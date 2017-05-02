Мексика рассматривается как потенциальный заказчик российской военной техники
«Рособоронэкспорт» предлагает силовым ведомствам Мексики широкий ассортимент вертолетной техники российского производства, передает ТАСС сообщение главы делегации компании Александра Денисова на международной выставке FAMEX-2017.
По его словам, российская компания «полностью отдает себе отчет» в том, какую роль на местном рынке вооружений играют Соединенные Штаты.
Он сообщил также, что российская продукция военного назначения имеет достаточно высокие перспективы продвижения на мексиканском рынке.
Российской делегации удалось «очень хорошо поговорить с представителями мексиканской стороны о текущих и перспективных проектах, мы удовлетворены результатами этих встреч», добавил Денисов.
Наибольшей популярностью пользуются вертолеты типа Ми-17 различных модификаций. В случае конкретной заинтересованности "Рособоронэкспорт" готов представить предложения и по боевым вертолетам, в том числе Ми-35 и Ми-28НЭ. Значительный интерес вызвали представленные на российской экспозиции вертолеты Ка-226 и "Ансат",сказал Денисов.
По его словам, российская компания «полностью отдает себе отчет» в том, какую роль на местном рынке вооружений играют Соединенные Штаты.
Но тут важно то, что "Рособоронэкспорт" предлагает образцы, аналогов которым в мире зачастую не существует. Поэтому мы уверены, что нам удастся не только закрепить достигнутые здесь результаты, но и расширить военно-техническое сотрудничество с мексиканскими партнерами,отметил Денисов.
Он сообщил также, что российская продукция военного назначения имеет достаточно высокие перспективы продвижения на мексиканском рынке.
Рассчитываем на сотрудничество по авиационной и сухопутной тематикам, а также по вопросам поставки российского специального имущества для правоохранительных структур Мексики. Мы связываем эти перспективы не просто с поставкой готовых образцов, но и с налаживанием широкомасштабного технологического сотрудничества,сказал представитель «Рособоронэкспорта».
Российской делегации удалось «очень хорошо поговорить с представителями мексиканской стороны о текущих и перспективных проектах, мы удовлетворены результатами этих встреч», добавил Денисов.
Использованы фотографии: http://rostec.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти