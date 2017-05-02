В Сирии БМП-1 превратили в РСЗО «Вулкан»
В сети появился видеоматериал, на котором запечатлена реактивная система залпового огня, созданная на базе советской БМП-1. ( Ссылка на видео).
«На кадрах видно, что бронемашина лишилась башни с пушкой и пулеметом, но обзавелась установкой для стрельбы реактивными снарядами. В отличие от ранних образцов, она имеет уже восемь направляющих для запуска самодельных ракет», говорится в комментарии Российской газеты .
Ранее сообщалось, что снаряды к подобным установкам создаются с использованием ракетных двигателей от других боеприпасов (например, от 122-мм снарядов для РСЗО «Град»), оснащаемых более мощной боевой частью.
Однако, по данным газеты, дальность применения такого оружия не велика – от пяти до семи километров. Поэтому чаще всего "Вулканы" используют для поражения целей, которые находятся в прямой видимости.
Ранее сирийские военные использовали в штурмовых операциях «Вулканы», установленные на грузовики российского производства «Садко».
«На кадрах видно, что бронемашина лишилась башни с пушкой и пулеметом, но обзавелась установкой для стрельбы реактивными снарядами. В отличие от ранних образцов, она имеет уже восемь направляющих для запуска самодельных ракет», говорится в комментарии Российской газеты .
Ранее сообщалось, что снаряды к подобным установкам создаются с использованием ракетных двигателей от других боеприпасов (например, от 122-мм снарядов для РСЗО «Град»), оснащаемых более мощной боевой частью.
Однако, по данным газеты, дальность применения такого оружия не велика – от пяти до семи километров. Поэтому чаще всего "Вулканы" используют для поражения целей, которые находятся в прямой видимости.
Ранее сирийские военные использовали в штурмовых операциях «Вулканы», установленные на грузовики российского производства «Садко».
Использованы фотографии: http://www.scoopnest.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти