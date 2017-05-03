Записки Колорадского Таракана. Мы теперь можем всё! Даже ЛГБТ-радугу декоммунизировать!
Приветствую вас и нас, уважаемые друзья и коллеги! Наверное, скажете, а что это Таракан расписался в последнее время? Сам иногда поражаюсь. Но хочется. Если очень хочется, то лучше не противиться. Вы ведь тоже такие. Есть свободная минутка, и вы уже в международных новостях, ну и, надеюсь, Таракана читаете.
Ну, начнем с прекрасного. Вы там не забыли, что на Украине будет Евровидение? Не? Судя по тому, сколько внимания этому событию уделялось раньше, такого не забудешь. Это мы так думали. А оказалось, что ровно тогда, когда разговоры о Евровидении прекратились у вас, они прекратились и у нас. И даже в Европе. Будет — и будет… Но мы готовимся. И, как это у нас принято, с огоньком и задором.
И вот вам первая наша новость. Смотрите и не говорите потом, что не видели. В одном из предыдущих репортажей я с помощью своего молодого помощника показал вам Арку Дружбы. Которая символизировала дружбу русского и украинского народов.
Двое мужчин держат орден Дружбы Народов, а справа скульптурная группа, изображающая представителей всего украинского народа, смотрит на них. С вполне понятным выражением на лицах. Без ужаса или ненависти. Добрый такой ансамбль.
Но — пришли, как говорится, иные времена. Евро. Евровидения и европонимания. Евроустремления.
И вот вам, как арка выглядит сегодня. Знаково? А то! Это вам не просто дружба теперь, это евродружба! В современном понимании толерастии и прочих евроизысков.
Как вам? Вот и нам тоже. И пусть никого не смущает, что ЛГБТ-радуга несколько кастрирована. Все тут понятно и так: красный цвет нынче под запретом, и подлежит немедленной декоммунизации. Вот, такое у нас понимание.
Зато теперь у Киева появилось новое еврорыло. Толерантное. Могем, однако. Завидуйте. В России такого нет, и видимо, никогда не будет. А у нас — уже.
Мы тут понимаем, что орден Дружбы Народов у них из рук-то точно выпилят. Но тогда вопрос, а что вместо него дадут в свете последних событий? Делаем предположения, но какая-то порнуха получается сплошная. Ну как будут кобзари да козаки смотреть на двух мужиков, у которых в руках… А там и женщины в скульптурной группе есть...
И все равно какое-то странное ощущение. Такое важнейшее событие для Европы, а вот... Плюнули в сторону России и событие стало рядовым. Что за феномен такой? Инопланетяне или и правда Россию "крышует", ой извините, покрывает Богоматерь? Не зря же нам от предков праздник достался — Покров пресвятой Богоматери.
Сейчас кто-то из ура патриотично настроенных читателей скажет: "Хитрый Таракан. То он украинец, то к русским примазывается". Не примазывался и не буду. Просто потому, что вы же сами, дорогие друзья, "совершенно в дырочку" пишете: "Русские и украинцы — один народ".
А для понимания этих слов урякалками, расскажу-ка я вам одну историю с одесского "Привоза". Для тех, кто не был в Одессе, "Привоз" — это название рынка. Итак...
Одесса, "Привоз", рыбный ряд. Тётка огромных размеров:
— Бички!!! Бички!!!
Приезжий "радетель русского языка" решил научить тётку правильно говорить:
— Женщина, правильно говорить "Бычки"...
— Правильно "Neogobius fluviatilis", малахольный, а бычки докуривал ваш папа в детском саду, когда я уже тут бички торговала...
Отвлекусь немного от культуры, а то так и тянет за вилы взяться.
Помните мои недавние селянские записки? Те, в которых я о земле с вами разговаривал? Так вот, затихли наши чиновники, прямо как будто из наших. Сидят, молчат, о требованиях МВФ не вспоминают. А тут раз. И прямо по хитрой рыжей морде... Или не рыжей? Ладно, пусть будет просто по наглой и хитрой морде. Постоянный представитель этого самого МВФ в Украине Жером Ваше ехидно так: "Рынок земли необходимо запустить в кратчайшие сроки". "Ну это же Ваше...". Думаю, так подумали наши паны атаманы. Дорого нам туристический безвиз обойдется.
