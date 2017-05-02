Мексика рассматривается как потенциальный заказчик российской военной техники

Наибольшей популярностью пользуются вертолеты типа Ми-17 различных модификаций. В случае конкретной заинтересованности "Рособоронэкспорт" готов представить предложения и по боевым вертолетам, в том числе Ми-35 и Ми-28НЭ. Значительный интерес вызвали представленные на российской экспозиции вертолеты Ка-226 и "Ансат",

Но тут важно то, что "Рособоронэкспорт" предлагает образцы, аналогов которым в мире зачастую не существует. Поэтому мы уверены, что нам удастся не только закрепить достигнутые здесь результаты, но и расширить военно-техническое сотрудничество с мексиканскими партнерами,

Рассчитываем на сотрудничество по авиационной и сухопутной тематикам, а также по вопросам поставки российского специального имущества для правоохранительных структур Мексики. Мы связываем эти перспективы не просто с поставкой готовых образцов, но и с налаживанием широкомасштабного технологического сотрудничества,