18:54 02 мая

В Сирии БМП-1 превратили в РСЗО «Вулкан»

В сети появился видеоматериал, на котором запечатлена реактивная система залпового огня, созданная на базе советской БМП-1. ( Ссылка на видео).

В Сирии БМП-1 превратили в РСЗО «Вулкан»


«На кадрах видно, что бронемашина лишилась башни с пушкой и пулеметом, но обзавелась установкой для стрельбы реактивными снарядами. В отличие от ранних образцов, она имеет уже восемь направляющих для запуска самодельных ракет», говорится в комментарии Российской газеты .


Ранее сообщалось, что снаряды к подобным установкам создаются с использованием ракетных двигателей от других боеприпасов (например, от 122-мм снарядов для РСЗО «Град»), оснащаемых более мощной боевой частью.

Однако, по данным газеты, дальность применения такого оружия не велика – от пяти до семи километров. Поэтому чаще всего "Вулканы" используют для поражения целей, которые находятся в прямой видимости.

Ранее сирийские военные использовали в штурмовых операциях «Вулканы», установленные на грузовики российского производства «Садко».

Использованы фотографии: http://www.scoopnest.com
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Комментарии 12

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  1. Pirogov Сегодня, 17:26
    Чего только не выдумаешь ,когда прижмёт.
    Pirogov
    1. Alex_Rarog Сегодня, 17:30
      Придумать то можно что угодно,а толку? Взял бы град да прикрутили.... а так хз...
      Alex_Rarog
      1. с-т Petrov Сегодня, 17:38
        проблема градами насытить ВС САР? их же миллионы наверное. не хотят новые отдавать - так у нас старых модификаций как я понимаю "миллион" еще



        с-т Petrov
        1. лаврентий павлович Сегодня, 17:48
          Проблема перевезти в Сирию, кораблей не хватает, а новые БДК только на бумаге.
          лаврентий павлович
          1. iliitchitch Сегодня, 18:30
            Цитата: лаврентий павлович
            Проблема перевезти в Сирию, кораблей не хватает, а новые БДК только на бумаге.


            При проплате отвратительными зелёными бумажками турки маму туретскую продадут , не запариваясь . Любые шайтан-машины перекинут на сухогрузах хоть до Альфы-Центавра .
            А БДК ещё будут , попозже .
            iliitchitch
      2. Pirogov Сегодня, 18:01
        Цитата: Alex_Rarog
        Придумать то можно что угодно,а толку? Взял бы град да прикрутили.... а так хз

        Ну так ,за неимением гербовой пишем на какой есть .
        Pirogov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 17:38
      Поэтому чаще всего "Вулканы" используют для поражения целей, которые находятся в прямой видимости.

      Чертей мочить пойдет , а вообще молодцы если пытаются и выдумывают сами ,а не надеются на Россию! Это говорит о многом и о боевом духе в первую очередь (если судить по последним боевым успешным операциям..)
      ОТДЕЛ
  2. sir_obs Сегодня, 17:27
    Вот мы и посмотрим могут или нет.
    sir_obs
  3. APASUS Сегодня, 17:48
    Если я правильно понял ,то берут штатный снаряд для РСЗО и переносят двигатель на самопальную боевую часть .Только что это дает? Мощность БЧ легко компенсируется "никаким" прицельным комплексом,разве только в городских условиях разрушать здания

    APASUS
    1. Серый брат Сегодня, 17:54
      Цитата: APASUS
      в городских условиях разрушать здания

      В этом и весь смысл. "Градом" так не получится.
      Серый брат
  4. Berkut24 Сегодня, 18:02
    НедоТОС. Но сама идея использовать шасси БМП-1 для РСЗО правильная. Машин этих, в том числе и на наших складах - море. А для современного поля боя уже не годятся. Бронирование от осколков в случае ответки всяко лучше чем у УРАЛа.
    Berkut24
  5. Авиатор_ Сегодня, 18:07
    Я думал, что самоделки - это прерогатива бармалеев, а тут, вроде, даже САА этим балуется. Впрочем, может, это басмачи, перешедшие на сторону Асада?
    Авиатор_
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