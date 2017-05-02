14:33 02 мая

Китай представил лёгкий боевой самолёт

На китайском предприятии группы Hongdu Aircraft Industry Group (HAIG) состоялась широко разрекламированная в прессе церемония выкатки первого боевого самолета L-15B, представляющего собой модифицированный боевой вариант производимого HAIG учебно-боевого самолета L-15 (JL-10), сообщает bmpd .



Двухместный самолет L-15B предназначен для использования в качестве легкого истребителя-штурмовика и переходного учебно-боевого самолета.




«В отличие от "базового" L-15, новый самолет L-15B оснащается разработанными запорожским КБ "Ивченко-Прогресс" и осваиваемым АО "Мотор-Сич" двигателями АИ-222-25Ф с форсажной камерой – форсажным вариантом двигателя АИ-222-25. Также самолет L-15B должен быть оснащен бортовой РЛС (с пассивной ФАР), комплексом самообороны, комплексом управления вооружением, в том числе управляемым, и иметь 11 узлов внешней подвески», – пишет автор со ссылкой на китайские СМИ.



Отмечается, что истребитель L-15 разрабатывался конструкторами HAIG в 1990-е и 2000 годы при участии КБ Яковлева и «является фактически китайской модификацией российского самолета Як-130».


Китай представил лёгкий боевой самолёт

Использованы фотографии: кадры из репортажа китайского телеканала CCTV 1
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Комментарии 43

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  1. Pirogov Сегодня, 12:18
    Китай не перестаёт удивлять своей военной промышленностью.
    Pirogov
    1. Александр романов Сегодня, 12:22
      Цитата: Pirogov
      Китай не перестаёт удивлять своей военной промышленностью.

      Ну да,когда некоторые разработки Китая" похожи" на зарубежные.Вот этот например Як 130 wink
      Александр романов
      1. dik-nsk Сегодня, 12:24
        Китай не перестаёт удивлять своей военной промышленностью
        вот даже статью читать не начал - подумал о ЯК-130, так и вышло, а так да - удивлять не перестает laughing
        dik-nsk
        1. supertiger21 Сегодня, 12:31
          Китай представил лёгкий боевой самолёт


          А точнее копию нашего учебно-боевого Як-130 laughing
          supertiger21
          1. Vlad.by Сегодня, 13:46
            Это не совсем копия! Достаточно того, что китаец - сверхзвуковой, в отличие от Яка. В принципе, это не даст ему явных преимуществ, но все же...
            Vlad.by
        2. barclay Сегодня, 12:37
          Можно сказать и наоборот, что это уже не удивляет.
          barclay
    2. лаврентий павлович Сегодня, 12:22
      Там люди работают, а не болтают.
      лаврентий павлович
      1. Muvka Сегодня, 12:24
        Статью дочитать пробовали?
        Muvka
      2. Mairos Сегодня, 12:49
        Всё же Китай никак от копипаста избавится не может.
        Mairos
    3. Muvka Сегодня, 12:22
      Самолет разработан Яковлевым, движки Украинские. РЛС - ПФАР. Чем интересно вас удивила эта самая промышленность?
      Muvka
      1. лаврентий павлович Сегодня, 12:26
        Цитата: Muvka
        Самолет разработан Яковлевым, движки Украинские. РЛС - ПФАР. Чем интересно вас удивила эта самая промышленность?

        Тем что у Китая в ближайшее время их будут сотня и больше. Они будут в наличии, а не на бумаге.
        лаврентий павлович
        1. Muvka Сегодня, 12:28
          у них только будет, а у нас уже почти 100 более лучших Як-130. Жду ваших восхищений нашей промышленностью.
          Muvka
          1. Александр романов Сегодня, 12:31
            Цитата: Muvka
            Жду ваших восхищений нашей промышленностью.

            Это Берия,он постоянно ноет,при этом уровень знаний на уровне нуля.
            Александр романов
          2. donavi49 Сегодня, 12:31
            Ну именно тут не соглашусь, в формате легкого боевого самолета L-15В имеет следующие преимущества:
            - скорость М+, в отличии от Яка с 950км/ч, для УТС скорость не играет роли, а вот для УБС уже играет.
            - РЛС.
            - ОЛС
            - возможность работать с контейнерами
            - 11 узлов подвески
            donavi49
            1. Muvka Сегодня, 12:36
              Ну хорошо, немного перегнул. С кем не бывает?)
              Muvka
            2. Topotun Сегодня, 12:49
              Спорно, для УБС скорость М+ значения не имеет. Удар по земле на сверхзвуке не наносят. Прицелится успеть надо.... А Для перехватчика и их М+ никуда. так что ЯК-130 вполне в этом отношении грамонично сделан.
              Topotun
              1. donavi49 Сегодня, 13:07
                Нет. Например надо принудить к посадке лайнер - идущий на эшелоне.