А ведь есть ещё одна проблема. Праздники эти... Ладно 1 мая. Все на дачи и огороды. А 8 и 9? Я вот тут как-то сидел в рабочее время дома, капало сильно на улице, задумался об одной странной особенности Украины. Уверен, что вы, учитывая величину и способность ходить по лужам без особого вреда, об этом не задумывались.
Слушаю новости Украины. Понимаю, что врут, а по цифрам выходит, перемога. Проверяю цифры. Точно. Так и сообщает статистика. Следующий блок новостей. О России. Опять понимаю, что врут. а по цифрам опять у нас перемога. Проверяю российские источники. Точно всё. В голове шум, мозг кипит. В чем секрет?
Ну я насекомое вредное. Жизнью и дустом травленное. Тапками битое. Но живучее. И умное. Нашел ответ на такой парадокс. Можете проверить прямо сегодня. Только телевизор включите на любое ток-шоу. Дополнительное доказательство будет. Как же просто доказать людям что белое это черное и наоборот.
Почитайте как звучит и найдите отличия. "В то время, когда средняя пенсия для стариков и инвалидов составляет чуть больше 140-150 долларов, правительство находит 5,7 миллионов рублей на строительство нового парка в микрорайоне, который ещё и не заселен полностью". "В то время, когда средняя пенсия для стариков и инвалидов составляет 8000-8500 рублей, правительство находит 100 000 долларов на строительство нового парка в микрорайоне, который и не заселен полностью".
Надеюсь вы, друзья мои, люди сообразительные. Не зря же мы с вами столько общаемся. Взаимообучаемся. Я ведь не зря вас к телевизору отправил. Послушайте новости у нас и у вас. И выступления ваших и наших либерастов послушайте. Спасибо Таракану скажете.
Ладно, вернусь к праздникам. Сегодня Украина напоминает скороварку с паром на достаточно хорошем "советском" газу. Кипит внутри. А клапан вроде, и не справляется с потоком пара. Сидим, смотрим и молим Бога, чтобы сварился борщ, а не рванула бомба. Внешне всё красиво. А внутри жутковато.
Страна реально в раскоряку встала. 8 мая будем отмечать день скорби и примирения. Нас победили, и мы скорбим о своих погибших воинах. И молим победителей примириться с нами. Как ни крути, а ведь этот день в Европе именно так и воспринимается. Они в трауре от нашей Победы. Сын плотника и сын сапожника свернули головы величайшим европейским военным стратегам. Дикий "Иван" поставил на колени практически всю Европу.
9 мая будет день нашей Победы. Потомки тех, кому наши прадеды "оторвали крылья и лапы", естественно, будут стараться победить тех солдат, которые ещё живы. Победить их потомков. Победить победителей. С мертвыми у них получается.
Помните совсем недавнюю историю в близи села Кильчень Магдалиновского района Днепропетровской области? Когда два отморозка распилили памятник неизвестному офицеру на мемориальном комплексе "Братская могила мирных жителей-жертв фашизма и неизвестному советскому воину". И ведь не пацаны какие-нибудь. Одному 30, другому 41 год... Вот такая вот она теперь, слава Украине...
Но и у нас в Киеве не лучше, если честно. Вот вам еще небольшая такая прогулка по одной из центральных улиц. Чистенько, спокойно так. И вдруг вдали рисуется этакое… в национальных цветах.
Вообще принцип «если что-то пошло не так — покрась в жовто-блакитный, и все будет хорошо» соблюдается свято.
Это так теперь выглядит памятник Щорсу на проспекте. Хотели его отправить в музей декоммунизации, чтобы там все желающие могли смотреть на то, как мы расставались со своим прошлым. А вот ни фига!
Незадолго до демонтажа кто-то отпилил бронзовую ногу у коня. И уволок куда-то. Возможно, в цветмет сдал. Музей теперь памятник не принимает, ибо некомплект и уродство. Итог — сами видите. Обернули известным сочетанием цветов, и нормально.
И табличка "палач" на шее у памятника освободителю Киева от фашистов генерала Ватутина из той же серии. Эти мокрицы из национального корпуса таким образом стараются привлечь внимание общественности...к войне с Россией, которая сейчас в полном разгаре.
Правда, Ватутин пока еще стоит. И цветы, как видите, у памятника появляются. Не все еще в Киеве совсем от мозгов избавились, есть такое дело.
