «для будущего мировой политики», полагает автор.
В одной из свежих китайских статей под названием «Союз с Китаем? Национальные интересы России и вероятность создания китайско-российского альянса» высказывается мнение, что альянс между Китаем и Россией может быть заключён в рамках «преобразующей стратегии». Указывается, что известные эксперты в Пекине (например, Чжан Вэньму) такой подход одобряют. Упомянутый товарищ Чжан считает, что «сдерживание, проводимое США, предполагает ответ в виде китайско-российского контрсдерживания».
Автор китайской статьи приходит к выводу, что альянс РФ и КНР может быть «эффективным инструментом» для преодоления «американского давления».
Вопрос «огромной сырьевой базы» России тоже считается «вполне уместным» для будущего обсуждения в Пекине.
Большая же часть материала наполнена рассуждениями на тему того, в каких формах могут сближаться Россия и Китай и как к этому будут относиться другие политические игроки. К примеру, речь идёт о том, что альянс будут воспринимать не как детище «оборонительной реакции», а скорее как «оскорбительный» союз, как «агрессивный» шаг.
С одной стороны, китайский автор указывает на классический аргумент, отмечая, что Китай может оказаться втянутым в ненужные военные конфликты. С другой стороны, он пишет, что Россия вряд ли нуждается в помощи китайских вооружённых сил. Более того, в статье неоднократно подчёркивается, что превращение экономического влияния КНР в военное — «относительно медленный процесс», характеризующийся отставанием даже в те годы, когда экономический подъём страны наиболее очевиден. Несмотря на то, что это прямо не указано, автор, по-видимому, подразумевает, что сохраняющаяся военная слабость Китая является препятствием для союза между Китаем и Россией (то есть Китай не рассматривается в качестве достаточно способного партнёра).
Тем более удивительно заявление автора о том, что Китай будет в гипотетическом альянсе… «старшим партнёром». Это случится во многом благодаря его экономическому весу. И всё-таки Пекин «неизбежно потребует большей помощи со стороны Москвы в рамках этого альянса», учитывая очевидное стратегическое давление США на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Правда, в этом случае альянс между Китаем и Россией создаст определённые противоречия в российской дипломатии, например, в отношениях Москвы с государствами Юго-Восточной Азии.
Кроме того, китайский стратег отмечает, что первым приоритетом России будет всё же оставаться улучшение экономики, а это, в свою очередь, будет зависеть от улучшения отношений с Европой и Соединёнными Штатами.
Также отмечается, что американо-китайское сотрудничество по многим вопросам может «не сохраниться» в том случае, если Пекин предпримет шаги по активному сближению с Россией. Делается отсылка и к разнице в восприятии культур: опросы показывают, что, если китайцы настроены благосклонно к России, то русские не отвечают Китаю взаимностью.
Вместе с тем альянс всё равно возможен, особенно ввиду «давления со стороны Соединённых Штатов и их союзников». Китай «нуждается в стране, с которой он может тесно сотрудничать, и это станет стратегическим тылом, на который можно будет рассчитывать, и эта страна — Россия».
Что до энергетической составляющей такого альянса, то прямо утверждается, что увеличение поставок нефти и газа из России повысит энергетическую безопасность Китая.
В геополитике автор предлагает координацию между Китаем и Россией по сложным дипломатическим вопросам (вопросы Ирана и Северной Кореи).
Однако в заключение аналитик признаёт, что два партнёра уже сейчас «вполне удовлетворены неуклонно улучшающимся климатом сотрудничества» и не видят больших преимуществ «в формализации партнёрства», по крайней мере, в ближайшем будущем. Столь туманные заявления, вероятно, означают, что предполагается длительный, постепенный процесс, и Пекин мудро избегает любых стремительных шагов. Также указывается, что стратегическое сдерживание США пока «не достигло уровня, при котором обеим странам необходимо реагировать путём создания альянса».
Последнее, добавим, звучит как ясное, недвусмысленное предупреждение американцам: ежели Вашингтон действительно попытается провести «перебалансировку» сил в регионе, то одним из возможных ответов Пекина будет открытое стремление к формализованному военному партнёрству с Москвой.
Для Москвы, в свою очередь, это означало бы окончательный поворот на Восток. Мир снова поделился бы на два геополитических «полюса».
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru