14:31 02 мая

Рогозин-младший утверждён в должности гендиректора ОАО "Ил"

В отчёте о решениях Совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации сообщается о том, что Алексей Рогозин утверждён в должности генерального директора ОАО «Ил». Из документа, который приводит РИА Новости :
Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Ил" Вельможкина Сергея Владимировича и назначением генеральным директором ОАО "Ил" Рогозина Алексея Дмитриевича.




Обратила на себя внимание эта информация в связи с тем, что 33-летний Алексей Рогозин является сыном заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина. До этого назначения он занимал пост вице-президента ОАК по транспортной авиации. До своего перехода в ОАК работал в департаменте имущественных отношений главного оборонного ведомства страны. В возрасте 25 лет ранее занял пост директора по развитию оружейного завода «Промтехнологии».


Образование Алексея Рогозина: МГУЭСИ (Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики), окончание обучения - 2005 год. Аспирантура МГИМО, окончание обучения - 2008 год. Аспирантура Тульского госуниверситета (с 2012 года).

В средствах массовой информации активно обсуждаются все таланты Алексея Рогозина, позволяющие ему занимать исключительно руководящие посты в различных отраслях экономики.

Использованы фотографии: deduhova.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 112

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  1. ser-pov Сегодня, 13:03
    В средствах массовой информации активно обсуждаются все таланты Алексея Рогозина, позволяющие ему занимать исключительно руководящие посты в различных отраслях экономики.

    Ну конечно, если папа у руля,почему не быть талантливым во всем....
    ser-pov
    1. _Бурят_ Сегодня, 13:04
      Это просто дар..... дар от рождения...... laughing
      _Бурят_
      1. iConst Сегодня, 13:09
        "Раскройте рты, снимите уборы..." wassat
        iConst
        1. Zibelew Сегодня, 13:21
          А говорили, что социальные лифты не работают. Вот вам молодой и перспективный.
          Zibelew
        2. рич Сегодня, 14:10
          Рогозин Алексей Дмитриевмч

          Алексе́й Дми́триевич Рого́зин (род. 21 сентября 1983, Москва) — российский общественный деятель и управленец. Вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Генеральный директор Авиационного комплекса имени Ильюшина. Действительный государственный советник 3 класса. Сын заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Рогозина Дмитрия Олеговича, внук доктора технических наук, генерал-лейтенанта Рогозина Олега Константиновича.
          С 2009 года по 2012 год — директор по развитию, заместитель генерального директора оружейного завода «Промтехнологии», с мая 2012 года по март 2016 года — генеральный директор федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат» (Тульская область). В 2016-2017 гг. - заместитель директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.В 2005 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. С 2005 по 2008 г. — аспирант Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России, с 2012 года — Тульского государственного университета. С августа 2003 года руководил интернет-проектами избирательного блока «Родина», затем — партии «Родина». С 2005 года — заместитель руководителя Информационно-аналитического управления партии «Родина», член Политического совета партии. С 2012 года — генеральный директор федерального казенного предприятия «Алексинский химический комбинат».В марте 2016 года назначен на должность заместителя руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.В марте 2017 назначен на должность вице-президента ОАК по транспортной авиации, в апреле утверждён генеральным директором Авиационного комплекса имени Ильюшина (ОАО «Ил»)
          рич
          1. НасРать Сегодня, 14:16
            Вот так вот сразу в 26 лет и директор по развитию?
            НасРать
            1. Inok10 Сегодня, 14:28
              Цитата: НасРать
              Вот так вот сразу в 26 лет и директор по развитию?

              ... СЕРГО ЛАВРЕНТЬЕВИЧ БЕРИЯ - год рождения 24 ноября 1924
              ...
              В целях повышения эффективности действий бомбардировочной авиации по кораблям противника 8 сентября 1947 года выходит Постановление Совета Министров СССР по организации специального бюро — «СБ № 1 МВ». В этом Постановлении начальником и главным конструктором назначался П. Н. Куксенко, а его заместителем — С. Берия.
              ... зам. генерального конструктора в 23 года ... чего скачем ? ...
              Inok10
          2. Hammerlock Сегодня, 14:27
            да за каким нам нужна его биография
            Hammerlock
      2. papas-57 Сегодня, 13:16
        Ещё один ''эффективный менеджер'' при эффективном папаше.
        papas-57
        1. iConst Сегодня, 13:28
          Цитата: papas-57
          Ещё один ''эффективный менеджер'' при эффективном папаше.

          Куда уж эффективней. Рассказывал как пeндocы с батута будут спутники запускать — все движки отозваны на переделку. На курируемом Восточном миллиардами воровали.

          Куратор xpенов.
          Зато в соцсетях — первый.
          iConst
        2. лесовозник Сегодня, 14:26
          Цитата: papas-57
          Ещё один ''эффективный менеджер'' при эффективном папаше.

          Да еще и с опытом работы в департаменте имущественных отношений МО - комментарии излишни
          лесовозник
      3. Сухов Сегодня, 13:44
        Цитата: _Бурят_
        Это просто дар..... дар от рождения......

        Навеяло...
        Анекдот в стиле Андрея Норкина:
        "Прохожий обращается к трехлетнему малышу:
        - Как тебя зовут, малыш?
        - Абраша...
        - Такой маленький, а уже еврей!"
        smile
        Сухов
    2. НасРать Сегодня, 13:08
      Путину - троекратное - УРА ! УРА! УРА-А-А!!!!
      Хочу услышать оправдания местного генералитета - расскажите, что всё сделано верно!!! Он и есть то что надо для производства!!! wassat

      В этих назначениях - Вся Россия(сегодня)!!

      Плебс - должен рукоплескать!
      НасРать
      1. bk316 Сегодня, 13:20
        Завидуете? Нет такого папы?
        А вдруг он то что и надо для производства?
        Тогда наверно вообще удавитесь?
        bk316
        1. НасРать Сегодня, 13:25
          Нет я не завидую - я прошёл всю эту возню с детишками истеблишмента... Отстоял, что смог...
          И запомните- экономист ни когда не вложит в завод на " долгую"....это из практики.
          НасРать
        2. pv1005 Сегодня, 14:10
          Цитата: bk316
          Завидуете? Нет такого папы?
          А вдруг он то что и надо для производства?
          Тогда наверно вообще удавитесь?

          Вдруг только кошки родятся. Более существенные аргументы за этого "великого производственика" есть?
          pv1005
      2. NIKNN Сегодня, 13:24
        Цитата: НасРать
        Он и есть то что надо для производства!!!

        А то..Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики, абсолютно независимый от авиации и вообще техники специалист....будет непредъвзято смотреть на вещи... belay
        NIKNN
      3. sdc_alex Сегодня, 13:28
        И сюда Путина приплели...
        Как будто до него этого не было. Русь, она знаете ли такая. У нас сыночки и дочки при любой власти были..
        По Вашему то кому можно "УРА!" кричать? Наваляльному что ли?
        sdc_alex
        1. НасРать Сегодня, 13:56
          Да тут уряколок полно... А Путин здесь по делу - его система работает, таким образом, по всей стране, и бог бы с ним, с этим мальчиком Рагозина, если бы это было единично!
          НасРать
      4. mikh-korsakov Сегодня, 13:57
        Цитирую: В этих назначениях - Вся Россия(сегодня)!!. Во-первых, кумовство это не вся Россия, мне почему-то кажется, что Вы не попали в кумовскую обойму, иначе бы режим Путина не обличали. В этих назначениях не вся Россия и не только Россия, и не только сегодня, но всегда. У наших критиков сегодняшнего режима короткая память. При советской власти - Аджубей - зять Хрущева - гл. редактор "Известий" . Зятья Ельцина - лучше судьбы не придумать. Обратимся к светочам демократии. Напомнить из-за чего слетел с гонки Фийон, причем несколько лет никого это особенно не волновало, пока не подвернулась возможность его укусить?, а художества Трампа с его зятем Кушнером , это как? Так что не нужно заламывать руки, и где вы увидели плебс. На ВО выступают сплошь патриции!
        mikh-korsakov
        1. НасРать Сегодня, 14:00
          Вот нам и разъяснили популярно, что так и делаются дела в мире... good С рождения назначают в директора.... А в Союзе не знали - многие директора начинали с работяги!! wassat Черномырдин и не знал, что зазря морозил зад... можно сразу в премьеры было...как ДАМ!!!! wassat

          Просто большинство россиян не попали в обойму!!! wassat Вот плебеи - захотели в обойму????!!! bully
          НасРать
          1. mikh-korsakov Сегодня, 14:27
            В советское время было по-разному. При Сталине - посты занимала вдова Ленина Крупская. Были ограничения. Например, в семидесятые года на Юридический факультет ЛГУ мог поступить только отслуживший в армии кандидат в члены или член КПСС. Интересно, как смог туда поступить после школы выпускник школы Володя Путин?
            mikh-korsakov
    3. To be or not to be Сегодня, 13:18
      В советское время один пошутил :" поставке меня главой обкома партии-я тоже буду умным!" laughing
      To be or not to be
    4. Балу Сегодня, 13:55
      то оружейное производство, то вот самолеты....
      Права пилота есть, сам на самолете командиром летал, служил... Хотя да экономика с информатикой мощная сила. Без этого невозможно ориентироваться в самолетостроении
      .
      Цитата: _Бурят_
      Это просто дар..... дар от рождения...

      Хотите сказать "врожденное"?
      Балу
    5. сибиралт Сегодня, 14:00
      В таком возрасте и мастер на все руки. Теперь ИЛами завалим весь мировой рынок. laughing
      сибиралт
  2. AID.S Сегодня, 13:03
    Талантищще ..., интересно, красный феррари есть у него?
    AID.S
    1. МПК105 Сегодня, 13:06
      Мокасины красные есть у него... wink Так-то и я в нефтянку по-блату устроился,отец там с 59...Но что ОНИ творят,уму не постижимо...
      МПК105
      1. Околоточный Сегодня, 13:52
        Алексей, а знаешь откуда пошла мода на красные мокасины? В Голландии, в 70-е годы мужские особи-нетрадиционалы друг друга так узнавали. love
        Околоточный
        1. рич Сегодня, 14:14
          Мокасины индейцев Северной Америки традиционно были красного цвета. Околоточный, неужели они тоже были tongue ?
          рич
          1. Околоточный Сегодня, 14:17
            Дмитрий, возможно и были. Шутка. Я имел ввиду факт того, как красные мокасины вошли в современную жизнь. Кстати, на Одноклассниках один знакомый просто указал этот факт любителям их носить, ну вы поняли (горячие кавказские парни). Что тут началось, мама родная? Переписка со словом зарэжу на х.... была самой безобидной.
            Околоточный
            1. рич Сегодня, 14:21
              Околоточный: Дмитрий, возможно и были.

              А Чингачгук? Что, и он тоже? crying
              рич
    2. ochakow703 Сегодня, 13:12
      Таки будет, и не один.
      ochakow703
  3. sdc_alex Сегодня, 13:04
    В возрасте 25 лет ранее занял пост директора по развитию оружейного завода «Промтехнологии».


    Во карьера то у людей прет! Дворяне...
    sdc_alex
    1. g1v2 Сегодня, 13:08
      Ну лучше уж элитные дети с молодости делом занимаются, чем в клубах отжигают и по улицам на спорткарах гоняют. Кто знает , если с младых лет парень к делу приставлен - может и научится чему-то рано или поздно. Главное , чтобы учителя вокруг грамотные были и могли остановить, если накосячит. request
      g1v2
      1. sdc_alex Сегодня, 13:11
        А что мешает в клубах отжигать, имея должность?

        Это ж как в Союзе, директор завода - тупой, зато партийный... а вот его Зам. - грамотный, но беспартийный.
        sdc_alex
      2. bk316 Сегодня, 13:22
        Кто знает , если с младых лет парень к делу приставлен - может и научится чему-то рано или поздно.

        Уже бы мог научиться.
        bk316
    2. vadsonen Сегодня, 13:13
      Во карьера то у людей прет! Дворяне...

      Через пару лет (ну, после очередного переизбрания Солнцеликого) и в президенты можно баллотироваться.
      vadsonen
      1. AID.S Сегодня, 14:12
        Цитата: vadsonen
        Через пару лет (ну, после очередного переизбрания Солнцеликого) и в президенты можно баллотироваться.

        Цитата: vadsonen
        Через пару лет (ну, после очередного переизбрания Солнцеликого) и в президенты можно баллотироваться.

        Не дождетесь, престолонаследие еще никто не отменял!!!!!!!! laughing Что дозволено экс-премьеру, не дозволено вице-премьеру....
        AID.S
      2. AUL Сегодня, 14:12
        Через пару лет (ну, после очередного переизбрания Солнцеликого) и в президенты можно баллотироваться
        У Солнцеликого и своих 2 дочки, да и сынок подрастает..
        AUL
    3. Topotun Сегодня, 13:13
      Интересно и что с этими "Промтехнологиями" стало?
      Topotun
      1. saturn.mmm Сегодня, 14:03
        Цитата: Topotun
        Интересно и что с этими "Промтехнологиями" стало?

        Что, в Гугл не пускают sad ?
        saturn.mmm
      2. polev66 Сегодня, 14:08
        Цитата: Topotun
        Интересно и что с этими "Промтехнологиями" стало?


        стоит и процветает
        polev66
    4. reservist Сегодня, 13:23
      Цитата: sdc_alex
      Дворяне...

      они разные были ... в том числе и служилые, те кто в дворяне попал за заслуги перед Отечеством ...
      на бояр оно как то больше похоже ...
      reservist
  4. Горный стрелок Сегодня, 13:04
    А вот это он зря. Не надо бы Д.Рогозину так делать. am Он и так уже "накосячил" изрядно.
    Горный стрелок
    1. kepmor Сегодня, 13:58
      а чего ему не косячить то...безнаказанность порождает безответственность...теперь ещё и отпрыск славненько потрудится на благо отчизны...
      блин, как же достал этот беспредел, творимый Путиным и Ко...
      kepmor
  5. Черный_Ватник Сегодня, 13:04
    Какие талантливые дети у чиновников)
    Путин во многом хорош, но плох в том, что он не Сталин. И в вопросах внутренней политики проявляет чрезмерную либеральность.
    Черный_Ватник
    1. reservist Сегодня, 13:09
      Цитата: Черный_Ватник
      Какие талантливые дети у чиновников

      и не только дети ...
      reservist
    2. vadsonen Сегодня, 13:11
      Путин во многом хорош, но плох в том, что он не Сталин. И в вопросах внутренней политики проявляет чрезмерную либеральность.

      Простите, а в чём здесь заключается либеральность? Это обыкновенное кумовство и панибратство, закрепление феодального строя в стане.
      vadsonen
    3. To be or not to be Сегодня, 13:21
      """21.01.2015
      Иван Сечин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, следует из указа президента.

      Президент Владимир Путин наградил 19 менеджеров «Роснефти» за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

      Среди награжденных — первый заместитель директора департамента совместных проектов на шельфе компании «Роснефть» Иван Сечин.

      Иван Сечин 1989 г. рождения — один из двоих детей президента «Роснефти» Игоря Сечина от первого брака. «Коммерсантъ» в апреле 2014 г. писал, что Иван Сечин перешел на работу в «Роснефть» в департамент шельфовых проектов под кураторство вице-президента Зелько Рунье. До этого сын Сечина работал аналитиком в Газпромбанке. Зелько Рунье был награжден Путиным орденом Дружбы.""
      To be or not to be
      1. vadsonen Сегодня, 13:43
        Даже не ясно - смеяться или плакать от таких событий.
        vadsonen
  6. Серый брат Сегодня, 13:07
    А может он и правда толковый.
    Серый брат
    1. ССИ Сегодня, 13:14
      Выпускник экономического института толков, я так думаю, в экономике, а может и нет.... Он НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛКОВЫМ В АВИАЦИИ! Как его папа - ну очень толков в космонавтике!
      ССИ
      1. НасРать Сегодня, 13:19
        Цитата: ССИ
        Выпускник экономического института толков, я так думаю, в экономике, а может и нет.... Он НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛКОВЫМ В АВИАЦИИ! Как его папа - ну очень толков в космонавтике!

        Я скажу проще - экономист - не может быть директором завода - завод закроется, по тому что не рентабельно "зарывать" деньги в "долгую"..
        НасРать
      2. Серый брат Сегодня, 13:21
        Цитата: ССИ
        Он НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛКОВЫМ В АВИАЦИИ! Как его папа - ну очень толков в космонавтике!

        Тут ниже написали что он был директором по развитию на оружейном заводе «Промтехнологии», я уверен что в проектировании и производстве оружия он тоже немного понимал.
        Однако это предприятие сейчас знают многие.

        На самом деле принципы организации работы для любого производства одинаковы.
        Серый брат
        1. AID.S Сегодня, 14:23
          Цитата: Серый брат
          На самом деле принципы организации работы для любого производства одинаковы.