Недавно слышал слова одного человека. Не таракана. Извините, но пишу без купюр. "Зачем педерастам Международный женский день? А нацистам — День Победы...". Не скажешь лучше. Только кроме нацистов у нас много ещё нормальных людей. И скоро мы их увидим. 9 мая. Нацики нас бояться. Нацики боятся наших прадедов. Даже на фото. А мы не боимся. Пойдем и покажем.
Знакомые лица? Вот... Не знаю, как долго и насколько "пока", но есть.
И еще вам вдогонку.
Тоже наши. То есть, ваши. Эх, не хватает нынче Глеба с Володей... Но такая вот жизнь.
Опять придется напомнить вам о тараканьем мышлении. Забывайте человеческое и включайте нормальное, тараканье. Что получится если 8 разделить пополам?
Не поняли моего резкого ухода "в науку"? А не было никакого ухода. И это не наука, а пример показательный. Точнее ответ на дальнейшую судьбу моей страны. Большая и "пухленькая" восьмерка (Украина) уже никогда не будет восьмеркой. Она уже делится. Крым, Донбасс. На очереди Закарпатье, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков...
Если разделить восьмерку по вертикали...Получим две троечки. Даже в сумме эти троечки меньше восьми. Но, хоть что-то. А если по горизонтали? Разделили? И что? Два нуля! Из красивой, жирненькой восьмерки получилось два "ничего". Вот такой он, тараканий взгляд на простые вещи...
Не могу пройти и мимо моей Одессы. Уверен, что и вы следите с тревогой за событиями в этом городе. Ждете 2 мая. У вас хорошо написали про то, что одесситы ничего не забывают. И фото вы видели. Потому ограничусь напоминанием всего одного факта времен Великой Отечественной... Это и для тех, кто все понимает и тех, кто воюет на диване в Москве или каком-либо другом российском городе. А особенно для тех, на чьей совести те полторы сотни человек, что погибли тогда...
Одесса единственный город в СССР, где не судили предателей! Не потому, что не было там предателей. Было, и много. Не судили потому, что в ночь, когда немцы отступили, а советские войска НКВД ещё не вошли город, подпольщики и простые одесситы передушили всех предателей и полицаев. Всех! Очень показательный исторический пример.
Я всегда стараюсь обходить тему Донбасса. Но сегодня не получится. "Сепаратисты" готовятся нарушить минские соглашения! Это сегодня по всем СМИ проходит. Представляете? Готовятся и не скрывают этого. А знаете почему? Да День Победы у них. Праздник! И парад будет военный. И Бессмертный Полк будет. И георгиевские ленточки будут. И песни военные будут. А самое главное, я и мне подобные будем это смотреть! С не меньшим вниманием, чем московский парад... Это будет парад для настоящих украинцев. Наш парад!
Ох и бесятся сейчас в соседнем здании. Аж стены сотрясаются. Интернет и все эти спутниковые антенны такая гадость. Как хорошо фашистам прошлого века жилось в захваченном Киеве. Листовки сняли со стен и всё. Вроде и не знает никто правды. Потому и запустили гадость одну в информационное пространство.
Замминистра обороны Украины Игорь Павловский выступил с заявлением о готовности ВСУ перейти на военное положение. Готовы, мол, к обороне и другим задачам. Намекает на то, что гадость могут подкинуть к празднику. Наверное, странно будет звучать, но дай Бог республиканцам ответить на наши пакости достойно. Может это вернет хоть какую-то адекватность нашей власти.
Кстати, по армии у меня тоже есть новости. Помните заявления всех наших руководителей о самой сильной армии Европы? Всё. Уже не самые. Петро наш сказал, что мы вроде бы уже на 8 месте в Европе.
А Донбассу хочу нашу тараканью мудрость сказать. Правда, она не про нас. Вы когда-нибудь видели кошку, которой было бы интересно, что о ней говорят мыши? ВСУ готовы к очередному получению по зубам от республиканцев...
Нет, надо все-таки не только о празднике писать. Надо и информацию для образования вам дать. А то совершенно зациклились на Бандере и Шушевиче. А у нас героев... Вот недавно в Харькове отпраздновали 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном! По нашей истории Болбочана называли "железным полковником". Он командовал Запорожским корпусом, который в апреле 1918 года освободил Левобережную Украину, Мелитополь, Крым! Тогда в Севастополе был поднят украинский флаг!
