12:03 02 мая

КНДР назвала маневры американских бомбардировщиков провокацией

Северная Корея назвала маневры американских стратегических бомбардировщиков в рамках учений с Южной Кореей безрассудной провокацией, передает РИА Новости сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Эта безрассудная военная провокация толкает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны,
— говорится в заявлении ЦТАК.




Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений Вашингтона и Сеула. Ранее американские ВВС сообщили о вылете двух бомбардировщиков B-1B Lancer с базы на острове Гуам в рамках совместных учений с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что маневры направлены на "сдерживание провокаций" северокорейской стороны. Пхеньян назвал совместные учения США и Южной Кореи "отработкой сброса ядерной бомбы" на ключевые объекты страны.

Накануне КНДР заявила об "ускорении мер для наращивания сил ядерного сдерживания" в ответ на завершение учений Вашингтона и Сеула и на фоне направления американской ударной авиагруппы в район Корейского полуострова. В субботу Пхеньян совершил очередную неудачную попытку пуска баллистической ракеты.Испытания состоялись спустя несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения в отношении этой страны, а Южная Корея предложила задуматься над тем, может ли Северная Корея оставаться членом ООН.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›бомбардировщик b-1b lancer фото
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Комментарии 13

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  1. cniza Сегодня, 11:03
    Ну вот ещё одна вечная тема , а вернее гнойный нарыв , лопнет мало никому не покажется.
    cniza
    1. Александр романов Сегодня, 11:05
      Цитата: cniza
      а вернее гнойный нарыв , лопнет мало никому не покажется.

      Спасибо Киму за это.
      Отдельное большое спасибо тем.кто тут Кима поддерживает.
      Александр романов
      1. Чёрный Сегодня, 11:15
        Цитата: Александр романов
        Спасибо Киму за это.

        Там оба хороши.Не секрет, что после того, что натворили США в Мире за последние годы, любая, даже самая малая страна будет стремиться к ядерному вооружению, чтобы хоть как то обезопасить себя от США и НАТО.
        Чёрный
        1. Александр романов Сегодня, 11:20
          Цитата: Чёрный
          Там оба хороши.

          Трампа тут уже никто не поддерживает,все его друзья,которые всех помоями поливали.перед выборами,сейчас за Кима горои стоят.
          Потому с Трампом всё и так понятно.
          Цитата: Чёрный
          любая, даже самая малая страна будет стремиться к ядерному вооружению

          Стран много,но к ядерному вооружению они не стремятся.
          Александр романов
          1. Макаров Сегодня, 11:55
            не стремятся, потому что не в состоянии его создать...
            Макаров
      2. NordUral Сегодня, 11:28
        Не все так примитивно, Романов. С палкой в заднице кореец жизнь заканчивать не имеет желания. А ваши Штаты - оборзевший бандит с большой дороги, так что любой задумается, как от него отмахиваться..
        NordUral
    2. Чёрный Сегодня, 11:05
      Барыга и неадекват решили померятся: у кого яйца крепче....в итоге - один доиграется, второй дотрындится.....Правда,грусно будет всем вокруг...
      Чёрный
      1. Александр романов Сегодня, 11:15
        Цитата: Чёрный
        Барыга и неадекват

        Любителям Кима посвещается wassat
        Александр романов
    3. bouncyhunter Сегодня, 11:10
      Друг дружку в задницу булавками колют и не один не хочет остановиться первым . Как дети малые ...
      bouncyhunter
      1. cniza Сегодня, 11:18
        Паша , хрен бы с ними если бы они были на другой планете , а так нам их "любезности" сам знаешь , что могут натворить.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 11:25
          То-то и оно , что резвятся эти двое не "где-то там" , а "вот он , здесь" . Всыпать бы и одному , и второму ремешка отцовского , да по углам расставить ...
          bouncyhunter
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    маневры направлены на "сдерживание провокаций" северокорейской стороны

    Странное "сдерживание провокаций" путем обострения обстановки своими провокациями (простите за тавтологию).
    rotmistr60
  3. yuriy55 Сегодня, 11:54
    КНДР назвала маневры американских бомбардировщиков провокацией

    А я бы подготовил к продаже в КНДР комплексы С-300... belay С рассрочкой оплаты на 25 лет... belay Чтобы не провоцировали...
    yuriy55
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