          Принципы кумовства , эффективного менеджерства, близости и личной преданности власть имущим одинаковы , а скорее определяющие. Для любого производства.
          AID.S
      3. AlexTires Сегодня, 13:26
        Его биография - это образцово показательная биография чиновника-инвалида с огромной мохнатой лапой под седалищем. Ни дня не проработал на производстве - только управлял. По количеству мест ему все равно чем управлять, лишь бы управлять.
        AlexTires
      4. bk316 Сегодня, 13:31
        Не должен конечно.
        Но вот например был такой человек Свирин Ю. М., конечно он не экономист по образованию, но кандидатскую защитил по экономике. Ведь справился...
        bk316
  7. Million Сегодня, 13:08
    Папа вообще здесь не при чем.Редкий талантище у мальчика!
    Million
  8. iliitchitch Сегодня, 13:08
    И как это понимать ? Династия комбайнёров , сталеваров , токарей , к примеру - это хорошо . Но когда люди государевы начинают родным человечкам радеть ... Фанза не пора им , чай пить и перестать гадить ?
    iliitchitch
    1. Maksud Сегодня, 13:25
      Не те нынче династии, не те...
      Maksud
  9. Minus Сегодня, 13:08
    Чем больше воруете вы капиталов,
    Российскую опустошая казну,
    Тем чаще мы слышим с центральных каналов,
    Как сильно вы любите нашу страну.

    В России разграбленной и разорённой,
    Где всё вы украли, что можно украсть,
    Хватает вам наглости «пятой колонной»
    Звать тех, кто не хочет признать вашу власть.

    Менты, фээсбэшники и депутаты,
    Раз вы патриоты, а Запад наш враг,
    Зачем вы детей отправляете в Штаты,
    И виллы скупаете на островах?

    Министры, чиновники и прокуроры,
    Раз очень Россия вам всем дорога,
    Зачем переводите деньги в офшоры,
    И там их храните в валюте врага?

    В Швейцарии и США миллионы,
    В Испании яхты, в Монако дома –
    Вот признаки истинной «пятой колонны»,
    Воров, по которым льёт слёзы тюрьма!

    Вы всё развалили, везде облажались,
    Промышленность ноль, экономики нет!
    С Советским Союзом хотя бы считались,
    Над вами же, мрази, весь свет!

    А вы, отправляя на Запад ресурсы,
    Живёте одной лишь трубой нефтяной,
    И словно индейцы за стёкла и бусы,
    Богатства земли продаёте родной.

    И мы призываем ЕС и блок НАТО,
    На фоне падения курса рубля
    Ввести настоящие санкции надо
    Не против России, а против Кремля!

    Активы воров из РФ арестуйте,
    И въезд в ваши страны закройте для них,
    Счета и фамилии опубликуйте,
    Чтоб знала Россия «героев» своих!

    Любовь к нашей Родине вовсе не значит
    Любовь к госчиновникам и мусорам,
    И к тем, кто за деньги с экранов кудахчет
    Хвалебные оды жулью и ворам!

    Не ждите, что мы благодарны вам будем
    За то, что вы грабите нашу страну,
    За то, что вы шьёте статьи честным людям,
    За то, что втянули Россию в войну!

    Вы можете нас называть как хотите,
    Вы можете нас убивать и сажать,
    Но зло возвращается, как ни крутите,
    Однажды вам некуда будет бежать!

    Нам нечего перед народом стыдиться –
    У нас миллиардов награбленных нет!
    Настанет момент, нами будут гордиться,
    А вас проклинать будут тысячи лет!

    Желаем вам смерти и вашей системе
    За все преступления, коих не счесть!
    Войдёте в историю вы, но не теми,
    Кем вам бы хотелось, а теми, кто есть!
    АВТОР

    Вахтин Михаил
    Minus
  10. faiver Сегодня, 13:08
    блин совсем ничего не боятся, а ведь семнадцатый год еще не кончился....
    faiver
    1. kepmor Сегодня, 13:51
      а чего им боятся?...ну по возмущаются "простолюдины" и что?...они же надёжно себя оградили от нас - МВД,ФСБ,Росгвардия,прокуратура с судьями...в 18 году опять "выберем" гаранта...так что "стабилисссссец" полнейший...
      kepmor
  11. Холуай Сегодня, 13:09
    При Путине Династии просто Процветают...Он специально штоле это делает раздражая народ?
    Холуай
    1. To be or not to be Сегодня, 13:22
      Когда в стране появляются замкнутые круги власти (читай сословий )-страна деградирует!
      To be or not to be
    2. sdc_alex Сегодня, 13:24
      Как будто до Путина этого не было.... на Руси такая ерунда с сыночками и дочками была всегда.
      sdc_alex
  12. Чёрный Полковник Сегодня, 13:10
    В возрасте 25 лет ранее занял пост директора по развитию оружейного завода «Промтехнологии».
    Образование Алексея Рогозина: МГУЭСИ (Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики),
    Ах, какой одарённый мальчишечка! А в области авиастроения так ваще кладезь науки! Наверное...
    Чёрный Полковник
    1. Серый брат Сегодня, 13:16
      Цитата: Чёрный Полковник
      В возрасте 25 лет ранее занял пост директора по развитию оружейного завода «Промтехнологии».

