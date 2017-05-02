Шойгу: самолёт А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей

Данный комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения,

В рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета – летающую лабораторию и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения,