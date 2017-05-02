16:49 02 мая

Шойгу: самолёт А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей

Создаваемый в РФ самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 сможет обнаруживать новые классы целей, передает Интерфакс-АВН сообщение министра обороны Сергея Шойгу.



Данный комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения,
сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.


В рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета – летающую лабораторию и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения,
отметил он.

Ранее сообщалось, что А-100 может совершить первый полёт в текущем году.

Самолёты ДРЛОиУ, предназначены для обнаружения целей в воздухе (в т.ч. крылатых ракет и сверхзвуковых летательных аппаратов), на воде и на земле, наведения на них средств поражения или перехвата, передачи сигналов радиолокационной станции на наземные пункты управления, решения других специальных задач.

Использованы фотографии: http://russianplanes.net
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Комментарии 21

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  1. Комментарий был удален.
  2. рич Сегодня, 15:31
    Как можно больше машин дальнего радиолокационного обнаружения и морских, и воздушных и сухопутных. Тем более современных
    рич
    1. iConst Сегодня, 15:43
      Цитата: рич
      Как можно больше машин дальнего радиолокационного обнаружения и морских, и воздушных и сухопутных. Тем более современных

      Ну, с земли или воды особо далеко не заглянешь. А вот с низко-орбитального спутника — вполне.
      iConst
      1. NIKNN Сегодня, 15:47
        Ну вот и пришел "конец века" стэлс технологий.... wink
        Конечно же нет , но не так уж и страшны...
        NIKNN
    2. Iline Сегодня, 15:50
      Денег дадите?
      Iline
    3. strannik1985 Сегодня, 15:50
      Ему бы ещё относительно недорогой турбовинтовой самолёт ДРЛО, наподобие Як-44РЛД в пару, он в эксплуатации сильно дешевле.
      strannik1985
  3. Владимир 38 Сегодня, 15:31
    Шойгу: самолёт А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей- коррупционеров?
    Владимир 38
    1. iConst Сегодня, 15:42
      Цитата: Владимир 38
      Шойгу: самолёт А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей- коррупционеров?

      Неплохо-бы... laughing
      iConst
  4. Тургон Сегодня, 15:31
    Что писать о том - что будет и чего еще нет. Вы лучше напишите о том что есть, и уже реализовано, кормить завтраками уже не интересно.
    Тургон
    1. iConst Сегодня, 15:47
      Цитата: Тургон
      Что писать о том - что будет и чего еще нет. Вы лучше напишите о том что есть, и уже реализовано, кормить завтраками уже не интересно.

      Т-с-с! Вы их научите — начнут кормить нас завтрашними обедами!
      iConst
  5. yehat Сегодня, 15:40
    главное, чтобы создание такого самолета не затянули до списания последнего пингвина
    а то сейчас модно на новые образцы 20+ лет разработки закладывать
    yehat
  6. Palch Сегодня, 15:43
    Да вопрос выеденного яйца не стоит, с приходом в ИЛ Леши Рогозина их теперь будут штамповать десятками!!!
    Palch
    1. Владимир 38 Сегодня, 15:48
      Зря Вы так Алексей очень одаренный, как и другие дети наших чиновников)) Они помогают родителям бороться с коррупцией.
      Цитата: Palch
      Да вопрос выеденного яйца не стоит, с приходом в ИЛ Леши Рогозина их теперь будут штамповать десятками!!!
      Владимир 38
  7. Svarog51 Сегодня, 15:44
    А-50 и "Белого лебедя" видел в прошлом году. Тренеровались перед парадом. Теперь бы А-100 увидеть, пусть поскорее "ставят не крыло". Очень нужны эти машины в войсках. soldier
    Svarog51
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:07
      Цитата: Svarog51
      А-50 и "Белого лебедя" видел в прошлом году. Тренеровались перед парадом. Теперь бы А-100 увидеть, пусть поскорее "ставят не крыло". Очень нужны эти машины в войсках. soldier

      Только от заявлений до серийного производства и закупок МО ооочень далекий и долгий путь к сожалению.А учитывая нашу гипер коррупцию,эта затея вообще,чтоб не превратилась в историю на манер с СУ-47 "Беркут".
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:32
        Андрей , отставить пессимизм . А-100 нужный самолёт и его не уберут в долгий ящик . Не просто так Сергей Кужегутович про него вспомнил . wink
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС Сегодня, 16:48
          Цитата: bouncyhunter
          Андрей , отставить пессимизм . А-100 нужный самолёт и его не уберут в долгий ящик . Не просто так Сергей Кужегутович про него вспомнил . wink

          Просто Паша,если честно,задолбали нафиг все эти обещания,озвучивания планов и показуха!!!! Как у врачей-ЛИБО ЛЕЧИ,ЛИБО ЧЕСТНО СКАЖИ,ПАЦИЕНТУ ,ЧТО ОН НЕИЗЛЕЧИМ. А не занимайся приворотами,заговорами и танцами с бубном вокруг священного костра!
          НЕКСУС
  8. Iline Сегодня, 15:53
    Новая реальность ставит новые задачи перед техникой. Важно успевать за изменениями, а по возможности предвидеть новые тенденции. Бить по хвостам не интересно и весьма дорого.
    Iline
  9. Басарев Сегодня, 15:55
    Самолёт это банально. Хотелось бы подняться ещё выше и с тарелой большей площади увидеть ещё чётче. Отличным вариантом стал бы стратосферный дирижабль. На высоте он был бы неуязвим ко всем зенитным средствам и авиации.
    Басарев
    1. iConst Сегодня, 15:59
      Цитата: Басарев
      Самолёт это банально. Хотелось бы подняться ещё выше и с тарелой большей площади увидеть ещё чётче. Отличным вариантом стал бы стратосферный дирижабль. На высоте он был бы неуязвим ко всем зенитным средствам и авиации.

      Я бы внёс поправку — недосягаем при должной ПВО. А так — нонешние ракеты воздух-воздух вполне себе далеко летают.
      iConst
  10. Bronevick Сегодня, 16:07
    Строительство А-100 отложили на два года.
    Bronevick
  11. Altona Сегодня, 16:15
    Базовый самолет то какой? Не написали.
    Altona
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