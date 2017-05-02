14:29 02 мая

Сенат США отказался от введения новых антироссийских санкций

Глава сенатского комитета по международным делам США Боб Коркер в интервью изданию Politico сообщил о том, что Сенат отказался от идеи введения новых санкций в отношении России. Напомним, что ранее такая идея была высказана применительно к Сирии. Якобы санкции нужно вводить, так как Россия «поддерживает Асада, который применяет химическое оружие против своего народа».

Сенат США отказался от введения новых антироссийских санкций


Вместо санкций Сенат займётся разработкой «ответных мер на российское влияние в Восточной Европе». Боб Коркер подчеркнул, что эти меры не будут являться мерами санкционного характера.


Обращает на себя внимание примечательная деталь: идею об отказе от санкций одобрил и сенатор Бен Кардин, который ранее выступал за ужесточение антироссийских санкционных мер. Тот же Кардин ещё пять лет назад создал первый существенный антироссийский санкционный список, названный впоследствии списком Магнитского. Странно, что на данный момент у г-на Кардина желание об ужесточении санкций в отношении РФ отпало.

Справедливости ради, нужно заметить, что Боб Коркер отметил возможность введения новых санкций против России «в будущем». По его словам, Сенат США будет изучать «вопросы возможности введения ограничительных мер».

Важно отметить, что в Конгрессе США продавливается законопроект о том, что конгрессмены смогут блокировать решение президента, если тот соберётся отменить антироссийские санкции без их ведома.

Использованы фотографии: Politico
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Комментарии 22

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  1. rotmistr60 Сегодня, 12:50
    Сенат отказался от идеи введения новых санкций в отношении России

    А вот это действительно новость. Интересно, как поспешат отреагировать европейские сателлиты и кто первым последует за Сша? Украина точно в трауре будет ведь постоянно просили продлить.
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:56
      Сенат США отказался от введения новых антироссийских санкций

      Прочитал заголовок и мелькнула тревожная мысль : "Что-то не так делаем ..." . Потом прочитал вот эти два абзаца :
      Справедливости ради, нужно заметить, что Боб Коркер отметил возможность введения новых санкций против России «в будущем». По его словам, Сенат США будет изучать «вопросы возможности введения ограничительных мер».

      Важно отметить, что в Конгрессе США продавливается законопроект о том, что конгрессмены смогут блокировать решение президента, если тот соберётся отменить антироссийские санкции без их ведома.

      И сразу отлегло . Всё в порядке ! laughing
      bouncyhunter
      1. Svarog51 Сегодня, 13:03
        Паша, hi hi
        И сразу отлегло . Всё в порядке !

        В палате №6 все больные на месте: и Наполеон и Прокурор и Мистер Президент. wassat
        Svarog51
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
          Привет , Серёга ! hi drinks
          Цитата: Svarog51
          В палате №6 все больные на месте: и Наполеон и Прокурор и Мистер Президент.

          Вот и хорошо , а то я уж собирался корвалол идти в аптечке искать . lol
          bouncyhunter
          1. Svarog51 Сегодня, 13:39
            Паша, не правильное лекарство применяешь. Рецепт прост, как всё гениальное. На стакан спирта - три капли дистилированной воды, принимать раз в день, пить залпом. Смотри с водой не переборщи! laughing good drinks
            Svarog51
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:41
              Такие лекарства я только приветствую ! good drinks
              bouncyhunter
              1. Svarog51 Сегодня, 14:26
                Я хоть и не врач, но проверенное средство, всегда посоветовать могу. wink
                Кстати, этим из американского сената, оно бы тоже помогло мозги поправить. После приёма - обсуждали бы кого ещё за лекарством послать, а не всякую фигню. wassat drinks
                Svarog51
                1. bouncyhunter Сегодня, 14:28
                  Надеюсь , в сенате читают ВО и последуют твоему мудрому совету . good drinks
                  bouncyhunter
    2. a.s.zzz888 Сегодня, 12:56
      rotmistr60 Сегодня, 12:50 Новый
      Сенат отказался от идеи введения новых санкций в отношении России
      А вот это действительно новость. Интересно, как поспешат отреагировать европейские сателлиты и кто первым последует за Сша? Украина точно в трауре будет ведь постоянно просили продлить.

      ... а тут ещё и фюрерша в гости засобиралась, ей к выборам надо проконсультироваться у ВВП, как ей дальше жить laughing ... гейропа на распутье...
      a.s.zzz888
    3. g1v2 Сегодня, 13:03
      Это чего снова Трампнаш? belay laughing
      g1v2
      1. рич Сегодня, 13:13
        Захотели ввели, захотели отменили. Дело хозяйское. Только толерантную Европу запутали. А мы к этим санкциям привыкли и отменять их не просим
        рич
      2. Topotun Сегодня, 13:26
        Все в порядке ИХ, не беспокойтесь....
        Topotun
    4. saturn.mmm Сегодня, 13:21
      Цитата: rotmistr60
      Украина точно в трауре будет ведь постоянно просили продлить.

      Так старые санкции не отменили, просто новых, дополнительных не ввели.
      saturn.mmm
    5. NIKNN Сегодня, 13:33
      Цитата: rotmistr60
      Сенат отказался от идеи введения новых санкций в отношении России

      А вот это действительно новость. Интересно, как поспешат отреагировать европейские сателлиты и кто первым последует за Сша? Украина точно в трауре будет ведь постоянно просили продлить.

      Вы хоть до конца текст прочли? Даже до конца не надо было:
      Вместо санкций Сенат займётся разработкой «ответных мер на российское влияние в Восточной Европе

      Что бы это значило? Новое ПРО или РСД или понты? тут покруче...
      NIKNN
  2. Pirogov Сегодня, 12:51
    Видимо ,что то похуже придумали матрасы с их станется.
    Pirogov
    1. рич Сегодня, 13:15
      А видимо в тупик вошли. не дают эти санкции нужного эффекта, а вопросы накопившиеся решать надо
      рич
  3. Zubr Сегодня, 12:52
    Вместо санкций Сенат займётся разработкой «ответных мер на российское влияние в Восточной Европе». Боб Коркер подчеркнул, что эти меры не будут являться мерами санкционного характера.


    Интересно, чего на этот раз придумают.. smile

    Важно отметить, что в Конгрессе США продавливается законопроект о том, что конгрессмены смогут блокировать решение президента, если тот соберётся отменить антироссийские санкции без их ведома.


    Интересно девки пляшут... smile
    Zubr
    1. МПК105 Сегодня, 13:01
      Интересно,ага... wink hi
      МПК105
      1. рич Сегодня, 13:25
        МПК105: интересно деыки пляшут

        Очень даже может быть. Не исключено, что опять Иванка папе что-нибудь наванговала.
        Тут мы без Дианы Ильиной не разберемся, надо ее возвращать. Баба, как говорится, сердцем чует
        рич
  4. Zubr Сегодня, 12:56
    Каждый раз я читаю новости из Гос. депа., как анекдот.. smile
    Какого на этот раз ежа в штаны наши МИД им запустит. ?! smile
    Zubr
  5. Вальцманюга Сегодня, 13:00
    Агенты ВВП ? Нужны санкции , против такого сената , или пару "томагавков" .
    Вальцманюга
  6. Altona Сегодня, 14:06
    Цитата: рич
    Захотели ввели, захотели отменили. Дело хозяйское. Только толерантную Европу запутали. А мы к этим санкциям привыкли и отменять их не просим

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    Ну как сказать, видимо всё-таки идет какой то обмен политическими козырями.
    Altona
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