Новейшее вооружение поступило в ДШБ ВДВ, дислоцированную в Ульяновске

В соответствии с планом перевооружения в подразделения бригады поступили комплекты боевого снаряжения 6Б52 "Ратник", включающего в себя средства связи, приборы ночного видения и систему бронезащиты предназначенную для снижения поражения от холодного оружия, пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, а также новейшие ночные прицелы для стрелкового оружия для наблюдения за полем боя, оперативного обнаружения целей и ведения прицельной стрельбы ночью

С начала летнего периода обучения военнослужащие десантно-штурмовой бригады будут учиться использовать все поступившие новинки в комплексе с применением технических и огневых преимуществ поступившего к ним первого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка",