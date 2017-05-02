На территории России в Парадах Победы примут участие более 140 тысяч военнослужащих
Свыше 140 тыс. человек будут задействованы 9 мая в Парадах Победы, которые пройдут в 28 городах Российской Федерации, передает ТАСС сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
По его словам, в Москве 9 мая «пройдет новейшая техника войск ПВО – зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА"».
Кроме того, в главном Параде Победы впервые примут участие представители движения «Юнармия».
Он указал на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации машин, чтобы избежать их поломок и случаев травмирования людей.
Шойгу сообщил также, что Минобороны поможет всем главам регионов, кто обратился за помощью в организации празднования Дня Победы.
Напомним, «Юнармия» была создана по инициативе главы Минобороны, идею поддержал президент Владимир Путин. Первый слет юнармейцев состоялся 28 мая прошлого года в подмосковном парке «Патриот».
Будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки ВМФ России,сказал министр сегодня на селекторном совещании.
По его словам, в Москве 9 мая «пройдет новейшая техника войск ПВО – зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА"».
Данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях,– пояснил Шойгу.
Кроме того, в главном Параде Победы впервые примут участие представители движения «Юнармия».
Он указал на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации машин, чтобы избежать их поломок и случаев травмирования людей.
Шойгу сообщил также, что Минобороны поможет всем главам регионов, кто обратился за помощью в организации празднования Дня Победы.
Напомним, «Юнармия» была создана по инициативе главы Минобороны, идею поддержал президент Владимир Путин. Первый слет юнармейцев состоялся 28 мая прошлого года в подмосковном парке «Патриот».
Использованы фотографии: http://rsute.ru
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