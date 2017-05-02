Шойгу: самолёт А-100 будет способен обнаруживать новые классы целей
Создаваемый в РФ самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 сможет обнаруживать новые классы целей, передает Интерфакс-АВН сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
Ранее сообщалось, что А-100 может совершить первый полёт в текущем году.
Самолёты ДРЛОиУ, предназначены для обнаружения целей в воздухе (в т.ч. крылатых ракет и сверхзвуковых летательных аппаратов), на воде и на земле, наведения на них средств поражения или перехвата, передачи сигналов радиолокационной станции на наземные пункты управления, решения других специальных задач.
Данный комплекс будет способен оперативно наращивать радиолокационное поле на заданном операционном направлении. Его разработка обусловлена появлением новых классов целей, в том числе самолетов оперативно-тактической авиации нового поколения,сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
В рамках опытно-конструкторской работы планируется создать два самолета – летающую лабораторию и опытный образец многофункционального авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения,отметил он.
Ранее сообщалось, что А-100 может совершить первый полёт в текущем году.
Самолёты ДРЛОиУ, предназначены для обнаружения целей в воздухе (в т.ч. крылатых ракет и сверхзвуковых летательных аппаратов), на воде и на земле, наведения на них средств поражения или перехвата, передачи сигналов радиолокационной станции на наземные пункты управления, решения других специальных задач.
Использованы фотографии: http://russianplanes.net
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