Новейшее вооружение поступило в ДШБ ВДВ, дислоцированную в Ульяновске
Десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск, дислоцированная в Ульяновске, получила новейшее и современное вооружение, передает "Интерфакс-АВН" сообщение Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Кроме того, для защиты личного состава и боевой техники от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами в соединение поступил многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б "ИНФАУНА", который будет защищать личный состав, подавлять линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскировать наиболее важные объекты аэрозольной завесой.
Боевая машина десанта БМД-4М предназначена для ведения маневренных наступательных и оборонительных действий совместно с другими типами бронетанковыми вооружениями и техники, а также другими системами вооружения Воздушно-десантных войск в условиях применения всех видов оружия. Вооружена боевым модулем "Бахча-У" и 100-миллиметровой пушкой - пусковой установкой 2А70 и 30-мм автоматической пушкой 2А72, также на машину установлен пулемёт ПКТ-М. В состав боевого модуля входит автоматическая система управлением огнем и система стабилизации вооружения в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу. На боевой машине установлен тепловизор, прицел ночного видения, лазерный дальномер, средства сопровождения цели.
Многоцелевой бронетранспортер БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава десанта, боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов во всех условиях боевого применения в различных климатических условиях.
Машина вооружена выносной автономной пулеметной установкой, курсовой пулеметной установкой с дальностью стрельбы до 2000 метров.
Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.
В соответствии с планом перевооружения в подразделения бригады поступили комплекты боевого снаряжения 6Б52 "Ратник", включающего в себя средства связи, приборы ночного видения и систему бронезащиты предназначенную для снижения поражения от холодного оружия, пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, а также новейшие ночные прицелы для стрелкового оружия для наблюдения за полем боя, оперативного обнаружения целей и ведения прицельной стрельбы ночью- сообщили в ведомстве.
Кроме того, для защиты личного состава и боевой техники от поражения радиоуправляемыми минно-взрывными устройствами в соединение поступил многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-531Б "ИНФАУНА", который будет защищать личный состав, подавлять линии радиосвязи противника в ультракоротковолновом частотном диапазоне и маскировать наиболее важные объекты аэрозольной завесой.
С начала летнего периода обучения военнослужащие десантно-штурмовой бригады будут учиться использовать все поступившие новинки в комплексе с применением технических и огневых преимуществ поступившего к ним первого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка",- отметили в Минобороны.
Боевая машина десанта БМД-4М предназначена для ведения маневренных наступательных и оборонительных действий совместно с другими типами бронетанковыми вооружениями и техники, а также другими системами вооружения Воздушно-десантных войск в условиях применения всех видов оружия. Вооружена боевым модулем "Бахча-У" и 100-миллиметровой пушкой - пусковой установкой 2А70 и 30-мм автоматической пушкой 2А72, также на машину установлен пулемёт ПКТ-М. В состав боевого модуля входит автоматическая система управлением огнем и система стабилизации вооружения в двух плоскостях, что позволяет вести прицельный огонь на ходу. На боевой машине установлен тепловизор, прицел ночного видения, лазерный дальномер, средства сопровождения цели.
Многоцелевой бронетранспортер БТР-МДМ предназначен для перевозки личного состава десанта, боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов во всех условиях боевого применения в различных климатических условиях.
Машина вооружена выносной автономной пулеметной установкой, курсовой пулеметной установкой с дальностью стрельбы до 2000 метров.
Боевая экипировка второго поколения "Ратник" поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›Экипировка "Ратник"
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