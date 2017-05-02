16:45 02 мая

Мексика рассматривается как потенциальный заказчик российской военной техники

«Рособоронэкспорт» предлагает силовым ведомствам Мексики широкий ассортимент вертолетной техники российского производства, передает ТАСС сообщение главы делегации компании Александра Денисова на международной выставке FAMEX-2017.

Мексика рассматривается как потенциальный заказчик российской военной техники


Наибольшей популярностью пользуются вертолеты типа Ми-17 различных модификаций. В случае конкретной заинтересованности "Рособоронэкспорт" готов представить предложения и по боевым вертолетам, в том числе Ми-35 и Ми-28НЭ. Значительный интерес вызвали представленные на российской экспозиции вертолеты Ка-226 и "Ансат",
сказал Денисов.


По его словам, российская компания «полностью отдает себе отчет» в том, какую роль на местном рынке вооружений играют Соединенные Штаты.

Но тут важно то, что "Рособоронэкспорт" предлагает образцы, аналогов которым в мире зачастую не существует. Поэтому мы уверены, что нам удастся не только закрепить достигнутые здесь результаты, но и расширить военно-техническое сотрудничество с мексиканскими партнерами,
отметил Денисов.

Он сообщил также, что российская продукция военного назначения имеет достаточно высокие перспективы продвижения на мексиканском рынке.

Рассчитываем на сотрудничество по авиационной и сухопутной тематикам, а также по вопросам поставки российского специального имущества для правоохранительных структур Мексики. Мы связываем эти перспективы не просто с поставкой готовых образцов, но и с налаживанием широкомасштабного технологического сотрудничества,
сказал представитель «Рособоронэкспорта».

Российской делегации удалось «очень хорошо поговорить с представителями мексиканской стороны о текущих и перспективных проектах, мы удовлетворены результатами этих встреч», добавил Денисов.

Использованы фотографии: http://rostec.ru
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Комментарии 13

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  1. bouncyhunter Сегодня, 14:46
    "Рособоронэкспорт" предлагает образцы, аналогов которым в мире зачастую не существует.

    Матрасов это не остановит - сто пудово начнут давить на Мексику и ставить палки в колёса .
    bouncyhunter
    1. oleg-gr Сегодня, 14:48
      Российское оружие в Мексике? Это сильный удар по престижу америкосов. Насчет палок в колеса - совершенно согласен.
      oleg-gr
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:51
        Цитата: oleg-gr
        Это сильный удар по престижу америкосов.

        Ещё бы - Россия чёрт-те где , а продаёт оружие соседу .
        bouncyhunter
      2. рич Сегодня, 14:52
        Мексика и ранее закупала у России вооружение. Например, для охраны своих морских нефтяных объектов. В частности, переносные пусковые ракетные установки "Игла" класса "земля--воздух" и вертолеты Ми-17.
        рич
        1. новичок Сегодня, 14:57
          если потенциальный покупатель созреет до крупных закупок, то честь и хвала нашуму оборонэкспорту.
          новичок
  2. iliitchitch Сегодня, 15:03
    Ну вот и полезли в монастырчик . А чего , имеем полное право . Собственно , а почему нет ? "Всё плохо , не ту страну назвали гондурасом..." . Где плохо , чего плохо ? С милевской "восьмёркой" и её производными никакой сикорски и белл не сравнятся . Эти работяги ещё много лет лямку потянут , пока с гравитацией не разберёмся . Летает ВЕЗДЕ , чёрт побери .
    Но и "хорошо" нельзя сказать что всё у нас . Полёт нормальный пока , в общем .
    iliitchitch
  3. DOCTOR ZLO Сегодня, 15:23
    Да красиво будет смотреться на фоне Трамповского забора Ми-35 с мексиканскими негодяями на борту....
    DOCTOR ZLO
  4. словак Сегодня, 15:32
    Лучше бы Мексика предложила РФ построить военную базу на своей территории!
    словак
  5. Тургон Сегодня, 15:39
    Не смешите народ, Мексика для сша это то же что Белоруссия для России, как бы не ссорились всегда будут вместе. Так что ни каких заказов не будет.
    Тургон
  6. domnich Сегодня, 16:10
    Цитата: bouncyhunter
    Ещё бы - Россия чёрт-те где , а продаёт оружие соседу .


    Цитата: Тургон
    Мексика для сша это то же что Белоруссия для России


    Однако же Мексика покупает российское вооружение, а Белоруссия американское - нет. Я не ошибаюсь?
    domnich
  7. dojjdik Сегодня, 16:14
    вообще то у них канада есть вместо Белорусии-а Мексика еще неизвестно чья и лусть трампик свой заборчик сломает пока ему не помогли мексиканцы
    dojjdik
    1. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:21
      черт бы с ней с Канадой, Великобритания...
      DOCTOR ZLO
    2. iliitchitch Сегодня, 16:26
      Цитата: dojjdik
      а Мексика еще неизвестно чья


      Мексика ацтековская . У них своя правда , америга не при делах окажется в оконцове . Зря , что ли , сигалы и монсоны российское гражданство оформляют ? Есть , есть у людей корни русские . laughing Обидно , чот граф Рязанов умер неожиданно , обидно .
      iliitchitch
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