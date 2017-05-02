Сенат США отказался от введения новых антироссийских санкций
Глава сенатского комитета по международным делам США Боб Коркер в интервью изданию Politico сообщил о том, что Сенат отказался от идеи введения новых санкций в отношении России. Напомним, что ранее такая идея была высказана применительно к Сирии. Якобы санкции нужно вводить, так как Россия «поддерживает Асада, который применяет химическое оружие против своего народа».
Вместо санкций Сенат займётся разработкой «ответных мер на российское влияние в Восточной Европе». Боб Коркер подчеркнул, что эти меры не будут являться мерами санкционного характера.
Обращает на себя внимание примечательная деталь: идею об отказе от санкций одобрил и сенатор Бен Кардин, который ранее выступал за ужесточение антироссийских санкционных мер. Тот же Кардин ещё пять лет назад создал первый существенный антироссийский санкционный список, названный впоследствии списком Магнитского. Странно, что на данный момент у г-на Кардина желание об ужесточении санкций в отношении РФ отпало.
Справедливости ради, нужно заметить, что Боб Коркер отметил возможность введения новых санкций против России «в будущем». По его словам, Сенат США будет изучать «вопросы возможности введения ограничительных мер».
Важно отметить, что в Конгрессе США продавливается законопроект о том, что конгрессмены смогут блокировать решение президента, если тот соберётся отменить антироссийские санкции без их ведома.
Вместо санкций Сенат займётся разработкой «ответных мер на российское влияние в Восточной Европе». Боб Коркер подчеркнул, что эти меры не будут являться мерами санкционного характера.
Обращает на себя внимание примечательная деталь: идею об отказе от санкций одобрил и сенатор Бен Кардин, который ранее выступал за ужесточение антироссийских санкционных мер. Тот же Кардин ещё пять лет назад создал первый существенный антироссийский санкционный список, названный впоследствии списком Магнитского. Странно, что на данный момент у г-на Кардина желание об ужесточении санкций в отношении РФ отпало.
Справедливости ради, нужно заметить, что Боб Коркер отметил возможность введения новых санкций против России «в будущем». По его словам, Сенат США будет изучать «вопросы возможности введения ограничительных мер».
Важно отметить, что в Конгрессе США продавливается законопроект о том, что конгрессмены смогут блокировать решение президента, если тот соберётся отменить антироссийские санкции без их ведома.
Использованы фотографии: Politico
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