Украинские Т-64БВ отправились в ФРГ на соревнования танкистов
Минобороны Украины направило танки Т-64БВ в Германию, где с 7-го по 12 мая состоятся международные соревнования танковых экипажей, сообщает Вестник Мордовии .
Соревнования пройдут на полигоне Графенвер. Украинцам предстоит «сразиться» с экипажами из 5-ти стран НАТО и стран-партнеров: Германии, Австрии, Франции, Польши и США.
Участники состязаний «отработают наступательные и оборонительные действия, обменяются опытом для укрепления военного партнерства», говорится в публикации.
Эти соревнования журналисты уже прозвали «натовским танковым биатлоном». На самом же деле мероприятие будет носить более специализированный характер – экипажи получат возможность отработать свои действия в обстановке, максимально приближенной к боевой.
Соревнования пройдут на полигоне Графенвер. Украинцам предстоит «сразиться» с экипажами из 5-ти стран НАТО и стран-партнеров: Германии, Австрии, Франции, Польши и США.
Участники состязаний «отработают наступательные и оборонительные действия, обменяются опытом для укрепления военного партнерства», говорится в публикации.
Эти соревнования журналисты уже прозвали «натовским танковым биатлоном». На самом же деле мероприятие будет носить более специализированный характер – экипажи получат возможность отработать свои действия в обстановке, максимально приближенной к боевой.
Использованы фотографии: Отвага2004
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