                Якорь - его вдогон догонит на последних каплях (ну или уже в другой стране, как повезет). А вот L-15 на форсаже даст более чем вдвое скорость с набором высоты до эшелона.

                Задачи по принуждению к посадке/облета = типовые, для любых ВВС.

                Аналогично, если скажем на передний край налетели Каракумы/эЛки. Якорь их даже из дежурства не факт, что в БВБ затянет. Ибо РЛС нет, скорость примерно та же.

                А вот L-15B - из дежурства их вполне себе чем-нить СД обстреляет с 20-30км (РЛС же есть), а потом догонит и БВБ добьет.

                Это опять же - типовая задача для всех ВВС. Теперь смотрим ВВС потенциальных покупателей/противников покупателей. И видим всякие Тукано, эЛки, МиГи-19, МиГи-21, К8, АльфаДжеты, Ф5 и прочие СуперГробы.
                donavi49
                1. Topotun Сегодня, 13:22
                  Простите, но перехват лвоздушных целей - это задачи для истребителей. У самолетов непосредственной поддержки такие задачи не стоят. Ну никто не будет использовать СУ-25 для перехвата Боинга. (Хотя в принципе это возможно)... И у нас функции легкого самолета выполняет МИГ-29 насколько я понимаю. А для него это вполне легко выполняемая задача. Да он чуть не втрое больше весит. Но и возможности больше. Подводя итог - я не говорю что китай сделал плохой самолет. Чего у них не отнять - копируют будь здоров. Но это не главное - главное они интесивно обновляют свой парк боейвой техники всех видов. Вот что главное.
                  Topotun
              2. NIKNN Сегодня, 13:43
                Цитата: Topotun
                Спорно, для УБС скорость М+ значения не имеет. Удар по земле на сверхзвуке не наносят. Прицелится успеть надо.... А Для перехватчика и их М+ никуда. так что ЯК-130 вполне в этом отношении грамонично сделан.

                Существует такое понятие подлетное время.... Но я думаю, что М+ получился сам по себе т.к. мощности движков достаточно, ну а как на 11ти подвесках таскать???
                NIKNN
            3. Berkut24 Сегодня, 13:22
              скорость М+, в отличии от Яка с 950км/ч, для УТС скорость не играет роли, а вот для УБС уже играет

              А не подскажете, как по сути тот же планер, с теми же двигателями, но при большем весе вдруг дал прирост скорости более чем на 400 км/ч? Не ведитесь на китайскую рекламу. У них всегда всё выше, толще и технологичней. на самом деле я не знаю ни одного образца китайской военной техники, которая бы превосходила наши или западные аналоги.
              Berkut24
              1. Muvka Сегодня, 13:35
                Цитата: Berkut24
                скорость М+, в отличии от Яка с 950км/ч, для УТС скорость не играет роли, а вот для УБС уже играет

                А не подскажете, как по сути тот же планер, с теми же двигателями, но при большем весе вдруг дал прирост скорости более чем на 400 км/ч? Не ведитесь на китайскую рекламу. У них всегда всё выше, толще и технологичней. на самом деле я не знаю ни одного образца китайской военной техники, которая бы превосходила наши или западные аналоги.

                Как я понял, тут движки другие. У нас без форсажной камеры, а тут с.
                Muvka
            4. Vlad.by Сегодня, 13:53
              Чего из перечисленного не имеет Як? ну разве что, кроме не сильно нужной для УБС скорости М+, тем более, что + не такой значительный и керосинку жрет как лошадь воду пьет.
              Этот M+ нужен скорее только как рекламное приложение для продажи папуасам, тем более учитывая что стоимость китайца ниже.
              Какому нибудь Со Су Допота будет приятно владеть дюжиной хоть и китайских, но сверхзвуковых самолетов.
              Vlad.by
          3. Одиссей Сегодня, 12:58
            Цитата: Muvka
            у них только будет, а у нас уже почти 100 более лучших Як-130. Жду ваших восхищений нашей промышленностью.

            L-15B это не аналог Як-130. Его относительный аналог L-15. Он серийно производиться с 2013 года.Ничего похожего на L-15B у нас нет.
            Кстати,Як -130 это совместно Российско-Итальянская разработка.
            Одиссей
        2. Mairos Сегодня, 12:50
          Так Як-130 и у нас в наличии, причём уже есть, а не будут.
          Mairos
    4. Комментарий был удален.
    5. Zubr Сегодня, 12:23
      Да, темпами развития удивляет. Но не нужно забывать, базовые основы развития были заложены с помощью Советского Союза. С первой фотографии понял, что КБ "Яковлева" тут руку приложило.. smile
      Zubr
    6. saturn.mmm Сегодня, 12:24
      Цитата: Pirogov
      Китай не перестаёт удивлять своей военной промышленностью.

