Рогозин-младший утверждён в должности гендиректора ОАО "Ил"
В отчёте о решениях Совета директоров Объединённой авиастроительной корпорации сообщается о том, что Алексей Рогозин утверждён в должности генерального директора ОАО «Ил». Из документа, который приводит РИА Новости :
Обратила на себя внимание эта информация в связи с тем, что 33-летний Алексей Рогозин является сыном заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина. До этого назначения он занимал пост вице-президента ОАК по транспортной авиации. До своего перехода в ОАК работал в департаменте имущественных отношений главного оборонного ведомства страны. В возрасте 25 лет ранее занял пост директора по развитию оружейного завода «Промтехнологии».
Образование Алексея Рогозина: МГУЭСИ (Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики), окончание обучения - 2005 год. Аспирантура МГИМО, окончание обучения - 2008 год. Аспирантура Тульского госуниверситета (с 2012 года).
В средствах массовой информации активно обсуждаются все таланты Алексея Рогозина, позволяющие ему занимать исключительно руководящие посты в различных отраслях экономики.
Согласиться с досрочным прекращением полномочий генерального директора ОАО "Ил" Вельможкина Сергея Владимировича и назначением генеральным директором ОАО "Ил" Рогозина Алексея Дмитриевича.
Обратила на себя внимание эта информация в связи с тем, что 33-летний Алексей Рогозин является сыном заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина. До этого назначения он занимал пост вице-президента ОАК по транспортной авиации. До своего перехода в ОАК работал в департаменте имущественных отношений главного оборонного ведомства страны. В возрасте 25 лет ранее занял пост директора по развитию оружейного завода «Промтехнологии».
Образование Алексея Рогозина: МГУЭСИ (Московский госуниверситет экономики, статистики и информатики), окончание обучения - 2005 год. Аспирантура МГИМО, окончание обучения - 2008 год. Аспирантура Тульского госуниверситета (с 2012 года).
В средствах массовой информации активно обсуждаются все таланты Алексея Рогозина, позволяющие ему занимать исключительно руководящие посты в различных отраслях экономики.
Использованы фотографии: deduhova.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти