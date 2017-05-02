14:28 02 мая

Минобороны РФ продолжит модернизацию танков Т-72 до Т-72Б3

Минобороны России продолжает модернизацию танков Т-72Б до уровня танка Т-72Б3. При этом модернизированная версия танка значительно превосходит боевые возможности исходного образца. Первая партия изделий в количестве 20 танков с дополнительной защитой прошла модернизацию, выдержала контрольные испытания и отправлена в войска, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Минобороны РФ продолжит модернизацию танков Т-72 до Т-72Б3


Модернизация включает в себя доработку и замену основных боевых, силовых, ходовых агрегатов танка и установку дополнительной системы динамической защиты корпуса.


Благодаря обновлению автомата заряжания появилась возможность ведения огня из 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М-5 новыми «удлиненными» бронебойными подкалиберными снарядами. На танк установлен многоканальный прицел «Сосна-У», в состав которого входит автомат сопровождения цели и тепловизионный канал, а также современные цифровые системы связи.

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 35

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  1. лаврентий павлович Сегодня, 11:58
    А где Т-14 Армата??? От старья надо избавляться, а не бабло вкладывать.
    лаврентий павлович
    1. Pirogov Сегодня, 12:02
      Цитата: лаврентий павлович
      А где Т-14 Армата??? От старья надо избавляться, а не бабло вкладывать.

      Будет и Т 14 всему своё время ,а с парком Т 72 вы ,что прикажите делать на свалку или в утиль? Моё мнение правильное решение модернизация танков Т-72 до Т-72Б3.
      Pirogov
      1. iConst Сегодня, 12:09
        Цитата: Pirogov
        а с парком Т 72 вы ,что прикажите делать на свалку или в утиль?

        Модернизировать и продавать. Покупатели найдутся.

        Цитата: Pirogov
        Моё мнение правильное решение модернизация танков Т-72 до Т-72Б3.

        - Это решение вынужденное. Денег нет, а главное — времени. К тому-же, насколько я знаю, еще не все агрегаты запущены в серийное производство — проходят доводку.
        iConst
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:13
          Цитата: iConst
          Модернизировать и продавать. Покупатели найдутся.

          Оно конечно хорошо...только при продаже,надо пополнять свой парк танковый новыми платформами. А с этим пока у нас не все хорошо. По сути ,мы стоим у старта глобального бронетанкового перевооружения РФ ,за последние лет 40-50...
          НЕКСУС
          1. iConst Сегодня, 12:25
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: iConst
            Модернизировать и продавать. Покупатели найдутся.

            Оно конечно хорошо...только при продаже,надо пополнять свой парк танковый новыми платформами. А с этим пока у нас не все хорошо. По сути ,мы стоим у старта глобального бронетанкового перевооружения РФ ,за последние лет 40-50...

            Абсолютно согласен.
            Но продав десяток семьдесятдвоек можно наскрести на один Т-14.
            И при условии, что:
            1. Одна "Армата" стоит (эффективность на поле боя) двух-трёх Т-72
            2. Конфликты не будут оперировать лавинами танков — предположительно до десятка в локальной операции
            3. Постепенное увеличение доли ракетного и беспилотного воздушного оружия (т.е. роль танка в современной войне снижается)
            4. Взаимодействие танков со вспомогательными наземными вооружениями (БМПТ, роботы)

            То концептуально количество именно танков может быть существенно снижено.

            ИМХО диванного стратега. smile
            iConst
            1. bouncyhunter Сегодня, 12:35
              Рациональные доводы , с которыми мне трудно не согласиться . Снимаю шляпу . hi
              bouncyhunter
            2. NIKNN Сегодня, 12:38
              Все уперлись в качество/количество...., а те кто работает? Производство закрывать? Выгонять? В менеджеры переквалифицировать специалиста? Людям жить надо..., так, что пусть модернизируют пока на широкий поток новое не встанет...
              NIKNN
              1. iConst Сегодня, 12:45
                Цитата: NIKNN
                Все уперлись в качество/количество...., а те кто работает? Производство закрывать? Выгонять? В менеджеры переквалифицировать специалиста? Людям жить надо..., так, что пусть модернизируют пока на широкий поток новое не встанет...