Не знали? Честно и я не знал. У тараканов несколько другие сведения. На момент похода этого "полковника" могли называть только "железным штабс-капитаном". Полковника ему дал Петлюра только через полгода. И про Симферополь малость соврали. 25 апреля действительно город захватили. Но почти сразу оттуда были выгнаны истинными хозяевами-немцами. А в конце 1918 года Болбочан был отстранен Петлюрой от командования за казнокрадство и отправлен в ссылку в Станислав. В июне 1919 года расстрелян на станции Балин. Там его и закопали... Вот такие у нас новые герои.
Но и старые пока еще стоят. Вот, например.
И на закуску действительно хорошая толерантная новость. Для людей... неизвестного пола. В Киеве опять будет гей-парад! В начале июня. В прошлом году говорили о 2 тысячах "непонятнополых". В этом году количество увеличилось в 2,5 раза — 5 тысяч! Геометрическая прогрессия! В следующем, значит, будет уже 12,5 тысяч. Ещё через год -31,25 тысяч... Вот не зря Киев вошел в топ-10 самых дешевых столиц для секс-туризма... Не зря арку плиточками любовно выкладывают.
Путь в Европу через... Прямо стихи сами в голову лезут.
"Веселится весь народ! Кто не скачет — тот поет! Правосеки, гомосеки... В общем кто их разберет...".
Или старая песня на новый лад:
"Атас! Так веселись, рабочий класс... Атас! Танцуйте мальчики, любите всех подряд! Атас! А кто не любит всех подряд, тот ватник, враг и колорад!"
Странно как-то получилось. Обещали устроить военный парад в Севастополе, а получаем уже второй гей-парад в Киеве. Надо будет пойти посмотреть. Представляете, геи кричат — "Слава Украине!" А правосеки в ответ — "Героям слава!". Вот хохма будет. И попробуй не ответить. Сразу станешь "сепаром".
Приходится согласится с нашими синоптиками. "Довольно странная весна"... Более точного прогноза про Украину не сделает никто.
С наступающими праздниками вас. Чтобы не происходило в этой жизни, главное все равно дома. В начале собственный дом. Потом свой город. Потом страна. Улыбок вам от всего большого тараканьего сердца. Вы удивитесь, но те современные искусственные сердца, что сегодня имплантируют людям сделаны по подобию именно нашего тараканьего сердца. Это у вас примитивный 4-камерный "мотор". А у нас — 13-камерный. Потому и живучие мы такие. Это я для вашего образования рассказал.
До следующей, надеюсь, скорой встречи. Майского неба вам!
Ну, начнем с прекрасного. Вы там не забыли, что на Украине будет Евровидение? Не? Судя по тому, сколько внимания этому событию уделялось раньше, такого не забудешь. Это мы так думали. А оказалось, что ровно тогда, когда разговоры о Евровидении прекратились у вас, они прекратились и у нас. И даже в Европе. Будет — и будет… Но мы готовимся. И, как это у нас принято, с огоньком и задором.
И вот вам первая наша новость. Смотрите и не говорите потом, что не видели. В одном из предыдущих репортажей я с помощью своего молодого помощника показал вам Арку Дружбы. Которая символизировала дружбу русского и украинского народов.
Двое мужчин держат орден Дружбы Народов, а справа скульптурная группа, изображающая представителей всего украинского народа, смотрит на них. С вполне понятным выражением на лицах. Без ужаса или ненависти. Добрый такой ансамбль.
Но — пришли, как говорится, иные времена. Евро. Евровидения и европонимания. Евроустремления.
И вот вам, как арка выглядит сегодня. Знаково? А то! Это вам не просто дружба теперь, это евродружба! В современном понимании толерастии и прочих евроизысков.
Как вам? Вот и нам тоже. И пусть никого не смущает, что ЛГБТ-радуга несколько кастрирована. Все тут понятно и так: красный цвет нынче под запретом, и подлежит немедленной декоммунизации. Вот, такое у нас понимание.
Зато теперь у Киева появилось новое еврорыло. Толерантное. Могем, однако. Завидуйте. В России такого нет, и видимо, никогда не будет. А у нас — уже.
Мы тут понимаем, что орден Дружбы Народов у них из рук-то точно выпилят. Но тогда вопрос, а что вместо него дадут в свете последних событий? Делаем предположения, но какая-то порнуха получается сплошная. Ну как будут кобзари да козаки смотреть на двух мужиков, у которых в руках… А там и женщины в скульптурной группе есть...