      Тем что самолет разработан российским КБ а двигатели стоят на нем украинские?
      saturn.mmm
  2. donavi49 Сегодня, 12:22
    Ну каким-нить Мьянмам, Эфиопиям, Угандам, Танзаниям и прочим Замбиям-Ганам - где Китай активно участвует в формировании вооруженных сил, вполне себе зайдет.

    Бомбить местных исламистов, принуждать к посадке каких-нить самолетов с контрабандистами и т.п.
    donavi49
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:30
      Вы забыли, что это еще
      ... переходного учебно-боевого самолета.
      .
      rotmistr60
  3. NUR Сегодня, 12:29
    В Китае скоро беспилотников будет больше чем в США.
    NUR
  4. Молодой_Коммунист Сегодня, 12:32
    L-15 разрабатывался конструкторами HAIG в 1990-е и 2000 годы при участии КБ Яковлева и «является фактически китайской модификацией российского самолета Як-130»

    оснащается разработанными запорожским КБ "Ивченко-Прогресс" и осваиваемым АО "Мотор-Сич" двигателями АИ-222-25Ф

    Вот так хохлы и китаезы и сколотили гробик импорту ЯК-130...
    Молодой_Коммунист
    1. Александр романов Сегодня, 12:36
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Вот так хохлы и китаезы и сколотили гробик импорту ЯК-130...

      Не смотря на все копии Китая,импорт наших вооружений растет
      Александр романов
      1. Vlad.by Сегодня, 13:59
        Да не путайте Вы понятия - Россия экспортер вооружений, а не импортер. Бодаться с Китаем на рынке "новых" Миг-19 и Миг-21 или сверзвуковых вариация Як-130 никто не собирается.
        Vlad.by
    2. saturn.mmm Сегодня, 13:24
      Цитата: Молодой_Коммунист
      Вот так хохлы и китаезы и сколотили гробик импорту ЯК-130...

      И немножко КБ Яковлева поучаствовало.
      saturn.mmm
  5. Siegen Сегодня, 12:34
    Зря они украинский движок поставили.
    А если вдруг рухнет Украина?
    А импортозамещение они предусмотрели?
    Siegen
    1. Одиссей Сегодня, 12:49
      Цитата: Siegen
      Зря они украинский движок поставили.
      А если вдруг рухнет Украина?
      А импортозамещение они предусмотрели?

      Забавно,что Украина сама хотела закупить L-15. Но не осилили...
      Что касается Вашего вопроса,то не думаю,что гипотетическое банкротство Мотор-Сич станет большой проблемой для производства L-15.Просто программа замедлиться и придется китайцам раскошелиться.
      Идея же закупки на Украине проста-производить в нужном кол-ве движки на все типы самолетов даже для КНР затруднительно,на Украине же закупать дешево и можно легко перенять нужную технологию.
      Одиссей
  6. НЕКСУС Сегодня, 12:37
    Если не смотреть на наличие двух двигателей,а представить на их месте один...ЯК-130 внешне...
    НЕКСУС
    1. donavi49 Сегодня, 12:49
      На Якоре эти же двигатели и их тоже два!

      Только китайцы заказали с форсажной камерой (а потом и полноценно форсажный вариант), а Яковлевцы более ресурсный бесфорсажный.

      Это далок китайцам больше тяги и возможность М+ (для УТС это даже плохо, а вот для УБС очень хорошо).

      И смотреть надо на планер. У китайцев он весьма переделан, фактически там схема оптимизирована под М+, а на Якоре под диапазон 300-700км/ч.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 12:49
        А вот L-15 обычный. Довольно сильно отличается.
        donavi49
  7. sabakina Сегодня, 13:06
    С боку похож на галчонка из Простоквашино.
    sabakina
  8. Machete Сегодня, 13:22
    Копируют всё.
    На этом сайте бесконечно можно говорить про оружие, а на автомобильном сайте - про бесконечное копирование автомобилей со всего мира.
    Machete
  9. Макаров Сегодня, 13:45
    Двигло первоклассное...посмотрим как в эксплуатации себя покажет, но добротный мотор...повозиться с форсажной пришлось но в целом норм...почти 10 лет строили...
    Макаров
  10. Mike2388 Сегодня, 14:09
    Мне почему то МИГи 21-ые последних модификаций нравятся больше всех этих новых дешевых недоистребителей. Да, понимаю, он устарел и в пилотаже не самый простой. Но ведь скорость там не детская, маневренность отличная, сам самолет простой, надежный, дешевый...Консерватизм наверное... hi
    Mike2388
  11. Radikal Сегодня, 14:24
    Цитата: supertiger21
    Китай представил лёгкий боевой самолёт

    А точнее копию нашего учебно-боевого Як-130 laughing

    Скорее он похож на учебно-боевой Миг-АТ
    Radikal
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