                Дык, В моём предложении именно и звучит, что
                а) один завод будет модернизировать старые танки на продажу
                б) второй завод будет делать новые танки для российской армии

                А сейчас:
                а) завод модернизирует старые танки для российской армии

                Ну? И как лучше?
                iConst
                1. NIKNN Сегодня, 12:52
                  Я не к Вам конкретно, а все на обозрении к сравнению ТТХ сводится, а в расчетах людей учитывать надо, временной фактор..., когда продажу найдут?, сколько их купят? 10-100-1000, где он покупатель, а людям сегодня жить надо, не так?
                  NIKNN
              2. Walanin Сегодня, 12:59
                Производство можно перепрофилировать и делать что-либо приносящее прибыль. Тогда оно не будет висеть тяжким грузом на бюджете страны
                Walanin
            3. _Ugene_ Сегодня, 13:29
              т.е. роль танка в современной войне снижается
              Последние годы она всё снижается и снижается. В теории. А как реальный конфликт, то без танков, как и раньше, никуда. Болтовня это все. Без тяжелобронированной техники прорывать хорошо укрепленную оборону нереально. Нужно повышать живучесть танка пропорционально новым средствам поражения. Т72Б3 не годится для современного боя, легко уязвим для ПТУР, как и обычный 72.
              _Ugene_
          2. g1v2 Сегодня, 13:01
            Т72б3 ЕЩЕ ЛЕТ 10-15 ТОЧНО БУДЕТ НАШИМ ОСНОВНЫМ ТАНКОМ . Арматами будут вооружаться элитные части и части . стоящие на опасных направлениях. Естественно рано или поздно армат станет больше , чем т72 , но это будет лет через 20. Сила наших танковых частей - именно в кол-ве танков т72. 2-3 т72б3 всяко разберут один Абрамс или Леопард. А мы в состоянии выставлять столько - т72 на складах и в частях тысяч 8-10. Если их модернизировать хотя бы наполовину, то вероятным противникам будет сложно что-то противопоставить нам на европейском ТВД. hi
            g1v2
      2. Zubr Сегодня, 12:11
        Просто не все это понимают, больше чем уверен, элементы модернизации взяты от Т-14. Заодно наработают опыт, проще будет пересесть на Т-14. Всё очень разумно.
        Zubr
      3. garx Сегодня, 12:14
        Армата Т-14 это танк быстрой войны, а Т-72 танк затяжной войны как т-34 в свое время, а теперь представьте себе куда деть 15-20 тыс танков стоящих на вооружении и законсервированных и сколько нужно сил и средств что бы их заменить арматой.
        garx
      4. лаврентий павлович Сегодня, 12:20
        Такими темпами, как идет перевооружение Т14 устареет раньше, чем начнется массовое производство, то же самое и Т50. Сделай партию, отправь в войска, а потом модернизируй. Случись война парадными образцами и красивыми картинками с супер характеристиками не навоюешь.
        лаврентий павлович
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:33
          Цитата: лаврентий павлович
          Такими темпами, как идет перевооружение Т14 устареет раньше, чем начнется массовое производство, то же самое и Т50.

          В СССР создание абсолютно нового танка по времени было 3-4 года...если танк создается на уже испытанной платформе и используются узлы от предыдущих моделей,то 2 года. Т-14 уже прошел все эти сроки. Но...все упирается в цену и серию закупки. И тут надо понимать,что РФ -это не СССР ,и второе,Т-14,как и Т-50 массовым не будет в силу как цены,так и технологичности,и так же в следствии изменения тактики и стратегии войны в целом и использования новых ударных систем в ней.
          Не будет огненных валов,бронетанковых кулаков,и тд...
          Но задержка конечно раздражает,хотя понимаю,что данные платформы закладывают не на один десяток лет.
          Как-то давно я говорил,если сами не почешемся,нас это заставит сделать супостат.Что и мы видим сейчас.
          НЕКСУС
        2. alexmach Сегодня, 13:20
          Не устареет, у него запасс по массе и габаритам а соответственно и модернизационный потенциал большой.
          alexmach
      5. VadimSt Сегодня, 12:31
        Цитата: лаврентий павлович
        А где Т-14 Армата???

        Где, где в..... Нужно исходить из того, что в 2016 году на вооружении ВС России числилось 2700 танков, 10200 танков находятся на хранении!
        VadimSt
      6. Zibelew Сегодня, 13:08
        Фото последней модификации Т72Б3. Появился режущий экран: взрыватель гранаты должен пройти между полос, корпус при этом разрушается, взрыва не происходит или он получается «неполноценным».


        Zibelew
    2. НЕКСУС Сегодня, 12:10
      Цитата: лаврентий павлович
      А где Т-14 Армата??? От старья надо избавляться, а не бабло вкладывать.