      Спасибо за наколку - это же ORSIS. Весьма неплохо.
      Значит положительный опыт у человека есть и это радует.
      Серый брат
      1. Topotun Сегодня, 13:24
        Вот только чей успех Орсиса? Не уверен что Рогозина. Как то про эту компанию больше говорить стали в последнее время....
        Topotun
        1. Серый брат Сегодня, 13:26
          Цитата: Topotun
          Не уверен что Рогозина.

          Вам знакомо понятие "коллектив"?
          Серый брат
          1. Topotun Сегодня, 13:31
            Так и я о том, как успешное предприятие - так Рогозин? Впрочем если быть честным я его не знаю. Вполне может быть что свой вклад он тоже внес. А вот в какую сторону - может сказать тот кто был его подичненным...
            Topotun
            1. Серый брат Сегодня, 14:06
              Цитата: Topotun
              Впрочем если быть честным я его не знаю.

              Судя по комментариям вы здесь практически один такой. laughing
              Остальные видимо ещё в детском саду с ним на одном горшке сидели. laughing
              Серый брат
  13. Topotun Сегодня, 13:11
    Что-то я начинаю бояться за Ильюшинцев.... Такой спец ими рулить будет....
    Topotun
  14. Вальцманюга Сегодня, 13:12
    О вы, которых ожидает
    Отечество от недр своих
    И видеть таковых желает,
    Каких зовет от стран чужих,
    О, ваши дни благословенны!
    Дерзайте ныне ободренны
    Раченьем вашим показать,
    Что может собственных Платонов
    И быстрых разумом Невтонов
    Российская земля рождать. laughing

    "Повезло" нам однако , что с таким вот , в одной стране живем .
    Вальцманюга
  15. Павловский Сегодня, 13:13
    Мал золотник, да вонюч
    Павловский
  16. Zubr Сегодня, 13:17
    Образование Алексея Рогозина: МГУЭСИ (Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики), окончание обучения - 2005 год. Аспирантура МГИМО, окончание обучения - 2008 год. Аспирантура Тульского госуниверситета (с 2012 года).


    Как то напрягло сразу. Его образование вообще не имеет никакого отношения к Авиастроению. Не зная мат. части и на такой пост. Выглядит очень абсурдно. Ну посмотрим по делам его.
    Zubr
    1. Вальцманюга Сегодня, 13:25
      Он бабло хорошо рубит , а нынче это главный показатель , среди таких "специалистов" .
      Вальцманюга
    2. Muvka Сегодня, 13:33
      Цитата: Zubr
      Как то напрягло сразу. Его образование вообще не имеет никакого отношения к Авиастроению. Не зная мат. части и на такой пост. Выглядит очень абсурдно. Ну посмотрим по делам его.

      А что, его конструктором поставили?
      Muvka
      1. Zubr Сегодня, 13:37
        Как он будет работать с кадрами ? Как он будет вести диалог с конструкторами ? Ежедневные планёрки и совещания, там фигурирует технический язык общения. Исходя из этих обсуждений, выходит дальнейшая политика руководства и правильно ставится работа предприятия. Это вам не цех по производству кастрюль.
        Zubr
      2. Вальцманюга Сегодня, 13:49
        Цитата: Muvka
        А что, его конструктором поставили?

        История с Табуреткиным еще свежа , а тут снова такое "счастье" .

        Круговая порука мажет как копоть
        Я беру чью-то руку, а чувствую локоть
        Я ищу глаза, а чувствую взгляд
        Там где выше голов находится зад...
        Вальцманюга
    3. faridg7 Сегодня, 13:44
      Цитата: Zubr
      Образование Алексея Рогозина: МГУЭСИ (Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики), окончание обучения - 2005 год. Аспирантура МГИМО, окончание обучения - 2008 год. Аспирантура Тульского госуниверситета (с 2012 года).


      Как то напрягло сразу. Его образование вообще не имеет никакого отношения к Авиастроению. Не зная мат. части и на такой пост. Выглядит очень абсурдно. Ну посмотрим по делам его.