И все равно какое-то странное ощущение. Такое важнейшее событие для Европы, а вот... Плюнули в сторону России и событие стало рядовым. Что за феномен такой? Инопланетяне или и правда Россию "крышует", ой извините, покрывает Богоматерь? Не зря же нам от предков праздник достался — Покров пресвятой Богоматери.
Сейчас кто-то из ура патриотично настроенных читателей скажет: "Хитрый Таракан. То он украинец, то к русским примазывается". Не примазывался и не буду. Просто потому, что вы же сами, дорогие друзья, "совершенно в дырочку" пишете: "Русские и украинцы — один народ".
А для понимания этих слов урякалками, расскажу-ка я вам одну историю с одесского "Привоза". Для тех, кто не был в Одессе, "Привоз" — это название рынка. Итак...
Одесса, "Привоз", рыбный ряд. Тётка огромных размеров:
— Бички!!! Бички!!!
Приезжий "радетель русского языка" решил научить тётку правильно говорить:
— Женщина, правильно говорить "Бычки"...
— Правильно "Neogobius fluviatilis", малахольный, а бычки докуривал ваш папа в детском саду, когда я уже тут бички торговала...
Отвлекусь немного от культуры, а то так и тянет за вилы взяться.
Помните мои недавние селянские записки? Те, в которых я о земле с вами разговаривал? Так вот, затихли наши чиновники, прямо как будто из наших. Сидят, молчат, о требованиях МВФ не вспоминают. А тут раз. И прямо по хитрой рыжей морде... Или не рыжей? Ладно, пусть будет просто по наглой и хитрой морде. Постоянный представитель этого самого МВФ в Украине Жером Ваше ехидно так: "Рынок земли необходимо запустить в кратчайшие сроки". "Ну это же Ваше...". Думаю, так подумали наши паны атаманы. Дорого нам туристический безвиз обойдется.
А ведь есть ещё одна проблема. Праздники эти... Ладно 1 мая. Все на дачи и огороды. А 8 и 9? Я вот тут как-то сидел в рабочее время дома, капало сильно на улице, задумался об одной странной особенности Украины. Уверен, что вы, учитывая величину и способность ходить по лужам без особого вреда, об этом не задумывались.
Слушаю новости Украины. Понимаю, что врут, а по цифрам выходит, перемога. Проверяю цифры. Точно. Так и сообщает статистика. Следующий блок новостей. О России. Опять понимаю, что врут. а по цифрам опять у нас перемога. Проверяю российские источники. Точно всё. В голове шум, мозг кипит. В чем секрет?
Ну я насекомое вредное. Жизнью и дустом травленное. Тапками битое. Но живучее. И умное. Нашел ответ на такой парадокс. Можете проверить прямо сегодня. Только телевизор включите на любое ток-шоу. Дополнительное доказательство будет. Как же просто доказать людям что белое это черное и наоборот.
Почитайте как звучит и найдите отличия. "В то время, когда средняя пенсия для стариков и инвалидов составляет чуть больше 140-150 долларов, правительство находит 5,7 миллионов рублей на строительство нового парка в микрорайоне, который ещё и не заселен полностью". "В то время, когда средняя пенсия для стариков и инвалидов составляет 8000-8500 рублей, правительство находит 100 000 долларов на строительство нового парка в микрорайоне, который и не заселен полностью".
Надеюсь вы, друзья мои, люди сообразительные. Не зря же мы с вами столько общаемся. Взаимообучаемся. Я ведь не зря вас к телевизору отправил. Послушайте новости у нас и у вас. И выступления ваших и наших либерастов послушайте. Спасибо Таракану скажете.
Ладно, вернусь к праздникам. Сегодня Украина напоминает скороварку с паром на достаточно хорошем "советском" газу. Кипит внутри. А клапан вроде, и не справляется с потоком пара. Сидим, смотрим и молим Бога, чтобы сварился борщ, а не рванула бомба. Внешне всё красиво. А внутри жутковато.
Страна реально в раскоряку встала. 8 мая будем отмечать день скорби и примирения. Нас победили, и мы скорбим о своих погибших воинах. И молим победителей примириться с нами. Как ни крути, а ведь этот день в Европе именно так и воспринимается. Они в трауре от нашей Победы. Сын плотника и сын сапожника свернули головы величайшим европейским военным стратегам. Дикий "Иван" поставил на колени практически всю Европу.
9 мая будет день нашей Победы. Потомки тех, кому наши прадеды "оторвали крылья и лапы", естественно, будут стараться победить тех солдат, которые ещё живы. Победить их потомков. Победить победителей. С мертвыми у них получается.