      В ближайшие лет 10,Армата не станет основным танком РФ. До 20-года обещают произвести 2300 Т-14,если снова не заверещат о нехватке денег. Основным танком в ближайшие годы должен стать Т-90СМ,как рабочая лошадка. А по поводу 72-х...вы предлагаете все 15 тысяч 72-ек утилизировать?
      НЕКСУС
      1. Стилет_71 Сегодня, 12:26
        До 20-года обещают произвести 2300 Т-14

        Вы это серьезно? За 2,5 года поставить 2300 едениц техники, которая еще и в серию толком не пошла? Это нереально.
        Тут даже не в деньгах дело, а в во времени на доводку танка и в возможностях промышленности.
        Стилет_71
        1. НЕКСУС Сегодня, 13:04
          Цитата: Стилет_71
          Вы это серьезно? За 2,5 года поставить 2300 едениц техники,

          Это не я заявляю,а наше МО. hi
          Цитата: Стилет_71
          а в во времени на доводку танка

          А может хватит уже какой год доводить?Может пора уже запускать серию?
          НЕКСУС
        2. alexmach Сегодня, 13:22
          Я думаю этот прогноз уже давно устарел. Пишем до 2020 имеем 2025 "в уме"
          alexmach
    3. yehat Сегодня, 12:46
      т14 ТЯЖЕЛЫЙ танк, хоть и легче иностранных. Если избавиться от старых машин, что это будет за армия с одними тяжами?
      yehat
  2. tomket Сегодня, 12:05
    Денег нет , но вы держитесь????
    tomket
    1. iConst Сегодня, 12:13
      Цитата: tomket
      Денег нет , но вы держитесь????

      Как-то так.

      Сейчас и политическое и экономическое положение напоминает 40-41 год прошлого столетия. СССР не хватило 1-2 года на модернизацию армии.
      iConst
  3. новичок Сегодня, 12:10
    радует новый аз и новые бронебойные снаряды. вообщем, обновление идёт полным ходом. одно удручает, мы наверное, так и не увидим в войсках т90мс прорыв.
    новичок
  4. ratfly Сегодня, 12:11
    Модификации Т-72 еще долго будут присутствовать. Т-34 еще мелькает. А вы Армата-Армата.
    ratfly
    1. iConst Сегодня, 12:30
      Цитата: ratfly
      Т-34 еще мелькает.

      Под окнами? Это сосед паркуется.

      Вон — БРДМки с баз распродают — пол-лимона деревянных, новьё, муха не сидела.
      iConst
      1. ratfly Сегодня, 14:09
        На острове возле Йемена, Т-34 стояли, ржавенькие. Недавно где-то телекартинка промелькнула.
        ratfly
    2. tomket Сегодня, 13:18
      Цитата: ratfly
      Модификации Т-72 еще долго будут присутствовать. Т-34 еще мелькает. А вы Армата-Армата.

      Мы не "Армата"-"Армата" , а "Рогатка" -"Рогатка" на которую нет денег у МО или Мин.фин зажимает.
      tomket
  5. Одиссей Сегодня, 12:12
    Это в общем ожидаемо.А вот новость о том,что производство техники на платформе Курганец-25 теперь предполагают начать только в 2021 году изрядно напрягает http://tass.ru/armiya-i-opk/4214627
    Стоило показывать новую технику на параде 15-го года для того,чтобы начать производство через 6 лет.Да и то начать его чисто гипотетически....
    Одиссей
  6. NUR Сегодня, 12:22
    В дальнейшем их еще удачно продать можно вот и оправдают модернизацию.
    NUR
  7. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:50
    Минобороны РФ продолжит модернизацию танков Т-72 до Т-72Б3
    Конечно, раз пока нет возможности закупать Т14, то сойдет и эрзац-модернизация старых танков. Единственное, что не понятно, почему при выборе столь убогой версии модернизации (еще никогда со времен оявления ДЗ не появлялась версия с такими огромными дырами в ней) ее хотя бы не довели до ума. Скажем, на старой версии вся площадь была закрыта ДЗ, а на новой почти вся лобовая проэкция башни и верха корпуса без ДЗ, открыт даже погон башни.
    Почему религия запрещает тагиловцам залепить их хотя-бы коробочками старого Контакта, снятых тут-же с модернизируемого Т72Б старого образца? Ведь даже никаких вложений не надо - максимум, крепежные болты наварить.

    Молодой_Коммунист
  8. Berkut24 Сегодня, 13:31
    Так до какого уровня - Т-72Б3 или Т-72Б3М? Что-то в разных СМИ данные разнятся.
    Berkut24
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