      Ну, понятно, что папа вложил в сына талант( а возможно еще вкладывает), но мне тут нравится один момент- парень учился в России, нет в списке каких нибудь массачусетсов или еще чего. Возможно не всё потеряно
      faridg7
  17. ochakow703 Сегодня, 13:17
    Чего то я уже всему этому маразму удивляться перестал. "Илов" нет, окромя военно-транспортных, а ОАО "Ил"есть, и гендиректор в ней эффективный менеджер. Раньше, однако, самолетостроение возглавляли люди смыслящие в авиации, а не в распиле госденег. Измельчали в конец.
    ochakow703
  18. ССИ Сегодня, 13:17
    В царской России, дворяне, еще при рождении записывали сыночков в гвардейские полки на командирские должности... У нас уже вводится сие??
    ССИ
    1. reservist Сегодня, 13:32
      в солдаты записывали, чтоб к моменту начала реальной службы чадо уже могло "дослужиться" до офицерской должности ...
      reservist
  19. Иван-Туча Сегодня, 13:18
    Наверно парень достиг больших высот в авиастроении.
    Иван-Туча
    1. Вальцманюга Сегодня, 13:26
      Высот достиг , падать больно будет . laughing
      Вальцманюга
  20. AlexTires Сегодня, 13:21
    Не знаю, загудят ли в небе "Илы" после этого назначения, но сынок Рогозина "гудеть" на земле будет не меньше недели!
    AlexTires
  21. _Ugene_ Сегодня, 13:23
    По всей стране та-же фигня. Везде чиновники своих отпрысков на должности хлебные ставят. Что федеральные, что местные. Феодальный строй.
    _Ugene_
  22. TaKe_1t Сегодня, 13:23
    нет слов... И так сейчас накал страстей со всякими Овальными, так ведь допускают вот такие fail'ы. Сидел бы и дальше на харчах отца, зачем так сразу к кормушке то приучать?
    TaKe_1t
  23. Machete Сегодня, 13:29
    Кто там что говорил про то, что дети должны сами всего добиваться, если у них родители - шишки?
    Machete
    1. sdc_alex Сегодня, 13:35
      Вот был бы я министром, я бы тоже свою дочуру куда нибудь пристроил, но... не повезло ей с папой.
      sdc_alex
  24. КОТ БАЮН Сегодня, 13:32
    А не рановато ли в таком возрасте ТАКИМ талантливым быть? Как-то уж вообще не смешно..
    КОТ БАЮН
    1. Minus Сегодня, 14:02
      А вы присмотритесь внимательнее к детям большинства наших высших чиновников- - все обладают великими талантами, судя по занимаемых должностям..
      Minus
  25. yehat Сегодня, 13:35
    Если Ил начнут так же часто падать, как ракеты при старшем, это мало кого удивит.
    yehat
  26. Siegen Сегодня, 13:36
    Первая трудовая деятельность Дмитрия Медведева начиналась с профессии дворник (так написано в трудовой книжке). Теперь он премьер-министр. И был даже Президентом России.
    Не могу представить даже кем будет Алексей Рогозин в будущем!...
    Siegen
  27. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:37
    Позор, слов нет, пристраивают своих выродков...
    Ratmir_Ryazan
  28. Alex66 Сегодня, 13:37
    И когда это бл....во кончится? Чтоб директором стать надо замом года 2-3 поработать, до зама начальником цеха лет 5, до начальника цеха его замом 2-3 года, а до зама мастером на участке 5-7 лет.
    Alex66
  29. JBlack Сегодня, 13:38
    Ну чтож, может он действительно талантлив, может есть у него дар управления. менеджер от бога, вряд ли, вот Трамп, да он менеджер, заработал миллиарды на строительстве и прочее, приведший команду финансистов знающих как заработать деньги ( кровь любой войны и государства, а не патриотизм галим.й ,с парками за 20 лярдов), или Тиллерсон, менеджер, успешный, миллионер с большим опытом управления конкурентной компанией или еще кучу этих загнивающих ов, кого этот приведет, мажоров и погубящих Ил манагеров, боже феодализм в действии, пизде.. стране, уря Путину, боже царя храни, сильный державный.
    JBlack
  30. sds87 Сегодня, 13:40
    Хуже не придумаешь, когда сложные производства начинают возглавлять люди, не имеющие никакого отношения к этой отрасли. Печально, что в России экономисты отвечают за производство чего-либо. А настоящие производственники вынуждены плясать под их дудку, либо уходить из профессии. А потом производство останавливается и закрывается. Порочная практика - давать управление "своим", а не профессионалам в своей отрасли.
    sds87
  31. loginovich Сегодня, 13:43
    Обратила на себя внимание эта информация в связи с тем, что 33-летний Алексей Рогозин является сыном заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.

    Совсем не кумовство. Просто талантливый мальчик.На Украине я такое уже видел .Правда потом херово закончилось.Жаль ,что не для" талантливого" семейства Януковичей.
    loginovich
    1. Цой Сегодня, 13:58
      Даже несмотря, чей он сын, 33 года не совсем тот возраст, когда доверяют авиастроительный завод, при нулевом опыте в этой сфере. Но что все такие недоверчивые? Вдруг он как экономист изобретет сверхэффективный транспорт? Без крыльев, без пилота, без шасси, и грузы в принципе он брать не будет, но будет взлетать. Зато дешево!
      Цой
  32. Canecat Сегодня, 13:46
    - Дедушка, а я когда вырасту, буду маршалом?
    - Нет внучек, у маршалов есть свои внуки...
    Чож так тошно то...
    Canecat
  33. Евгений Стрыгин Сегодня, 13:51
    такой себе феодализм.
    Евгений Стрыгин
  34. 23424636 Сегодня, 13:52
    был у Троцкого сын Сергей. ,был простым инженером .преподавал и остался в стране когда семья покинула Одессу на пароходе. Его арестовали в 35 году и расстреляли в 37. Он любил технику и был нейтрален к политике. Сын который не предал отца и погиб за отца. Если этот такой ,пусть поднимается- .слишком короткая в правительстве скамейка запасных.
    23424636
  35. трофим Сегодня, 13:54
    Браво, бис! Выкормыш гнезда сердюкова. Очередной эффективный манагер, молодой, перспективный, дикорастущий! Если проще то "ноль без папочки".
    трофим
  36. Altona Сегодня, 13:57
    Цитата: Zibelew
    А говорили, что социальные лифты не работают. Вот вам молодой и перспективный.

    ----------------------
    Тут можно речь вести о социальном космодроме, которыми папка заведует. И как экономист по образованию может рулить такими сложными техническими вещами, где нужно знание физических законов, знание химии порохов, нефтехимии, гидравлики, аэродинамики, умение делать сетевое планирование, а не просто банальное умение строить диаграмму Парето, распределять "матрицу ответственности" и докладать наверх "всё хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела, вот только вновь упали два "Союза", но это право ерунда".
    Altona
  37. Околоточный Сегодня, 13:59
    "Добрый" у нас народ однако. Человека только назначили, а уже ярлыков по навешали и обвинили во всех смертных грехах. Хотя: "Встречают по одёжке, а провожают по уму". Я думаю, что Рогозин своего сына на бесперспективное дело бы не поставил.
    Околоточный
  38. Altona Сегодня, 14:01
    Цитата: loginovich
    Совсем не кумовство.

    -----------------------
    Ну конечно же нет, чистая случайность. Как и сынок Валентины Матвиенко.
    Altona
  39. Alget87 Сегодня, 14:03
    Цитата: AlexTires
    По количеству мест ему все равно чем управлять, лишь бы управлять.

    Эт точно, как и торгашам, что Родиной, что презервативами, а вообще то всё это говорит о том, что за людей они нас уже давно не считают, ни за кого не считают, от слова совсем.
    Alget87
  40. astronom1973n Сегодня, 14:07
    Вот еще одна капелька на мельницу народного возмущения.Неужели такой одаренный?Не поверю.Зачем?Кто за это в ответе?Своими действиями правительство создает взрывоопасную ситуацию,в то время когда надо трудиться и выверять каждый шаг и вдумчиво принимать обоснованное решение.И не понимают ребятки, что в лондоне и канберре ,никто их не ждет при начале крутого замеса.....
    astronom1973n
  41. Alget87 Сегодня, 14:08
    Цитата: Alex66
    , а до зама мастером на участке 5-7 лет.

    Забыли добавить, что простым работягой хотя бы лет пять, ох не завидую я будущим покалениям, эти "эффективно-дефективные манагеры" "нарулят", такого что мама не горюй !
    Alget87
  42. Дирижер Сегодня, 14:11
    А кроме топ менеджирования он на рядовых долностях работал ? Кто знает? Или закончил ВУх и стал успешным менеджером сразу?
    Дирижер
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