Помните совсем недавнюю историю в близи села Кильчень Магдалиновского района Днепропетровской области? Когда два отморозка распилили памятник неизвестному офицеру на мемориальном комплексе "Братская могила мирных жителей-жертв фашизма и неизвестному советскому воину". И ведь не пацаны какие-нибудь. Одному 30, другому 41 год... Вот такая вот она теперь, слава Украине...
Но и у нас в Киеве не лучше, если честно. Вот вам еще небольшая такая прогулка по одной из центральных улиц. Чистенько, спокойно так. И вдруг вдали рисуется этакое… в национальных цветах.
Вообще принцип «если что-то пошло не так — покрась в жовто-блакитный, и все будет хорошо» соблюдается свято.
Это так теперь выглядит памятник Щорсу на проспекте. Хотели его отправить в музей декоммунизации, чтобы там все желающие могли смотреть на то, как мы расставались со своим прошлым. А вот ни фига!
Незадолго до демонтажа кто-то отпилил бронзовую ногу у коня. И уволок куда-то. Возможно, в цветмет сдал. Музей теперь памятник не принимает, ибо некомплект и уродство. Итог — сами видите. Обернули известным сочетанием цветов, и нормально.
И табличка "палач" на шее у памятника освободителю Киева от фашистов генерала Ватутина из той же серии. Эти мокрицы из национального корпуса таким образом стараются привлечь внимание общественности...к войне с Россией, которая сейчас в полном разгаре.
Правда, Ватутин пока еще стоит. И цветы, как видите, у памятника появляются. Не все еще в Киеве совсем от мозгов избавились, есть такое дело.
Недавно слышал слова одного человека. Не таракана. Извините, но пишу без купюр. "Зачем педерастам Международный женский день? А нацистам — День Победы...". Не скажешь лучше. Только кроме нацистов у нас много ещё нормальных людей. И скоро мы их увидим. 9 мая. Нацики нас бояться. Нацики боятся наших прадедов. Даже на фото. А мы не боимся. Пойдем и покажем.
Знакомые лица? Вот... Не знаю, как долго и насколько "пока", но есть.
И еще вам вдогонку.
Тоже наши. То есть, ваши. Эх, не хватает нынче Глеба с Володей... Но такая вот жизнь.
Опять придется напомнить вам о тараканьем мышлении. Забывайте человеческое и включайте нормальное, тараканье. Что получится если 8 разделить пополам?
Не поняли моего резкого ухода "в науку"? А не было никакого ухода. И это не наука, а пример показательный. Точнее ответ на дальнейшую судьбу моей страны. Большая и "пухленькая" восьмерка (Украина) уже никогда не будет восьмеркой. Она уже делится. Крым, Донбасс. На очереди Закарпатье, Одесса, Херсон, Николаев, Харьков...
Если разделить восьмерку по вертикали...Получим две троечки. Даже в сумме эти троечки меньше восьми. Но, хоть что-то. А если по горизонтали? Разделили? И что? Два нуля! Из красивой, жирненькой восьмерки получилось два "ничего". Вот такой он, тараканий взгляд на простые вещи...
Не могу пройти и мимо моей Одессы. Уверен, что и вы следите с тревогой за событиями в этом городе. Ждете 2 мая. У вас хорошо написали про то, что одесситы ничего не забывают. И фото вы видели. Потому ограничусь напоминанием всего одного факта времен Великой Отечественной... Это и для тех, кто все понимает и тех, кто воюет на диване в Москве или каком-либо другом российском городе. А особенно для тех, на чьей совести те полторы сотни человек, что погибли тогда...
Одесса единственный город в СССР, где не судили предателей! Не потому, что не было там предателей. Было, и много. Не судили потому, что в ночь, когда немцы отступили, а советские войска НКВД ещё не вошли город, подпольщики и простые одесситы передушили всех предателей и полицаев. Всех! Очень показательный исторический пример.
Я всегда стараюсь обходить тему Донбасса. Но сегодня не получится. "Сепаратисты" готовятся нарушить минские соглашения! Это сегодня по всем СМИ проходит. Представляете? Готовятся и не скрывают этого. А знаете почему? Да День Победы у них. Праздник! И парад будет военный. И Бессмертный Полк будет. И георгиевские ленточки будут. И песни военные будут. А самое главное, я и мне подобные будем это смотреть! С не меньшим вниманием, чем московский парад... Это будет парад для настоящих украинцев. Наш парад!
