14:29 02 мая

На территории России в Парадах Победы примут участие более 140 тысяч военнослужащих

Свыше 140 тыс. человек будут задействованы 9 мая в Парадах Победы, которые пройдут в 28 городах Российской Федерации, передает ТАСС сообщение министра обороны Сергея Шойгу.

На территории России в Парадах Победы примут участие более 140 тысяч военнослужащих


Будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки ВМФ России,
сказал министр сегодня на селекторном совещании.


По его словам, в Москве 9 мая «пройдет новейшая техника войск ПВО – зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА"».

Данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях,
– пояснил Шойгу.

Кроме того, в главном Параде Победы впервые примут участие представители движения «Юнармия».

Он указал на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации машин, чтобы избежать их поломок и случаев травмирования людей.

Шойгу сообщил также, что Минобороны поможет всем главам регионов, кто обратился за помощью в организации празднования Дня Победы.

Напомним, «Юнармия» была создана по инициативе главы Минобороны, идею поддержал президент Владимир Путин. Первый слет юнармейцев состоялся 28 мая прошлого года в подмосковном парке «Патриот».

Использованы фотографии: http://rsute.ru
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Комментарии 3

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  1. oleg-gr Сегодня, 13:49
    Парад 9 Мая - это святое. Заодно и "сигнал партнерам", как модно сейчас говорить.
    oleg-gr
    1. рич Сегодня, 14:15
      ждем показа новой техники
      рич
  2. Fedorpolunin333 Сегодня, 14:05
    Страна застыла в очередном ожидании параксизмов парадного Победобесия. Тем более отвратительного, что на настоящих фашистов, на настоящее освобождение русских земель от фашистского ига, руку страна поднять не решается. Путинские миллиарды тяжелой гирей висят на этих руках. Связывают эти руки. Как пушечное ядро, повешенное на шею каторжника стреножит тело и парализует душу и волю к сопротивлению.Поэтому остается только имитировать. Строить фанерные рейхстаги и штурмовать их силами реконструкторов
    Fedorpolunin333
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