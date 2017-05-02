КНДР назвала маневры американских бомбардировщиков провокацией
Северная Корея назвала маневры американских стратегических бомбардировщиков в рамках учений с Южной Кореей безрассудной провокацией, передает РИА Новости сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений Вашингтона и Сеула. Ранее американские ВВС сообщили о вылете двух бомбардировщиков B-1B Lancer с базы на острове Гуам в рамках совместных учений с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что маневры направлены на "сдерживание провокаций" северокорейской стороны. Пхеньян назвал совместные учения США и Южной Кореи "отработкой сброса ядерной бомбы" на ключевые объекты страны.
Накануне КНДР заявила об "ускорении мер для наращивания сил ядерного сдерживания" в ответ на завершение учений Вашингтона и Сеула и на фоне направления американской ударной авиагруппы в район Корейского полуострова. В субботу Пхеньян совершил очередную неудачную попытку пуска баллистической ракеты.Испытания состоялись спустя несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения в отношении этой страны, а Южная Корея предложила задуматься над тем, может ли Северная Корея оставаться членом ООН.
Эта безрассудная военная провокация толкает ситуацию на Корейском полуострове к грани ядерной войны,— говорится в заявлении ЦТАК.
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений Вашингтона и Сеула. Ранее американские ВВС сообщили о вылете двух бомбардировщиков B-1B Lancer с базы на острове Гуам в рамках совместных учений с Южной Кореей. В Сеуле заявили, что маневры направлены на "сдерживание провокаций" северокорейской стороны. Пхеньян назвал совместные учения США и Южной Кореи "отработкой сброса ядерной бомбы" на ключевые объекты страны.
Накануне КНДР заявила об "ускорении мер для наращивания сил ядерного сдерживания" в ответ на завершение учений Вашингтона и Сеула и на фоне направления американской ударной авиагруппы в район Корейского полуострова. В субботу Пхеньян совершил очередную неудачную попытку пуска баллистической ракеты.Испытания состоялись спустя несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения в отношении этой страны, а Южная Корея предложила задуматься над тем, может ли Северная Корея оставаться членом ООН.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›бомбардировщик b-1b lancer фото
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