Ох и бесятся сейчас в соседнем здании. Аж стены сотрясаются. Интернет и все эти спутниковые антенны такая гадость. Как хорошо фашистам прошлого века жилось в захваченном Киеве. Листовки сняли со стен и всё. Вроде и не знает никто правды. Потому и запустили гадость одну в информационное пространство.
Замминистра обороны Украины Игорь Павловский выступил с заявлением о готовности ВСУ перейти на военное положение. Готовы, мол, к обороне и другим задачам. Намекает на то, что гадость могут подкинуть к празднику. Наверное, странно будет звучать, но дай Бог республиканцам ответить на наши пакости достойно. Может это вернет хоть какую-то адекватность нашей власти.
Кстати, по армии у меня тоже есть новости. Помните заявления всех наших руководителей о самой сильной армии Европы? Всё. Уже не самые. Петро наш сказал, что мы вроде бы уже на 8 месте в Европе.
А Донбассу хочу нашу тараканью мудрость сказать. Правда, она не про нас. Вы когда-нибудь видели кошку, которой было бы интересно, что о ней говорят мыши? ВСУ готовы к очередному получению по зубам от республиканцев...
Нет, надо все-таки не только о празднике писать. Надо и информацию для образования вам дать. А то совершенно зациклились на Бандере и Шушевиче. А у нас героев... Вот недавно в Харькове отпраздновали 99-ю годовщину освобождения города от большевиков полковником армии Украинской народной республики Петром Болбочаном! По нашей истории Болбочана называли "железным полковником". Он командовал Запорожским корпусом, который в апреле 1918 года освободил Левобережную Украину, Мелитополь, Крым! Тогда в Севастополе был поднят украинский флаг!
Не знали? Честно и я не знал. У тараканов несколько другие сведения. На момент похода этого "полковника" могли называть только "железным штабс-капитаном". Полковника ему дал Петлюра только через полгода. И про Симферополь малость соврали. 25 апреля действительно город захватили. Но почти сразу оттуда были выгнаны истинными хозяевами-немцами. А в конце 1918 года Болбочан был отстранен Петлюрой от командования за казнокрадство и отправлен в ссылку в Станислав. В июне 1919 года расстрелян на станции Балин. Там его и закопали... Вот такие у нас новые герои.
Но и старые пока еще стоят. Вот, например.
И на закуску действительно хорошая толерантная новость. Для людей... неизвестного пола. В Киеве опять будет гей-парад! В начале июня. В прошлом году говорили о 2 тысячах "непонятнополых". В этом году количество увеличилось в 2,5 раза — 5 тысяч! Геометрическая прогрессия! В следующем, значит, будет уже 12,5 тысяч. Ещё через год -31,25 тысяч... Вот не зря Киев вошел в топ-10 самых дешевых столиц для секс-туризма... Не зря арку плиточками любовно выкладывают.
Путь в Европу через... Прямо стихи сами в голову лезут.
"Веселится весь народ! Кто не скачет — тот поет! Правосеки, гомосеки... В общем кто их разберет...".
Или старая песня на новый лад:
"Атас! Так веселись, рабочий класс... Атас! Танцуйте мальчики, любите всех подряд! Атас! А кто не любит всех подряд, тот ватник, враг и колорад!"
Странно как-то получилось. Обещали устроить военный парад в Севастополе, а получаем уже второй гей-парад в Киеве. Надо будет пойти посмотреть. Представляете, геи кричат — "Слава Украине!" А правосеки в ответ — "Героям слава!". Вот хохма будет. И попробуй не ответить. Сразу станешь "сепаром".
Приходится согласится с нашими синоптиками. "Довольно странная весна"... Более точного прогноза про Украину не сделает никто.
С наступающими праздниками вас. Чтобы не происходило в этой жизни, главное все равно дома. В начале собственный дом. Потом свой город. Потом страна. Улыбок вам от всего большого тараканьего сердца. Вы удивитесь, но те современные искусственные сердца, что сегодня имплантируют людям сделаны по подобию именно нашего тараканьего сердца. Это у вас примитивный 4-камерный "мотор". А у нас — 13-камерный. Потому и живучие мы такие. Это я для вашего образования рассказал.
До следующей, надеюсь, скорой встречи. Майского неба вам!
Автор: Таракан Околорадский
Использованы фотографии: К. Поплавок
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