На выставке в Турции будут представлены модели С-400 и «Бук-М2»

В рамках выставки концерн планирует представить широкий спектр продукции военного назначения и услуг по ее обслуживанию, модернизации и утилизации. На стенде концерна в виде моделей будут продемонстрированы новейшие средства ПВО, разрешенные для поставки инозаказчикам,

Концерн «Алмаз-Антей» привезет на военную выставку «АЙДЕФ-2017», которая 9 мая откроется в Стамбуле, модели ЗРК С-400 и «Бук-М2», передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.говорится в релизе.В частности, по данным пресс-службы, будут показаны «зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "БукМ2Э", ЗРК "Тор-М2Э", "Тор-М2К", а также "Тор-М2КМ" с боевыми и техническими средствами в модульном исполнении, зенитный пушечно-ракетный комплекс "ТунгускаМ1", а также зенитная самоходная установка "Шилка-М4"».Кроме того, «в формате плакатов и видеопрезентаций концерн продемонстрирует автоматизированную систему управления "Байкал-1МЭ", комплекс средств автоматизации "Фундамент-Э", аппаратуру обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиотехнических средств "Подзаголовок-24Э", средства ПВО морского базирования с управляемыми ракетами - ЗРК "Риф-М", "Штиль-1", "Клинок", "Москит-Е"», рассказали в концерне.По словам заместителя гендиректора компании Вячеслава Дзиркална, "Алмаз-Антей" впервые принимает участие в этой выставке.Ранее сообщалось о намерении Турции закупить в России системы ПВО С-400, переговоры на эту тему находятся на финальной стадии.