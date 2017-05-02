14:27 02 мая

На выставке в Турции будут представлены модели С-400 и «Бук-М2»

Концерн «Алмаз-Антей» привезет на военную выставку «АЙДЕФ-2017», которая 9 мая откроется в Стамбуле, модели ЗРК С-400 и «Бук-М2», передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.

На выставке в Турции будут представлены модели С-400 и «Бук-М2»


В рамках выставки концерн планирует представить широкий спектр продукции военного назначения и услуг по ее обслуживанию, модернизации и утилизации. На стенде концерна в виде моделей будут продемонстрированы новейшие средства ПВО, разрешенные для поставки инозаказчикам,
говорится в релизе.


В частности, по данным пресс-службы, будут показаны «зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "БукМ2Э", ЗРК "Тор-М2Э", "Тор-М2К", а также "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, зенитный пушечно-ракетный комплекс "ТунгускаМ1", а также зенитная самоходная установка "Шилка-М4"».

Кроме того, «в формате плакатов и видеопрезентаций концерн продемонстрирует автоматизированную систему управления "Байкал-1МЭ", комплекс средств автоматизации "Фундамент-Э", аппаратуру обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиотехнических средств "Подзаголовок-24Э", средства ПВО морского базирования с управляемыми ракетами - ЗРК "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок", "Москит-Е"», рассказали в концерне.

По словам заместителя гендиректора компании Вячеслава Дзиркална, "Алмаз-Антей" впервые принимает участие в этой выставке.

Ранее сообщалось о намерении Турции закупить в России системы ПВО С-400, переговоры на эту тему находятся на финальной стадии.

Использованы фотографии: Валерий Шарифулин/ТАСС
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 18

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 13:17
    Не выставлять надо,а производить эти системы как можно больше...Сейчас,в обстановке возможного глобального шухера,наличие этих систем способно удержать супостата от активных действий против любой страны. Уверен,производство систем ПРО и ПВО надо наращивать,с учетом экспортного заказа,который будет расти очень быстро,учитывая матрассовскую любовь пострелять топорами.
    НЕКСУС
    1. рич Сегодня, 13:27
      Подразним Эрдогана как ребенка конфеткой
      рич
      1. Zibelew Сегодня, 13:43
        Турки могут кинуть. Они в свое время разорвали контракт на закупку китайского ЗРК HQ-9 стоимостью 3 млрд евро.
        Zibelew
    2. Лёня Пантелеев Сегодня, 13:40
      Жаль что С400 не стреляют крылатыми ракетами.
      Лёня Пантелеев
    3. bouncyhunter Сегодня, 13:46
      Цитата: НЕКСУС
      Уверен,производство систем ПРО и ПВО надо наращивать,с учетом экспортного заказа,который будет расти очень быстро,учитывая матрассовскую любовь пострелять топорами.

      Надо добиться такого уровня увеличения производства , чтобы на каждый матрасный топор приходилось два наших С-400 ! soldier soldier soldier
      А если серьёзно - правильные слова , братка .
      bouncyhunter
  2. Холуай Сегодня, 13:19
    Турки обычно всё быстро делают когда им надо...Так что скоро С-400 у них будет...Греция в панике...
    Холуай
    1. donavi49 Сегодня, 13:26
      У греков есть свои ПАК-3, причем несколько батарей.

      Плюс, если прижмет, им или еще ПАК-3 забазируют под соусом НАТО, или впарят тот же европейский SAMP/T, в кредитик.
      donavi49
    2. рич Сегодня, 13:32
      Холуай:Турки обычно всё быстро делают когда им надо...Так что скоро С-400 у них будет...Греция в панике...

      А мы почему не в панике? Продаем стране НАТО самое современное оружие, которые они против нас же и собираются использовать в первую очередь. Выдаем свои секреты противнику.
      рич
  3. Zubr Сегодня, 13:30
    Ой как мне не нравится вот это вот сотрудничество с Турками. Нехорошее у меня предчувствие, ой не хорошее. В любой подходящий момент, продадут с потрохами и переобуются в воздухе.
    Zubr
    1. _Ugene_ Сегодня, 13:38
      А почему вы про газопровод тогда не беспокоитесь? Уж если "продадут с потрохами" то и газопровод строить через них нельзя, они же будут нас шантажировать им как украинцы, а там расходы в разы больше. Получается совсем не надо сотрудничать со странами НАТО? А где деньги, Зин?
      _Ugene_
      1. Zubr Сегодня, 13:40
        И по части газопровода, я бы с ними тоже не стал вести диалог.
        Zubr
        1. _Ugene_ Сегодня, 13:54
          Мы не США чтобы покупателями разбрасываться, денег и так в бюджете нет чтобы такую политику вести. А по поводу С-400, думаю в генштабе все варианты просчитали и риски осознают. американцы и европейцы тоже всем подряд продают оружие, а потом оно вдруг работать перестает когда нужно.
          _Ugene_
          1. Zubr Сегодня, 14:06
            Ну, будем надеяться на лучшее...
            Zubr
  4. iliitchitch Сегодня, 13:33
    А названия шикарные . Фундамент-Э , laughing , надо же . Уверен , что и наполнение соответствует . Купят всё , только подумать надо , а продавать ли ? Чего-то братанов многовато стало вокруг . Да не браты все эти нам .
    iliitchitch
  5. exo Сегодня, 13:34
    Продать Турции, С-400-преступление,отголоски которого мы услышим,в перспективе.
    exo
    1. shans2 Сегодня, 14:10
      Весь Израиль от этого шага страдает))
      shans2
      1. Walanin Сегодня, 14:18
        удар в спину наносил вовсе не Израиль
        Walanin
        1. shans2 Сегодня, 14:24
          Израиль стоит за всем, что творится на БВ. Летчик наверняка был завербован ясно кем, как и тот, кто стрелял в нашего посла Карлова, а Эрдоган пользуясь "переворотом" разгромил одну такую огромную сеть кое-кого, и до сих пор хватает людей, в том числе по наводке России... Вообще Ищзраиль наш первейший враг на БВ. именно они хротели разгромить Сирию, взять ее территорию и гнать газ ... бизнес и ничего личного, Они хотят из всего мира сделать ад и израИль.... нормально они жить не могут, им нужна планета в стиле наших 90-х - панувать и грабить всех, кроме своей секты... паразиты, короче.
          shans2
Картина дня