11:56 02 мая

Новая Зеландия закупает патрульные самолёты Poseidon

Минобороны США направило Конгрессу уведомление предстоящей продаже Новой Зеландии 4-х базовых патрульных самолетов Boeing P-8A Poseidon по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS), сообщает bmpd .

Новая Зеландия закупает патрульные самолёты Poseidon
Базовый патрульный самолет Lockheed P-3K2 Orion из состава 5-й эскадрильи ВВС Новой Зеландии, февраль 2017 года.

Предполагаемая стоимость сделки $ 1,46 млрд, вооружение и радиогидроакустические буи в поставку не входят.


Новые самолеты должны будут заменить в Новой Зеландии 6 базовых Lockheed P-3K2 Orion, возраст которых к настоящему времени превысил 50 лет (приобретались как самолеты Р-3В, затем неоднократно модернизировались до варианта P-3K2).

«В качестве теоретической альтернативы закупке самолетов Р-8А Новая Зеландия рассматривала возможность приобретения новых японских базовых патрульных самолетов Kawasaki P-1, однако, как и следовало ожидать, Р-8А оказался единственным реальным вариантом», – говорится в статье.

Таким образом, Новая Зеландия может стать пятым иностранным заказчиком Р-8, после Индии (получила восемь P-8I), Австралии (заказала 15 самолетов Р-8А), Великобритании (заказала девять Р-8А) и Норвегии (заказала 5 Р-8А).

В ВМС США имеется на вооружении 50 самолетов Р-8А (всего заказано 117 машин).

Использованы фотографии: Королевские ВВС Новой Зеландии
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Комментарии 10

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  1. Чёрный Сегодня, 11:07
    А эти с кем воевать собрались? what
    Чёрный
    1. Арон Заави Сегодня, 11:12
      Цитата: Чёрный
      А эти с кем воевать собрались? what

      Ну почему воевать? Они просто вместь с американцами и австралийцами создают систему непрерывного воздушного патрулирования.
      Арон Заави
      1. ВадимЖивов Сегодня, 11:25
        А зачем и от кого. Это ведь всё не бесплатно или Новая Зеландия впереди планеты всей в финансовом плане? hi
        ВадимЖивов
        1. Арон Заави Сегодня, 11:29
          Цитата: ВадимЖивов
          А зачем и от кого. Это ведь всё не бесплатно или Новая Зеландия впереди планеты всей в финансовом плане? hi

          Они достаточно хорошо живут.
          Арон Заави
        2. Pirogov Сегодня, 11:37
          Цитата: ВадимЖивов
          А зачем и от кого. Это ведь всё не бесплатно или Новая Зеландия впереди планеты всей в финансовом плане?

          От китайских товарищей и русских партнёров. Новая Зеландия достаточно богатая страна.
          Pirogov
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:08
    Накачивают регион под завязку оружием...осталось только спичку поднести к этой бочке с порохом.
    Тот же ЛЕХА
    1. bouncyhunter Сегодня, 11:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Накачивают регион под завязку оружием...осталось только спичку поднести к этой бочке с порохом.

      Повода для паники не вижу . В статье же ясно сказано :
      Новые самолеты должны будут заменить в Новой Зеландии 6 базовых Lockheed P-3K2 Orion, возраст которых к настоящему времени превысил 50 лет
      bouncyhunter
  3. ВадимЖивов Сегодня, 11:13
    "единственным реальным вариантом" можно ничего не комментировать и добавлять. Бабки на бочку и будет тебе американское чудо... hi
    ВадимЖивов
  4. Толстоевский Сегодня, 11:16
    решили повоевать с автралией? неплохо бы
    Толстоевский
    1. Чёрный Сегодня, 11:24
      Цитата: Толстоевский
      решили повоевать с автралией? неплохо бы

      ...с Фиджами smile
      Чёрный
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