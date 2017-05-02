16:43 02 мая

Новейшее вооружение поступило в ДШБ ВДВ, дислоцированную в Ульяновске

Десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск, дислоцированная в Ульяновске, получила новейшее и современное вооружение, передает "Интерфакс-АВН" сообщение Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В соответствии с планом перевооружения в подразделения бригады поступили комплекты боевого снаряжения 6Б52 "Ратник", включающего в себя средства связи, приборы ночного видения и систему бронезащиты предназначенную для снижения поражения от холодного оружия, пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, а также новейшие ночные прицелы для стрелкового оружия для наблюдения за полем боя, оперативного обнаружения целей и ведения прицельной стрельбы ночью
- сообщили в ведомстве.

Новейшее вооружение поступило в ДШБ ВДВ, дислоцированную в Ульяновске



Кроме того, для защиты личного состава и боевой техники от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами в соединение поступил многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б "ИНФАУНА", который будет защищать личный состав, подавлять линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскировать наиболее важные объекты аэрозольной завесой.
С начала летнего периода обучения военнослужащие десантно-штурмовой бригады будут учиться использовать все поступившие новинки в комплексе с применением технических и огневых преимуществ поступившего к ним первого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка",
- отметили в Минобороны.

Боевая машина десанта БМД-4М предназначена для ведения маневренных наступательных и оборонительных действий совместно с другими типами бронетанковыми вооружениями и техники, а также другими системами вооружения Воздушно-десантных войск в условиях применения всех видов оружия. Вооружена боевым модулем "Бахча-У" и 100-миллиметровой пушкой - пусковой установкой 2А70 и 30-мм автоматической пушкой 2А72, также на машину установлен пулемёт ПКТ-М. В состав боевого модуля входит автоматическая система управлением огнем и система стабилизации вооружения в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу. На боевой машине установлен тепловизор, прицел ночного видения, лазерный дальномер, средства сопровождения цели.
Многоцелевой бронетранспортер БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава десанта, боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов во всех условиях боевого применения в различных климатических условиях.
Машина вооружена выносной автономной пулеметной установкой, курсовой пулеметной установкой с дальностью стрельбы до 2000 метров.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›Экипировка "Ратник"
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. МПК105 Сегодня, 15:39
    У нас отец сына привёл на Корабль,с ДШБ- laughing laughing laughing ВООБЩЕ ОТМОРОЖЕННЫЕ... laughing НА ВСЮ ГОЛОВУ... wink Пару зубов мне выбил,пока я ему три не вышиб...Нельзя им оружие в руки давать,они и так ЛЮБОГО одолеют,если что... wink УВАЖАЮ ДЯДЕК... hi hi hi
    МПК105
    1. Тургон Сегодня, 15:42
      Если без обид, МПК105 ты сам то понял что написал? Кто кому всёк и за что?
      Тургон
      1. МПК105 Сегодня, 15:45
        Друг другу...И не за что,так,нетрезвы были оба... wink hi
        МПК105
    2. рич Сегодня, 16:15
      МПК105 : У нас отец сына привёл на Корабль с ДШБ- ВООБЩЕ ОТМОРОЖЕННЫЕ... НА ВСЮ ГОЛОВУ... Пару зубов мне выбил,пока я ему три не вышиб...Нельзя им оружие в руки давать,они и так ЛЮБОГО одолеют,если что... УВАЖАЮ ДЯДЕК...

      Вы прослушали рекламу Всероссийской Ассоциации Стоматологов - генерального спонсора ДШБ ВМФ РФ belay
      рич
  2. iliitchitch Сегодня, 15:45
    Ну ладно , ладно-то . Корефанов заклятых так и запугать недолго . Самоутилизируютсятранклюкируются со страху , того гляди , и против кого дружить будем ? Против ле пеньши , что ли ? Кстати , непонятно , кто там с яйцами - марина или макарон эммануелька ? Не поймёшь их , этих европейцев . "А без врага разброд-суета" . Не , нам это не надо .
    iliitchitch
    1. рич Сегодня, 16:21
      Новейшее вооружение поступило в ДШБ ВДВ, дислоцированную в Ульяновске

      особенно радует боевая экипировка второго поколения "Ратник"
      рич
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