Новая Зеландия закупает патрульные самолёты Poseidon
Минобороны США направило Конгрессу уведомление предстоящей продаже Новой Зеландии 4-х базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), сообщает bmpd .
Базовый патрульный самолет Lockheed P-3K2 Orion из состава 5-й эскадрильи ВВС Новой Зеландии, февраль 2017 года.
Предполагаемая стоимость сделки $ 1,46 млрд, вооружение и радиогидроакустические буи в поставку не входят.
Новые самолеты должны будут заменить в Новой Зеландии 6 базовых Lockheed P-3K2 Orion, возраст которых к настоящему времени превысил 50 лет (приобретались как самолеты Р-3В, затем неоднократно модернизировались до варианта P-3K2).
«В качестве теоретической альтернативы закупке самолетов Р-8А Новая Зеландия рассматривала возможность приобретения новых японских базовых патрульных самолетов Kawasaki P-1, однако, как и следовало ожидать, Р-8А оказался единственным реальным вариантом», – говорится в статье.
Таким образом, Новая Зеландия может стать пятым иностранным заказчиком Р-8, после Индии (получила восемь P-8I), Австралии (заказала 15 самолетов Р-8А), Великобритании (заказала девять Р-8А) и Норвегии (заказала 5 Р-8А).
В ВМС США имеется на вооружении 50 самолетов Р-8А (всего заказано 117 машин).
Предполагаемая стоимость сделки $ 1,46 млрд, вооружение и радиогидроакустические буи в поставку не входят.
Новые самолеты должны будут заменить в Новой Зеландии 6 базовых Lockheed P-3K2 Orion, возраст которых к настоящему времени превысил 50 лет (приобретались как самолеты Р-3В, затем неоднократно модернизировались до варианта P-3K2).
«В качестве теоретической альтернативы закупке самолетов Р-8А Новая Зеландия рассматривала возможность приобретения новых японских базовых патрульных самолетов Kawasaki P-1, однако, как и следовало ожидать, Р-8А оказался единственным реальным вариантом», – говорится в статье.
Таким образом, Новая Зеландия может стать пятым иностранным заказчиком Р-8, после Индии (получила восемь P-8I), Австралии (заказала 15 самолетов Р-8А), Великобритании (заказала девять Р-8А) и Норвегии (заказала 5 Р-8А).
В ВМС США имеется на вооружении 50 самолетов Р-8А (всего заказано 117 машин).
Использованы фотографии: Королевские ВВС Новой Зеландии
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти