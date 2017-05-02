Китай представил лёгкий боевой самолёт
На китайском предприятии группы Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG) состоялась широко разрекламированная в прессе церемония выкатки первого боевого самолета L-15B, представляющего собой модифицированный боевой вариант производимого HAIG учебно-боевого самолета L-15 (JL-10), сообщает bmpd .
Двухместный самолет L-15B предназначен для использования в качестве легкого истребителя-штурмовика и переходного учебно-боевого самолета.
«В отличие от "базового" L-15, новый самолет L-15B оснащается разработанными запорожским КБ "Ивченко-Прогресс" и осваиваемым АО "Мотор-Сич" двигателями АИ-222-25Ф с форсажной камерой – форсажным вариантом двигателя АИ-222-25. Также самолет L-15B должен быть оснащен бортовой РЛС (с пассивной ФАР), комплексом самообороны, комплексом управления вооружением, в том числе управляемым, и иметь 11 узлов внешней подвески», – пишет автор со ссылкой на китайские СМИ.
Отмечается, что истребитель L-15 разрабатывался конструкторами HAIG в 1990-е и 2000 годы при участии КБ Яковлева и «является фактически китайской модификацией российского самолета Як-130».
Двухместный самолет L-15B предназначен для использования в качестве легкого истребителя-штурмовика и переходного учебно-боевого самолета.
«В отличие от "базового" L-15, новый самолет L-15B оснащается разработанными запорожским КБ "Ивченко-Прогресс" и осваиваемым АО "Мотор-Сич" двигателями АИ-222-25Ф с форсажной камерой – форсажным вариантом двигателя АИ-222-25. Также самолет L-15B должен быть оснащен бортовой РЛС (с пассивной ФАР), комплексом самообороны, комплексом управления вооружением, в том числе управляемым, и иметь 11 узлов внешней подвески», – пишет автор со ссылкой на китайские СМИ.
Отмечается, что истребитель L-15 разрабатывался конструкторами HAIG в 1990-е и 2000 годы при участии КБ Яковлева и «является фактически китайской модификацией российского самолета Як-130».
Использованы фотографии: кадры из репортажа китайского телеканала CCTV 1
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